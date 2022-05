L’oroscopo di oggi lunedì 30 maggio, previsioni segno per segno: Luna nuova in Gemelli L’oroscopo di oggi, lunedì 30 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: la luna entra in Gemelli e quindi c’è una grande attenzione alla parola e alla comunicazione. Il segno fortunato di oggi è proprio il Gemelli!

L'oroscopo del giorno di oggi, lunedì 30 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: c'è la Luna nuova nel segno dei Gemelli. Luna e Sole si congiungono a 9 gradi del terzo segno zodiacale e, in Italia, la congiunzione avviene molto vicino al Medio Cielo, il punto legato alla realizzazione professionale. Direi che sia di buon auspicio per le attività commerciali!

La Luna nuova in Gemelli è un momento di attenzione sul linguaggio e la comunicazione. Il segno fortunato oggi sarà proprio il Gemelli mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Sei così esaltato dalla congiunzione di Marte e Giove che tutto quello che vedi, pensi sia una verità assoluta. Infatti, alla notizia che William e Kate hanno inaugurato il Royal Garden Party, tu hai subito pensato che si trattasse delle prove generali per sostituire le iconiche figure di Elisabetta e Filippo. Hai veramente un entusiasmo fanciullesco, che non verrà sopito neppure dal fatto che il successore al trono in realtà è il buon vecchio Carlo. O così pare.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei tutto un fremito di energie incontenibili e di brividi lungo la schiena, tanto da volerti rotolare tra le coperte tutto il giorno e con il tuo partner assumere la forma di un involtino primavera.

Lavoro: sei un vulcano in eruzione, tanto che i colleghi si rifugiano a valle per non essere colpiti da lapilli e lava. Ricorda che il troppo, stroppia.

Salute: non riesci a stare assolutamente fermo dietro alla scrivania, avresti bisogno di un tapis roulant sotto i piedi mentre scrivi email e comunicazioni senza sbagliare neppure un virgola.

Il consiglio del giorno: per il caldo soffocante degli ultimi giorni, accentuato anche dal fatto che non riesci a stare fermo un attimo, avresti bisogno del ventilatore portatile tanto amato dalle star come Dua Lipa e Donatella Versace. Lo trovi facilmente on line e la consegna è al massimo in ventiquattro ore.

Voto 9

Toro

Guai a chi fa battutine sulla tua famiglia, perché salti subito in difesa dei tuoi valori e rapporti, come un guerriero dello Zodiaco con Lady Isabel. Anzi, grazie a Mercurio dalla tua, le tue frasi sono chiare, concise e decise, con tanto di punti esclamativi. Anche Lapo Elkann non le manda proprio a dire, infatti nel botta e risposta con Baniek su Twitter appena viene nominato il cugino, lui scatta mettendo subito in chiaro che la famiglia sul business e sul calcio è unita. Su certe cose non si scherza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Con questa Venere favorevole non mi stupirei se avessi una gran voglia di mettere su famiglia o di allargarla. Prima di mettere tutto in cantiere, metti subito per iscritto che la due posti nuova fiammante è il regalo dei diciotto anni della prole.

Lavoro: dovresti investire in attività esterne al lavoro per rafforzare fiducia e affiatamento tra i colleghi, perché offrire il caffè durante la pausa non basta. Se dovessi fare una ricerca su Google, la parola chiave è ‘Team Building’…

Salute: apri la tua casa a tutte le persone a cui vuoi bene, perché più si è meglio è, intonando la canzone: ‘aggiungi un posto tavola’.

Il consiglio del giorno: pare che con i nuovi incentivi l’acquisto della casa sia più conveniente dell’affitto. Ma tu che sei il re del mattone lo sapevi già vero?

Voto 7

Gemelli

Vi piace fare lo show ed esserne anche protagonisti e la Luna di oggi pare proprio soddisfare questa vostra necessità di essere come sotto un occhio di bue durante il monologo in uno spettacolo teatrale. Siete così amanti del brio e del colpo di scena che avete sicuramente notato l’assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Senza il suo classico ‘Maria! Io esco’, ogni due per tre, il programma non regge.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per voi è quell’istinto primordiale che vi fa arrossire quando vedete la persona che vi piace e per farglielo capire le lanciate in testa quel mazzo di rose che le avete comprato. Direi che dai tempi delle elementari non vi siete più di tanto evoluti.

Lavoro: siete quei bravi ed intelligenti studenti che non si applicano, e come darvi torto, oggi avrete voglia di fare tutto fuorché mettervi al telefono o di fronte ad uno scremo a lavorare.

Salute: sapete benissimo come organizzare il tempo libero con movimento e una valangata di amici con cui divertirvi fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: farti un bel corso di cucina Vegana per conquistare i più scettici e fare anche un bel figurone.

Voto 8

Cancro

Venere è arrivata a illuminarti e mette armonia, come una brava mammina che prepara la torta per aiutarti a fare pace con il vicino di casa. Per affrontare questa quadratura con Marte dovresti prendere spunto dal rapporto tra Martina Colombari e Alberto Tomba, due ex che si vogliono bene, si invitano a cena e condividono le posizioni quando vogliono ravvivare un ricordo di quel posto. Quindi esci dal fortino e siediti a gambe incrociate per un calumet della pace.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo cuoricino è tutto palpitante e aperto a lasciarsi travolgere dai sentimenti soffici e voluttuosi. Proprio quello che stavi aspettando.

Lavoro: sei troppo preso dalle chat dove decanti poesie d’amore per concentrarti pienamente sull’excell che hai sullo schermo. Anche se oggi non sarai il primo della classe o dell’ufficio sei pienamente giustificato.

Salute: Marte è come uno zainetto di dieci chili che ti porti tutto il giorno sulle spalle, non c’è da stupirsi se a fine giornata tutto quello che vorrai è stramazzare sul tuo adorato divano.

Il consiglio del giorno: tra gli otto cocktail più famosi al mondo scegliete lo spirtz ma fatto con il Select, questa ricercatezza farà subito piacere ai tuoi compagni di bevute.

Voto 6 e mezzo

Leone

Vai diritto al punto o meglio vai sotto i riflettori senza renderti conto di quanti piedi hai pestato durante il tragitto. Colpa di Marte congiunto a Giove che asfaltano quel poco di sensibilità che vorrebbe suggerire la Luna nuova. Ti senti proprio una rock star con i suoi alti e bassi. A proposito ri rock star, per fare un ripassino sulla storia di Elvis, a Cannes è stato presentato un film che lo omaggia da guardare rigorosamente con occhiale d’oro specchiato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei più concentrato a contare il tuo stuolo di follower arrapati che rispondere a teneri messaggini perché il tuo ego ha fame solo di notorietà. Le tenerezze le metti subito in fondo alla to do list tra le cose che non hai voglia di fare.

Lavoro: se pensi di poter far sorvolare le tue scarse performance con il tuo sguardo da piacione incallito, ti sbagli di grosso perché alla fine sono sempre i numeri che parlano, anche se tu non hai voglia di ascoltarli.

Salute sei sempre pronto a rimirarti in uno specchio perché non ti sei mai sentito così gagliardo e splendente. Occhio a non fare la fine di Narciso.

Il consiglio del giorno: se pensavi di partecipare al concorso annuale del liceo per Miss e Mister lato B ti devo informare che non è più accettato né dall’opinione pubblica né tanto meno a livello educativo. Oggi quello che più conta è l’unicità mentre canoni e dettami estetici sono ormai cosa solo per i vecchi boomer.

Voto 7 –

Vergine

La Luna di oggi ti suggerisce di spostare la tua attenzione sulle relazioni e sulle persone che ti stanno accanto, perché potrebbero non essere sincere. Con l’aiuto del buon Mercurio non faticherai molto a fare come il gruppo delle mogli detective che ha fatto chiudere il finto centro massaggi frequentato dai mariti. Anche tu saprai scovare tutti gli indizi e prove, anche solo incrociando qualche informazione sui social. Non ti sfugge proprio nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: eri partita così bene ma ti basta la Luna per far saltare il tuo gps, che ora cerca la rete per dirti se al bivio dovrai girare a destra o a sinistra. Fidati del tuo istinto perché di sicuro non sbaglia.

Lavoro: ora che tutto è in perfetto ordine non sai più se schiacciare il pulsante start e giocare questa partita a cui ti sei perfettamente preparata. Ti manca solo un pochino di coraggio. Forza!

Salute: sei in dubbio se sia meglio scegliere il nuoto, che è uno sport a tutto tondo o il tuo preferito: il tennis. L’astrologa ti consiglia divertimento e leggerezza. Al corpo perfetto puoi tranquillamente dedicartici domani.

Il consiglio del giorno: vista la tua indecisione puoi trovare dei buoni consigli dell’estate su Amazon con tanto di Oroscopo scritto dalla tua astrologa preferita. Da leggere subito!

Voto 7 +

Bilancia

Sei quasi tornata a essere la bambina più buona dello Zodiaco. Infatti, per accontentare Venere che è tornata ad essere la tua Thelma, mentre tu sei Louise, hai deciso di far pace con tutti e soprattutto di prendere i piccoli intoppi che capitano a tutti nella vita con una ritrovata saggezza. Proprio come tra Uber e l’associazione dei tassisti di Milano che, dopo anni di bisticci, pare abbiano fatto la pace. Il massimo che ti vedremo fare è spallucce, e spostare la tua folta chioma da una spalla all’altra, come se una lieve folata di vento ti avesse leggermente scompigliato i capelli. Poi procedi avanti di gran carriera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere finalmente non ti osteggia più, e tu che ti eri abituata ad essere più acida di un lime ti trovi per magia a sussurrare dolci parole d’amore. Non sembra vero.

Lavoro: hai una gran voglia di contatti e di lavoro di gruppo, ma prima ti dovrai conquistare pian piano la schiera di colleghi a cui hai mostrato la tua doppia fila di denti come uno squalo affamato durante le ultime riunioni.

Salute: di colpo ti vedremo sfilare con quel bel taieulleurino beige che tanto ti dona, con tanto di ballerine stile Audrey Hepburn. Bentornata ragazza stilosa.

Il consiglio del giorno: con il ritorno del tuo senso estetico sicuramente non ti è sfuggito lo stile equilibrato di Tilda Swinton a Cannes. Da replicare subito con chemisier e pianelle.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Mercurio ti ha messo proprio all’angolo come Mohamed Ali sul ring e ti chiede di parlare chiaro. Se anche Diet Prada ha dovuto chiedere pubblicamente scusa a Striscia la Notizia per aver causato un attacco ingiustificato al programma a causa di alcune dichiarazioni, tocca anche a te ammettere certe tue monellerie. Lo so che mettere tutto alla luce non è da te ma questa volta ti tocca.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei carico di sentimenti, grazie alla Luna nuova, che vuoi comunicare a gran voce a tutta la famiglia con cartoline piene di cuoricini da mandare subito a fratelli, cucini e zie, dal primo al terzo grado.

Lavoro: per fare il grande slam dovrai ancora attende qualche giorno perché il periodo di revisioni non è ancora finito. Nel frattempo puoi sempre rafforzare le tue relazioni trascorrendo la tua giornata al Golf Club.

Salute: hai un paio di sassolini nelle scarpe e questo è già un ottimo motivo per lamentarti con tutti che non sei sagace e brillanti come vorresti. Dovrai rassegnarti a toglierli uno ad uno e farti un bel pediluvio rigenerante.

Il consiglio del giorno: ricorda che le spese mediche sono detraibili, quindi tira subito fuori tutti gli scontrini che hai accumulato nel cassetto della tua scrivanie e senza alcuna vergogna portale dal tuo commercialista.

Voto 5 +

Sagittario

Non ti ferma proprio nessuno perché tu questo momento di euforia, con la congiunzione di Marte e Giove, te lo vuoi vivere davvero alla grande. Proprio come la squadra della Roma che mostra il trofeo della Conférence League a tutta la città, trasformandola in un rave a cielo aperto paragonabile al Burning Man californiano. Tu ovviamente sei a capo dei tifosi che cantano a squarciagola l’inno della squadra del cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: neanche la Luna nuova avversa riuscirà a tenerte a bada i tuoi bollenti spiriti, la messa in discussione la pianifichi direttamente tra qualche settimana per ora vuoi proprio godertela.

Lavoro: appena vedi un’onda buona in lontananza tu ti metti subito a remare con gran energia per surfare a alla grande. Ogni occasione è quella buona.

Salute: ami fare quello che ti piace e come il mitico Tom Cruise non hai bisogno di alcuna controfigura anche durante le scene più pericolose.

Il consiglio del giorno: cercare subito i grandi successi di Venditti da cantare sotto la doccia con flacone dello shampoo a mo’ di microfono.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Lascia stare le domande esistenziali che vorrebbe porti la Luna di oggi che parla di parenti stretti come figli, fratelli e sorelle. Proprio come le recenti dichiarazioni di Elon Musk sulla gravità che l’Italia abbia uno dei tassi di natalità più bassi al mondo. Infatti se interpellato, tu al magnate americano sbrodoleresti una serie di dati di malcontento a metà tra il minaccioso e il polemico. Caro Elon a noi italiani non toccare mai la famiglia. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ritrovi il piacere di coccole amorose, è come la stagione delle ciliegie, una tira l’altra.

Lavoro: con impegno e forza di volontà tu superi brillantemente gli intoppi che Giove semina sul tracciato. Tu li svicoli come i turisti americani imbambolati che invadono le strade di Roma.

Salute: con la gentilezza e modi garbati si può ottenere tutto, e pare che tu questa lezione l’abbia capita benissimo.

Il consiglio del giorno: da parecchi studi pare che una buona parte del risultato di guarigione dalle malattie, anche quelle più gravi, sia proprio l’affetto e la gentilezza. In realtà bisognerebbe applicarla sempre e non come si fa con l’Aloe Vera solo quando ci sono le scottature estive.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei davvero spericolato, e pare che tu la testa l’abbia lasciata andare in vacanza con Mercurio dall’altra parte del mondo. Infatti sei tutto energie, come Ercole, pronto ad aggiungere una nuova fatica alla tua lunga lista, tanto da cavalcare l’onda più grande e possente del mondo, ben 26 metri di altezza. Ricordati il caschetto, perché il tuo tallone d’Achille sta proprio lì, tra le due orecchie!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ami il rischio e sei sempre più spericolato. Ora metti subito un annuncio per trovare probabili partner amanti del brivido.

Lavoro: non fissarti troppo sulle questioni di principio altrimenti rischi di rimanere intrappolato nel labirinto del Minotauro, e l’unico modo di uscirne è imparare a volare.

Salute: per dare sfogo alle tue energie non ti serve una palestra super organizzata ma un bel parco dove puoi inventare tu il tuo percorso benessere.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito ad un corso di parkour, i salti acrobatici tra monumenti e palazzi delle città, per imparare a cadere in piedi senza troppi traumi.

Voto 6 +

Pesci

Siete davvero più dolci dello zucchero filato grazie a questa meravigliosa Venere e volete documentare questo incontro in ogni momento con post e telefonate a tutti i vostri cari. Il fatto che a New York siano state smantellate tutte le cabine telefoniche vi ha messo un po’ in crisi perché, se per caso il vostro telefono si dovesse scaricare, non avreste idea di come avvisare a casa. Tranquilli perché potete sempre rientrare con un comodo taxi in albergo. Quelli al momento continuano a sfrecciare per le strade della vecchia mela.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi siete innamorati dell’amore, quello tutto al naturale senza alcun arteficio e sarete addirittura capaci di mettere da parte la vostra immaginazione per stare con i piedi per terra.

Lavoro: siete molto selettivi e vorrete fare unicamente quello che vi piace perché tutto il resto per voi è peggio dei compiti di analisi logica assegnati dalla prof di italiano prima delle vacanze.

Salute: siete perfettamente sincronizzati con i vostri sentimenti, tutto il resto, al momento non conta.

Il consiglio del giorno:: per spostarsi in città oltre a mezzi pubblici, biciclette e monopattini, ci sono le mini auto di Eni che oltre che comode e stilo se sono anche green.

Voto 6