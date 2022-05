L’oroscopo di oggi giovedì 5 maggio 2022: Pesci e Scorpione emotivissimi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 5 maggio 2022, saranno i valori femminili ad essere rimessi in discussione. Sembra che la femminilità vissuta e quella espressa siano in rotta. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 5 maggio 2022, la Luna entrerà nel segno del Cancro, congiungendosi a Lilith e quadrandosi quindi a Venere in Ariete. Questi scontri tra i pianeti (e i punti astrologici) legati alla femminilità, creano come un contrasto tra ciò che sentiamo e ciò che esprimiamo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Alta tensione fino al weekend!

Sarà possibile quindi oggi che i valori femminili siano stravolti, messi in discussione, non compresi nei loro istinti primari e liberi. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che sa bene come riunire in sé i diversi simboli della femminilità. Il segno sfortunato è il Capricorno, che si deve ancora abituare a questa freddezza dei sentimenti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei decisamente su di giri grazie ai benevolissimi Venere e Mercurio. Dovresti fare attenzione a spingerti oltre i tuoi limiti, perché potresti andare in tilt come la giostra a Sabaudia e creare anche un bel pasticcio. Ricorda sempre che per arrivare ai cento all’ora devi almeno essere in autostrada.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: puoi tranquillamente fare una bella linguaccia alla Luna storta, perché con Venere dalla tua il ritmo di baci e tenerezze non ha intenzione di rallentare.

Lavoro: i progetti sono come le caramelle, uno tira l’altro, per la tua fame di successo.

Salute: anche senza volerlo appari impeccabile con colori abbinati, da far invidia a tutti i daltonici.

Il consiglio del giorno: con un click ormai si può ottenere tutto comodamente seduti a casa, ma se ordini un gelato non stupirti se arriverà sciolto. Apprezza quel momento di attesa in coda mentre scegli i gusti e aspetti il tuo turno.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Grazie a Giove e Nettuno riesci a fantasticare anche sulle ricette più semplici e tradizionali. Proprio come il pizzaiolo che ha deciso di assaggiare la pizza nella celebre catena di ristoranti chic di Briatore ‘Crazy Pizza’. L’unica cosa davvero fantasiosa alla fine però è stato il conto super ‘lussuoso’. Chissà che cosa pensava di trovare… Anche tu potresti incappare in qualche delusione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti rifugi in cucina per preparare tutte le tue ricette preferite. Questo è un ottimo modo per coccolarti.

Lavoro: anche se ormai ti sei abituato alle video call, questa cosa di non potersi stringere la mano alla fine di un accordo ti disorienta molto.

Salute: se continui a stare seduto sul divano sognando una forma perfetta, sta pur certo che quest’estate ti farai il bagno con la maglietta.

Il consiglio del giorno: il sindaco di Milano ha deciso di vendere l’acqua della città in simpatici brik ecosostenibili ‘à porter’. In alternativa puoi sempre caricare la tua borraccia in qualsiasi fontanella a gratis.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra inventiva non ha limiti grazie a Mercurio, come quella dei tifosi della curva sud dello stadio Olimpico che a furia di richieste di cibo delivery direttamente sugli spalti, ha convinto l’organizzazione dello stadio a studiare un'app ad hoc. Come si dice, volere è potere, anche nel tuo caso.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: incredibilmente avete voglia di stare a casa e godere degli amorevoli abbracci di tutta la famiglia. Ci sta tutto!

Lavoro: siete ben orientarvi tra cifre, percentuali. I concetti di spesa, guadagno e ricavo sono ben stampati nella vostra testolina.

Salute: Marte è incalzante e sfiancante come l’amico che vi chiede di uscire tutti i giorni a fare le ore piccole mentre voi avete solo bisogno di stare tranquilli sul divano.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che se di recente è stato trasferito l’immenso quadro ‘il quarto Stato’ lungo più di cinque metri con un certo sforzo, anche per voi nulla è impossibile, asta impegnarsi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti devi rassegnare malvolentieri a mettere da parte l’amore con Venere in quadratura, e concentrati piuttosto sulle finanze. Dovresti recuperare il vecchio libretto postale che ti ha fatto la nonna alla tua prima comunione, perché i conti dormienti entro la fine dell’estate verranno chiusi definitivamente. Sbrigati a controllare in fondo al cassetto e a riscuotere subito i soldini… Utili con l'avvicinarsi di Giove a sfavore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: chiamare a casa tutti gli amici per sentirti meno solo è un’ottima idea, in barba a Venere che ti vorrebbe triste e solo.

Lavoro: collaborare in questo periodo non è certo il tuo forte, perché la comunicazione fa un po’ cilecca e vorresti evitare tutti i progetti che al sol pensiero ti fanno fatica.

Salute: dovresti uscire per una passeggiata almeno un paio di volte al giorno, perché con tutta l’energia che hai, se non la sfoghi a sufficienza, ti terrà sveglio tutta la notte.

Il consiglio del giorno: dovresti risparmiare e magari spendere i soldi in qualche cosa di più interessante, magare un bel week end fuori porta? Riflettici su.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Venere e Mercurio favorevoli ti fanno sentire subito protagonista e tu, per non deluderli, sei pronto anche a metterti in prima fila e affrontare qualsiasi sfida. Proprio come Angelina Jolie ambasciatrice delle Nazioni Unite, che in questi giorni si trova nei territori di guerra. Direi che anche a te il coraggio da vero Leone non manca.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi dedicare anima e soprattutto corpo e Venere che di certo saprà apparecchiarti piacevolissime situazioni.

Lavoro: parlare e soprattutto scherzare con te è un vero piacere, sia alla pausa caffè, sia durante una seriosissima riunione. Il buon feeling è importante anche quando si parla di lavoro.

Salute per essere certo della tua ritrovata bellezza, giri con uno specchietto su cui continui a rimirarti. Occhio però a dove metti i piedi…

Il consiglio del giorno: ora che ti sei un po’ ripreso pretendi di avere lo stesso piglio e charme di Drusilla Foer. Calmati perché per arrivare ai quei livelli ci vuole studio si ma anche un’ottima postura. Allenati camminando con i libri sulla testa come ti consigliava la vecchia zia.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Vorresti fortemente partecipare al censimento globale delle farfalle. Nonostante la tua indole da vera precisetta, però, dubito che con questo Mercurio che non ti appoggia tu possa distinguere una bella farfalla da una mosca. Senza arrabbiarti, prova ad accettare questa momentanea ‘miopia’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se Damiano dei Måneskin in persona venisse sotto casa per chiederti di uscire, tu come riflesso metteresti subito il pigiama e ti lanceresti sotto le coperte pur di non rispondergli. Hai capito come sei messa?

Lavoro: potresti fare una vera scenata isterica solo per le penne non perfettamente allineate nella sala riunioni. Va bene la precisione e l’ordine ma ti consiglio di ponderare le tue priorità.

Salute: hai presente quell’ospite indesiderato che superati i 3 giorni continua a stare tranquillamente a casa tua? Ecco, Marte in opposizione per te è così, scomodo è snervante.

Il consiglio del giorno: lo sapevi che gli esercizi di mindfullness permettono di poter controllare meglio le nostre emozioni e reazioni. Questo è un buon momento per provare queste ‘meditazioni’ lucide.

Voto . 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Da quando hai perso il consenso di Venere, non tieni più alla tua immagine. Proprio come Justin Bieber che è stato bandito da cliente dalla Ferrari per non aver trattato in maniera adeguata il suo esemplare di auto con il cavallino rampante. Nonostante tu conosca a menadito le regole di standing e bon ton, ormai hai deciso consapevolmente che non le vuoi più seguire. E' una fase, lo so.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con Luna e Venere che ti osteggiano prendi la scatola dei ricordi dei tuoi ex e la butti direttamente nell’indifferenziata. Non hai alcuna intenzione di aprire quel vaso di Pandora per separare la carta dalla plastica.

Lavoro: in ufficio non dovranno stupirsi se hai deciso di sederti sulla sedia più grande e rispondere a tutte le domande, anche a quelle che non ti competono. Per te c’è bisogno di qualcuno che prenda in mano tutta la situazione.

Salute: uscire struccata e spettinata non è proprio da te, ma hai troppa fretta per concederti queste frivolezze.

Il consiglio del giorno: per partecipare al Met Gala bisogna seguire il glamour Dress Code scelto da Anna Wintour. Così si è certi di apparire nella carrellata di personaggi presenti alla festa, altrimenti che senso avrebbe acchitarsi per passare inosservati?

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Bisogna assolutamente riconoscere il fatto che con Mercurio e Marte dalla tua sei un mix esagerato. Con i tuoi bei muscoloni e la tua determinazione puoi fare invidia a The Rock che su questi due punti ha costruito la sua carriera di attore in tutti i film d’azione. Pronto a fargli da controfigura nel prossimo film di Jumanji?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: prepara il talamo dell’amore con cura quasi religiosa in attesa di una focosa celebrazione notturna.

Lavoro: hai tutte le capacità di prenderti qualche rischio e con la fortuna di Giove il bluff per te è quel brivido lungo la schiena prima di una vittoria.

Salute: bisogna ammettere che non sei mai stato meglio. Ringrazia subito Marte e Mercurio per questo periodo di grazia.

Il consiglio del giorno: per avere dei muscoli da paura oltre ad allenarsi per ore bisogna anche nutrirsi più volte al giorno e assumere molte calorie. Ovviamente niente zuccheri…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il fatto che tu sia particolarmente spensierato è perché hai pochi o proprio nessun pensiero per la testa con Mercurio in totale opposizione. Quindi, il fatto che un bimbo di quattro anni sia scappato guidando l’auto della mamma pensi sia uno scherzo, solo una piccola bravata. Ne riparliamo quando le sinapsi riprenderanno a funzionare propriamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non sei particolarmente sveglio e ogni volta che ricevi un complimento diventi subito paonazzo. Ti assicuro che puoi aspirare anche a qualche cosa di più. Svegliati!

Lavoro: che tu non sia il più brillante dell’ufficio ormai è chiarissimo a tutti. Cerca di non cadere in quelle dinamiche in cui finisci per credere anche al cavallo di troia.

Salute: ormai ti sono chiari i tuoi limiti e vorresti dire a Marte in quadratura che hai capito la lezione, ma come ai corsi per aggiornamento se vuoi ottenere l’attestato, non puoi mollare proprio a metà corso.

Il consiglio del giorno: per te meglio qualche libro fantasy tipo ‘Tenebre e Ossa’ che il manuale sulla fisica quantistica, anche se proprio quest’ultimo per te potrebbe addirittura essere più fantasioso del primo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Concordo pienamente che questa Venere in quadratura sia una vera scocciatura ma a sto' giro ti tocca. Per ringalluzzire un po’ la tua autostima dovresti ascoltare le parole di Achille Lauro che consiglia di accettare sempre se stessi e la propria unicità. Ti vedo già polemico verso tutta questa filosofia. Anche con Venere a sfavore resti il re indiscusso dello standing adeguato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il tuo obiettivo è unicamente la casa base. I preliminari e le smancerie vengono saltate a pie’ pari.

Lavoro: il tuo approccio positivo e fiducioso deve essere andato via con Venere. Infatti da qualche giorno vedi tutto nero.

Salute: sei pronto a superare qualsiasi tuo limite fisico. Se ti vedremo con degli energumeni fare braccio di ferro, non bisogna assolutamente stupirsi.

Il consiglio del giorno: c’è un bell’esercizio dall’oponopono da fare tutti i giorni. Si tratta di ripetere le parole ‘Scusa, Grazie, Ti amo’ semplici ed efficaci. Fidati.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Mercurio esalta la tua curiosità e quale modo migliore se non nutrirla con la cultura? Vista la tua fame di conoscenza, ti avverto che a partire da questo mese tutte le domeniche l’entrata ai musei di Milano è gratis. Io ti consiglio di iniziare dal Planetario di Milano, il mio preferito (ovviamente).

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei finito in capo al mondo per capire che quello che vuoi è proprio dentro quelle quattro mura casalinghe che tanto ti stanno strette. È proprio vero che per amarti bisogna lasciarti libero.

Lavoro: Mercurio ti solletica l’ingegno e ti fa subito capire da che parte stare, che è quella dove tutti vincono come nelle buone e utopiche contrattazioni.

Salute: la partitella con gli amici è sempre un vero piacere. Basta ovviamente che non sia un appuntamenti fisso, sia chiaro a tutti subito.

Il consiglio del giorno: lo sapevi che studiando l’astrologia e in particolare i simboli astrologici puoi identificarli in tantissimi monumenti e chiese in tutta italia. Ti preparo subito uno scemino per fare invidia ai tuoi amici secchioni.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Al momento dovete accontentarvi di una forma fisica da urlo e di tanto sex appeal come quello dei bagnini in spiaggia già abbronzati. Pare che in Versilia per questa stagione estiva ci sia bisogno di nuove leve. Cosa ne pensate? In fondo l’acqua è il vostro elemento, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete bisogno di sicurezze, come le coccole e la cucina della mamma.

Lavoro: dovete rassegnarvi che con Mercurio in quadratura tutto è molto faticoso, come camminare con i tacchi a spillo nella sabbia. Ho reso l’idea?

Salute: arrampicarvi sulla facciata di un palazzo pensando di fare spiderman solo per provare la vostra forza non è una grande idea. Fidatevi!

Il consiglio del giorno: potreste partecipare alla traversata della manica, impresa da scrivere negli annali. Ma l’originale si fa solo con il classico slippino e la cuffia da piscina. Potrebbero gelarsi le vostre chiappe sodissime, ma solo un pochino vero?

Voto 6 e mezzo