L’oroscopo di oggi lunedì 7 febbraio 2022: Toro e Scorpione si cuciano la bocca L’oroscopo di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, rileva ancora nel cielo una grande decisione e soprattutto una scarsissima diplomazia o rigorosa ed accurata revisione dei dialoghi prima di esprimerli. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Anche nell'oroscopo di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, ci accorgiamo che la decisione anche nell'esprimere le opinioni sarà fortissima. Mercurio è ufficialmente tornato a viaggiare di moto diretto, Venere è congiunta a Marte e in trigono ad Urano mentre proprio nel weekend il Sole ha superato Saturno. Quindi insomma: le idee sono chiare e non resteranno inespresse ad attendere sicurezze ancora per molto.

La Luna in Toro di oggi è molto ma molto vicina ad Urano quindi le emozioni rischiano di essere dichiarate con grande forza ma anche con un'impulsività capricciosa e puntuta. Occhio soprattutto se siete di Acquario, Leone e Scorpione. Il segno fortunato di oggi sarà la Vergine che della concretezza anche nell'espressione fa da sempre la sua bandiera mentre il segno sfortunato di oggi sarà lo Scorpione con una sensazione di essere sempre sul punto di sbottare.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Gli atleti delle Olimpiadi invernali di Pechino sono stati invitati a lasciare tutti i telefoni e tablet a casa per evitare attività informatiche dannose (per chi??). Immagina la delusione di quei ragazzi che non potranno postare le loro vittorie e condividere l’esperienza dei giochi con tutto il mondo. Al contrario, tu non vedi l’ora di mettere nel cassetto tutti i tuoi device con questo Mercurio ancora in quadratura perché la tecnologia e la condivisione sui social sono peggio del clistere che la mamma ti faceva quando eri piccolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti sono rimaste solo le briciole, come quelle nella dispensa dopo un mese che non vai al supermercato.

Lavoro: fin da subito hai percepito che la settimana non sarà delle migliori con il server che ti chiede di modificare la password per l’accesso ai sistemi. Mi raccomando segnatela sulla tua bella agenda cartacea che con Mercurio contro rischi di dimenticartela subito.

Salute: guardi le foto della scorsa estate con grande malinconia perché l’addominale scolpito è scomparso sotto i tuoi rotoli di ciccia.

Il consiglio del giorno: il dark web e tutto quello che ha a che fare con le guerre informatiche sono invisibili ed incomprensibili ai più. Per capirci qualche cosa, contatta il tuo amico nerd smanettone del liceo per un update accelerato sulla questione.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Non ti manca davvero nulla oggi e con la Luna nel tuo segno sei luminosissimo e giri come il santino con l’aureola retroilluminata. Nonostante la voglia di metterti in mostra che potrebbe quasi infastidire, sei piacevole come il caffé di Starbuks che, pur con l’elevato aumento dei prezzi, continua a piacere tantissimo a tutti i suoi clienti. Quando si è un’icona tutto è concesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore l’appetito vien mangiando e tu non ti senti assolutamente sazio di baci, coccole e sesso.

Lavoro: non perdi un colpo ed inizi questa settimana con grande slancio, meglio degli atleti olimpionici nel salto con gli sci. Salute: in forma smagliante, anche la pancetta da tortellone oggi ci piace tantissimo.

Il consiglio del giorno: l’inflazione è evidente in tantissimi prodotti ma alcuni sono indispensabili come la tazzina di caffé fumante la mattina al bar. Dimmi tu in quale altro modo potrei mai svegliarmi…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Concreti, serissimi e molto sospettosi, Gemelli non vi sfugge proprio nulla e grazie alla bella Luna avete un sesto senso da fare invidia, come quello dei servizi segreti americani che di recente hanno arrestato una gallina, soprannominata come la spia Ethel Rosenmebrg, perché cercava di entrare nel Pentagono. Manca solo l’interrogatorio con un traduttore russo e la trama di un film sulle spie internazionali è pronta. Quindi state attenti perché Giove e Nettuno sono sempre pronti a tirarvi qualche tiro mancino.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: amare quando lo dite voi e come dite voi sembra un gioco di illusione di Giucas Casella. Una vera faticaccia!

Lavoro: vi potreste far abbindolare dai facili guadagni che vi ha raccontato un vostro caro amico che lo ha sentito da un amico di un amico di un amico. Lasciate perdere per cortesia.

Salute: la sveglia la mattina è il vostro primo immancabile appuntamento della giornata, oggi tutto è da prendere sul serio.

Il consiglio del giorno: a furia di restare fermi sulle posizioni radicate non riuscite a guardare più in la del vostro naso come i cavalli con il paraocchi che sono facilmente controllabili dal cavaliere.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Quanto ti manca l’amore! Anzi, oggi con questa bella Luna coccolosa senti ancor di più la nostalgia. Vorresti scriverlo su tutti i muri o su un bel cartellone come la scritta ‘Mi manchi come un concerto’ che sta per compiere due anni. Eh sì, perché i grandi eventi musicali sono i grandi assenti di questi ultimi anni e mi auguro che tornino prestissimo… Magari proprio in contemporanea a quando finalmente Venere, il pianeta dell’amore, ricomincerà a guardarti maliziosamente. Tenerone mio, se ne parla tra un po’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la Luna di oggi vi coccola e custodisce come una brava mamma che prepara pane, burro e marmellata per la merenda ai suoi dolci tesori.

Lavoro: i bulletti dell’ufficio ti aspettano alla macchinetta del caffé per continuare a punzecchiarti, per fortuna che oggi hai deciso di lavorare da casa. Benedetto sia lo smart working.

Salute: dal ginseng, alla papaya, alla pappa reale le stai provando tutte per tirarti un po’ su. Io ti suggerisco un buon gin tonic, in buona compagnia, che di certo solleva qualsiasi umore abbacchiato.

Il consiglio del giorno: abbiamo tutti messo da parte le nostre passioni a causa della pandemia ed ora sentiamo tutti il bisogno di ritornare a riviverle più saggi ed appassionati di prima.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Luna e Saturno continuano a darti del filo da torcere e ti senti braccato dal senso del dovere quando devi presenziare alle cene famigliari di Natale. Per addolcire un po' questi due pianeti potresti farti un regalo come quelli che porteresti alla nonna quando vuoi farti perdonare: liconico servizio da the con il ritratto della regina Eilsabetta che quest’anno festeggia un altro traguardo, i settant’anni da regnante. C’è il set completo di tazza, sotto tazza e piattino per gli immancabili Scones, i dolci preferiti di Lillibeth.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: punti i piedi come i bambini che continuano a dire perché. Infatti tu ti stai domandando perché ci debba essere ancora la Luna storta!

Lavoro: tra Saturno contro e la Luna di traverso meglio darsi malati, almeno fino a mercoledì.

Salute: per distendere i tuoi nervi a fior di pelle ci vuole tanto balsamo ed una piastra potente per i capelli super crespi.

Il consiglio del giorno: c’è della revisione da fare che riguarda le tue priorità ed il cielo ti suggerisce che non dovresti metterti sempre al primo posto.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Bella, brillante, concreta e oggi anche con la Luna che gioca a tuo favore. Come la bravissima Emma Marrone a Sanremo che ha incantato tutti con la voce e gli outfit pazzeschi ed ha sbalordito i più tradizionalisti quando ha sdoganato in televisione il gesto femminista che non si vedeva più dagli anni settanta. E tu, sei pronta a metterti in gioco?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tra la tavola da pranzo e quella del letto non hai dubbi godi come un riccio su entrambe.

Lavoro: così buona da perdonare anche la signora delle pulizie che per sbaglio ha spostato una delle tue penne in scala cromatica sulla scrivania.

Salute: mente e corpo come amore e psiche sono in perfetto ed armonico accordo.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti di dire e fare quello che vuoi perché tutti stanno zitti e buoni ad ascoltarti.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei decisamente disorientata con i tanti pianeti che hai in opposizione e Venere oggi ti bacchetta facendoti uscire di casa con un abbigliamento improponibile. Potresti far concorrenza agli outfit di Orietta Berti al Festival di Sanremo che i più buoni hanno voluto paragonare a quelli di Lady Gaga. Tu invece non ti riconosci assolutamente, quasi come se avessi indossato la pelle di qualcun’altra.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: per starti vicino bisogna essere come i campioni di ultra trail con una resilienza e una pace interiore da far invidia ad un monaco zen in cima all’himalaya.

Lavoro: entri in ufficio con animo battagliero e tutti si sono già rifugiati dietro le barricate. Si salvi chi può.

Salute: sarebbe meglio restassi a casa invece continui a voler folleggiare in giro facendo il pieno di danni.

Il consiglio del giorno: quanto è difficile ritrovare se stessi, una sana e propositiva auto critica è quello che vuole.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con la Luna in opposizione ti senti derubato della carica erotica di cui di solito ti fai gran vanto e sei pronto a chiedere aiuto anche online per tentare di recuperarla il prima possibile. Anche una signora di Varese che, disperata per il furto del suo pappagallo, ha fatto un appello sui social, dopo qualche giorno si è vista misteriosamente restituita la sua stupenda Ara di nome Quito. Per il tuo sex appeal non ti devi preoccupare troppo perché torna caldo e vigoroso tra pochissimi giorni.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con la Luna in opposizione ti metti a ‘dieta per qualche giorno’ pronto a rientrare carico e focoso più che mai.

Lavoro: sei il mago delle previsioni. Ti dovrei consultare subito per investire in borsa i miei risparmi. Dici che è un buon momento?

Salute: visto che di movimento di pelvis non se ne parla, puoi tranquillamente concederti una partitella a paddle con i colleghi.

Il consiglio del giorno: il tocco magico non si perde mai, basta non demoralizzarsi troppo se non è sempre al cento per cento.

Voto . 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il tuo amato pianeta Giove ti è ancora in opposizione e tu ti senti come Cassandra, pieno di buoni consigli che nessuno ha intenzione di ascoltare. Come il sindaco di Roma Gualtieri che invoca a gran voce il senso civico dei cittadini e dei visitatori della capitale perché la gestione dei rifiuti è diventata una vera emergenza. L’unica amara situazione è che potrai fare come il Puffo quattrocchi e al momento giusto dire:’te l’avevo detto io!’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: come chi torna dopo un viaggio da molto lontano oggi hai un inspiegabile voglia di famiglia e di stare con la tua cara mamma da bravo bambinone.

Lavoro: sei un perfetto distributore di consigli non richiesti. Segnali su un bel foglio e recitali ad alta voce alla pausa caffé come se fosse un proclama ufficiale. Magari fai simpatia a qualcuno.

Salute: calo di tono e grande nostalgia delle belle scorribande con il caro Marte. Vedrai che torna presto a farti compagnia.

Il consiglio del giorno: so quanto sia importante per te avere sempre ragione, ricordati che non a tutti interessa. Arrenditi a questa evidenza.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Da bravo stratega ti stai preparando alla ritirata perché sai già perfettamente che questa onda verde di pianeti a tuo favore prima o poi finirà. Ti piacerebbe moltissimo fare un’uscita come quella del bravissimo Tom Brady che, dopo aver vinto ben sette Super Bowl ed essere stato nominato il giocatore più bravo di sempre, ha deciso di ritirarsi a vita privata. Bisogna pensare anche per te a qualche cosa di eclatante che faccia parlare e rosicare tutti per i prossimi mesi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la cosa più importante è la casa che hai costruito mattone su mattone e la tua bellissima famiglia come quella del mulino bianco.

Lavoro: se avevi pensato che facendo il capo avresti potuto lavorare di meno ti sei sbagliato di grosso ed ora lavori ancora più di prima. Per fortuna grazie a Mercurio tutto fila liscio e rapido meglio di un treno giapponese ad alta velocità.

Salute: sei esattamente il classico uomo stabile forte, meravigliosamente buono ed amorevole come il papà di Laura Ingalls della Casa nella Prateria.

Il consiglio del giorno: sapersi ritirare la momento giusto è da vero stratega come ha fatto la meravigliosa Mina che per tutti rimane la voce italiana più bella si sempre.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quanta difficoltà a gestire le tue emozioni con la Luna storta e il tuo fortissimo senso del dovere. Ti sentirai come la meravigliosa Drusilla Foer che al Festival ha saputo darci emozioni uniche e vere anche quando ha sbuffato commentando la lungaggine della kermesse, perché lei é anziana e alle ventidue e trenta è già a letto ma intrepida ha resistito fino alla fine da vera eroina del palcoscenico.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Deluso come i concorrenti di Sanremo che non hanno vinto il Festival.

Lavoro: diffidente e sospettoso, non trovi più la spillatrice e pensi che la segretaria del piano se ne sia impossessata senza chiederti il permesso. Rilassati perché é tutto molto più semplice.

Salute:come una macchina con la gomma sgonfia bisogna tirarti su con il cric.

Il consiglio del giorno: questa cosa di sentirti in dovere si essere sempre sul pezzo ti sta sfuggendo di mano. Non puoi salvare tutti come i super eroi della Marvel.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete ancora sul podio oggi grazie ai numerosissimi pianeti a favore e in particolare a Mercurio e Giove che fanno volare la vostra fantasia. Come quella del bimbo che ha deciso di nascondere un suo manoscritto in una biblioteca e scopre che c’è una lista d’attesa di più di quaranta persone per leggerlo. Questo sì che è un grande successo. Anche voi dovreste prendere spunto da questo piccoletto e mettere in pratica le vostre meravigliose idee.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dolcissimi e tutti da mangiare come un irresistibile panino alla Nutella.

Lavoro: archiviare tutte le vostre idee in ordine alfabetico è un lavoro immane ma necessario per trovarle facilmente per poterle concretizzare.

Salute: con le olimpiadi in corso lo sport è la vostra vera passione. Dallo sci al curling volete provare tutto.

Il consiglio del giorno: mettere in pratica le idee e vederle realizzate è una soddisfazione unica che dovreste provare ogni tanto. Su forza mi domando cosa stiate aspettando.

Voto 8 e mezzo