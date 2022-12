Oroscopo di oggi 6 dicembre 2022: Toro e Capricorno molto passionali Oroscopo di oggi, martedì 6 dicembre 2022, e previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro. Sfruttiamo l’ultimo giorno di Mercurio in Sagittario per organizzare le prossime vacanze. Intanto la Luna in Toro diventa molto passionale!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oroscopo di oggi, martedì 6 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre la Luna si trova ancora in Toro, Mercurio percorre l'ultimo grado del segno del Sagittario, e Marte si sta opponendo al Sole. Nel frattempo, ci stiamo preparando alla Luna piena in Gemelli dell'8 dicembre.

Se la Luna di ieri era forte perché congiunta a Urano, quella di oggi è forte perché in trigono con Plutone. Insomma, si tratta di grande potere del subconscio e dell'emotività. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Fare due o più cose insieme ti riesce davvero benissimo, proprio perché sei appoggiato all’unisono da tutti i pianeti veloci: Mercurio, Venere e Marte. Oggi, in più, si aggiunge una certa eccezione di concretezza che ti dona la Luna in Toro, che permette di raggiungere importanti risultati. Proprio come Martina Cuomo, che ha attirato l’attenzione sulla stampa quotidiana perché nello stesso giorno si è laureata e ha partorito il suo bambino. Siccome c’è parecchia carne al fuoco, è meglio mettersi subito sotto e darsi da fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è come lo snack o la merendina, da gustare ogni volta che si sente un certo languorino.

Lavoro: sei un vero tutto fare che segue una video call, intanto scrive una email, il tutto mentre si sta facendo una manicure.

Salute: potresti fare il record di chilometro lanciato.

Il consiglio del giorno: partecipa a una manifestazione per difendere le piste ciclabili.

Voto 8 +

Toro

Sono certa al cento per cento che sei stato proprio tu il promotore della mozione per far diventare la baguette francese patrimonio immateriale dell’Umanità. Torni a saperti destreggiare tra procedure e documenti con Mercurio che, da questa sera, ricomincia a spalleggiarti. Difendere la cultura e la tradizione è davvero una missione che parte dalle adorate tagliatelle al ragù della zia fino a superare addirittura i confini nazionali, come ti suggerisce la Venere avventurosa in Sagittario. Spingerti al di fuori dei tuoi soliti confini può portare risultati davvero sorprendenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti prendi totalmente cura di tutti i tuoi cari.

Lavoro: vuoi tutto sotto controllo maniacale.

Salute: pretendi che tutti siano felicemente d’accordo con te. Utopico.

Il consiglio del giorno: impara la manovra di Hamilton per calmare i neonati dal pianto inconsolabile.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Capita proprio a fagiolo il ritrovamento delle quattromila pagine degli appunti delle lezioni di Hegel, perché da questa sera Mercurio, finalmente, si toglie dall’opposizione e voi potrete dimostrare a tutti che siete dei bravi, zelanti e secchionissimi studenti. In più, con la determinazione e la forza che vi dona Marte, sono certa che riuscirete a leggere questi manoscritti in un lampo, tanto da far invidia agli studiosi più appassionati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: vi piace il gioco intelligente della seduzione.

Lavoro: per oggi programmate tutto il lavoro, perché da domani voi partite in quarta subito di primo mattino.

Salute: mantenere un corpo sano e atletico è un vero gioco da ragazzi.

Il consiglio del giorno: andate a trovare la mamma per fare merenda.

Voto 6-

Cancro

Adori ogni genere di giochi che coinvolgono parenti e amici. Ti piace spaziare dai classicissimi da tavola a quelli più in voga tipo il ‘Whamageddon’, la sfida di resistere fino al 25 Dicembre senza aver ascoltato o riconosciuto la famosa canzone dei Wham ‘Last Christmas’. Tu, che senti già l’imminente arrivo di Mercurio in opposizione, potresti sfruttare questo transito che ti rende un po’ meno lucido e perspicace, per vincere a mani basse questa sfida. Approfittane subito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei più dolce dei canditi del panettone.

Lavoro: meglio chiudere tutte le questioni importanti, perché ti dedicherai unicamente alla preparazione del Natale.

Salute: ogni rotolino o chiletto in più è sintomo di benessere e cene con gli amici.

Il consiglio del giorno: segui i tutorial di Barbieri per fare i biscotti allo zenzero.

Voto 6 +

Leone

Pretendere il meglio per te è fondamentale, perché sei proteso a tutto ciò che ti fa star bene, proprio per contrastare la Luna che per oggi è ancora storta. Sono certa che hai adocchiato lo yacht da otto miliardi di dollari a forma di tartaruga, grande due volte il Colosseo, che potrebbe diventare la tua prossima dimora. Insomma, una cosuccia proprio sobria che diventa di certo un oggetto del desiderio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo pretendi unicamente cinque stelle e di lusso.

Lavoro: difendi tutte le tesi, meglio di un avvocato all’arringa finale.

Salute: impossibile trovarti un qualsiasi difetto.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata in centro per goderti le luminarie natalizie.

Voto 7

Vergine

Il tuo super cervello è al rodaggio, perché senti già che in tarda serata il pianeta del pensiero torna ad appoggiarti e a farti avere chiarezza e lungimiranza. Proprio come la commissione europea che si sta mobilitando per eliminare l’utilizzo delle plastiche monouso per gli imballaggi. Sei come un velocista che si sistema ai blocchi di partenza e si prepara allo scatto. Vedrai che riuscirai a recuperare tutto il tempo perduto e prepararti in meno di ventiquattrore ai primi festeggiamenti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai gran bisogno dei tuoi spazi, e rifuggi al momento chi ti assilla con messaggini.

Lavoro: timidamente riprendi in mano la matita rossa della brava maestrina.

Salute: vai a farti fare una bella manicure che rigenera corpo e spirito, meglio di una seduta dallo psicologo.

Il consiglio del giorno: organizza a casa il Karaoke con le canzoni di Natale con gli amici.

Voto 6 –

Bilancia

Sono certa che vorresti ricevere anche tu l’invito da parte degli scienziati dell’Università della California, che hanno chiesto a Cara Delevigne di ‘regalare’ un suo orgasmo per poterne studiarne meglio i meccanismi. Tu, che sei un vero fuoco di passioni e sei la regina del sex appeal, grazie a Marte e Venere, ritieni di essere un caso studio decisamente più interessante della famosissima modella. Sei addirittura disposta a donare commenti e sfumature decisamente piccanti da vera massima esperta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore è il tuo chiodo fisso tanto che vorresti rotolarti sotto alle coperte tutto il giorno.

Lavoro ancora per oggi tieni tutte le grane e i fastidi a bada come Moira Orfei che addestra gli elefanti.

Salute: sei ricoperta dai complimenti come le nostre Alpi dalla neve degli ultimi giorni.

Il consiglio del giorno: personalizza le palline di Natale da mettere sull’albero con i nomi di tutti i tuoi spasimanti.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Ti convince davvero poco la strategia del ‘golden ticket’ all’interno dei prodotti beauty del marchio Chiara Ferragni che, dopo una spesa minima di cinquanta euro, dà la possibilità di incontrare la famosissima influencer e fare con lei un selfie. Sarà la Luna storta o Mercurio che inizia a sollecitare i tuoi super neuroni, ma ti pare proprio un’iniziativa non troppo azzeccata.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: impacchetti baci e abbracci da distribuire nel momento più propizio.

Lavoro: vedi opportunità dove altri si godono solo il panorama.

Salute: apprezza la tua meravigliosa unicità.

Il consiglio del giorno: acquista i biglietti della lotteria di capodanno e tenta la fortuna.

Voto: 7

Sagittario

Oggi è l’ultima giornata per approfittare di Mercurio nel tuo segno. Dovresti prendere decisioni come John Elkann, che chiama Alex Del Piero per risanare tutti i guai in cui è incappata la Juventus. Sfrutta questa chiarezza di pensiero e della incredibile empatia che ti da Venere per impostare scelte importanti, quelle che mostreranno i frutti nei prossimi mesi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo fine è sempre godere come un riccio.

Lavoro: è l’ultimo giorno per esprimere tutte le critiche costruttive che ti vengono in mente.

Salute: anche quando scendi al bar sotto casa con il cappotto annodato sopra il pigiama e gli occhi ancora stropicciati, sei un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: segui un tutorial per fare la ghirlanda di Natale da appendere sulla porta di casa.

Voto 7

Capricorno

Non accetti assolutamente pettegolezzi sul tuo conto e le malelingue nate dalle persone che ti sono vicine. Infatti, tu con una Luna molto tradizionalista, e Mercurio che sta arrivando nel tuo segno, pretendi totale controllo, gestione gerarchica e rispetto. Proprio come la mamma di Alessandro Egger, che non è riuscita a sopportare le storie condite sulle riviste di gossip, e ha voluto chiarire che suo figlio è cresciuto nella bambagia e al massimo la parola clochard, con cui il ragazzo dichiara di aver vissuto per un certo periodo, l’ha udita per sbaglio dall’istitutrice francese.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: controlli perfettamente anche i sentimenti.

Lavoro: tutto deve seguire i tuoi ritmi militareschi.

Salute: ti sei parecchio impostato tanto che fai già la marcia dal letto fino al bagno.

Il consiglio del giorno: fai shopping di lingerie rossa da usare nei giorni di festa.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ancora per oggi, con Mercurio a favore, potresti occuparti della trattativa tra il governo Egiziano e il British Museum sulla questione della restituzione della ‘Stele di Rosetta’. Con le tue capacità da genietto, potresti addirittura trovare una soluzione iper tecnologica, proprio come ti piace tanto, magari mettendo questo famosissimo manufatto storico a disposizione nella realtà aumentata. Per ogni genere di negoziazione, tu puoi affidarti alla grandi capacità diplomatica di Venere ,trovando accordi che possano soddisfare tutte le parti, e soprattutto fornendo a te stesso un sonante tornaconto.

Amore: se di giorno lanci solo baci volanti, la notte diventa un vero fuoco di passione.

Lavoro: ti piace contrattare per rimediare sempre il prezzo migliore.

Salute: ai tuoi venti minuti di allenamento ‘Impact training’ tu assolutamente non puoi rinunciare.

Il consiglio del giorno: in questi giorni di traffico caotico, usa sempre la bicicletta.

Voto 8

Pesci

Sembra proprio un segno del destino, o una reazione ‘entanglement’, che in questi giorni si sia dato il via a delle simulazioni di un ‘wormhole’ creato da un computer quantistico. Infatti, proprio da questa sera, finalmente il pianeta del pensiero, Mercurio, torna ad appoggiare la vostra immaginazione, rendendola più pronta e concreta. Tanto che progetti futuristici e al di fuori degli schemi possono diventare tangibili. Rimboccatevi le maniche, che è arrivato il momento di darci dentro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: al momento lo tenete in stand-by.

Lavoro: sta arrivando l’onda giusta da cavalcare. Iniziate a remare.

Salute: il divano è un luogo perfetto per pensare e riflettere, soprattutto dopo un pisolino.

Il consiglio del giorno: tenete sempre in casa della carta da pacchi per preparare i regali i last minute.

Voto 6 –