Nell'oroscopo di oggi 29 giugno 2021 la Luna nel segno dei Pesci e il Sole nel segno del Cancro (in trigono nella mattinata) amplificano le emozioni e le sensazioni che mettono in subbuglio il cuore (e lo stomaco!). Questo, se da un lato è ottimo perché ascoltare e ascoltarci è sempre una buona cosa, potrebbe amplificare le tensioni di questo Marte che si avvicina sempre di più a toccare l'opposizione a Saturno e la quadratura a Urano.

L’oroscopo del giorno 29 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Abbiamo detto che il mese di luglio è caratterizzato astrologicamente da Marte e Venere entrambi nel segno del Leone: segno di fuoco, vitale ed energico ma anche esagerato talvolta nelle sue espressioni. In questi giorni della settimana, Marte si sta mettendo in una posizione nella quale sarà sollecitato nella sua simbologia di tensione, di nervosismo, di insofferenza. Ecco, diciamo che sarà facile vederci sbottare senza riuscire a trattenerci!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Apple ha realizzato uno dei suoi store americani più belli partendo da un vecchio teatro caduto oramai in disuso. Il concetto del: dare nuova vita a ciò che ci sembrava ormai perduto deve iniziare a far parte anche del tuo modo di vedere il mondo, caro Ariete. Venere finalmente a favore è un’alleata perfetta per questo: può aiutarti a vedere del potenziale perfino in quel vecchio abito che hai ereditato da una lontana zia e che, ora, potrebbe diventare un vestitino da paura con una piccola aggiustata!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: scaldi i motori (e anche l’atmosfera!).

Lavoro: sicuro di te: alzi la mano di continuo per dire la tua e far notare miglioramenti possibili!

Salute: ottima con Venere e Marte che fanno il tifo da bordo campo meglio della Curva Sud dei tifosi!

Il consiglio del giorno: mettiti in tiro anche per andare, semplicemente, a fare la spesa. Fai vedere a tutti che sei tornato finalmente sul mercato!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è qualcosa che è più confuso della tua vita amorosa… ed è il nuovo presunto cast del GF VIP per la prossima stagione televisiva! Certo, Venere e Marte quadrati si danno un bel da fare per rendere i tuoi “love affairs” più intrecciati della trama di Beautiful ma ciò che conta è che tu resti fedele a ciò che senti in fondo al cuoricino…! E sono più che certa che la Luna di oggi riuscirà a rendere ben chiaro quello che provi!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: lascia perdere le messe alla prova e le richieste di dimostrazioni dei sentimenti: stai solo per prendere la via sbagliata!

Lavoro: responsabilità che si accumulano… difficile prenderle una ad una…

Salute: stanchissimo come dopo un’intera giornata passata a cuocerti sotto al sole come una lucertola!

Il consiglio del giorno: usa il registratore vocale per prendere appunti durante riunioni e simili: risparmierai tempo e riuscirai a non perdere alcun dettaglio!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È in arrivo un oggetto spaziale non identificato, diretto verso la Terra e proveniente dalla nube di Oort! Almeno secondo alcuni scienziati esperti nell’osservazione del cielo. A voi, in realtà, basta pensare a questa Luna storta che vi crea già abbastanza scompensi senza allontanarsi troppo nello spazio infinito… potrebbe rendervi nervosi, intrattabili, oscuri e poco comprensibili… proprio come se foste un extra-terrestre!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: voglia di sentimenti forti ma non vi applicate!

Lavoro: la vostra scrivania è meno ordinata di un bazar del Medio Oriente… regolatevi!

Salute: l’appuntamento con la classe online di Zumba va rimandato: non avete i leggings giusti per la lezione.

Il consiglio del giorno: evitate di cambiare idea ogni due secondi: metterete nel caos chiunque prova ad avvicinarsi per aiutarvi!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Aria un po’ assente e tutto concentrato sui pensieri e sui sogni che vi frullano in testa grazie a questa Luna piena di immaginazione… attento però a non distaccarti troppo dalla realtà! Il rischio è di finire come il ragazzo moscovita che ha tentato di aprire per 5 minuti abbondanti una macchina parcheggiata non accorgendosi che non era la sua! Ti voglio un po’ più coi piedi per terra Cancretto: i sogni si possono realizzare anche rimanendo sul pezzo!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: progetti vacanze e scappatelle con qualcuno di importante!

Lavoro: prendi con la dovuta circospezione le grandi rivoluzioni proposte da qualche collega.

Salute: non malaccio: la Luna ti assiste!

Il consiglio del giorno: gustati un vecchio film che ami in versione rimasterizzata comodamente seduto sulla tua sedia a dondolo in giardino! Rilassati!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei fuori dalle righe come Miley Cyrus che per festeggiare il Pride si è circondata di drag queen per il suo ultimo concerto. Il duetto di Venere e Marte ti rende scoppiettante e allegro come fossi la riproduzione in vivo del carnevale di Rio de Janeiro e ora che la Luna se n’è andata dalla tua opposizione puoi finalmente dar sfogo a tutta la tua creatività! Opta per un paio di pantaloni appariscenti: daranno carattere e presenza scenica ovunque tu vada!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: già inondato di richieste di amicizia su Facebook, vero?

Lavoro: decisioni strategiche prese al momento giusto! Bravo!

Salute: hai bisogno di sfogare le energie in eccesso? Gettati anima e corpo nelle commissioni da ultimare!

Il consiglio del giorno: attento al cappuccino preso al bar di prima mattina: Urano guarda con occhi birichini la t-shirt bianca che indossi ed è tentato di farti brutti scherzi!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il monumento alla porchetta installato a Roma ti ha lasciato interdetta almeno tanto quanto gli animalisti e gli abitanti della città eterna… Con una Luna opposta e un Mercurio quadrato oggi è persino troppo facile farti sentire fuori luogo… persino durante la presentazione PowerPoint che ti hanno chiesto di preparare in tempi record senza nessuno preavviso! Respira: a fondo e di pancia!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se il partner osa muoverti una critica, finisce in tragedia.

Lavoro: perché i tuoi colleghi non si decidono ad organizzare meglio i loro file e le loro cartelle!? Mistero della fede…

Salute: potrebbe andare sicuramente meglio… ad esempio con un voucher per un massaggio rilassante!

Il consiglio del giorno: sposta le riunioni col direttivo alla settimana prossima, magari ti andrà meglio e riuscirai a mantenere una calma interiore che manco Gandhi…

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È giunto il momento. Britney Spears si è finalmente decisa ad andare in tribunale per chiedere di essere liberata dalle grinfie del padre. I fan sono in delirio e cercano in modo di sostenerla in questo enorme atto di amore e coraggio. In qualche modo anche per te, Bilancia mia, è giunto il momento di fare qualche passo importante: Venere e Marte ti amano e vogliono per te qualcosa di nuovo e diverso. Mettici il cuore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: emozioni vibranti!

Lavoro: sbaragli tutti la concorrenza e vinci su tutti gli altri candidati!

Salute: ottima: riusciresti a stravolgere il mondo!

Il consiglio del giorno: sostieni quell’esame abilitativo che vorresti superare da un po’. Ora hai la stoffa e il coraggio necessari!

Voto 9 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli scienziati hanno finalmente confermato che i nostri primi ricordi risalgono, al massimo, ai due anni e mezzo di età… ma loro non hanno fatto i conti con la tua memoria perfettamente affinata che registra data e ora di ogni sgarro ricevuto risalente addirittura a prima del parto! Marte e Venere, purtroppo, aggiungeranno la lista di questioni spiacevoli da affrontare ma tu non temere: non sei solo! La Luna è dalla tua per sostenerti!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le scenate di gelosia fuori posto ti fanno infuriare.

Lavoro: alcuni piani d’attacco vanno rivisti: mettiti d’impegno!

Salute: in dotazione per oggi: un campioncino di pazienza extra da utilizzare… fanne buon uso!

Il consiglio del giorno: valuta bene le priorità. Oggi è meglio se ti fai una tabella di marcia chiara e precisa e cerchi di rimanerci fedele! Al bando i colpi di testa!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Niente Sagittario, ti sei perso come i tifosi della squadra calcistica che, pur di seguire la partita, hanno iniziato un viaggio in macchina finendo a Bucarest anziché a Budapest… Ma sei sicuro di non aver problemi di vista? Forse è solo Mercurio opposto che, pure essendo tornato diretto, ti fa ancora dannare costringendoti a dare una doppia occhiata a tutto! Meglio controllare anche il conto in banca… non vorrei avessi visto uno zero dove non c’è!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: come mai ricevi così tanti like?! Chi sono tutti questi ammiratori!? Che vogliono da te!?

Lavoro: chi ti aveva detto che sarebbe stato un lavoro facile ora dovrebbe pagarti i danni morali!

Salute: batterie già cariche ma tu rimarresti volentieri a letto un altro poco!

Il consiglio del giorno: ma se le vacanze le prenotassi vicino casa? Hai presente lo sbatti che risparmi nel viaggio!?

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sapevi che esiste il libro che parla di tutti i luoghi più oscuri e nascosti della Terra? Si chiama “Atlas Obscura” ed è il regalo perfetto da farti con questa Luna a favore che alimenta la tua voglia di mistero e conoscenza! Il vuoto lasciato da Venere è pronto a colmarsi di qualche frequentazione interessante… forse è la volta buona per farti mettere da parte il cinismo e farti lasciare un po’ andare!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: timidi segnali di ripresa!

Lavoro: impegnato ma senza affanno.

Salute: buon equilibrio grazie alla Luna.

Il consiglio del giorno: per una volta, prediligi un outfit casual e sportivo senza doverti strizzare in un completo elegante! Prendila con tranquillità!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

No, Acquario. Non fa per te. La canotta bianca è un indumento così complicato da accostare senza rischiare di assomigliare ad un muratore degli anni ’80 che, fossi in te, la nascere perdere. D’altro canto con una Venere opposta mi deciderei a chiedere a qualche amico per un sincero consiglio sull’outfit. Punta su qualcosa di classico senza osare troppo: Marte non è in vena di passarti del coraggio sotto banco. Nemmeno per il fashion.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: difficoltà a farsi comprendere dal partner.

Lavoro: sii cauto nel dire la tua. Potresti sembrare un po' troppo aggressivo!

Salute: programma un sonnellino dopo pranzo: ti sveglierai come nuovo!

Il consiglio del giorno: è giunto il momento di passare ai gialli: prendine un paio in libreria e dimmi cosa ne pensi!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete già provato l’app che vi tramuta nei personaggi della Pixar sul vostro cellulare?! No!? Allora è proprio giunto il momento di provarci… sarete così in grado finalmente di sentirvi una vera principessa Disney! Non che ne abbia bisogno al momento… la Luna è già abbastanza magica di per se! Ma contando che Venere vi ha un po’ lasciato a piedi, posso comprendere come quel pizzico in più di fantasia non basti mai!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: inviate messaggi dolci e zuccherosi intasando il cellulare di qualcuno!

Lavoro: costretti a rivedere qualche piccolo dettaglio. Portate pazienza!

Salute: giornata ottima per indossare il buonumore, accompagnato da un paio di occhiali da sole a forma di stella fucsia fosforescente!

Il consiglio del giorno: il vostro armadio è ancora fermo all passata stagione? Chiamate l’amica che vi organizza tutto (vita inclusa) e chiedetele soccorso! (Se è della Vergine sarà lei a ringraziarvi!)

Voto 7 e mezzo