L’oroscopo di oggi 28 settembre 2022: Vergine e Capricorno si godono le ultime ore d’amore L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi vediamo l’ultimo giorno di Venere nel segno della Vergine. I desideri, quelli forti che ci spingono ad azioni memorabili, sono inarrestabili.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Venere transita nell’ultimo grado del segno della Vergine pronta a passare in Bilancia, segno che le è grande amico. Oggi però sentiamo ancora il trigono tra Venere e Plutone che rende le passioni, non solo amorose ma verso la vita stessa, davvero incontrastabili.

Con la Luna che oggi è nel segno dello Scorpione direi che il segno fortunato è il Cancro, prima che Venere entri a sfavore (da domani). Il segno sfortunato invece è il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Probabilmente stai già sentendo che Venere sta per mettersi in opposizione e tu che non vuoi proprio dargliela vinta ti poni all’amore e ai sentimenti come un vero macho. Un po’ stile Grignani che dichiara che il paradiso siano sì le donne ma soprattutto le birre. Tu comunque per non sbagliare parti sempre a gamba tesa.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei disponibile solo per il sesso sfrenato.

Lavoro: fare il prepotente con i colleghi non ti aiuterà per le buone collaborazioni.

Salute: una corsetta per scaricare le energie e sentirti in forma è quello che ci vuole.

Il consiglio del giorno: pare che la nuova frontiera per dimagrire sia usare le app su smartphone, tu sappi che non ne hai assolutamente bisogno. Ti basta inforcare le tue scarpette da corsa e andare in palestra a cui tu ovviamente sei già iscritto a tutti i corsi. Semplice no?

Voto 6 e mezzo

Toro

Sei pragmatico e pieno di risorse proprio così come Serena Williams, ormai al termine della sua carriera da tennista, che si butta a capofitto nel mondo della moda. Con Venere e soprattutto con Mercurio dalla tua, trovare valide alternative per te non è assolutamente un problema. La vita per te ha mille risvolti tutti positivi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore : è l’imperdibile appuntamento della serata.

Lavoro: appena raggiungi un obiettivo te ne prefissi subito un’altro.

Salute: la vita per te è una scatola di cioccolatini da fagocitare in cinque minuti senza avere problemi di linea.

Il consiglio del giorno: vai a Polesine Parmense a vedere la riserva di culatello di Re Carlo, con il tuo charme prova a convincere il proprietario ad offrirti un assaggio. Vedrai che sarai accontentato.

Voto 8

Gemelli

Vorreste essere dei veri provocatori e non perdete occasione per provare a punzecchiare chi vi sta antipatico. Purtroppo con Mercurio in quadratura il risultato sarà come la battuta di Cassano che paragona Cristiano Ronaldo a Toto Cutugno eterno secondo a Sanremo. Dubito che CR7 possa capire l’allusione. Puntate sulla semplicità, sarà di certo più efficace.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: solo performance atletiche.

Lavoro: occhio a peccare di superbia, potreste mettervi in qualche guaio.

Salute: con la splendida forma fisica potete fare molto, ma non tutto. Ricordatevelo.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi alla piattaforma Tipster, il bar dello sport digitale dove potrete scambiare opinioni e commentare liberamente tutti i campionati di calcio. Nessuno si soffermerà troppo se le sparate grosse.

Voto 6 –

Cancro

Dilungarti in lamentele noiosissime di certo non impedirà a Venere di voltarti le spalle. Non seguire l’esempio di Harry e Meghan che stanno per completare un nuovo libro con diverse indiscrezioni sulla famiglia reale. Il minestrone riscaldato stufa anche gli amanti del gossip. Dovresti fermarti ai primi danni.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: abbuffati ancora oggi che poi da domani sei a dieta.

Lavoro: approfitta di questo momento in cui tutto ti sembra abbia un senso perché durerà davvero poco.

Salute: lascia perdere tutti i canoni di bellezza e apprezzati per quello che sei. Sempre e comunque meraviglioso.

Il consiglio del giorno: guarda le foto della nuova stagione di Bridgertone per allenare i tuoi sospironi quando vedi un figo pazzesco a torso nudo. Tenere sempre viva la fiamma dell’eros è importantissimo.

Voto 6 e mezzo

Leone

Stai lavorando duramente per avere lo stesso successo di Kim Kardashian che diventa stylist e curatrice per Dolce Gabbana. Con Marte a favore fai proprio di tutto e di più per evitare tutti quei pianeti che in un modo o nell’altro ti si ripropongono proprio come la cartella delle tasse. Tu continua ad andare avanti a testa alta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti fa proprio penare ma come dice il detto: ‘non è bello se non è litigarello’.

Lavoro: sorrisoni e strette di mano come un vero politico.

Salute: mascheri bene il tuo senso di insoddisfazione.

Il consiglio del giorno: prova l’ice bathing, il bagno nel ghiaccio, per dimagrire e restare giovani. Rinvigorisce il corpo e schiarisce la mente. Un vero toccasana.

Voto 6 +

Vergine

Ora che Venere sta per lasciarti, punta tutto su Mercurio nel tuo segno. Segui l’esempio di Maccio Capatonda che porta la sua sit-com di successo nel metaverso. Dimostra a tutti che sei un’assoluta maestra in tecnologia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sfodera il tuo kit personale per un amplesso perfetto.

Lavoro: puntualizzi anche sul colore delle sedie in sala riunioni.

Salute: usa l’ascensore anche per andare al primo piano. Non vorrai mica fare degli sforzi inutili, vero?

Il consiglio del giorno: leggi bene il programma dei partiti che hanno vinto le elezioni per essere certa che le tue critiche siano puntuali. Puoi farti anche un promemoria sulle scadenze del nuovo parlamento per trovare subito qualcosa da ridire.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Come ogni frutto che matura a suo tempo anche tu ti stai preparando a diventare un dolcissimo caco maturo perché senti che Venere sta già per tornare a sorriderti. Anche Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, ha impiegato qualche anno però ora incanta passerelle e stilisti. Tu sei più fresca e radiosa della giovane stella della moda.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: pronta ad evoluzioni da contorsionista russa.

Lavoro: le emozioni iniziano già a darti alla testa. Concluderai davvero poco.

Salute: ricorda che lo stretching è fondamentale per qualsiasi tua performance fisica.

Il consiglio del giorno: fai subito il cambio di stagione per essere pronta con outfit in armonia con l’autunno. Ricordati di aggiungere qualche paillettes che stanno sempre bene in qualsiasi stagione.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sviare le situazioni che non ti sono comode è sempre il tuo obiettivo. Ora che hai Mercurio a favore hai trovate geniali tipo quella degli sposi che prenotano il ristorante in ‘incognito’ per pagare il menù senza il sovrapprezzo del lieto evento. Sappi che anche gli chef approvano questi escamotage.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: scatenati, ma solo con le tue posizioni preferite.

Lavoro: quando non sai bene cosa dire opta per un finto silenzio riflessivo. Funziona sempre.

Salute: ti senti bene ma non segneresti questo momento negli annali.

Il consiglio del giorno: studiati le ricette crudiste che arrivano dall’Himalaya e fanno anche bene all’ambiente, perché non si cucinano ai fornelli. Magari trovi qualcosa che ti stuzzica, ma non è detto.

Voto 8

Sagittario

L’amore e, soprattutto, le tue energie sono crollate proprio come il valore della sterlina che ha raggiunto i minimi storici e si richiede addirittura un intervento di emergenza. Tu con Marte in opposizione non hai nessun tipo di via di uscita. Devi aspettare pazientemente che questo transito avverso passi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo cuoricino ha messo le tende nella steppa siberiana.

Lavoro: mettiti tranquillo nelle retroguardie dell’ufficio.

Salute: un’uscita a bere con gli amici è meglio di ore di meditazione.

Il consiglio del giorno: accontentati di guardare le offerte di Amazon Prime Day. Con la tua poca voglia di fare e di uscire sarà l’unica attività che sarai in grado di seguire.

Voto 5 +

Capricorno

Del progetto della stalla futuristica a Fiorida, dove i camerieri robot servono il pranzo alle mucche (che pare apprezzino e diano degli ottimi risultati a livello qualitativo), a te interessa solo il profitto. I sentimenti sono ormai un ricordo proprio come le vacanze estive e tu ti butti con tutta la testa e l’energia (e con Mercurio) a rimpolpare il fatturato. Tutti i vari sviolinamenti e romanticismi li metti volentieri da parte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ultime ore per darti alla pazza gioia.

Lavoro: torni il capo dispotico che tutti conosciamo.

Salute: la vacanza nel modo della dolcezza abitata da orsetti gommosi e unicorni arcobaleno è proprio finita.

Il consiglio del giorno: ti piacerebbe molto andare a vedere la mostra di Anish Kapoor a Venezia ma solo per una visita guidata e privata. Non hai alcuna intenzione di condividere il tuo tempo e il tuo spazio con gli altri.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti senti letteralmente baciato dalla fortuna forse perché proprio il pianeta del benessere, Giove, si trova alla distanza minima dalla terra. Tu praticamente sei il segno che è nato con la camicia o Gastone, il cugino di Paperino, che ad ogni angolo della strada trova o un dollaro o un quadrifoglio. Aspettati grandi occasioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sex appeal che smuove le folle che inseguono le rockstar.

Lavoro: tutti vogliono collaborare con te perché sei un fico pazzesco.

Salute: pronto a partire per qualsiasi avventura non importa se sia a piedi o in sella alla moto.

Il consiglio del giorno: vai a vedere lo show di Manuel Agnelli ispirato a David Bowie. Con la fortuna che hai di certo finirai automaticamente nel backstage a brindare con i vip.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Vi inventate qualsiasi lamentela esattamente come i concorrenti del grande fratello VIP che piagnucolano perché reputano il reality una vera tortura. Mercurio è sempre in opposizione e ragionare in maniera chiara e propositiva vi è assolutamente impossibile. Vedere tutto nero e ormai il vostro hobby preferito.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la coltre di neve e ghiaccio si sta per sciogliere.

Lavoro: sempre pronti a lamentarvi.

Salute: provate a vedere il lato positivo. Non è poi così male.

Il consiglio del giorno: andate a cercare castagne per boschi. Prendere un po’ d’aria vi fare molto bene.

Voto 5 e mezzo