L'oroscopo di mercoledì 28 ottobre ci sveglia subito con una bella novità: Venere entra nel segno della Bilancia. Ora, Venere in Bilancia ci sta benissimo ma aumenta la sensazione del bisogno di piacere a tutti, di fare tutto giusto, di essere perfetti. Chiaro che con tutti gli scontri e le rotture di questo cielo astrologico difficilmente basterà questa Venere in Bilancia a renderci ligi alle regole ma di sicuro metterà maggior senso di responsabilità.

L’oroscopo del giorno 28 ottobre

Luna in Ariete e Venere che entra nel segno della Bilancia. Come dire che non si stai mai tranquilli un attimo! Se la Venere in Bilancia ammorbidisce il nostro modo di esprimere i sentimenti, oggi (ma solo oggi) la Luna perfettamente opposta nel segno dell'Ariete li mette in discussione (i sentimenti, intendo!). Tocca aspettare fino a domani per sentire la pazienza scorrere un po' di più nelle nostre vene. Ce la farete? Dico di si!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Curioso e impaziente. Hai preso fin troppo con entusiasmo la notizia che, presto, la NASA rilascerà nuove informazioni in merito ad alcune scoperte fatte sulla luna! Mercurio balla al limite fra caos creativo e semplice confusione mentre Marte e Luna sono una fucina di energie che non ti lasci scappare nemmeno se ti pagano! Presta sempre attenzione a non strafare: Giove è sempre in agguato.

Amore: la comunicazione potrebbe iniziare ad essere disturbata. Lavoro: rimanda al fine settimana alcuni controlli. Salute: in buonissimo stato. Il consiglio del giorno: è giunto il momento per riprendere in mano quei manubri da casa che hai lasciato nell’armadio per un po’ troppo tempo.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Probabilmente questa pausa da Mercurio retrogrado ti permette di mettere bene a fuoco le tue priorità e di fare delle scelte che possono portarti a svolte interessanti. Ti ricordi Suor Cristina? La cantante di X-Factor di qualche anno fa? Anche lei è riuscita a decidere per la sua strada e rientrare nei voti religiosi dopo un lungo periodo di dubbi! Sono certa che anche tu riuscirai a capire che strada prendere.

Amore: scala le marce e rallenta un po’. Lavoro: è il momento giusto: cogli l’occasione e completa con rapidità i compiti più noiosi. Salute: con un brio di leggerezza! Il consiglio del giorno: per oggi, non avere paura dei confronti diretti. Mercurio non ti rende più così impossibili le discussioni dentro e fuori la famiglia.

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Qualche lampo di genio dovuto a Mercurio vi permette di rivedere alcune strategie e anche di scegliere per una strada vincente. Se anche il TIME ha deciso di sensibilizzare il pubblico cambiando in VOTE il suo titolo di uscita, capite bene come una piccola concessione possa portare a grandi vittorie. Scaldate i motori per Venere: è in arrivo un bastimento carico di baci e coccole per voi!

Amore: in netto miglioramento, riacquistate vigore! Lavoro: c’è finalmente la possibilità di dire la vostra su cose che non condividete. Salute: guadagnate 100 punti in vitalità! Il consiglio del giorno: armatevi di coraggio e dite la vostra. L’assetto delle stelle vi vuole calcare il palcoscenico oggi!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La combo di Luna e Marte in quadratura con quei cattivoni di Giove e Mercurio rischia di essere fin troppo pesante e potreste seguire l’esempio di Sgarbi, addormentandovi dove capita anche in occasione di un discorso ufficiale alla camera. La stanchezza si fa sentire e potresti persino sentirti un po’ sotto scacco. Raccogli le energie e tieni duro, Cancretto!

Amore: improvvisamente ti diminuiscono la razione di coccole! Lavoro: affidati al supporto di qualche collega simpatico. Salute: stretto stretto come un’alice sott’olio. Il consiglio del giorno: avviluppati in una copertina calda in modalità uramaki e goditi tutta la replica dell’intera serie de “Il Trono di Spade”. (Poiché là fuori è oscuro e pieno di terrori…)

Voto 5 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Infrangere le regole ti riesce così bene oggi che, anche tu come Kate Middleton, trovi irresistibile contravvenire alle direttive della Regina Madre ed indossare quel paio di pantaloni che ti fanno sembrare così sexy…! Mercurio e Venere prendono le tue parti obbligandoti a dare il meglio di te. Senza menzionare la Luna che non vede l’ora di puntare i riflettori tutti su di te!

Amore: guadagni un sacco di attenzioni da chiunque. Lavoro: guardi di sottecchi quella pila di pratiche accatastate sulla tua scrivania. Salute: ti senti forte e carico. Il consiglio del giorno: rossetto rosso o profumo irresistibile. La seduzione passa attraverso i piccoli particolari!

Voto 9

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Come Marta Flavi ringrazia Maria De Filippi per averle portato via Maurizio Costanzo, tu ringrazi questa Luna che ti permette di prenderti una pausa per riflettere dopo l’abbandono di Venere. Hai bisogno di rimettere ordine fra pensieri e ambienti che ti circondano (cosa che ti riesce benissimo!) ed anche di rimetterti in gioco in modo nuovo, soprattutto in ufficio. Con calma riuscirai a far tutto.

Amore: sei un po’ meno naturale del solito. Lavoro: è giunto il momento di una verifica su ampia scala. Salute: in leggero miglioramento. Il consiglio del giorno: avrai bisogno di una grande quantità di energie per i prossimi giorni. Non saltare pasti e assicurati di avere il tempo necessario ad un riposo completo.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Inaspettato, questo abbraccio fra Venere e Mercurio, ma sicuramente di buon auspicio! Come la Mattel, che ha visto un incremento dei suoi utili del 348%, riesci a giovare di qualche attimo di popolarità. Peccato per la Luna che ha deciso, proprio oggi, di metterti pensieri pesanti addosso. Cerca di scrollare di dosso la negatività e fai un salto in profumeria per regalarti qualche prodotto per la skin care.

Amore: le tue quotazioni salgono vertiginosamente. Lavoro: sei costretta a dire qualche “no” in più. Salute: sotto tono a causa della Luna. Il consiglio del giorno: cerca di ignorare i pensieri negativi e focalizzati sulle nuove tecniche di abbordaggio da utilizzare nei prossimi tempi. Fai pratica!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Abbandonato da Luna e Mercurio, potresti addirittura scegliere di dar voce a questo vuoto cosmico e diventare una star di Tik Tok come il tizio che ha scalato tutte le classifiche con i suoi video dove… non fa assolutamente nulla! Per fortuna Giove è ancora dalla tua e decide di renderti positivo anche di fronte a momenti di stasi come questo!

Amore: costretto a prendere il gioco della seduzione con più circospezione. Lavoro: puoi finalmente ridurre il ritmo. Salute: meno energico di ieri ma non ti puoi di certo ritenere stanco. Il consiglio del giorno: per rabbonire l’effetto di questo calo di tensione, opta per attività fisiche che richiedano grande energia.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere che esce finalmente dalla tua quadratura ti da l’opportunità di vivere con più apertura e rilassatezza anche le questioni più spinose, senza dimenticarti di aggiungere un po’ di pepe ai confronti che ti aspettano. Non perderti, a tal proposito, la diretta di Myss Keta con Fumettibrutti che, già da ora, si preannuncia come uno sguardo del tutto alternativo sul concetto del Gender Power!

Amore: giunge il momento per nuove esperienze. Lavoro: cerca di rallentare: usa toni più soffici. Salute: in netto miglioramento con una Luna super energica. Il consiglio del giorno: modula bene l’entusiasmo e non partire in quarta se qualcuno ti chiede di uscire (parlare di matrimonio dopo il primo caffé è eccessivo, non trovi?)

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Whatsapp che imposta la possibilità si silenziare i gruppi per sempre capita a fagiolo con il cambio di segno della Venere di oggi. Ora che entra in quadratura, assieme alla Luna, potresti dover limitare le tue interazioni col genere umano per non finire a discuterci. Metti anche un buttafuori all’ingresso di casa per fare selezione: tutti gli antipatici devono essere rimandati subito a casa!

Amore: non sopporti l’indecisione. Lavoro: costretto a fare diversi passi indietro. Salute: ti svegli con tutti e due i piedi sbagliati. Il consiglio del giorno: quando il mondo sembra andare nel modo più sbagliato possibile, limita lo stress e immergiti in qualche meditazione guidata in grado di farti recuperare una centratura invidiabile.

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non ti dai di certo per vinto, soprattutto di fronte a qualche piccola difficoltà. Se Hamilton (il pilota) è riuscito a cambiarsi una gomma bucata da solo in meno di un minuto, davvero non riesci a capire perché tu non possa riuscire in prove ancor più difficili. Sfrutti sia Luna che Venere, finalmente a tuo vantaggio e scavalchi ogni ostacolo con la stessa facilità dei protagonisti della pubblicità dell’Olio Cuore.

Amore: ritrovi il piacere delle lunghe chiacchierate. Lavoro: puoi riguadagnare sicurezza nei tuoi progetti. Salute: rinvigorimento assicurato. Il consiglio del giorno: dubbi sul colore da indossare oggi? Un bell’abito con dei dettagli a fiori è l’ideale per portare allegria ed energia.

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Gli incidenti di percorso capitano e alcuni sono talmente divertenti che riderci sopra non può che farvi bene! Se anche voi eravate in classe con la bambina che, al posto di un igienizzante, si è portata dietro il gel molto privato della mamma, potete comprendere quanto un sorriso al momento giusto sia importante! Sfruttate l’allentarsi della tensione dovuto al passaggio della Venere.

Amore: timidamente, riprendete la voglia di esprimere le emozioni. Lavoro: siete dei perfetti assistenti. Salute: tirate un sospiro di sollievo. Il consiglio del giorno: osate: colori nuovi per il make-up o per l’outfit possono essere un buon modo per darvi carica!

Voto 7 e mezzo