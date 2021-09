L’oroscopo di oggi 24 settembre 2021, segno per segno: Gemelli e Bilancia vogliono concretezza Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi, venerdì 24 settembre 2021, per tutti i segni. La Luna resta nel segno del Toro dove va a dare fastidio a Venere: le emozioni infatti saranno difficili da comprendere e ancora più difficili da esprimere. Contemporaneamente Marte in trigono a Saturno rende la realtà, pragmatica e concreta, decisamente più forte di tutto quello che vive in profondità, nelle emozioni e nelle energie.

Anche nell'oroscopo di oggi, venerdì 24 settembre 2021, la tensione emotiva resta particolarmente potente. La Luna infatti si trova nel segno del Toro e per buona parte della giornata ronzerà attorno a Urano congiungendosi ad esso nel primo pomeriggio. Entrambi, Luna e Urano, continuano anche ad opporsi a Venere. Questo sembra indicare che le emozioni sono ancora in una fase di incomprensione a se stesse e quindi di maggiore difficoltà nell'essere espresse naturalmente. Proprio come è stato per tutta la settimana.

Ad amplificare la tensione ci sarà la forza del trigono, aspetto di sintonia favorevole, tra Marte e Saturno che amplifica il bisogno di concretezza e l'attenzione verso tutto ciò che è evidente, fisicamente rilevante, immediatamente comprensibile. Le emozioni troveranno quindi un nuovo ostacolo. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia appunto che non disdegna qualche volta di poter padroneggiare la concretezza attorno a sé. Il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che non ha nessuna intenzione di ascoltare tutti coloro che prediligono i fatti ai sentimenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Preso in contropiede come gli autori di "Star in the Star" che, pare, dietro denuncia di Pier Silvio Berlusconi, siano stati costretti a cambiare, in corso d’opera, il gioco e i regolamenti della trasmissione televisiva. Con Mercurio e Marte opposti, anche tu potresti essere costretto a correre ai ripari di tutta fretta su alcuni progetti che avevi in cantiere. In queste occasioni l’approccio vincente è quello della malleabilità: più sei disposto a cedere terreno e a collaborare, più ne guadagnerai! Provaci!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: gli sforzi che stai facendo per apparire carino e coccoloso non stanno dando troppi risultati… ma almeno ci stai provando!

Lavoro: qualche difficile vicissitudine in ufficio, farai fatica a gestirla senza andare fuori di testa.

Salute: le energie rimaste a tua disposizione sembrano entrare già di diritto nell’elenco delle cose in via di estinzione.

Il consiglio del giorno: non spingerti troppo oltre la tua soglia di sopportazione. Con questo Marte opposto potresti perdere di vista il tuo limite massimo finendo, purtroppo, per sfiancarti senza motivo!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ok, Venere potrebbe essere opposta ed incasinarti la vita amorosa. Certo, Saturno e Giove potrebbero provare a renderti difficile persino allacciarti le scarpe la mattina! Ma la Luna: lei è tutta per te. Anche se solo per una giornata, cerca di autocelebrarti e di coccolarti! Sentiti un po’ come RuPaul di “Drag Race” che ha raggiunto il record di 11 Emmy Awards vinti, mai eguagliato da nessun afro americano nella storia degli USA! Ogni tanto è giusto anche riconoscere il proprio valore! Non credi?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sogni storie d’amore fantastiche ma fai fatica a farle realizzare (per il momento).

Lavoro: non aver paura di proporre le tue idee: Saturno potrebbe metterle a dura prova ma ci sarà sicuramente chi apprezzerà la tua intraprendenza!

Salute: la Luna di oggi ti aiuta a mantenere alto l’umore e a non sentire stanchezza!

Il consiglio del giorno: premiati per gli sforzi di questo periodo con una cenetta fuori o con un giro di shopping nel tuo negozio preferito!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete bravissimi a tenere i segreti come Gianmaria Antinolfi che, benché incalzato da Soleil Sorge, non ha ancora rivelato il mistero collegato alla sua partecipazione a questa edizione del Grande Fratello. Con Mercurio dalla vostra, avete un controllo totale delle vostre capacità dialettiche e riuscite a non farvi scappare nemmeno un dettaglio minuscolo sulle sorprese che state preparando ai vostri amici! Inclusi quelli sui regali di compleanno fantastici che avete pensato!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fate fatica a lasciarvi andare a frasi romantiche… per voi, al momento, è più importante la seduzione!

Lavoro: sarete i primi a rispondere alle mail urgenti del capo: dimostrerete che siete voi i migliori dell’ufficio!

Salute: i pianeti garantiscono una resistenza allo stress e alle sollecitazioni che manco i migliori ammortizzatori delle auto di lusso possono vantare.

Il consiglio del giorno: le scelte importanti di questo periodo possono sembrarvi troppo imponenti per essere prese di tutta fretta. Prendete un bel respiro profondo, schiarite la mente e prendetevi il tempo necessario: Marte e Saturno a favore faranno il resto!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La gelosia fa brutti scherzi, soprattutto se si ha un Marte quadrato come quello di oggi che, in combutta con Mercurio, ti fa perdere di vista la ragione! Non credo però che tu possa arrivare a distruggere la Ferrari del tuo partner, come è successo ad una donna di Biella che ha sorpreso il marito a letto con l’amante… semplicemente perché di amanti, nel tuo caso, non se ne vede l’ombra e il tuo lui/la tua lei ha occhi soltanto per te! Cerca comunque di non fare il permaloso, nemmeno per attirare le sue attenzioni!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non hai ancora prenotato al vostro ristorante preferito per l'anniversario… perché aspetti che sia il partner a farlo! (Pigrone!)

Lavoro: Mercurio mette in dubbio le tue capacità organizzative… eppure quel foglio così importante era proprio qui, da qualche parte…

Salute: Marte tiene sotto scacco la tua riserva di forza erculea… nemmeno una scatola di cioccolatini super zuccherati potrà aiutarti sul serio stavolta.

Il consiglio del giorno: realizza per il tuo compagno un regalino fatto a mano per la sua casa: un quadro, una composizione floreale fatta al corso di Ikebana che hai seguito sulla spiaggia quest’estate… l’importante è che sia un gesto fatto col cuore.

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ariana Grande, la famosa cantante, ha passato un brutto quarto d’ora per colpa di uno stalker che l’ha minacciata nella sua casa negli USA. Tu, sicuramente, non sei allo stesso livello della ragazza e non devi assolutamente preoccuparti di quei due pianeti che ti osservano di sottecchi dall’altra parte del cielo: per quanto noiosi, Giove e Saturno non mordono e tu, dalla tua, hai comunque un bel Marte che riesce a tenerti in piedi, tutto d’un pezzo, e pronto a rispondere colpo su colpo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con quella Venere e questa Luna è difficile trovare un motivo per non litigare col partner.

Lavoro: aver ragione non è sempre utile. Soprattutto se, per dimostrarlo, ti metti a sminuire gli altri e la loro capacità di ragionamento!

Salute: Marte e Mercurio sono ancora dalla tua: ti aiuteranno a tenere alta la determinazione in una giornata dove tutto sembra trovare il modo perfetto per andar storto in qualche modo!

Il consiglio del giorno: concediti un momento di fitness in completa solitudine. Può essere la soluzione perfetta per ricavarti uno spazio dove riflettere e far chiarezza anche con te stesso (fra un jumping jack e l’altro!).

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Airbnb, nella foresta inglese di Ashwood, ha costruito il “Bearbnb”: l’alloggio a forma di casetta di Winnie the Pooh! Questa è una notizia frivola che, normalmente, nessuno assocerebbe ad una come te: sempre incentrata sul lavoro e sulle cose da fare. Con questa Venere a favore, accompagnata da una bella Luna, però vederti rivivere le fantasia di quando eri bambina è più semplice! Anche a te, ogni tanto, fa bene tornare a sognare, non credi?! Ed oggi ti riuscirà davvero semplice!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi filosofa e poetessa. I tuoi dialoghi col partner si tramutano in occasioni di confronto altissimo e romantico al contempo!

Lavoro: non ti tiri indietro in nessuna occasione. Anche quando chiedono se qualcuno è disposto ad accollarsi qualche strana magagna, tu sei sempre la prima a buttarti nella mischia!

Salute: la Luna è una grande alleata. Riesce a farti trovare il tempo necessario per ricaricare le energie fra un compito e l’altro!

Il consiglio del giorno: sfrutta la grande pazienza che ti viene donata dal cielo oggi: sei la persona adatta ad aiutare il nipotino con i suoi compiti di scienze! (Quelli di quinta elementare sono terribili!).

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

I contenziosi aperti da BigPharma contro alcune grosse aziende del farmaco rimpiangono il fatto che tu non sia fra le file di chi deciderà le sorti della querelle. Sei precisa, diretta, non hai paura di dire la tua e ti senti assolutamente super partes. Sarà mica l’influenza di Mercurio e Saturno che ti rendono super giudiziosa? Oggi non hai paura di affermare con decisione la tua posizione. Sei persino disposta ad affrontare coloro che, finora, non avevi avuto il coraggio di avvicinare!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: passionale e super convinta delle tue capacità ammaliatrici… anche se, a volte, potresti anche risultare un po’ troppo sicura di te.

Lavoro: hai tutto perfettamente catalogato e riposto nella tua valigetta. Sei sempre sul pezzo e nessuno è in grado di batterti.

Salute: Marte funge da risorsa infinita in merito a determinazione e forza. Grazie a lui non esiste questione troppo annosa da non essere affrontata.

Il consiglio del giorno: i pianeti di oggi sono ottimi per piombare in ufficio dal capo e chiedere un aumento. Hai dalla tua un’ottima capacità di sostenere discorsi spinosi e pure ottimi risultati alle spalle. Non potrà dirti di no.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dalle ultime ricerche di mercato pare che le nuove mete turistiche predilette dai viaggiatori della domenica siano le mete irraggiungibili come il Polo Nord! Meglio per te, in effetti… Con la poca voglia che hai di trovarti in mezzo alla folla che hai oggi, per colpa della Luna, una scappatella alle Seychelles deserte è proprio quello che ti ci vuole. Ancor meglio se con te ti porti dietro il partner. Con lui, è solo con lui, le chiacchiere e la chimica funzionano benissimo! Meglio approfittarne…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più che un rapporto di coppia, sta assumendo le tinte passionali di un’opera di Shakespeare!

Lavoro: alcune cose, in ufficio, iniziano a starti strette. A breve potresti cominciare a pensare a soluzioni rapide e che portino a grossi miglioramenti nel clima coi colleghi!

Salute: qualche pensiero di troppo potrebbe darti preoccupazioni. Evita di arrovellartici sopra!

Il consiglio del giorno: scrivi su un foglio tutti i pensieri negativi che ti attanagliano in questo periodo. Rileggili e dai loro una forma definita nella tua mente. Sarà sicuramente più facile averci a che fare, in seguito!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono ormai una coppia affiatata… ma sai chi ha fatto da Cupido per i due omonimi? Ma ovviamente Maria De Filippi! La presentatrice ha messo una buona parola fra i due che, come previsto, hanno subito trovato dei bellissimi punti d’incontro! Non temere Sagittario, prima che tu te ne accorga, arriverà anche il tuo turno! Intanto tu goditi questo Marte bricconcello che ti fa mandare messaggi hot a quel contatto nella tua rubrica! Un po’ di stuzzichevole seduzione non fa mica male a qualcuno, sai?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti stai ancora divertendo e non stai facendo sul serio. Per le vere e proprie cotte dovremo aspettare ancora un po’!

Lavoro: il pianeta del pensiero e degli affari è in posizione super positiva: tieni gli occhi aperti e il dito sull’app dei titoli in borsa!

Salute: galvanizzato da Giove e Marte: corri come un matto per ultimare tutti i compiti in una giornata sola (forse avverti già che il weekend potrebbe essere più problematico del solito…!).

Il consiglio del giorno: tutte le tue scelte sono ponderate, valutate, rappresentate in grafico e salvate in pdf all’interno della tua memoria. Non posso che farti i complimenti per la lungimiranza! Continua così!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Jo Squillo, dal palco mediatico del GF, ha deciso di portare avanti due battaglie molto importanti nel giro di nemmeno due settimane di permanenza: si è prima ammantata della bandiera arcobaleno, in onore dei diritti LGBTQ+, e poi ha indossato un niqab per portare l'attenzione sulle donne costrette ad indossare abiti “soffocanti”! Tanto plauso per lei… ed anche a te! Con una coppia come quella di oggi, formata da Luna e Venere, ti verrà facile combattere contro le ingiustizie!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tenero e romantico: fai regali mirati che riescono a far sciogliere i cuori di chi li riceve!

Lavoro: qualche difficoltà di elaborazione dei dati. Cerca di andare più “a braccio”! La Luna ti aiuterà!

Salute: mi spiace Capricorno: Marte ha qualcosa in contrario rispetto alla tua scelta di partire per escursioni montane nel weekend…

Il consiglio del giorno: fidarsi del tuo intuito, oggi, potrebbe essere la strada stranamente più congeniale a te! Dove Mercurio falla, arriva la Luna a darti una visione più chiara sul da farsi!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ultimo ciak per Terence Hill nell’ormai celebre sitcom di “Don Matteo”. A volte, in fondo, occorre soltanto mettere un punto… non è vero, Acquario mio? Fra Luna e Venere quadrate, ma con un bel Saturno pieno di saggezza dalla tua, oggi è più semplice vederci chiaro e scegliere, una volta per tutte di mettere la parola fine a storie che non funzionano, rapporti di lavoro che non ti soddisfano e persino amicizie che non si sono dimostrate tali. Non avere paura quando finisce qualcosa. D’altra parte è sempre e solo un nuovo inizio!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tieniti alla larga da chat d’incontri, appuntamenti al buio e speed date… non è davvero il caso di invischiarsi in questioni che ti espongano troppo, per ora!

Lavoro: Mercurio è ottimo in questa posizione: riesce a darti l’intuizione giusta mentre controlli a video tutti i dati sul fatturato.

Salute: l’umore è raso terra ma, almeno, sulle energie a disposizione non puoi lamentarti! (Devi solo capire come vuoi investirle!).

Il consiglio del giorno: la Luna potrebbe coglierti impreparato con qualche riflessione profonda e “fuori luogo”. Non scostarla semplicemente dai pensieri ma ascoltala e analizzati. Sei sufficientemente attento ai tuoi bisogni da renderti conto su che cosa puoi agire!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Kamala Harris, in un’intervista riservata ad alcuni bambini ha ammesso candidamente che “ la vera e unica super eroina è sempre la mamma”. Col cuore grande grande e riempito dalla dolcezza di Venere, anche voi siete della stessa idea e predicate l’affetto libero a chiunque incontriate. Oggi siete un po’ “figli dei fiori” e riuscite a vedere il lato positivo in ogni cosa… anche quando, di positivo, non ci sarebbe molto da osservare!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Venere e Luna scaldano il cuore: pronti per incontrare il principe azzurro?

Lavoro: riuscite a prendere tutto con la giusta filosofia e siete pronti a tenere alzata la cornetta del telefono se qualcuno continua incessantemente a chiamarvi rompendovi le scatole. Salute: ben supportati dalla Luna: l’umore è salvaguardato!

Il consiglio del giorno: rimandate qualche impegno impellente e ritagliatevi lo spazio necessario per un po’ di meritatissima self-care!

Voto 7 e mezzo