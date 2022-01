L’oroscopo di oggi 24 gennaio 2022: Gemelli e Pesci ritrovano le energie Nell’oroscopo di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, la Luna si trova nel saggio segno della Bilancia mentre Marte si divide tra il Sagittario e l’ingresso in Capricorno. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno della Bilancia mentre Marte percorrere l'ultimo grado del segno del Sagittario. L'aspetto sul quale vorrei concentrarmi però è la quadratura tra Lilith in Gemelli e Nettuno in Pesci. Questo aspetto indica un momento di confusione in quello che è il nostro bisogno più profondo, il nostro desiderio di realizzazione.

Venere trigono a Urano rende ancora più schietti, immediati e definiti i rapporti sentimentali che invece avrebbero bisogno di domande profonde. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che si gode le ultime ore di energie sexy ed intellettuali insieme mentre il segno sfortunato sarà l'Ariete molto preoccupato per le tensioni che stanno venendo a galla.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dopo tanta sicurezza, ci sta dedicarsi anche un momento di riflessione. E che il motivo di questa messa in discussione sia la Luna in opposizione secca o Marte che ti sta salutando npon saprei ma sappi che succede anche ai più grandi. Lo stesso Bono degli U2v sta rivalutando la sua carriera ed ammette addirittura di vergognarsi di aver scritto alcuni brani. Se persino the Vox ha il coraggio di di queste dichiarazioni, puoi farlo benissimo anche tu. Coraggio che ti farà bene.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore la Luna ti ha messo in panchina ad osservare e studiare le tecniche di conquista. Lavoro: ti è arrivata una nota via email dove ti viene richiesto di rispettare gli orari di lavoro. Entrare alle dieci ed uscire alle otto non è più accettabile. Salute: le infinite forze ti stanno per abbandonare, quindi affrettati per gli ultimi super allenamenti prima di dedicarti unicamente al divano. Il consiglio del giorno: un po’ di sana autocritica fa sempre bene, niente paranoie mi raccomando. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Dimmi un po’ quanto ti piace che la raggiante e immensa Laura Pausini torna a festival di Sanremo? Tantissimo! Torona come te porterà alla kermesse autenticità, simpatia e tanto piacere per le nostre orecchie. Con Venere a favore sei pronto anche tu a prenderti tutti gli applausi di un Ariston intero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore con le buone maniere potrai recuperare qualsiasi situazione, anche un amore impossibile. Lavoro: con il tuo approccio diplomatico ed equilibrato sei di sicuro tra i colleghi preferiti. Salute: ti prepari dopo mesi di inattività a tornare in palestra e per l’occasione hai trovato una mise pazzesca. Il consiglio del giorno: voglia di hit di Laura Pausini a tutto volume in macchina. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Finalmente potrete dedicarvi liberamente e senza alcuna tensione a quello che vi piace: sarà questa bella Luna a favore o Marte che esce dall’opposizione al vostro segno?? Credo entrambe. Come i consigli di Nonna Anna, la persona più anziana d’Italia, che è arrivata a questa veneranda età concedendosi sempre quello che le piace: polenta uncinetto ed Atalanta. Ricomincerete subito da oggi a godervi la vita senza alcun senso di colpa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: credo abbiate fatto una full immersion nel manuale di buone maniere perché vi state comportando perfettamente. Lavoro: Mercurio vi favorisce e vi dona efficacia e velocità di esecuzione ancora per poco. Salute: questa mattina risveglio muscolare per iniziare una nuova stagione sportiva. Il consiglio del giorno: la merenda a casa della nonna è un’ottima fonte ricchi e saggi consigli. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Per quanto riguarda le questioni di cuore devi assolutamente ingegnarti perché anche la Luna oggi vorrebbe chiuderti in uno sgabuzzino. Ma tu non hai alcuna intenzione di metterti in un angolino e farai come il Museo Van Gogh che ha organizzato all’interno delle sue splendide gallerie un vero salone di bellezza superando le restrizioni governative per musei e teatri. Vista la Venere in opposizione quasi quasi potresti anche tu approfittare per una totale rimessa a nuovo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi te ne starai solo e tranquillo nel tuo guscio perché non avrai alcuna voglia di parlar di sentimenti con nessuno. Lavoro: con questo bel Giove hai deciso si iniziare la settimana alla grande con una riunione con tutto il tuo team. Ci aspettiamo tutti grandi novità. Salute: anche questo lunedì non passi dal tornello della palestra. Il consiglio del giorno: ci sono tantissimi programmi di riemise en forme. Conviene subito prendere dei pacchetti perche le giornate si allungano e l’estate si avvicina . Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti abbandonato da tutte le certezze ed è solo la Luna a darti un po’ di conforto coccolandoti con tanta dolcezza. Forse Leone dovresti solo imparare a seguire qualche regola per non sentirti escluso… Come John Malkovic storico ospite della suite dell’hotel Danieli di Venezia che è stato messo alla porta non essendo possessore di Green Pass e si è dovuto accontentare di un appartamentino vista calli. Nonostante questo contrattempo a Venezia il vecchio John cade comunque in piedi… E da bravo felino anche tu sai bene come si fa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per fortuna che oggi ci pensa la Luna a scaldare un po’ il tuo cuoricino e per tirarti un po’ su ha deciso di darti anche una aggiustatina alla criniera. Lavoro: i tuoi colleghi anno capito che inizia una settimana complicata per te e per allegerirti almeno questa giornata hanno posticipato tutti le call e i meetings. Che carini. Salute: tutta la forza ed il vigore di questo periodo stanno sparendo. Con l’umore nero che hai abbracci molto volentieri la poltrona con il plaid. Il consiglio del giorno : informati bene sulle nuove misure Anti- Covid entrate in vigore gli scorsi giorni. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mia cara Vergine, il cielo torna a sorriderti e saluti finalmente Marte che si toglie dalle scatole e torni a sentirti sicura di te stessa. Anche la manager Jessica Leonard professionista della finanza mostra sorridente le sue braccia totalmente tatuate sulla piattaforma di bisiness per eccellenza LinkedIn. Anche questo tabù finalmente è superato quindi mostrati come solo tu sai fare e se scopriremo un tatuaggio sulla caviglia ne rimarremo tutti felicemente sorpresi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei la nostra stella super sexy ed oggi con questa bella luna avrai anche un look pazzesco. Lavoro: più carica del solito, non hai più bisogno del solito termos di caffè. Salute: magicamente sono ritornate le forze e non devi più puntare tre sveglie per alzarti. Il consiglio del giorno: finalmente puoi farti quel tatuaggio che tanto ti piace e nessuno dirà più nulla! Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti senti come le mamme in era Covid che devono inventare delle pratiche soluzioni per intrattenere i figli, una delle più creative è senza dubbio mettere la bambina di quattro anni sul tapis roulant mentre guarda i cartoni animati per farla scaricare bene. Certamente con la Luna dalla tua avrai la sensibilità per saper mettere tutti a proprio agio. Sei proprio bravissima!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: finalmente la ragione cammina a braccetto con i sentimenti e ti sentirai quasi inspirata a rivolgere la parola a quel tipo cosi carino. Forza basta fare l’orso in letargo. Lavoro: più posata riflessiva del solito prima prendere qualsiasi decisione farai profonde riflessioni. Serissima. Salute: dopo settimane con marce altissime, rallenti un po’ e forse ti godrai anche il panorama. Il consiglio del giorno: trovare nuove soluzioni per sopravvivere a questo periodo di pandemia non è certo un problema. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sicuramente in questo periodo hai fatto riflessioni su quello che ti ha portato l’ultimo anno, proprio come sta facendo il presidente americano Biden eletto proprio un anno fa. Con (a breve) il ritorno di Mercurio a sorriderti e Marte che da oggi ti è amico hai veramente un cielo perfetto. Sono certa che con questa visione positiva saprai apprezzare quello che hai fatto fino ad oggi e avrai un’ottima visione sul tuo futuro.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore:si scaldano i motori e tutto sembra finalmente possibile. Lavoro: incredibilmente non litighi più con il correttore automatico, senti già che a breve Mercurio torna a sorriderti. Salute: stanchezza e irritazione se ne stanno andando vedrai che domani ti sveglierai come nuovo. Il consiglio del giorno: sei tornato ad apprezzare le tue qualità. Molto bene! Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mio caro Sagittario sei rimasto solo e molto innervosito perchè tutti i pianeti che ti appoggiavano se ne sono andati. Ed ora cosa farai? Hai appena sentito che la divina Ornella Vanoni sta cercando un nuovo badante e nell’annuncio si sottolinea un’unica referenza necessaria: saper rollare le canne. Se non lo hai mai fatto sono sicura che ti cimenterai assolutamente pur di stare visino ad uno dei miti viventi della canzone italiana.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: solo tiepidi gesti di cortesia oggi. Nulla di più . Lavoro: spero tu abbia finito tutte le cose importanti la scorsa settimana perché da oggi si cambia proprio registro. Salute: saluti Marte che sta partendo su un panfilo verso le Americhe e tu sei sulla banchina a sventolare il fazzoletto. Il consiglio del giorno: seguire un buon corso di origami online per migliorare la manualità e calmare gli animi. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

A volte non è sufficiente seguire le regole perché sono i fatti contingenti a fare la differenza e tu oggi sei in totale disaccordo con i sentimenti suscitati da questa Luna. Infatti, anche se portava la mascherina come da disposizioni nazionali, la richiesta di grazia di un ladro è stata (giustamente) respinta. Quindi, più che delle regole fidati del tuo intuito che, grazie a Marte appena entrato nel tuo segno, non sbaglia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vorresti vivere più liberamente le tue relazioni invece rimani ingabbiato in rigidi schemi. Lavoro: la settimana inizia in salita senti la tua reputazione minata perché fgfjöpotresti risultare un po’ aggressivo. Salute: ti senti investito da un’ondata di vitalità, è Marte che è entrato nel tuo segno. Il consiglio del giorno: studia bene le regole ma applicale con il tuo giustissimo buon senso Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Anche se siamo nel periodo dell’anno in cui risplendi, ci sono delle piccole disavventure da affrontare. Proprio come Adele che è costretta a posticipare in data ancora da definirsi il suo spettacolo da Residence a Las Vegas. Mercurio adesso ti abbandona per qualche giorno ma stai tranquilla che ritornerà più carico e geniale di prima. Fatti trovare pronto con la tua lista di progetti aggiornata.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: incredibilmente vuoi fare tutto a regola d’arte. Siccome non sei abituato, ti do volentieri una mano. Fammi tutte le domande che vuoi. Lavoro:organizzato e veloce ma solo per oggi. Se devi chiudere dei progetti ti consiglio di farlo velocemente. Salute: buono il livello mentale e fisico per oggi. Il consiglio del giorno: impara la sottile arte di farti scivolare addosso le cose.Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La scoperta di un reef incontaminato più grande di tre chilometri al largo di Tahiti è il sogno che diventa realtà per milioni di sub e scienziati. Voi che siete gli abitanti delle acque gioite di questa meravigliosa scoperta. Sarà un regalo di Giove che espande tutti vostri sogni? O la risposta perfetta a questa Luna che vi chiede concretezza?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la Luna vi riporta con i piedi per terra e vi chiede di mettervi ordinati composti magari con un bel papillon. Lavoro: in ufficio sono tutti molto contenti e convinti dei vostri discorsi ma adesso bisogna pianificare. Salute: inizio di settimana pieno di energie. Marte vi fa proprio l’occhiolino. Il consiglio del giorno: la parola d’ordine è concretezza per tutti i tuoi progetti. Sei pronto a passare dal sogno alla realtà? Voto 8 –