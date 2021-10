L’oroscopo di oggi 22 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Gemelli e Acquario super geniacci L’oroscopo di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, vede il contrasto forte tra Marte e Plutone che continua a mantenere nel cielo una certa dose di tensione che invece la Luna in Toro cercava proprio di appianare. Quindi insomma via libera all’ansia da prestazione e anche a qualche paranoia senza alcun fondamento. Keep calm and practise mindfulness! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, mentre Plutone si trova in perfetta quadratura a Marte, siamo nell'ultimo giorno di Sole nel segno della Bilancia. La Bilancia, che è stata protagonista di questi ultimi giorni, si appresta a lasciare lo scettro del festeggiato (per il compleanno) al segno dello Scorpione. Vedremo cosa accadrà fino alla fine di settimana. Da Bilancia a Scorpione le caratteristiche cambiano moltissimo: dove la Bilancia ha la dolcezza di Venere e la struttura più rigida di Saturno, nello Scorpione invece c'è l'aggressività di Marte e la profondità desiderante di Plutone. Due segni zodiacali contigui ma molto differenti. Il segno zodiacale fortunato di oggi è la Bilancia che si gode l'ultimo giorno da reginetta dello Zodiaco mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che sente salire una certa ansia da prestazione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non è mica colpa della Regina Elisabetta se, in una videochiamata con la Nuova Zelanda, si è confusa fra “buongiorno” e “buonasera”! Tutto a causa di un fuso orario non calcolato e di un Mercurio che, a te in special modo” può lasciare intendere fischi per fiaschi! Non farti prendere dallo sconforto se fai qualche errore: capitano a tutti défaillance non preventivate! L’importante è recuperare… e a te basta un sorriso per farti perdonare tutto!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Marte non ti permette ancora di mettere in campo il tuo sex appeal più sfrenato. Per il momento devi accontentarti “solo” di qualche castissimo bacio rubato…

Lavoro: sbattere le ciglia come un Bambi non ti servirà per impedire ai tuoi colleghi di affibbiarti i lavori più scomodi del reparto… mettiti l’animo in pace…

Salute: energie in lento recupero. Ma ci vorrà del tempo…

Il consiglio del giorno: Venere ti rende fascinoso e sensuale: ti si lasciano passare marachelle di ogni tipo grazie al tuo sguardo sbarazzino!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La piattaforma DAZN potrebbe essere costretta a trasmettere sul digitale terrestre dopo le ultime pessime messe in onda di contenuti a pagamento che avrebbero dovuto essere in qualità “premium”. Non tutte le prove vengono superate con facilità, soprattutto se si ha un Saturno col fiato sul collo come questo, ma tu, grazie alla Luna, hai qualche possibilità in più di imparare a gestirti e di apprendere qualcosa dalle cadute. Non aver paura di sbagliare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sognatore, ti lasci trasportare dai tuoi film mentali mentre la realtà prende pieghe totalmente diverse… sveglia!

Lavoro: super ottimista… ma a volte faresti bene a prendere più coscienza delle cose da fare senza temporeggiare.

Salute: al centro di una lotta fra Giove e Luna: vorresti conquistare il mondo comodamente steso fra le coperte del tuo lettino…

Il consiglio del giorno: prendi la giornata a mezza velocità. Prenditi il tempo di riflettere, osservare con calma e metterti alla prova senza fretta. Con un’andatura più lenta avrai tutto il tempo di mettere a fuoco il paesaggio… e le tue scelte!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Dite a tutti che siete come le zanzare coreane. Quelle che resistono al freddo di questi giorni sembrano proprio insetti di quella specie, capaci di sopravvivere persino a temperature glaciali! Voi, con questa Venere opposta, riuscite a resistere anche al gelo dei sentimenti e continuate imperterriti a insistere per farvi considerare anche quando avete ricevuto un sonoro “NO!” Come risposta. Mi piace il vostro stile, a metà fra una ventosa professionale e un tubetto di super-colla!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: parlate mille lingue diverse (perché vi piace spettegolare!) ma quella dei sentimenti è da un po’ che non la mettete in pratica!

Lavoro: come manager in carriera, avete il cellulare sempre a portata di mano e non vi lasciate sfuggire una variazione del mercato. Sul pezzo. Salute: benché Marte sia a favore, Venere vi fa sentire un po’ sconnessi.

Il consiglio del giorno: la vostra nuova fiamma non lo sa che è già innamorata di voi. Forse al quindicesimo invito ad uscire insieme cederà al vostro fascino… forse…

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Un sub, in immersione in Israele, ha trovato la lama di un crociato, ancora intatta, dopo 900 anni di sepoltura marina. Un grande plauso al suo colpo d’occhio per averla scovata in mezzo a pesci e coralli… un tipo di attenzione al dettaglio che a te manca completamente! Per te è già difficile trovare il pacco di biscotti che avevi comprato due giorni fa nella credenza, figurarsi rinvenire roba di valore in giro per il mondo! Benedetto Mercurio quadrato…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: diviso fra una Luna che vorrebbe ti facessi avanti con un messaggino e un Marte che ti prefigura ogni possibile figura barbina… chi vincerà?

Lavoro: Mercurio e Marte ti obbligano a fare i conti con file salvati male, disorganizzati e con colleghi poco disposti a collaborare.

Salute: energie esigue e da usare con parsimonia. Non esagerare.

Il consiglio del giorno: non fare l’orgoglioso e chiedi indicazioni! Non devi dimostrare a nessuno di sapere a memoria tutto il tracciato dello stradario!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

A seguito di un’esibizione di Amici dove è stata usato il brano “Malafemmena” tagliato di una strofa importante per l’identità della canzone, si sono scatenate critiche e polemiche in merito alla scelta dell'omissione. Fra illazioni e cattiverie, la direzione del programma ha dovuto esibire un comunicato stampa per mettere a tacere, un volta per tutte, le malelingue. Oggi anche tu, con la Luna quadrata, tenderai ad essere polemico oltre misura… sei davvero sicuro che ti serva sollevare cotanto polverone?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Luna a parte, il cielo sembra messo a posta per fare da sfondo alle tue avventure romantiche. Devi solo convincerti ad uscire di casa. Lavoro: sei l’uomo del giorno. Concludi contratti milionari come se scartassi caramelle.

Salute: Luna e Saturno risucchiano ogni tua energia… alla fine della giornata ti sentirai spompato…

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di mettere il proprio commento sotto ogni foto che vedi sui social, sai? Puoi anche impiegare il tempo in modo più costruttivo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

È vero, Vergine, la Venere è ancora quadrata e potrebbe minare alla base la tua classe e il tuo charme… ma a venire in tuo soccorso ci pensa la Luna! È grazie a lei se riesci, anche sotto pressione, a far valere la tua eleganza e a rispondere a modo (seppure con messaggi inequivocabili) a chi cerca di pestarti i piedi! Un po’ come Enrico Mentana che, durante una diretta di un inviato a Trieste, ha dato degli “accademici della Crusca” ad alcuni dimostranti contro il Green Pass…!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere ti impedisce ogni interazione che esuli dal mondo del lavoro… che noia!

Lavoro: dovresti ascoltare la Luna: benché strambe, le sue idee potrebbero valere milioni!

Salute: stanchezza imperante che ti crea due bellissime Gucci sotto gli occhi…

Il consiglio del giorno: non perdere il tuo tocco e mantieni la calma. Per rispondere alle rime serve sempre un bel respiro ed un sorriso ben piazzato!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Su alcune statue sparse sul territorio sono recentemente apparse delle maschere a forma di teschio con una “X” sopra occhi e bocca. Tutti si sono chiesti il motivo o il significato questo gesto ma, per il momento, nessuno ne ha rivendicato la paternità! A riuscire a pensare e realizzare un avvenimento del genere potresti essere stata soltanto tu: Mercurio e Marte a favore ti rendono ingegnosa e piena di idee (anche strampalate!). Segui la tua inventiva senza lasciarti inibire.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: provocante ed ammiccante. La tua vita in camera da letto è più movimentata di quello che chiunque possa pensare!

Lavoro: giovi di un mix di intuizioni-lampo e energia esplosiva. Oggi niente e nessuno può stare al passo con te.

Salute: Marte e Venere sono come un’assicurazione sulla tua giornata: nulla sarà in grado di ostacolarti abbastanza da metterti in difficoltà!

Il consiglio del giorno: proponiti come organizzatrice ufficiale per giochi-scherzo ai matrimoni. Potrebbe appagarti parecchio!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Lulú Selassie ha mostrato, durante una delle ultime puntate serali del GF, la sua parte più intima e ferita, raccontando di uno spiacevole episodio che l’ha vista protagonista. Non ha avuto paura, la principessa, di mettere a nudo se stessa e presentarsi per come è, anche se col viso rigato di lacrime. Dovresti imparare da cotanta forza d’animo, Scorpione. Anche con una Luna opposta ed un Giove che sembra essersi accanito contro di te, sei in grado di mostrare al mondo tutta la tua verve! Non aver paura di mostrare il fianco.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: nervosetto e poco incline alle romanticherie…

Lavoro: ti dispiace per il boss ma oggi non hai proprio voglia di metterti a discutere con clienti rompiscatole e colleghi che non hanno voglia di impegnarsi…

Salute: la Luna di oggi è particolarmente pesante. Ti fa sentire tutta la stanchezza accumulata nei giorni scorsi…

Il consiglio del giorno: ci sono due modi per nascondere i difetti: nasconderli oppure metterli in mostra ed evidenziarli! Opta per il secondo, si trasformeranno in caratteristica inequivocabile!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sicuramente molto più preparato di Gwyneth Paltrow che, dopo aver conquistato Hollywood, si è data alla creazione di giocattoli “sensualmente ricreativi” dalle controindicazioni non sempre leggere e studiate. La realtà è che lei si sogna di fare “all’amore” come lo fai tu. Con questa Venere a favore, sei tu il vero tentatore dello zodiaco! Riesci a irretire, incantare ed ammaliare soltanto con un battito di ciglia! Pensa se volessi davvero far cadere qualcuno ai tuoi piedi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere è una sorgente infinita di sentimenti e ispirazione. Metti a frutto i suoi consigli per un appuntamento perfetto!

Lavoro: Mercurio e Giove hanno buone notizie per te! Forse ti chiameranno per quel colloquio che aspettavi da tanto!

Salute: ti svegli riposato e pronto per affrontare la giornata! Pensa che non hai nemmeno bisogno del caffè!

Il consiglio del giorno: solo una goccia di profumo dietro le orecchie: le tue armi di seduzione di massa non hanno bisogno di troppi vezzi!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Durante uno dei suoi ultimi eventi Apple ha annunciato la messa in commercio di un panno fatto apposta per pulire ogni suo dispositivo. Mentre i fan della mela più tech del mondo sono già in visibilio, ce ne sono altri che urlano allo scandalo e si chiedono come riesca la ex casa produttrice di Steve Jobs a far pagare 25 € per un panno in microfibra! Noi non lo sappiamo, ma di certo idee del genere a te non verrebbero mai in mente: con un Mercurio quadrato come questo è già tanto se riesci a fare affari nelle modalità più comuni!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: covi sentimenti dolcissimi e li confidi al tuo diario. Non hai ancora il coraggio di urlarli al mondo…!

Lavoro: difficoltà di comunicazione e qualche altro piccolo ostacolo potrebbero rallentare la tua produttività…

Salute: batterie un po’ scariche… tutta colpa di Marte…

Il consiglio del giorno: non spingerti troppo avanti e torna indietro sulle pagine dei cruciverba destinati ai bimbi. Non vorrei mai ti stancassi!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Bella Thorne in compagnia del proprio compagno durante il festival del cinema di Roma si è presentata con un make-up delle tonalità verde shock che ha riscosso tantissimo successo! Anche con tonalità del genere, fuori scala cromatica e un po’ eccessive, è possibile ottenere larghi consensi… basta avere una Venere a favore come la tua! Non ci sarà nessuno in grado di mettere in discussione il tuo look! Nemmeno Anna Wintour!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un po’ meno esuberante del solito. Oggi preferisci siano gli altri a farsi avanti.

Lavoro: ti metti un po’ in mostra. Hai proprio voglia di sentirti dire che sei bravissimo…!

Salute: insicuro e un po’ in cerca di attenzioni. Farai di tutto per farti notare (e anche per farti un po’ coccolare…).

Il consiglio del giorno: cavalca l’onda del momento. Col pianeta dell’amore dalla tua parte saresti in grado di mutare ogni chiaro di Luna in occasione di dettare tendenza!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mentre il principe William torna alla ribalta, supera il principe Carlo e riesce persino a rubare la scena a Kate Middleton voi, con una Venere quadrata come questa, è tanto se riuscite a farvi mettere un paio di like su Instagram (uno di vostra madre e l'altro sicuramente di vostra nonna!). Evitate di fare selfie provocanti per acchiappare qualche consenso: è sempre meglio rimanere casti, puri e con un fascino da libraia interessante piuttosto che andare a caccia di qualche cuoricino sui social!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate passettini timidi ma non siete ancora pronti per una relazione seria e costruttiva.

Lavoro: vi aspetta una giornata pesante e sfibrante: prendetela a piccole dosi, una per volta.

Salute: grazie alla Luna non avete da temere: riuscirà a farvi mantenere il sorriso per tutte e 24 le ore (anche mentre dormite!).

Il consiglio del giorno: la vostra forza è nella mente e nel vostro animo. Lasciate trucco e parrucco a chi non ha discorsi da intavolare!

Voto 7 –