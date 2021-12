L’oroscopo di oggi 21 dicembre 2021: Pesci e Scorpione non trattengono le emozioni L’oroscopo di oggi, martedì 21 settembre 2021, è l’oroscopo del solstizio d’inverno: nella notte più lunga dell’anno festeggiamo il ritorno alla luce. Da sempre questo momento, in tutte le tradizioni, si festeggia come un momento di luminosità e calore propiziatorio. Vediamo quali sono i segni più fortunati oggi in amore con le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 21 dicembre 2021, il Sole entra al grado zero del segno del Capricorno iniziando così il solstizio d'inverno, proprio come vi avevo già annunciato nell'oroscopo della settimana. Legato a questo momento dell'anno moltissime sono le tradizioni a partire dai riti neopagani, con la festa di Yule, fino ad arrivare al nostro attuale abete di Natale. Nella giornata con la notte più lunga c'è il seme della luce, della prossima primavera e questo punto estremo del buio da sempre viene vissuto come l'inizio del percorso verso la vita quindi da festeggiare con luminosità.

L'oroscopo del solstizio d'inverno vede una tensione, ancora, tra il modo di sentire e la capacità di esprimerlo come se l'espressione più diretta delle emozioni e dei sentimenti fosse ancora piuttosto inibita.

Il segno fortunato di oggi, con la Luna nel segno del Cancro, sarà lo Scorpione che non si fa grossi problemi se non riesce ad esprimere proprio tutto quello che sente. Il segno sfortunato invece sarà proprio il Capricorno che avrà la sensazione di annegare nelle emozioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se ti senti decisamente fuori luogo mio caro puoi dare tranquillamente la colpa a questa Luna storta che porta vorticosità al tuo quotidiano. Se aggiungiamo anche che sei invigorito da Marte il mix crea una miscela esplosiva. Lo sapevi che gli studenti di quasi tutti i licei di Roma da settembre hanno più volte occupato le scuole per sensibilizzare il governo sulle molteplici carenze della scuola Italiana? Il culmine di questa situazione si è raggiunto la scorsa settimana con una grossa manifestazione nella capitale. Con la grande carica che hai ti vedo bene a manifestare con giovani studenti che urlano a gran voce i loro diritti. Attenzione alla troppa veemenza potresti essere scambiato per un black block.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei un grosso elefante in un negozio di cristalli, i tuoi modi impacciati ed aggressivi faranno scappare tutti. Lavoro: metti troppa forza e vigore a lavoro, tu vorresti comunicare entusiasmo ma tutti vedono solo la tua aggressività. Incompreso. Salute: l’unico campo in cui andrai alla grande è lo sport. Vista la giornata mentalmente faticosa potrai scappare il prima possibile per l’allenamento. Arriverai così presto che troverai subito parcheggio… Il consiglio del giorno: basterebbe avere la capacità si saper cambiare i propri sceneri d’azione, se da una parte la vostra super forza crea disturbo dall’altra favorisce l’azione e la probabile riuscita in certe situazioni.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Gianni un simpatico autista dell’azienda ATAC di Roma l’altra sera è stato l’eroe di tre turiste che a notte fonda si erano perse nelle capitale. Come da manuale del perfetto gentiluomo le ha riaccompagnate a casa sane e salve. Sono sicurissima caro Toro che anche tu ti saresti comportato come Gianni. Gli aspetti positivi nel tuo cielo sono la Luna, Venere e Mercurio che ti permettono di poter agire velocemente prendendoti cura di chi ha bisogno. Se oggi dovessero dare il premio all’impiegato perfetto finiresti sicuramente in finale con il buon autista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il tuo cuoricino è in pieno tumulto amoroso e con questa bella Luna ti si propongono ottime occasioni. Potresti anche incontrare la tua anima gemella, perché no…? Lavoro: il resoconto di fine anno ti mette tra i più performanti dell’azienda. Sarà stato questo rush finale di Mercurio a farti recuperare parecchie posizioni? Salute: con la ritrovata bellezza l’unica cosa che oggi dovrai assolutamente fare sarà andare al nail bar sotto casa. Il consiglio del giorno: con piccole, buone e soprattutto sensate azioni si può diventare star dei rotocalchi, chi lo avrebbe detto…

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se da oggi non guarderete più allo stesso modo la rappresentazione della nascita di Gesù che avete accuratamente posizionato sul vostro tavolino all’entrata di casa è perché avete scoperto che ad Alicante c’è il presepe più grande del mondo con statue grandi fino a diciotto metri. Anche voi oggi vi sentite sproporzionati perché la Luna vi chiede di moderare le vostre parole ed i comportamenti mentre Marte in opposizione vi spinge ad esagerare. Per riflettere su questa situazione potreste partecipare alla rappresentazione di un presepe vivente e lì, immobili, avrete tutto il tempo per trovare una vostra quadra.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se pensate di mantenere il ritmo esplosivo del week end, vi sbagliate di grosso. Oggi ci sarà calma piatta per i vostri animi frizzantini. Lavoro: le vostre intenzioni sarebbero anche buone ma per uno stranissimo motivo dalla vostra bocca escono solo cattiverie. In un attimo vi siete fatti la nomea degli antipatici. Salute: siete particolarmente nevrotici e riuscirete a seguire tutta la lezione di danza fuori tempo. L’insegnante è disperata. Il consiglio del giorno: provate come una bilancia a mettere tutte le cose che vi innervosiscono da una parte e quelle che vi calmano dall’altra, potrebbe essere un buon esercizio per ristabilire l’equilibrio.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Come te, i cani amano il proprio territorio e vogliono difenderlo. In Puglia contro la Xylella, che sta distruggendo gli ulivi secolari, è appena nata una task force formata da Labrador pugliesi che scovano ed eliminano il temutissimo batterio. Sei il favorito dalla Luna e questo rincuora il tuo animo che soffre da tempo sotto lo scacco di Venere. Goditi questa giornata perché con il solstizio di inverno di oggi ritornerete nel vostro bel guscio ma con un animo decisamente più positivo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti sei finalmente impadronito del tuo territorio e hai mire di conquista su nuove ed ‘eccitanti’ terre. Mi piace moltissimo questo stile più deciso e determinato. Lavoro: corre voce in tutti gli uffici cha all’ultima riunione con il cliente ti sei finalmente sbilanciato e avete puntato i piedi. Sarai il mito di parecchi colleghi. Salute: il recupero generale ti invoglierà ad essere molto attivo oggi probabilmente tornando a casa a piedi sognerai di correre la maratona di New York. Il consiglio del giorno: per te mio caro Cancro, la casa è il posto del cuore e con l’inizio dell’inverno avrai sempre più scuse per non mettere il naso fuori dalla porta. Sappi che verrò spesso a trovarti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con la grande energia che ti sta dando Marte sei stato anche tu arruolato nel team di acrobati vestiti da super eroi che si è calato, con mirabolanti salti dal tetto dell’ospedale San Paolo a Milano per riportare il sorriso ai bambini del reparto pediatrico. Il cielo ti vorrebbe più composto ma non è proprio nel tuo stile per cui ben vengano salti, capriole e linguacce soprattuto se per una buona causa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti piacerà moltissimo prendere la tua amata e schioccare un bacio da vero uomo alla Humphrey Bogard.Lavoro: con la grande generosità che ti contraddistingue regalerai una buona occasione ad un tuo collega. Vedrai che ne varrà proprio la pena. Salute: la tua grande resistenza fisica terrà anche alto il morale durante tutta la giornata. Il consiglio del giorno: chi ti ha detto che facendo il simpatico buffone non saresti andato lontano si sbaglia di grosso. Continua a divertirci e a soprenderci mi raccomando.

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il mondo femminile si è impossessato del gioco più maschio del mondo: il calcio. Durante la finale femminile di Coppia italia sul campo c’erano solo donne e si è assistito per la prima volta ad una partita in cui anche l’arbitro è femmina. Nonostante alcuni pianeti come Venere e Mercurio e anche la Luna che votano alla conservazione ed allo status quo, Marte spariglia tutto e ti obbliga al cambiamento. Con questo ribaltamento dei vecchi ruoli tradizionali un gruppo di cheerleaders acrobatico tutto al maschile potrebbe completare la trasformazione!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: potresti realizzare che la persona che hai accanto non è quella giusta per te. So che non ami i cambiamenti ma hai la possibilità di scelta tra i tuoi vari ed incalzanti ammiratori. Lavoro: sei così attenta ad ogni particolare che hai perso il focus sull’obiettivo del tuo progetto. Una visione più generale è quello di cui hai bisogno. Salute: troppo autocontrollo anche durante gli esercizi di Pilates, hai deciso di regolare il lettino per gli esercizi contrariando la tua insegnante. Il consiglio del giorno: sarai spinta fuori dalla tua comfort zone, lasciando andare i tuoi freni potrebbe anche piacerti.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Valentina Pitzalis con la sua nuovissima e fortissima mano bionica, diventa il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Come per la cara Valentina anche tu dovrai dimostrare quanto sei tosta nonostante il momento di grandi avversità che oggi si enfatizza con la Luna stortissima. Sarà Marte il tuo braccio bionico, pronto ad aiutarti ad affrontare qualsiasi difficoltà. Vedi che guardando bene hai qualcuno al tuo fianco?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti sei persa nel valutare i pro ed i contro di una probabile relazione. Forse dovresti ponderare meno e lasciarti coinvolgere da qualche tenero bacetto. Lavoro: Sei affossata dal senso del dovere che ti spinge a fare sempre di più. In questa giornata dovresti provare a riadattare gli obiettivi alla tua effettiva resa finale. Salute: sei troppo rigida per qualsiasi attività sportiva, appena esegui un piegamento ti sembra di romperti in mille pezzi. Consiglio un buon riposo. Il consiglio del giorno: Braccio di Ferro mangiando gli spinaci diventava fortissimo a te basterà solamente credere di più in te stessa.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ci sono legami speciali ed indissolubili come quello di una nonnina novantatreenne e della sua anzianissima gatta di ventitré anni. Dopo aver condiviso ogni momento per più di due decadi le due anziane ‘signore’ hanno salutato quasi nello stesso momento la vita. Sembra una storia tristissima e so che oggi potrebbe scenderti anche qualche lacrimuccia, ma sono convinta che questa grande lezione di empatia sia da te condivisa grazie ai bellissimi aspetti che Luna e Mercurio ti infondono. ti lascio riflettere sul grande mistero che è la vita.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sarà una giornata all’insegna della delicatezza e dell’attenzione nei confronti di chi ami. Lo so bene che dietro a quel fiore o al biglietto romantico si nascondo ben altre intenzioni… Lavoro: sarai il perfetto consulente per le operazioni di alta finanza. Saprai anticipare sapientemente i movimenti del mercato ottenendo ottimi risultati. Salute: ti siete appena ricordato di avere un abbonamento alla palestra, sarebbe ora di sfruttarlo un po’.Il consiglio del giorno: sei da sempre il cultore dei misteri della vita ed oggi con il solstizio di inverno saprai riflettere su temi di grande profondità.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il solstizio di inverno decreta la fine della della vostra stagione miei cari e la Luna vi richiama all’appello per rimettervi in riga. Con il buon Marte sempre attivo avrai ancora voglia di far risuonare la tua voce in mezzo a sfrenati festeggiamenti. Per chiudere in bellezza la stagione potresti fuggire per qualche giorno a Malta dove il governo ha appena votato a favore della legalizzazione della cannabis. Sei inarrestabile fino alla fine ed al tuo ritorno ti accoglierò a braccia aperte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non mancheranno le occasioni per dimostrare quanto grande, e non solo quello ovviamente, è il tuo cuore. Saprai sedurre anche i più scettici. Approfittane perché da domani il tuo fascino irresistibile perderà un po’ di smalto. Lavoro: con l’avvicinarsi delle feste hai deciso di riordinare la tua scrivania così potrai restare qualche ora tranquillo ed assorto nei tuoi pensieri. Salute: questa mattina farai tutti felici portando caffé, cappuccini e brioches a tutto l’ufficio. Sei in pieno delirio natalizio. Il consiglio del giorno: ti senti come alla settimana della chiusura dei locali di Ibiza, sarai ovunque a festeggiare perché sai che tra poco inizia l’inverno ed il ritmo cambia decisamente.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Quando hai visto la foto di Sergio Mattarella in visita al Papa ti sei sentito escluso. La colpa non è tua mio caro ma della Luna che ti vuole da parte in un angolino e fa affiorare antiche insicurezze. Non lasciarti abbagliare perché nel cerchio dello zodiaco tu sei il segno favorito. Ricordatelo sempre e la prossima volta gioca di anticipo e presentati direttamente dal santo padre con un bel pacco natalizio, sono sicurissima che ti accoglierà senza alcun indugio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: c’è calma piatta con la Luna che ti osteggia. Riecheggiano nelle tue orecchie gli echi degli insuccessi amorosi dell’ultimo periodo. Non ti rattristare troppo perché già in serata ci saranno piacevolissime sorprese. Lavoro: ti sembra che in ufficio anche la giovane stagista non porti il giusto rispetto che a te sembra di dover meritare. Tranquillo che è tutta una tua sensazione, la realtà è ben diversa. Salute: sei così scontroso che oggi ti sei perso a litigare con il parcometro e sei arrivato in ritardo alla lezione in palestra. Non è da te… Il consiglio del giorno: il miglior modo per presentarsi in tutte le occasioni è con gran bel sorriso. Quindi togliti quel muso dalla faccia immediatamente!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Nel comune di Scafati, a causa del maltempo di qualche settimana fa alcuni quartieri sono ancora allagati e gli abitanti devono spostarsi con piccole imbarcazioni. Con il tuo immancabile entusiasmo, fornito da Marte, correrai in soccorso dei malcapitati e grazie ad un amabile ed empatica Luna saprai consolarli, dandogli un pizzico di speranza e di positività.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: solitamente nelle relazioni vuoi sentirti libero di poterti muovere come vuoi, ma oggi avrai gran voglia di stare tutto il giorno accoccolato al tuo partner che ti osserva con gran stupore. Non sei mai stato così carino e coccoloso. Lavoro: Oggi in ufficio c’è la festa aziendale ed hai regalato a tutto il tuo team improbabili maglioncini natalizi per l’occasione. Sei stato così carino che tutti vorranno indossarli. Salute: ancora non ti è ben chiaro ma Marte sta facendo grandi progetti per questo periodo, vedrai che sarai prontissimo! Il consiglio del giorno: ogni occasione è buona per poter aiutare gli altri ma anche scappare dal tuo quotidiano che ti sempre un po’ stretto…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Si è sparsa la voce di una nuova richiesta sul tavolo del sindaco Gualtieri, pare ci sia l’intenzione di far diventare Roma la prima grande città con il centro storico interamente pedonale. Con la Luna a favore state già fantasticando di passeggiare nei vicoli della capitale senza macchine e riempire i vostri occhi di tutta la grande bellezza di questa città. Mercurio vi solletica con grande creatività su come i cittadini ed i turisti potranno spostarsi in questa zona. Un noleggio di skateboard volanti chiamato Marty McFly è la vostra nuova idea di business. Molto bene ma cercate di non esagerare…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ditemi un po’, quanto vi fa sognare questa bella Luna? Anche se potreste sembrare a tutti dei grandi e sensibilissimi romanticoni avrete gran voglia di una bollentissima notte di passione. Lavoro: state riprendendo grande confidenza nel mondo del lavoro e finalmente riuscirete a guardare il giudice durante l’udienza preliminare del vostro cliente, non vi succedeva da parecchio tempo. Salute: lo sentite vero che sta iniziando un ottimo periodo carico di positività, bellezza e velocità di pensiero? Fantastico! Il consiglio del giorno: siete i miei sognatori ad occhi aperti preferiti, lo sapete vero? Un viaggio nei vostri sogni è un’avventura meravigliosa.

Voto 7+