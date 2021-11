L’oroscopo di oggi 18 novembre 2021, previsioni segno per segno: Toro e Scorpione scaldano i motori del cambiamento Nell’oroscopo di oggi, giovedì 18 novembre 2021, la Luna in Toro sembra avere tutte le caratteristiche di chi sa abbandonarsi ai piaceri della vita. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Già nell'oroscopo di oggi, giovedì 18 novembre 2021, nonostante la Luna piena nel segno del Toro con eclissi di Luna sarà domani mattina, sentiamo una certa tensione. D'altronde, che questa Luna avrebbe influenzato in maniera significativa il segno del Toro e dello Scorpione lo avevamo già annunciato nell'oroscopo della settimana.

La Luna nel Toro, che oggi sarà in trigono a Venere, sarà ancora più propensa ad abbandonarsi ai piaceri della vita: dall'ozio alla gola, dallo shopping alla beauty routine fino ad arrivare ai piaceri sentimentali ed erotici.

Il segno fortunato di oggi è il Capricorno perché inizia a comprendere quanto sia fortunato ad ospitare Venere per così tanti giorni nel suo segno mentre il segno sfortunato per oggi sarà l'Acquario che non vede l'ora arrivi sera per starsene tranquillamente per i fatti suoi.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non ce la fai proprio: alcune persone ti istigano le litigate violente condite di tutti i tipi di parolacce che conosci. Per colpa di Venere, oggi, ti senti sul piede di guerra con chiunque e potresti facilmente dare spettacolo con una discussione a tono di voce piuttosto alta! Se possibile, eclisseresti persino la recente catfight fra Selvaggia Lucarelli e Morgan: anche loro preferirebbero darsela a gambe piuttosto che avere a che fare con te!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non sei dell’umore giusto per rimorchiare. Meglio una sana giornata di solitudine.

Lavoro: la lista di impegni è lunga e varia ma tu, di certo non ti tiri indietro (con questo Saturno responsabile alle tue spalle…).

Salute: ci sono sicuramente stati momenti migliori ma oggi, almeno, non ci lamentiamo più di tanto.

Il consiglio del giorno: il trucco per piacere alle persone è quello di non dire loro subito la prima cosa che ti passa per la mente… aspetta almeno di sapere come si chiamano!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Giornata piena di trionfo quella che ti aspetta. Grazie ad una Luna splendida che fa contralto a tutta quella marmaglia di pianeti opposti, potresti persino sentirti sollevato ed apprezzato. Un po’ come i Maneskin, che hanno vinto un bel premio grazie ad MTV, oggi potresti essere portato sul palmo di mano, considerato tutto lo sforzo e l’impegno che hai investito nelle tue ultime imprese. Goditi qualche piccola gioia “imprevista” e non farti troppe domande.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ogni tanto una giornata piena di frivolezze romantiche non guasta, dico bene?

Lavoro: con quel Mercurio opposto, pratiche e procedure non sono effettivamente al tuo forte. Ciononostante ti butti a capofitto anche in cose che non conosci.

Salute: la ventata di ottimismo che ti regala questa Luna riesce a tener testa anche a Marte opposto!

Il consiglio del giorno: non credere proprio a tutti però. Se ti dicono di aver vinto un premio senza aver nemmeno partecipato ad un concorso, una domanda me la farei.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Questi pianeti dalla vostra parte e una Luna che è pronta a entrare a vostro favore, vi fa assaporare un pezzetto della stessa libertà che Britney Spears si sta godendo da qualche giorno. Finalmente il movimento #FreeBritney ha ottenuto quello che voleva e la principessa del pop è tornata finalmente ad avere il pieno controllo della sua vita senza genitori arcigni intorno a lei. Preparatevi anche voi a vivere qualche momento di euforia incontrollata: fa sempre bene averne uno ogni tanto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i vostri tentativi di apparire dolci e affabili non verranno ignorati. Qualcuno, sono certa, apprezzerà lo sforzo.

Lavoro: Mercurio vi dona ancora un po’ di tregua. Con lui in questa posizione avete tutto il tempo utile a mettere in fila idee e progetti prima che qualcuno decida di scombinarveli.

Salute: solida e integra: Giove e Saturno sono ancora in posizione piacevole.

Il consiglio del giorno: tenete sempre qualche bottiglia da “sbocciare” in compagnia nella vostra dispensa: possono salvarvi una serata che sembrava perduta.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Non lamentarti Cancretto: quella che devi affrontare tu oggi è solo una Venere opposta! Chi ha davvero il diritto di fare peste e corna sono gli abitanti di Assuan, apparentemente invasa da orde di scorpioni che, impauriti dalle piogge torrenziali, hanno deciso di prendere d’assalto la città. Per te nessun animale col pungiglione pronto a minacciarti, solo una giornata dove ti piace attrarre l’attenzione facendo un po’ il broncio!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la tua voglia di favole e fantasia si scontra con una realtà tutt’altro che fiabesca. Venere, purtroppo, mette ben più che qualche bastone fra le ruote.

Lavoro: Mercurio è in ottima posizione. Grazie a lui, alzarti per andare al lavoro, è quasi un piacere. (Ho detto “quasi”, leggi bene).

Salute: Marte e Luna sono di grande aiuto in giornate come questa. Per quanto lunga sia la lista della spesa, ti farai l’ultimo tratto verso le casse spingendoti divertito sul carrello come fosse uno skateboard.

Il consiglio del giorno: lascia a casa il vittimismo e goditi queste 24 ore in compagnia di qualche amico fidato! Metti a frutto il tuo tempo con allegria ed entusiasmo.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non è vero che i cambiamenti sono sempre positivi. A volte è meglio lasciare le cose così come sono senza spingere forzatamente per stravolgere lo status quo. Ecco perché, di fronte alla notizia che Macron ha fatto cambiare la tonalità di blu della bandiera nazionale, tu hai storto le labbra e ti sei chiesto: “ma perché voler per forza mettere la propria mano in cose così delicate?”. A farti parlare così sono Luna e Saturno: ti muovi con timore come se ti trovassi in una cristalleria troppo affollata…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai un muso talmente lungo che nessuno oserebbe avvicinarti…

Lavoro: troverai qualsiasi scusa possibile per alzare la voce fare un putiferio in ufficio. Giusto per sfogare questi pianeti quadrati.

Salute: stanchezza a livelli altissimi. Per alzarti dal letto dovranno chiamare una ditta di traslochi.

Il consiglio del giorno: se proprio non te la senti, chiedi di lavorare in smartworking. Più lontano sei dai colleghi, oggi, e più ti sentirai al sicuro!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Più commossa di Lady Gaga durante l’ospitata di Fabio Fazio quando le han fatto vedere una carrellata di immagini tratte dalla sua carriera, oggi ti senti davvero affetta da “lacrima facile”. La colpa, se così la vogliamo definire, è della Luna a favore e in combutta con Venere. Far leva sulle tue emozioni è semplice e piacevole. Per una volta, lasciati convincere e accetta qualche carineria fuori posto o fuori luogo. A noi, devi saperlo, il tuo lato emotivo piace tantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: faville e cuoricini ovunque. Il connubio di Luna e Venere potrebbe trasformare anche il lattaio, ai tuoi occhi, nel perfetto principe azzurro.

Lavoro: impegnata ma organizzata. Riesci a gestire con maestria il bilanciamento fra ore di lavoro e momenti ricreativi.

Salute: non temi alcun calo di tensione. I pianeti son tutti pronti a darti il loro apporto positivo!

Il consiglio del giorno: non nascondere gli occhi a cuoricino quando guardi il collega che ti piace: sei così tenera quando ti lasci incantare.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Gli scienziati affermano che tutti gli uccelli stanno sviluppando corpi più snelli e ali più lunghe man mano che l’evoluzione della specie prende piede. Peccato che tu, invece, con questa Venere opposta ti senti più tozza e sgraziata che mai. Ti assicuro però che si tratta soltanto di una tua percezione malsana della tua forma fisica! È vero: qualche chiletto in più potresti averlo guadagnato ma, tempo al tempo, riuscirai a sentirti molto presto di nuovo in forma!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere quadrata continua la sua corsa e causa fraintendimenti che potrebbero mandare a monte ogni conoscenza interessante…

Lavoro: Saturno e Giove parlano di come i tuoi progetti siano in via di sviluppo e sul binario giusto. Non temere: ti porteranno lontano.

Salute: Venere ti fa sentire spossata e disperatamente alla ricerca di un percorso SPA.

Il consiglio del giorno: devi smetterla di contarti i rotolini inesistenti mentre ti guardi allo specchio! Ti fai paranoie davvero inutili!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La principessa Mako e il marito Kei se ne sono andati a New York a costruire la propria vita. Stanchi della pressione sociale, politica e mediatica, la coppia ha scelto di “scappare” e trovare la propria dimensione lontano dal Sol Levante… e vorresti andare con loro. Per colpa della Luna di oggi, la pesantezza di Saturno e Giove si fa sentire ancora di più rispetto a qualche giorno fa. Tieni i piedi per terra e non cedere: non puoi certo mollare proprio ora!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: un po’ troppo deciso oggi. Dovresti prendere le cose con più calma e lasciare agli altri il tempo e avvicinarsi a te… sii paziente.

Lavoro: la Luna opposta potrebbe farti apparire scontroso e poco collaborativo. Sulla qualità del tuo operato, comunque, non c’è nulla da dire.

Salute: un po’ sotto tono per via della Luna. Ti obbliga a prendere le cose a mezza velocità.

Il consiglio del giorno: è necessario tu rimanga concentrato e non mandi all’aria tutto quello per cui hai lavorato finora. Rimani con gli occhi fissi sul traguardo anche se ti si annebbiano per la stanchezza!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La Regina Elisabetta non presenzierà ad alcuni impegni importanti. A causa di qualche problema di salute e dolore alla schiena, la sovrana ha disdetto all’ultimo minuto la sua partecipazione ad eventi mondani di alta levatura. Anche tu, caro Sagittario, faresti bene a rimandare tutto ciò che non è impellente e necessario: benché molti pianeti siano a favore, questa Luna ballerina chiederà presto che tu ti metta a riposo… fatti trovare già impigiamato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’espansività di Giove oggi è una dote in più. È grazie a lei se appari affabile e irresistibile al contempo.

Lavoro: Saturno, assieme a Giove, sono un grande aiuto per farti scovare le occasioni irripetibili. (Poi sta a te metterci del tuo per coglierle).

Salute: non puoi di certo lamentarti (anche se la Luna che si sta spostando verso l’opposizione la senti tutta…).

Il consiglio del giorno: disdici la partita a Beach Volley con gli amici. Per stasera, meglio un film classico, sul divano, a riposo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Alcune tue decisioni faranno sicuramente discutere, come quella del McDonald di San Paolo, in Brasile, dove i bagni del locale sono stati adibiti per accogliere sia uomini che donne nel rispetto di chi si sente non-binario o, generalmente, queer. Tu non hai intenzione di fare alcun passo indietro però: Venere, Luna e Marte ti danno quel coraggio unico che solo chi sa perfettamente che cosa sta facendo può utilizzare. Meglio ancora se lo utilizzi per cose che ti stanno davvero a cuore. Continua così.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i baci si sprecano. Li vuoi dare a tutti, sulla labbra o sulle guance. Nessuno ti ha mai visto così espansivo.

Lavoro: le intuizioni sono ottime e l’organizzazione del lavoro ti viene più che naturale. Sei un pezzo da novanta in ufficio!

Salute: con la Luna e Marte al tuo fianco, oggi sei imbattibile. Non perdi un colpo e viaggi a velocità di crociera altissima.

Il consiglio del giorno: ricordati che anche per quanto riguarda lo stile non hai bisogno di chiedere l’autorizzazione a nessuno. Con questa Venere a favore, anzi, “rischi” di essere tu a dettare tendenza con le tue scelte!

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

C’è poco da fare. Tu, anche quando hai una Luna quadrata come questa ed in combutta con Mercurio e Marte quadrati, riesci comunque a dare il meglio con la tua ironia. È grazie a lei che oggi riesci a sdrammatizzare su tutto e, forse, anche a convincere i tuoi colleghi a prendersi meno sul serio. Mi ricordi la campagna promozionale del turismo islandese che, scimmiottando la presentazione del Metaverso di Zuckerberg, ha sfoderato i suoi punti di forza naturalistici per poter attrarre nuovi visitatori!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: insicuro. Oggi per riuscire a convincerti ad accettare un appuntamento bisogna impegnarsi (troppo) a fondo.

Lavoro: Mercurio e Luna sono in posizioni talmente scomode che anche stare seduto alla scrivania è quasi impossibile…

Salute: Marte è in posizione perfetta per farti trovare la scusa del “non sentirsi bene” e farti restare a casa. Approfittane!

Il consiglio del giorno: sii parsimonioso nell’usare battute di spirito di varia natura. Non a tutti potrebbero piacere delle prese in giro troppo audaci.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Paris Hilton e Carter Reum sono convolati a nozze. Lei, fra l’altro, in un bellissimo vestito di Oscar Della Renta che solo nei vostri sogni più sordidi sareste riusciti ad immaginare. Non piagnucolate però: anche voi ben presto avrete delle sorprese magnifiche con le quali sollazzarvi: Luna e Venere, romantiche senza misura, sono entrambe a favore e pronte per mettere in fila un sacco di “imprevisti” molto interessanti: tenete gli occhi aperti!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: giornata interessante: quella nuova conoscenza che stavate portando avanti potrebbe diventare qualcosa di più!

Lavoro: Mercurio vi rende campioni internazionali di calcolo sulla punta delle dita. Non so come ma riuscite persino a farci le radici quadrate…

Salute: Luna e Venere vi regalano una sensazione di benessere come nemmeno un massaggio decontratturante sarebbe in grado di fare.

Il consiglio del giorno: offritevi per fare da baby sitter al figlio di qualche vostro amico. Siete così pazienti e dolci che non potrete che divertirvi come pazzi!

Voto 9 +