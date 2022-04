L’oroscopo di oggi 18 aprile 2022: Ariete e Bilancia attenti alle cose nascoste L’oroscopo di oggi, lunedì 18 aprile 2022, vede la Luna calante, quindi meno intensa e più dolce, nel segno dello Scorpione. Direi che è un momento importante per la spiritualità e l’emotività. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 18 aprile 2022, il Sole si trova perfettamente quadrato a Plutone. Questo aspetto indica un momento nel quale vengono a galla scandali di ogni genere. Oppure nel quale il potere, ambizioso e forte, sembra prendere il sopravvento sulla ragione, sull'etica e sulla giustizia.

Con la Luna calante nel segno dello Scorpione il segno fortunato di oggi sarà il segno dei Pesci, indiscussi protagonisti di questo periodo. Mentre il segno sfortunato sarà il Leone, ancora non del tutto ristabilitosi dalle scorse settimane.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei totalmente disorientato come una bussola che ha perso il nord. La Luna dei giorni scorsi ti ha sconquassato così tanto che ora che ti sei ripreso non sai bene cosa fare: non hai organizzato nulla e come magra consolazione al super mercato trovi solo ovetti Kinder. Secondo me sarebbe meglio non lasciarsi tentare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti sentirti come il brutto anatroccolo, ricordati che prima o poi ti trasformerai in cigno. Una magra consolazione. Lavoro: non hai alcun bisogno di dover pensare per forza all’ufficio perché tutti gli impegni sono rinviati a domani. Salute: per tua somma gioia e senza alcun senso di colpa oggi puoi proprio oziare. Il consiglio del giorno: anche nei momenti ti difficili bisogna comunque andare avanti o almeno accettare gli inviti degli amici. Quello lo puoi tranquillamente fare. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Senza alcun dubbio hai organizzato la grigliata della vita per celebrare tutti gli affetti, grazie ai buoni influssi di Venere. Per te questa giornata è come quando Jovanotti va ospite alle trasmissioni radiofoniche. Una festa piena di positive vibrations.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore anche con la Luna storta avrai sicuramente voglia di baci e abbracci, non ti fai di sicuro fermare da nessuno. Lavoro: sei sempre sul pezzo, sono certa che ti scapperà qualche messaggino e email per la riunione di domani, vero? Salute: pronto a caricarti sulle spalle tutta la legna per la grigliatona tradizionale ma non farai alcuna fatica. Il consiglio del giorno: non mi stupirebbe vederti dare un bacino anche alla salsiccia. Cibo e affetti messi insieme per te è come la pace dei sensi. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siccome non siete totalmente padroni delle vostre facoltà elettive a causa di Mercurio. Per raggiungere la festa organizzata dai vostri amici in mezzo al bosco dovrete per forza impostare il navigatore e chiamare una guardia forestale. Ti assicuro che è più facile che andare con Alberto Angela nei luoghi della scomparsa del Titanic per ristudiare le dinamiche dell’incidente. Mal che vada sfoggiate la vostra solita faccia tosta per imbucarvi da qualche parte.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete molto audaci ma attenzione alle figuracce. Nella foga di presentare il vostro nuovo amore agli amici potreste chiamarlo con il nome della vostra ex. Aiuto! Lavoro: mettete il vostro smartphone in modalità aereo per essere certi di non essere disturbati in alcun modo. Oggi non avete alcuna voglia di pensare al lavoro. Salute: l’obiettivo della giornata è mettervi seduti tranquilli con le gambe sotto al tavolo e muovere unicamente la mandibola. Il consiglio del giorno: sarebbe buona educazione presentarsi con un po’ di anticipo agli eventi. Non fate affidamento sulla vostra sveglia personale perché potrebbe davvero fare cilecca e lasciarvi dormire dino a dopo pranzo. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tua casa è aperta a tutti e se qualcuno dovesse arrivare con un persona in più non sarebbe assolutamente un problema. Anche se vivi in un piccolo appartamento, per te si trasforma facilmente nella magione di Raffaella Carrà, con tanto di piscina e campi da tennis. Proprio grazie al bellissimo cielo di questi giorni ti troveresti a cantare a squarciagola ‘Aggiungi un posto a tavola’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le giornate di festa sono le tue preferite per fare una vera indigestione di baci, abbracci e di amore. Lavoro: le chiacchiere tra amici e parenti potrebbero addirittura darti qualche ispirazione su nuove e importanti strategie, tieni sempre un bel taccuino alla mano e segna tutto. Salute: fare da bravo padrone di casa, da mattina fino a sera, sarà un vero piacere. Il consiglio del giorno: avere una casa di gente è fondamentale durante le feste. Perché più si è, meglio è. Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Credo proprio che approfitterai di questa giornata per startene il più possibile da solo e non avere contatto proprio con nessuno. La Luna in quadratura oggi non perdona. Viste le difficoltà di questi giorni per chi vuole pagare con bancomat e carte di credito, cerchi un posto isolato dove prendano solo contanti. Andare a trovare l’eremita che si trova a ore di cammino dal pesino di montagna è il percorso giusto per te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: avrai unicamente voglia di stare da solo, questa giornata la dedichi unicamente a te stesso. A volte ci vuole. Lavoro: non cercare scuse improbabili per non presentarti alla grigliata con gli amici. A volte un semplice no può bastare. Salute: come dice Brunori Sas: parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Il consiglio del giorno: ognuno è liberissimo di vivere le giornate delle feste comandate come meglio crede. In fondo si dice ‘Pasqua con chi vuoi’, giusto? Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con la tua perfetta organizzazione, hai pensato proprio a tutto, anche alla caccia agli ovetti di cioccolato in giardino. Occhio che con tutto questo strafare e con Marte in opposizione secca potresti non reggere i ritmi che ti sei prefissata. Anche Rihanna sta mettendo in dubbio il suo futuro da super mamma, che potrebbe essere più impegnativo di quello che si è immaginata. Se anche una super star con tantissimo aiuto sta valutando come gestire meglio le energie, dovresti farlo anche tu.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei troppo presa dai preparativi per accorgerti che in fondo basta anche solo la compagnia per stare bene. È inutile strafare. Lavoro: tra una salamella e una torta salata mandi email e segui un seminario on line. Non riesci a goderti nulla. Salute: ti senti presa da un vortice ma sei proprio tu ad averlo causato, perché non vuoi rinunciare a nulla. Potresti stramazzare presto sfinita sul divano. Il consiglio del giorno: sei proprio certa che se tutto è perfetto tu alla fine ne sarai veramente contenta. A volte bisogna ascoltare il Liga quando dice: ‘Chi si accontenta gode’. Anche se così così. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Vorresti mostrare a tutti quanto tu sia brava e bella e con gli influssi della Luna dei giorni scorsi pensi proprio di avere ragione su tutto. Occhio che quando si cerca il consenso degli altri il rischio è di essere apertamente criticarti e lo ha capito bene la giovane Millie Bobby Brown, amarreggiata dalle continue critiche sui social. Non lasciare mai che gli altri definiscano chi sei. Mai!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei ancora in pieno post sbronza dopo la Luna piena dei giorni scorsi. Ridi per qualsiasi cosa e basta anche solo un bacino per tirar fuori la tua anima super sexy. Lavoro: non vedi l’ora di metterti dietro la scrivania a lavorare di buona lena alle idee che hai ben focalizzato durante il week end. Peccato che dovrai aspettare fino a domani. Salute: sei una vera compagnona, con il tuo buon umore saprai ben intrattenere tutta la tavolata di amici. Il consiglio del giorno: non hai bisogno che gli altri ti dicano quanto vali. Basta unicamente che lo sappia tu. Basta pensare solo ai like. Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con un cielo sfavillante proprio grazie a Venere e Marte che ti regalano forza e bellezza, saprai goderti una bella giornata attorniato dagli amici. Ti senti così fortunato che potresti addirittura riuscire ad aggiudicarti una delle PS5 in vendita su Game Stop. Così tra una braciolina e uno spiedino potrai divertirti in sfide a Fifa 22.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pieno di premure e attenzioni e appena puoi ti imboschi per poter limonare cinque minuti in privacy con il tuo grande amore. Lavoro: per fortuna puoi ancora rimandare a domani tutte le questioni lavorative. Queste feste comandate sono una vero toccasana per il tuo Mercurio in opposizione. Salute: sei davvero preso bene all’idea di passare una bella giornata in compagnia dei tuoi amici. Il consiglio del giorno: le risate sono davvero coinvolgenti, basta una battuta o una barzelletta per diffondere il buon umore. Sfodera tutto il tuo arsenale da mattatore, è proprio la giornata giusta. Voto . 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Quasi sicuramente non hai organizzato nulla e confidavi in un invito all’ultimo minuto. Ma con Marte a sfavore non hai neppure avuto la forza di rispondere a un messaggio. Rispetto ala classica festicciola tra amici, tu sei molto più interessato ad essere invitato a casa del vicino per il Ramadan. Quasi quasi dopo il tramonto potresti suonare il campanello e presentarti con un buon dolce fatto in casa. Potresti finalmente soddisfare la tua curiosità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: devi puntare tutto sulle amicizie, vedrai che se seminerai bene potranno trasformarsi in qualche cosa di più. Devi avere fiducia. Lavoro: pecchi di visione sia a breve che a lungo termine. Per fortuna puoi sempre contare sulla tua adorata nonna che anche se ti presenti per pranzo all’ultimo minuti ti accoglie sempre a braccia aperte. Salute: l’attività più impegnativa di oggi sarà fare zapping spaparanzatosi sul divano, nulla di più. Il consiglio del giorno: sempre pronto a cercare curiosità e nuove esperienze, anche senza andare in capo al mondo. Improvvisare è davvero una tua caratteristica.. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il giorno di Pasquetta, con tutto il cielo a tuo favore, lo vuoi davvero festeggiare alla grandissima. Stai valutando una festa sullo stile del recente matrimonio di Brooklyn Beckham pieno di lusso e di sfarzo. Non ti starai forse lasciando prendere un po' la mano?? Ricorda che il pic nic di pasquetta è più da panino alla porchetta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei passato da carino e coccoloso a vero mago del sesso estremo. Una via di mezzo no? Lavoro: non mancherà qualche chiacchiera impegnata su argomenti di politica internazionale, borsa e Elon Musk. Devi pur dare sfoggio di questo bel Mercurio super stimolante. Salute: sei grintosissimo, non hai alcuna intenzione di usare la macchina per la gita fuori porta. Tu puoi tranquillamente arrivare ovunque in bicicletta. Ti stai forse preparando per il prossimo giro d’Italia? Il consiglio del giorno: oggi puoi fare davvero il fenomeno e anche se qualcuno sportasse il naso alla fine di un ricco e alcolico pranzo verrai subito perdonato. Ma solo oggi eh. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Credo che anche tu opterai come l’amico Leone per startene per i fatti tuoi, perché sei così avvilito dal non riuscire a capire come fare le bolle quadrate anche dopo aver visto i il tutorial su Focus, che la tua autostima è caduta sotto i piedi. Mercurio in quadratura ti fa sentire come quando il vecchio maestro mette il cappello con le orecchie d’asino e tutta la classe si mette a sghignazzare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: passi a salutare solo per un rapido caffé e i baci li mandi da lontano fuggendo subito a gambe levate. Lavoro: per pura precauzione lasci il telefono a casa completamente scarico. Una pausa dalla tecnologia ogni tanti ci sta tutta. Salute: un po’ nervosetto. Oggi non hai alcuna voglia ne la forza di stare in compagnia. Il consiglio del giorno: ve bene prendersi delle pause ma il mondo non è un brutto posto e tu non puoi vedere tutto nero. Su forza! Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete davvero in fortissima grazie a tutti i pianeti a vostro favore. Siete così entusiasti che oggi vorreste prendere tutti i vostri amici e partire con loro alla volta del festiva di Cohachella. Tra un paio di giorni ci sarà la replica e non potete assolutamente perdervi questo super evento. Siete già su un volo o preferite il ‘classico’ (per voi) razzo spaziale?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: così innamorati che neppure durante il pranzo con amici e parente riuscirete a stare più di due millimetri lontano dal vostro amore. Occhio che lo zio potrebbe riprendervi. Lavoro: volete assolutamente fare sfoggio di tutti i vostri successi. Siete sicuri che siano più interessanti della salsiccia che sfrigola sulla griglia? Salute: prontissimi per apparecchiare e servire a tavola. Con questa vostra iperattività stupirete sicuramente tutti. Il consiglio del giorno:: ditemi un po’ chi non ha voglia di partecipare ad un grande evento? Credo proprio nessuno quindi appena apre il botteghino correte subito ad acquistare i biglietti! Voto 9