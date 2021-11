L’oroscopo di oggi 17 novembre 2021, previsioni segno per segno: Capricorno e Toro pronti a battersi per l’amore Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, la Luna entra nel segno del Toro che è pronto a battersi per amore. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, la Luna entrando nel segno del Toro si avvicina ad essere Luna piena, cosa che avverrà il 19 novembre, e i suoi effetti si avvertiranno per tutta la settimana. Di questa Luna piena sentirete molto parlare perché sarà anche un'eclissi di Luna e, anzi, l'eclissi più lunga degli ultimi 100 anni. Nell'eclissi ancora di più siamo di fronte ad una Luna piena che vuole essere chiarificatrice sui significati che legano i due segni zodiacali coinvolti: in questo caso parliamo di Toro e Scorpione. Il segno fortunato di oggi è la Vergine che in questi giorni sente davvero di non avere paragoni nello zodiaco mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Leone che inizia a sentire scalpitante la sua rinomata tensione paranoica.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La Russia è, virtualmente, sotto attacco mediatico. Con le ultime dichiarazioni politiche, sembra aver deciso di muovere alcune truppe verso la Polonia anche se, in via ufficiale, ha smentito ogni notizia in merito… Difficile crederle… come è difficile credere a te. Con quella Venere quadrata, ultimamente, sembri agire sempre per dispetto o con lo scopo di pestare i piedi a qualcuno. Ora che la Luna ti ha abbandonato, poi, la percezione è aumentata a dismisura!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Venere ha ancora uno sguardo truce. Possibile che ti mandi a monte l’appuntamento romantico che avevi programmato per oggi… Lavoro: i progetti che ti hanno affidato hanno bisogno di avere più mani a lavorarci su. Chiedi aiuto.

Salute: un po’ più scarico di ieri. Colpa della Luna che ti ha abbandonato su due piedi.

Il consiglio del giorno: sforzati di fare qualcosa solo perché fa piacere a qualcuno che ti vuole bene. Dimostrare il tuo affetto passa anche da questi gesti, sai?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

8,2 milioni di dollari. Il valore è quello dato ai bracciali di diamanti battuti all’asta e che sono appartenuti alla regina Maria Antonietta. Da un lato poco importa che tu non abbia abbastanza soldi da parte per permetterteli (per colpa di Giove, ovviamente, che ti rende più spendaccione del solito…) perché Luna e Venere sono già abbastanza. Grazie a loro la tua bellezza e il tuo charme sono inarrivabili e, in onore del tema, quasi a livello di una regina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: tenero e romantico. Anche se fai fatica a farti avanti, potresti riuscire a convincere quello che ti piace a invitarti fuori a cena semplicemente guardandolo con occhi da cerbiatto.

Lavoro: Mercurio e Marte in opposizione sono, come sempre, una brutta compagnia da avere in ufficio. È a causa loro se ti sembra un inferno…

Salute: in qualche modo riesci a sopravvivere ai superpoteri stancanti di Marte. Oggi, lui, ha poca ascendenza su di te.

Il consiglio del giorno: l’ottimismo, a volte, è la chiave del successo. La Luna di oggi ti aiuterà finalmente a guardare il bicchiere mezzo pieno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Al Liceo Zucchi di Monza, per mandare un forte segnale contro la mascolinità tossica e le differenze di genere, gli studenti si sono tutti presentati in gonna ed hanno lanciato degli hashtag a tema per attirare l’attenzione sulla loro iniziativa. Una di quelle trovate geniali che sono sicuramente venute anche a voi, cari Gemellini. Giove e Saturno uniscono l’utile al dilettevole ed è grazie a loro che riuscite a divertirvi anche mentre fate cose socialmente impegnate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi avete poco tempo per pensare ai vezzi del sentimento più dolce che ci sia. Un po’ troppo concentrati su voi stessi e poco su chi vi sta intorno…

Lavoro: Giove e Saturno spingono: vogliono vi esponiate il prima possibile con il vostro nuovo piano d’attacco!

Salute: Giove vi tiene saldi e positivi. Grazie a lui l’umore non può scendere sotto una soglia prestabilita.

Il consiglio del giorno: non abbiate paura di opporvi a regole che non sentite giuste: la vostra integrità è molto più solida di quanto pensiate!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Demi Lovato ha annunciato che non ha assolutamente intenzione di uscire con qualcuno di razza umana e che preferirebbe davvero la compagnia di qualche extraterrestre… io spero soltanto che tu non arrivi a tanto. Per colpa di questa Venere potresti scegliere anche tu di mettere sotto chiave i sentimenti e traviare completamente i tuoi gusti pur di risultare inarrivabile… ma la domanda è: “è veramente questo quello che vuoi?”.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il romanticismo non è certo affar tuo… almeno però la Luna si è spostata e un po’ di irascibilità è svanita…

Lavoro: entri in ufficio con un solo scopo: prendere decisioni importanti e scansare di lato tutti quelli che hanno intenzione di ostacolarti!

Salute: leggermente meglio rispetto a ieri: oggi è più facile affrontare la giornata senza una Luna quadrata!

Il consiglio del giorno: fare troppo il puntiglioso e il sostenuto non ti aiuterà a farti risultare simpatico. Pensaci.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti dico io di cosa avresti veramente bisogno: di un passaggio a bordo della navetta Crew Dragon 3 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale assieme ai 4 astronauti già in volo. Fra Luna, Mercurio e Marte quadrati la tua voglia di scappare lontano lontano è incommensurabile. È una di quelle giornate in cui desidereresti avere quelle due linee di febbre per startene a casa fra le copertine e non incrociare lo sguardo di nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: in trappola. Per qualche motivo ti senti indisposto e impacciato coi sentimenti. Sei obbligato a fingere di non essere online per non rispondere…

Lavoro: troppo assonnato e stordito per seguire progetti complessi. Se li rimandassi…?

Salute: stremato da Marte. Ti svegli con delle gambe che pulsano come se avessi corso una maratona o saltato sui palazzi… (forse combatti il crimine di notte e noi non lo sappiamo?).

Il consiglio del giorno: inventa una scusa e fai di tutto per rimanere a casa dal lavoro. D’altra parte quella nuova serie su Netflix non si guarderà mica da sola.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti senti figa come Valentino Rossi, eletto ad icona e osannato a Valencia assieme alle sue nove moto mondiali. È giusto auto-celebrarsi e tu, in questo periodo, hai davvero danti motivi per farlo. Successi lavorativi, amorosi e di vita personale sono praticamente all’ordine del giorno e, grazia alla Luna, oggi potrebbe essere una buona idea concedersi quel poco di sfizio in più. Magari trovi pure qualcosa che ti interessa fra le offerte del Black Friday, no?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: amare ti riesce facile come scandire con lo spelling la parola “precipitevolissimevolmente”.

Lavoro: memoria di ferro. Ricordi a menadito anche alcune mail spedite qualche settimana fa e riesci a ritrovarle più velocemente della ricerca automatica di Outlook.

Salute: la Luna getta “benzina sul fuoco” aggiungendo nuove energie ad una giornata già di per se super attiva.

Il consiglio del giorno: sei in un periodo di massima espansione, non aver paura di puntare troppo in alto, per una volta.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Qualcuno, la verità, la dovrà pur dire, no? Credo che sia stato questo il pensiero di Cristian De Sica quando, in un’ultimo intervento, ha dichiarato che secondo lui, in giro, ci sono soltanto attoruncoli che vengono chiamati a recitare solo perché hanno molti followers. La sua opinione può non essere piaciuta ai più ma, d’altronde, anche tu sai come ci si sente quando si esprime la propria opinione con una Venere quadrata come questa: osteggiati e ostracizzati…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere ancora storta… almeno oggi ti limiti a guardare schifata i selfie altrui senza commentarli con acidate varie.

Lavoro: l’umore è leggermente migliorato. Ma i colleghi ti guarderanno ancora impauriti dopo la sfuriata che hai fatto ieri senza alcun apparente motivo.

Salute: meno nervosa rispetto a ieri… le energie non mancano invece, non preoccuparti.

Il consiglio del giorno: assicurati che il tuo punto di vista venga espressamente richiesto prima di iniziare a sparare a zero su quello che non ti piace.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nel “silenzio” generale, il famosissimo Postalmarket è tornato in edicola con un primo piano di Diletta Leotta a sorriderci. Per la serie, a volte ritornano, anche il mitico antenato di Amazon (in termini di shopping compulsivo) ha scelto di riprendersi il proprio spazio con un colpo di coda inaspettato… facendo però anche storcere il naso a chi lo trova una cosa del tutto fuori tempo massimo. Anche tu, oggi, potresti trovare poco valide alcune scelte di persone che conosci… cerca di tenere per te il tuo disappunto o, almeno, esercitati a esprimerlo con garbo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi te la tiri un po’, magari facendo la “profumiera” riesci a capire fino a che punto, chi ti circonda, è pronto a spingersi!

Lavoro: intransigente. Armato di calcolatrice rifai tutti i calcoli già seguiti dai colleghi per esporre al pubblico ludibrio chi commette errori!

Salute: energie a livelli altissimi. È solo per colpa della Luna che ti passa la voglia di impegnarti…

Il consiglio del giorno: piazza un’espressione da “poker face” sul viso quando gli amici ti chiedono se ti piace il tuo nuovo acquisto. A volte è meglio non ferire i sentimenti di nessuno…

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei sicuramente molto più responsabile di Fabio Tuiach, ex consigliere comunale del Friuli Venezia Giulia che ha presenziato ad un comizio No Vax quando doveva, per termini di legge, starsene rinchiuso in casa perché in malattia dal lavoro. Saturno, a te, queste furbate non te le fa passare nemmeno per l’anticamera del cervello. Anzi: sei super ligio al dovere e alle regole e non viene nemmeno di pensare all’eventualità di fare l’alternativo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: giornata senza intoppi né particolari sorprese. Goditi quello che ha da offrirti senza pretendere troppo dal tuo cuoricino.

Lavoro: Saturno e Giove sono sempre disposti a dare il loro aiuto. Grazie a loro, in ufficio, oggi si vola altissimo.

Salute: stabile e senza grosse preoccupazioni.

Il consiglio del giorno: cerca di dismettere quel tono da maestrino che, ogni tanto, ti viene da assumere. I “so-tutto-io” non piacciono a nessuno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ha fatto il giro del mondo la notizia che a Dubai si è tenuta un’asta segreta delle foto di Cicciolina e Jeff Koons. I collezionisti, a quanto pare, si sono dati battaglia per ottenere qualche pezzo unico e dalla carica “più che sensuale”… chissà cosa avrebbero fatto se si fossero trovati di fronte la possibilità di avere qualche tua foto autografata? Con una Venere come questa la gente fa a gara a chi riesce a farsi posare il tuo sguardo su di se. Non mi meraviglierei se iniziassero a seguirti in massa sui social.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ora che la Luna è tornata in assetto positivo, puoi viverti tutti gli amori che vuoi senza timore di essere preso in giro!

Lavoro: giornata super. Sono tutti in attesa di un tuo consulto per fare bene il proprio lavoro. Autostima alle stelle.

Salute: probabilmente non ti sei mai sentito così sul pezzo come oggi!

Il consiglio del giorno: dai fondo a tutto il tuo charme in tutti i modi che puoi. Oggi nessuno può dirti di no, nemmeno il vigile che ti ferma per una multa e al quale chiedi di farti passare indenne.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Arrabbiato col mondo. Oggi non la fai passare liscia a nessuno… e pensare che se ci fossi stato tu al posto della guardia forestale che ha rinvenuto una coppia di ibis rarissimi ferita da dei bracconieri a Roma avresti fatto peste e corna per trovare il colpevole e punirlo. Tutto questo malumore misto a voglia di vendetta è merito di Marte quadrato a Saturno: la rivalsa non è sempre un percorso positivo se lo prendi con la voglia di fare del male a qualcuno… ricordatelo…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non propriamente affabile e charmante. Dovresti lavorare un po’ di più sul modo in cui approcci gli altri…

Lavoro: Mercurio ti rende incomprensibili tutte le mail che ti passano a tiro. Hai bisogno di qualcuno che ti faccia da interprete!

Salute: la Luna affossa le tue energie. Ti alzi dal letto con due occhiaie che hanno il peso specifico della materia oscura…

Il consiglio del giorno: è importante darsi una calmata. Tisanina calda o camomilla con melatonina possono distenderti i nervi molto facilmente, lo sai vero?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mettere in mostra le proprie emozioni non è mai sbagliato. Ce lo può raccontare Bella Hadid che in un’ultima diretta Instagram ha dichiarato di soffrire di ansia e depressione fra le lacrime. Essere pienamente consapevoli di quello che proviamo è sempre importantissimo… anche quando le sensazioni sono belle come quelle che provate voi. Luna, Venere e Marte sono tutti a vostra disposizione, pronti a porre l’accento sulle cose stupende che vi capitano. Permettetevi un po’ di dolcezza.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: teneri e affettuosi. Starvi vicino è un dono per chiunque ne abbia la fortuna.

Lavoro: galvanizzati da Mercurio e Luna a favore. Lavorate e pieno regime senza avvertire stanchezza.

Salute: a fine giornata avete forze a sufficienza per fare le pulizie di primavera di tutta casa… (Santo Marte…).

Il consiglio del giorno: riconnettetevi con le vostre piccole cose e le vostre passioni più intime. È giunto il momento di ritirare fuori i manuali di punto croce che avevate riposto in soffitta.

Voto 9