Con l'oroscopo di oggi, martedì 16 marzo 2021, Mercurio, il pianeta del pensiero, entra ufficialmente nel segno dei Pesci. Si era fermato per molto tempo nel segno dell'Acquario perché ha fatto la prima delle tre soste nei segni d'aria previste nel 2021. Adesso, passando nel segno zodiacale dei Pesci, Mercurio porta ad un pensiero più romanticamente creativo, attento, emotivo e fantasioso. Ovviamente ne saranno avvantaggiati maggiormente i segni d'acqua insieme a Capricorno e Toro!

L’oroscopo del giorno 16 marzo: previsioni astrali segno per segno

Le emozioni continuano ad essere molto forti con Nettuno ancora intenso e protagonista nel nostro cielo astrologico e con Mercurio che oggi entra nel segno dei Pesci. Quando le sensazioni profonde prendono il sopravvento, la ragione si fa da parte e lascia il posto alla fantasia ma anche alle paure. Per questo gli equilibri si fanno più precari ma la capacità di arrivare all'essenza di cose e persone è più forte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche se Mercurio lascerà a breve la posizione a tuo favore, possiamo dire che molti dei tuoi progetti sono quasi pronti per il lancio e che saranno tutte novità scoppiettanti ed energiche. Un po’ come la nuova Ferrari presentata per il prossimo mondiale di F1, anche le tue proposte saranno acclamate come novità esaltanti e piene di brio! Merito soprattutto di Marte: le sue energie non ti mollano mai!

Amore: più riflessivo del solito, pronto anche ad ascoltare e non solo a sedurre. Lavoro: è sempre così: quando giunge il momento di curare i dettagli più fini e correggere il tiro, tu perdi interesse! Salute: stabile ma a rischio di qualche pensiero demotivante! Il consiglio del giorno: ricordati che, anche con questo cielo più riflessivo, puoi sempre trovare il modo giusto per far fruttare la giornata: prendi appunti, valuta, stai ad ascoltare quello che dicono gli altri. Ti darà nuovi spunti per prendere decisioni quando sarà il momento!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fra la Luna che ti entra diretta a favore e Mercurio che, finalmente, smette di incasinarti i pensieri, non puoi che dirti soddisfatto. Hai inoltre anche il tempo per dedicarti più a te stesso e al tuo lato vanitoso. Magari potresti prendere ispirazione dalla mitica Lady Gaga che ha mostrato un certo fascino anche nei panni Patrizia Reggiani sul set di “Gucci”. Come lei, anche tu sarai in grado di riguadagnare terreno sulle scene!

Amore: sei più sereno, finalmente. Questo ti aiuterà non poco a riprendere le cose da dove le avevi lasciate. Lavoro: potresti stupirti di quante persone torneranno a chiedere i tuoi pareri!Salute: inettamente in ripresa con una Luna che ti culla. Il consiglio del giorno: meriti assolutamente un premio per essere sopravvissuto a tutto questo periodo appena trascorso come Mercurio quadrato! Scegli tu fra una fetta della tua torta preferita o quel cofanetto della tua serie tv tanto amata in sconto!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Credo siate voi, cari Gemellini, ad esserci dietro al misterioso scoppio del petardo ogni mercoledì sera nel Varesotto. Mentre gli altri si chiedono cosa stia a significare una tale e inutile ricorrenza, voi vi divertite a causare piacevoli fuori programma seguendo quel dispettoso Marte che ha voglia di farvi uscire dalla monotona realtà! Ricordate: Venere vi guarda sempre con l’occhio sospetto. Non ama troppo questo vostro lato irriverente!

Amore: ancora qualche difficoltà di comunicazione con il partner! Lavoro: la vostra voglia di interagire con colleghi e clienti è improvvisamente calata a picco. Salute: Marte vi sostiene ancora durante le vostre lezioni online di pilates. Il consiglio del giorno: ma se vi metteste a fare qualcosa di più manuale che mentale? La cura delle piante, lavoretti con la pasta di sale…? Forse il vostro cervello ringrazierebbe per un po’ di sano lavoro manuale!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai il cuore troppo buono e decidi di chiedere a tutti i tuoi amici di non attaccare inutilmente i tuoi ex come ha recentemente fatto Billie Eilish! Non c’è motivo di rivangare il passato: rischierebbero solo di creare nuove delusioni su storie ormai chiuse! Tutta questa saggezza ti viene da Mercurio che, finalmente, ha deciso di mettersi in posizione favorevole nei tuoi confronti aiutandoti anche a comprendere meglio quello che ti sussurra il tuo cuoricino!

Amore: non lasci spazio a dubbi, questa volta! Lavoro: rientri in ufficio con la stessa determinazione di Miranda Pristley ne “Il Diavolo Veste Prada”. Salute: in netto recupero grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: oggi tutte le decisioni che prenderai saranno sicuramente più sentite e giuste del solito: cerca solo di non esagerare con le scorte di dolci che hai intenzione di portarti a casa dal supermercato!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Poco importa se la Luna oggi si mette tutta storta a darti fastidio. Se Meghan Markle ha come prima supporter niente di meno che la mitica Beyoncé tu puoi vantare un fan come Marte. Il pianeta delle energie è prodigo e generoso e ti consente di tirare dritto per la tua strada e recuperare tutto il tempo perso dietro ad un Mercurio opposto che ti incasinava la vita lavorativa e non. Sei alle prime battute della tua ripresa! Non mollare!

Amore: qualche timido like sulle tue ultime foto dei social ti fanno guadagnare punti in autostima. Lavoro: tutto inizia a riprendere forma! Potresti quasi sentirti sul pezzo! Salute: Luna storta e tante paranoie evitabili. Il consiglio del giorno: prendi coraggio e finisci quella serie di addominali che ti eri promesso di ultimare una settimana fa! Ti darà soddisfazioni insperate!

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Lasciatelo dire Verginella, ora stai un po’ esagerando. Mercurio appena entrato in opposizione è il re del pensiero ossessivo e, seguendo il timore di aver tralasciato qualcosa nelle tue analisi, rischi di essere fin troppo intransigente con te stessa e con gli altri. Rischi di far la fine di Disney+ dove ora anche Dumbo rischia di essere censurato e limitato per supposti contenuti non adatti ai più piccoli… sei sicura che tutte queste misure servano?

Amore: preoccuparti costantemente della salute del tuo rapporto non giova ai vostri momenti insieme… anzi! Lavoro: talmente occupata ad organizzare tutto che rischi di dimenticarti delle cose più importanti. Salute: la Luna potrebbe riuscire a convincerti dell’importanza di darti del tempo per rilassarti! Il consiglio del giorno: pensa più in grande e meno al dettaglio: avere una visione d’insieme che funziona è più utile del perdere tempo a piccoli dettagli secondari.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Diciamocelo, Bilancia, sei un po’ stanca. Provata da questa Luna opposta degli ultimi giorni fai come l’orso che, in Romania, ha deciso di inseguire un maestro di sci per un breve tratto prima di rendersi conto che non vale la pena di inseguire chi non ti presta attenzione. Prendi l’insegnamento dell’orso e mettilo da parte: potrebbe rivelarsi molto utile prima di quanto credi! Fidati!

Amore: qualche difficoltà potrebbe mettere in mostra alcune grandi verità da considerare. Lavoro: fai fatica a seguire il filo del discorso. Salute: in lieve, lievissimo recupero. Hai quasi l’ardire di alzarti dal divano per andare a fare la spesa. (Quasi!). Il consiglio del giorno: a volte è sufficiente fermarsi per capire chi veramente ti segue con convinzione e chi, invece, non è in grado di tenere il tuo passo!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna di oggi potrebbe romperti non poco i maroni e limitare al minimo le tue interazioni col genere umano. Puoi però puntare ad un make up tattico che ti consenta di apparire talmente inarrivabile da intimidire chiunque pensi alla possibilità di poterti rivolgere la parola. Se vuoi posso consigliarti degli smoky eyes che vanno così di moda in questa stagione e che solleticano al meglio le doti ammalianti che questa Venere potenzia!

Amore: il fascino, in amore, è tutto. Sfruttalo. Lavoro: finalmente arriveranno riconferme del tuo operato! Salute: qualche momento di profonda stanchezza dovuto al cambio di Luna. Il consiglio del giorno: se non hai proprio voglia di parlare col mondo, fai di tutto per apparire distratto o impegnato al cellulare. Ricordati però di accendere almeno lo schermo, altrimenti nessuno ti crederà e farai una figura barbina.

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa non è proprio una bella giornata, Sagittario. Sei più incavolato tu col mondo di quanto Zayn Malik lo sia con la conduzione dei Grammy che lo ha rifiutato dalle nomination. Ovviamente questa arrabbiatura viene tutta da Marte e Mercurio in posizioni davvero scomode che ti inducono a pensare che, da qualche parte, dovrà pure esserci una candid camera se ti succedono tutte a te!

Amore: se prima il rapporto era complesso ora si può dire davvero che avresti bisogno di un interprete esperto per capire il partner. Lavoro: è il tuo turno di fare la figura muta durante i meeting. Salute: energie latenti e mal organizzate. Il consiglio del giorno: ci vorrebbe un momento di rilassamento massimo con l’intento di riogarnizzarti le idee… hai mai pensato ad un corso di arti marziali!?

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sincero, diretto e ispirato da movimenti emotivi senza precedenti, ti lasci andare a confidenze anche troppo personali, con tanto di scatti annessi, come Arisa che ha un po’ esagerato con il body positive su Instagram finendo col postare foto di se con solo il reggiseno. Comprendo perfettamente che il campo di Luna ti abbia messo delle buone energie addosso ma è comunque consigliabile mantenere una modalità “low profile” soprattutto sui social!

Amore: propositivo e pieno di idee! Sei il partner perfetto! Lavoro: aperto al dialogo con chiunque possa darti spunti professionali! Salute: ottimismo crescente! Il consiglio del giorno: rivoluziona la tua playlist di brani mettendoci dentro qualche nuova canzone piena di carica positiva…! Mi ringrazierai!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’ironia non ti manca e, ancora una volta, scegli l’outfit giusto per l’occasione giusta come la maglia con le conchiglie ispirate alla mise di Orietta Berti a Sanremo. Stai attento però alla Luna: il malumore potrebbe essere dietro l’angolo e coglierti come una multa improvvisa lasciata sul vetro della macchina mentre corri a recuperare le lenticchie da tua zia! Sii preparato e lungimirante, non soltanto istintivo!

Amore: sei un po’ discontinuo e anche distratto: qualcuno potrebbe offendersi. Lavoro: talmente preso dalle chiacchiere coi colleghi che rischi di lasciare indietro la lunghissima lista di cose da fare. Salute: nervosismo a fior di pelle. Nemmeno se ti avessero rovinato il tuo peluche preferito saresti così nervoso! Il consiglio del giorno: ricordi l’allenamento che abbiamo fatto per riconsiderare ogni imprevisto come un’occasione per fare di più?! Ecco il momento giusto per metterti alla prova!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I gossip vi attraggono e vi attanagliano. Per questo, per poter spettegolare meglio sulle nuove conquiste dei vostri amici, avreste bisogno di cambiare le cuffiette del cellulare e magari acquistarne di nuove e di ultima generazione. Non che, con questo Mercurio a favore, abbiate bisogno di nuovi strumenti per non perdere la concentrazione ma, ovviamente, riuscire a non perdere una parola di quello che vi viene appena spifferato potrebbe essere un plus!

Amore: cuoricino pieno di emozioni e sentimenti buoni! Lavoro: riprendete a marciare nella direzione giusta. Salute: le ore di sonno non sono mai abbastanza. Il consiglio del giorno: fate un regalo inaspettato a qualcuno che conoscete molto bene! Colpirete sicuramente nel segno e vi sentirete appagati anche voi!

Voto 7 e mezzo