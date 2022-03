L’oroscopo di oggi 15 marzo 2022: Leone e Sagittario saranno molto capricciosi Nell’oroscopo di oggi, martedì 15 marzo 2022, sarà forte l’altalenanza tra la sensazione di solitudine e la voglia di indipendenza anche emotiva. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, martedì 15 marzo 2022, c'è un aspetto sul quale vorrei concentrarmi e si tratta proprio del transito veloce della Luna in Leone opposta a Saturno in Acquario. Dato che la Luna compie circa 13 gradi in 24 ore capite, questo transito è veloce ma molto intenso. Parla sia di solitudine, amplificando i pianeti in Pesci, sia di indipendenza anche emotiva proprio come vuole la Venere in Acquario. Una sovra esposizione emotiva che durerà tutta la settimana!

Con questa intensa e stimolatissima Luna in Leone oggi potremmo avere alti e bassi incontenibili di emozioni e capricci. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario pronto più che mai a sfoderare la sua passione mentre il segno sfortunato è lo Scorpione che non vuole abbandonarsi a delle emozioni che non sa controllare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Grazie a Venere e Marte a favore sei davvero carichissimo di energie e oggi hai anche la Luna dalla tua a renderti ancora più dirompente. Con tutta questa forza esplosiva, la scossa di terremoto tra Milano e Bergamo potresti facilmente averla causata proprio tu.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei talmente stracolmo di passione che il tuo cuoricino sobbalza a qualsiasi sguardo intrigante e tu sai bene rispondere a tono.

Lavoro: dovresti mostrare il tuo lato più sensibile anche con i colleghi perché oltre alla determinazione tu hai anche doti di ottima comprensione.

Salute: non hai bisogno di nessuna formula magica perché come Obelix anche tu da bambino sei caduto dentro il calderone del druido.

Il consiglio del giorno: è proprio vero che la forza è nulla senza il controllo e da quando hai perso il favore di Mercurio ti sei trasformato in ‘Piedone lo sbirro’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Certamente la Luna in opposizione di questi giorni ti ha ancor di più affossato le certezze. Potresti essere facilmente caduto anche tu nel panico generale e aver fatto scorte di pasta, farina e lievito per i prossimi anni. A questo punto mi auto invito per qualche pranzo o cena, che ne dici?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: avrai solo voglia di rimpinzarti fino a scoppiare, assicurati che la tua dispensa sia ben rifornita.

Lavoro: anche se hai ottime idee, non ti senti abbastanza sicuro di volerle condividere. Su forza, perché potresti fare un figurone inaspettato.

Salute: quei chiletti che ti si sono aggiunti sui fianchi ti fanno sprofondare ancor di più nello sconforto.

Il consiglio del giorno: con tutte le scorte che tutti abbiamo fatto in questi giorni mi aspetto come minimo una serie di fantasiose ricette di Benedetta Parodi per portare un po’ di allegria in tavola.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Non siete più i favoriti di Mercurio e dovreste puntare tutto sull’amore invece di arrovellarvi su questioni che non riuscite a far quadrare. Anche ai più facili quesiti economici non riuscite a trovare risposta. Non preoccupatevi troppo di dover per forza capire il perché del fatto che il Diesel costi di più della Benzina, si tratta della vecchia ‘legge della domanda’, nulla di più.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete proprio sul podio miei cari, non fatevi sfuggire nessuna occasione.

Lavoro: dovreste solo concentrarvi sul tachinaggio e lasciare agli altri il lavoro serio.

Salute: movimento? Nessun problema basta che sia sotto le coperte, anche sopra, sotto e di lato.

Il consiglio del giorno: all’impennata dei costi dei carburanti dovremo ben presto trovare una soluzione perché nessuno ha intenzione di spendere più di due euro al litro per il rifornimento. Ci rassegneremo a dover andare tutti a piedi e fare sempre più Smart working.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei in piena sequenza fortunata mio caro Cancro grazie a Giove (e non solo) che ti protegge. Sei tornato così in auge che anche il tuo amato stile vintage è considerato molto trendy. Sono certa che non ti sei assolutamente perso l’evento di Vinochilo a Roma e probabilmente sei uscito con un bottino griffatissimo e invidiabile grazie al tuo infallibile intuito.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: godi del favore del pianeta del pensiero, sfrutta la tua ritrovata parlantina per inviare poetici messaggi d’amore.

Lavoro: grandi capacità intuitive e strategiche sapete proprio come muovervi in qualsiasi situazione.

Salute: basta la tua determinazione per convincere anche il tuo corpo ad infilare tuta e scarpette da ginnastica.

Il consiglio del giorno: il concetto di re-use è un vero trend, e non dobbiamo solo pensare di riutilizzare la giacca della nonna perché nelle fiere di vintage si trovano pezzi pazzeschi di stilisti famosi, da Valentino a Prada.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Neanche la Luna di oggi proprio nel tuo segno riesce a tirare su il tuo umore nerissimo. Ti senti come perseguitato da una maledizione con tutti i pianeti che hai in opposizione. Se pensi di essere tormentato da quella del demone liberato dalla pietra assassina in Giappone ti sbagli di grosso. Ricordati che hai sempre Saturno contro ed è proprio con lui che dovresti fare i conti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: grazie alla Luna hai una ritrovata fiducia nell’amore e nei sentimenti, concediti qualche timido sorriso ma nulla di più.

Lavoro: hai tappezzato il tuo ufficio con diagrammi di flusso per qualsiasi cosa, da come si accende il computer a come sia meglio rispondere al telefono.

Salute: dovresti cercare di distendere un po’ i tuoi nervi. Non ti servono grandi sforzi, ti basterà anche solo una sana e fragorosa risata.

Il consiglio del giorno: alle giornate no bisognerebbe riuscire a reagire con un bel sorriso e in questi casi viene proprio in soccorso la puntata bonus di LoL.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

proprio come la protagonista del nuovo film della Disney "Red" anche tu ti sei svegliata trasformata, così tanto da non riconoscerti più. Con Mercurio in opposizione non riesci proprio a capire che cosa ti sia successo. Ma se per la giovane Mei Lee si tratta dell’entrata nella pubertà, tu invece dovresti accettare il fatto di essere solamente molto ma molto confusa. Tutto qui.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sulla carta (celeste) non hai nulla che ti ostacola, peccato che tu non riesca a focalizzare quello che vuoi veramente.

Lavoro: buttati sulla calma e sicura routine ma attenta perché anche li potresti combinare qualche pasticcio.

Salute: siccome hai qualche dubbio sul distinguere la destra dalla sinistra, alla lezione di balli di gruppo mettiti in un’ultima fila e segui cosa fanno gli altri.

Il consiglio del giorno: gli scatti di crescita sono dei momenti molto delicati e bisogna affrontarli con il giusto approccio e empatia, sia se si è genitori che figli. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi…

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Fa' attenzione a lasciarti guidare unicamente da Venere e Marte e dalla voglia di recuperare tutto il tempo perduto perché potresti esagerare. Proprio come una signora di mezza età che, cercando di sedurre un giovane bellimbusto, si è lanciata in palpeggiamenti poco graditi. Tu che sei la regina del bon ton non puoi cadere in questi cliché di cattivo gusto. Promettimelo e tieni a bada le voglie di Marte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la stagione della caccia continua con una quantità di spasimanti da far impallidire anche la meravigliosa Belen.

Lavoro: stai vivendo un bel momento di rivincita dove i tuoi progetti vengono finalmente presi sul serio.

Salute: con Marte a favore movimento e forma non sono assolutamente un problema.

Il consiglio del giorno: posso ben capire la tua voglia di trasgressione e divertimento, ma ci sono dei limiti di decenza e rispetto che si devono assolutamente mantenere.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La totale mancanza di amore e passione ti sta decisamente struggendo. Dovresti puntare su Mercurio che è tornato a favorirti e preferire divertenti attività mentali a quelle focose sotto le coperte. Potresti occupare il tempo distraendoti con i nuovi Lego che riproducono la Vespa 125 o la vecchia 500. Lo so, è una magra consolazione ma per Venere a favore devi aspettare ancora un po’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: questa opposizione di Venere dovresti affrontarla come una partita a scacchi perché sul piano strategico sei sempre imbattibile.

Lavoro: vorresti che tutto proseguisse come dai piani ma dovrai fare i conti con qualche imprevisto, come quelli del Monopoli. Porta pazienza.

Salute: sei davvero nervosetto. Se non hai voglia di srotolare il materassino per fare yoga, opta per la classica meditazione mattutina di soli cinque minuti, vedrai che funziona.

Il consiglio del giorno: i lego sono una passione per grandi e piccini, ma se pensi di farla diventare un hobby da vero collezionista ricorda che valgono di più i set in edizione limitata ancora chiusi nella scatola.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei come una bussola che ha perso il nord. La causa è certamente questi Mercurio e Giove che ti sono in quadratura e quindi che ti danno fastidio. Sarebbe meglio non ti avventurassi in viaggi verso qualche meta esotica perché non sono certa saresti in grado di rientrare. Per questo è bene che ti accontenti di poter visitare i set di Pechino Express ‘La rotta dei Sultani’ a Milano. Così ti potrai perdere nel medio oriente per poi rincasare in tram o in metro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tanta, tanta voglia di vivere e di amare. Nessuno oserà darti un due di picche.

Lavoro: troppo poco concentrato sul lavoro. Quindi perché non lasciar fare tutto agli altri?

Salute: prontissimo per una super sessione di palestra, aperitivo, cena e dopo cena. La parola stanchezza non fa parte del tuo vocabolario.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che il viaggio non è scoprire nuovi mondi ma avere nuovi occhi. A volte basta anche solo una passeggiata nelle tua città per scoprire interessanti piccoli angoli che non avevi ancora notato.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Non ti sorprende nulla perché con Mercurio a favore sei preparato proprio a tutto. Infatti che i giovani continuino a non vedere il proprio futuro in Italia e ci sia ancora un forte trend di "fuga dei cervelli" per te è cosa nota. Quello però che questi giovani non sanno e di cui tu sei molto consapevole è che appena usciti non vedranno l’ora di tornare a casa, perché la nostra bella Italia resta a tutti nel cuore (forse).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vorresti che qualcuno si prendesse cura di te. Non aspettare, chiedi.

Lavoro: ma se ti sei impegnato su un progetto pretendi che le tue indicazioni siano seguite. Considera che non tutti sono bravi come te.

Salute: lo so che ti piace il controllo ma perché non provare qualche cosa fuori dagli schemi come l’aerial yoga?

Il consiglio del giorno:il nostro bel paese è il posto più bello in cui vivere ma dobbiamo creare un futuro migliore, non come una solita propaganda politica ma Per dare più opportunità ai nostri giovani.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei decisamente votato agli altri con Venere che ti stimola in questa direzione. Di certo il Master di psicologia dello sport a Roma sarebbe perfetto per te. Così, oltre ad accontentare il pianeta dell’amore e del benessere, faresti anche felice Marte che ti dona grandissima forza e vigore in questo periodo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con questa Luna storta, non vuoi fare nessuna ingiustizia quindi te ne resterai solo soletto.

Lavoro: un po’ di stallo ma solo perché non sai bene a quale dei tuoi importanti progetti vuoi dare precedenza. Tranquillo perché hai abbastanza forze per poterli portare avanti tutti insieme.

Salute: sei da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: studiare nuove materie ed approfondimenti è molto arricchente soprattutto se si seguono le proprie passioni e tu mio caro dovresti ascoltare più te stesso invece di pensare sempre agli altri.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La notizia che l’intelligenza artificiale ha ricostruito la voce di Andy Warhol per una serie di Netflix, sembrerà proprio uscita dal vostro quaderno delle idee stravaganti. Grazie a Mercurio, Giove e Nettuno la vostra immaginazione non ha più alcun freno anzi è in piena attività. Una macchina mentale in funzione h24.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore siete innamorati dell’amore.

Lavoro: grazie alle vostre idee geniali e visionarie siete decisamente tre passi davanti a tutti quanti.

Salute: molto bene, ma basta che vi lascino tranquilli sul divano.

Il consiglio del giorno: la tecnologia non ha più confini proprio come l’immaginazione. Il mix di queste due sta aprendo porte e nuovi confini e stiamo iniziando a vedere i risultati di questa grande rivoluzione.

Voto 7 +