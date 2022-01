L’oroscopo di oggi 14 gennaio 2022: Vergine e Pesci hanno perso la rotta L’oroscopo di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, vede grande tensione in cielo soprattutto per quanto riguardano i rapporti diplomatici, le comunicazioni e la politica. Plutone è congiunto al Sole e Mercurio ancora quadrato a Urano. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, è difficile pensare di mantenere la calma e soprattutto il sangue freddo. Il Sole si avvicina velocemente a Plutone mentre Mercurio sta oscillando da qualche giorno, prima di diventare retrogrado (domani), sul grado 10 dell'Acquario ma così facendo si quadra perfettamente a Urano creando un grosso attrito.

La Luna oggi si trova nel segno dei Gemelli amplificando così la creatività dei segni d'aria mentre Plutone congiunto al Sole in Capricorno rende i segni di terra, soprattutto quelli delle terze decadi, pronti ad una grande rivoluzione.

Il segno fortunato di oggi è la Bilancia, pronta a rompere tutti gli schemi, mentre il segno sfortunato è il Sagittario che potrebbe esagerare con le decisioni impulsive e drastiche.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Da sempre ti piace tutto quello che riguarda la strategia, la competitività nei giochi purché ci siano chiare regole. Sono certa che ti sei appassionato alla serie Squid Game e anche tu ti sei immaginato più volte partecipare al gioco ‘red light, green light’ con il simpatico vecchietto, di recente vincitore di un Golden Globe. Con Marte opposto alla Luna non devi assolutamente sottovalutare nessuno, anzi segui i tuoi istinti pur attenendoti il più possibile alle regole, proprio come ha fatto il simpatico attore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore pronto a distribuire baci e abbracci a tutti anche con mascherina e gel disinfettante il virus non ti ferma. Lavoro: sei come la protagonista del film Joy, l’inventrice della Miracle Mop, con le tue folgoranti intuizioni. Salute: hai sempre grande resistenza ma non sopravvalutarla perché non è inesauribile. Il consiglio del giorno: non pensare di essere sempre il più forte. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi potresti sentirti confuso e sfiduciato rispetto alle tue capacità e verso gli altri per colpa di Mercurio che ti osteggia. Per compensare questa sensazione potresti esagerare come il ProVax che per essere sicuro della copertura del vaccino è riuscito a farselo somministrare per ben 11 volte e oggi dichiara di non essere mai stato meglio. Per far stare bene il tuo cuoricino dolcissimo fai solo indigestione di baci, non serve esagerare con altro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore la tua fidanzata si sta chiedendo quali revival amorosi tu stia progettando per la vostra seratina romantica Lavoro: non sei d’accordo con le nuove regole di distanziamento in ufficio, preferiresti di gran lunga lavorar da casa. Salute: come un orologio svizzero, il tuo bioritmo non perde un colpo. Il consiglio del giorno:puoi esagerare solo con tanti baci dolcissimi. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

I sentimenti sono sicuramente in primo piano con questa bella Luna ma non riuscirete a ‘goderveli’ a pieno a causa dell’opposizione secca di Marte. Anche l’imprenditore italiano che è volato in Costa Rica Per trovare la sua bella, ma è stato sequestrato e ricattato per tre giorni, come voi voleva davvero solo godersi la sua storia d’amore. Per fortuna viene in vostro soccorso l'intellettuale Mercurio che ha qualche bella poesia romantica da consigliarvi o qualche dritta per risolvere qualsiasi problema e preservarvi sani e salvi da ogni pericolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il vostro cuoricino batte forte ed è pieno d’amore per tutte le vostre ‘amichette’. Lavoro: non sapete come capacitarvi che la vostra strategia abbia diverse falle. Mercurio vi aiuterà a trovare nuove e più sicure soluzioni. Salute: sollevare il dito mignolo del piede sarà lo sforzo più grande di questa giornata. Il consiglio del giorno: non scherzate mai con l’amore perché potrebbe essere pericoloso! Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sono molto contenta di vederti finalmente carico e pieno di iniziative ma credo che dovresti contenere le tue idee altrimenti rischi il collasso come il ghiacciaio Thwaites che sciogliendosi tra circa una decina d’anni potrebbe causare l’innalzamento dei mari di quasi sessanta centimetri. La sovreccitazione emotiva che da oggi alla prosima Luna piena si farà sentire nel tuo cuoricino potrebbe avere la stessa portata da inondazione di tutto ciò che circonda. Mantieni la calma il più possibile.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: in preda alla grande foga non le lascerete neanche togliere il cappotto per baciarvi appassionatamente sull’uscio di casa. Lavoro: ti stai perdendo in idee troppo grandiose ricorda sempre di restare fedele al tema principale. Salute: stai disperdendo le energie inutilmente. Meglio un allenamento mirato ad alta intensità. Il consiglio del giorno: rischi di esagerare, prendi tempo per rileggere e riflettere. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Visto che le regole di questo mondo non ti vanno più a genio avresti solamente voglia di divertirti, di giocare e fare quello che più ti piace seguendo il consiglio della Luna. Deve essere successa la stessa cosa al poliziotto licenziato in tronco perché invece di dare la caccia ai malviventi della città correva per le strade… alla ricerca dei pokemon. Mercurio ti osteggia ancora e ci vorranno ancora una decina di giorni prima che ti lasci tranquillo, nel frattempo riconsidera una scala di priorità e vedrai che la Nintendo Switch non è tra le prime cinque.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dovresti trasformarti in un tenero leoncino, lo sai quanto acchiappano i cuccioli vero? Lavoro: vorresti agire come Stallone in ‘Dreed la legge sono io’, invece ti trovi a rileggere lo statuto aziendale… Salute: la guainetta sciogli grasso è la tua nuova ed inseparabile migliore amica. Il consiglio del giorno : se cazzeggi troppo verrai seriamente bacchettato. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Stai decisamente esaurendo tutte le tue energie e alla fine della giornata probabilmente chiederai una pausa sognando sabbie bianche e mare cristallino per ricaricarti… Devi sapere che come te anche le meravigliose Maldive sono ormai in allarme e nonostante i vari appelli lanciati sulla minaccia ambientale il governo pare non voglia assolutamente rallentare il numero di visitatori annuale. La grande bellezza con cui Venere continua ad irradiarti non è più sufficiente, qui ci vuole una vera terapia d’urto che come un’onda anomala spazzerà via in un colpo solo Luna e Marte in opposizione. Mi raccomando avvisami per tempo così mi tengo lontana…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Lavoro: hai deciso di riordinare l’archivio per sfumature di colore, l’ordine alfabetico è decisamente superato… Salute: ti basta sognare di correre e saltare per sentirti sfinita. Il consiglio del giorno: sei ufficialmente utilizzata a dire basta! Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Nonostante la situazione pandemica, e alcune nazioni che stanno apertamente boicottando i giochi come UK, Canada, Australia e USA, Pechino decide di proseguire con i giochi Olimpici Invernali. In questa battaglia stile risiko tu mia cara Bilancia sei la Cina che con Mercurio e Marte a favore non ha alcuna intenzione di farsi intimidire da nessuno… figuriamoci da qualche colosso geopolitico. Forse un goccio di diplomazia giocherebbe a tuo vantaggio per non sembrare una piccola ma fortissima despota.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: anche se siamo in piano inverno tu sei caldissima in piena tempesta ormonale. Lavoro: come una brava e super efficiente segretaria del capi comandi tutti a bacchetta. Salute: fare una lunga passeggiata con tosse e soffreddore non è un grande idea ma comunque non ti ferma. Il consiglio del giorno: mi raccomando le buone maniere. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nella tua testa domina grande confusione e se solitamente, non potendoti affidare a Mercurio che è in opposizione, ti rivolgeresti ai buoni consigli della Luna tieni conto che oggi non sei tra i suoi preferiti. Quindi sei rimasto solo con quel duo creativissimo di Giove e Nettuno che ti rende davvero pazzerello tanto che leggendo di uomini che vanno in giro muniti di motosega stai già immaginando diversi scenari. Spazi da una trama di film drammatico alla Stephen King come un moderno ‘Miseri non deve moriere’ ad una commedia tragicomica anni ottanta ‘Ti amerò fino ad ammazzarti’. Ti lascio fantasticare perché sono certa che ne verrà fuori qualche cosa di veramente sorprendente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi desideri si concretizzano sotto le lenzuola. Lavoro: nel lavoro ci sono troppi numeri e noiosi report per te bisognerebbe solo parlare di grandi e progetti. Per la realizzazione passate tutto ai vostri amici con Mercurio a favore. Salute: inclini a sconforto e delusione, cercate di non aspettare troppo dagli altri. Il consiglio del giorno: creativi al lavoro: do not disturb. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Posso tranquillamente confermarti che oggi non è una grande giornata e te ne sarai sicuramente accorto anche tu perché sei pervaso da malessere e tristezza e infatti è colpa di Luna e Nettuno che ci hanno messo lo zampino. Per rilassarti potresti guardarti una bella serie in TV ma cerca di evitare la diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy perché se non sei aggiornato sugli amori della bella Meredith e le nuovissime tecnologia del Grey Sloan Memorial Hospital dovrai prendere seriamente appunti e addio relax…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dovrai convincerti che oggi non si batte chiodo… Lavoro: le regole sono fatte per essere rispettate, non sono una minaccia alla tua credibilità capito? Salute: come un gatto con 9 vite. Il consiglio del giorno: giornata di pausa, ci sta. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sono sicura che tu sia riuscito a riprendere in manoqualche vecchia passione in questo periodo grazie a Giove che espande tutto, anche i ricordi. La stessa cosa è successa a Papa Bergoglio che a sorpresa di tutti ha di recente fatto visita al suo negozio di Roma preferito, lo Stereosound, dove si trovano vecchi e nuovi vinili vicino al Pantheon. Chi avrebbe mai sospettato che il Papa Francesco è un provetto DJ? Se aggiungiamo una bella palla da Disco ed un paio di drink l’aperitivo del venerdì sera in Vaticano è perfettamente organizzato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: le scappatelle non fanno per te, tu sei tradizionalista e fedele, il cartello ‘no perditempo’ nelle storie del tuo insta non è a caso. Lavoro: per fortuna con il tuo capo finirà tutto a tarallucci e vino. Salute: benessere fisico e psichico sempre al top. Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente considerarti nel week end già da dopo pausa caffé. Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quando il successo arriva da oltre oceano come per i famosi panini de L’antico Vinaio che hanno conquistato Manhattan e stanno per atterrare anche a Los Angeles c’è di mezzo di sicuro un buon Mercurio genialoide ma anche del sentimentalismo tipico italiano coi valori lunari. Entrambi, Mercurio e la Luna, oggi sono dalla tua. Non faticherai quindi a concentrarti su quello a cui veramente credi e coinvolgere tutti grazie alla grande passione. E se si parla di cibo, da bravi latini, siamo tutti pronti a mettere subito le gambe sotto al tavolo e banchettare. Anche io eh!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai un cuore così grande che ci si potrebbe trasferire tutto il tuo palazzo, portinaio incluso. Lavoro: qualche sbavatura capita a tutti e tu non dovresti prendertela. Salute: anticipa ad oggi il ritiro zen di domani, ne hai proprio bisogno.Il consiglio del giorno: quando ragione e sentimento si uniscono sono la chiave del successo. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Che tenerezza il piccolo Kenzo, un bambino che si è riconosciuto in Antonio Madrigal (protagonista di Encanto della Disney): stessi capelli, stessi occhioni grandi aperti al mondo e stesso amore per gli animali. Facile confondersi se la somiglianza è così evidente e si hanno solo due anni. Voi invece siete in un mare infinito di confusione, cari Pesci. Navigare nell’oceano di creatività che vi ha aperto Giove è diventata una vera impresa perché senza la Luna che aiuta a tenere la rotta e la forza di Marte per remare siete come persi in uno dei Mari del Sud. Se pensate di non rientrare a breve inviate un messaggio nella bottiglia, prima o poi qualcuno potrebbe trovarlo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è una poesia di Charle Bukowsky piana di sesso, alcool e parolacce. Lavoro: non scoraggiatevi se al vostro progetto manca una firma per partire, è già il week end se ne riparla la prossima settimana. Salute: siete pronti per fare un viaggetto ma con la situazione attuale meglio stare a casa e rosicare un po’. Il consiglio del giorno: siete persi nelle vostre fantasie. Voto 7 e mezzo