L’oroscopo di oggi 13 giugno 2022, le previsioni: Ariete e Sagittario alla riscossa L’oroscopo di oggi, lunedì 13 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna in Sagittario si mette in trigono a Marte in Ariete. Tanta forza e energia prima di tutto per i segni di fuoco, che sentono sia arrivato il loro momento.

L'oroscopo di oggi, lunedì 13 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: quanto fuoco e quante energie! Marte è nel segno dell'Ariete mentre la Luna in Sagittario per buona parte della giornata gli sarà in trigono, quindi in sintonia. Tanta voglia di fare e di mettersi in gioco.

Con la Luna in Sagittario oggi il segno fortunato sarà l'Ariete, che torna di nuovo in pista. Il segno sfortunato è il Pesci, decisamente confuso.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Come Bruce Weber celebrato al Pitti di Firenze, tu lo sei altrettanto dagli astri. Giove non cessa di metterti sempre al centro della scena. Quindi quando esci di casa non scordarti mai di essere impeccabile perché puoi imbattetti in paparazzi nascosti dietro ad ogni angolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ormai credo proprio tu sia stremato da tutto questo sesso che, quasi quasi, opti per una breve pausa ristoratrice.

Lavoro: sei sempre sicuro di potercela fare anche quando passi con il rosso e speri di non ricevere la multa a casa.

Salute: anche se è solo lunedì e tu ti sei dato parecchio da fare per tutto il week end sei subito sorridente. Nulla può davvero avvilirti.

Il consiglio del giorno: puoi metterti in lista per provare il volo su un drone da quattro posti. Al momento si tratta solo di test ma resta comunque una esperienza imperdibile.

Voto 8 e mezzo

Toro

I giudici del premio Strega devono avere come te gli ottimi influssi di Venere e Mercurio perché hanno scelto, per la prima volta, ben sette finalisti. Tu sei buono e giusto e vorresti far vincere a tutti il celebre riconoscimento con la scusa di dare un bello stimolo alla letteratura e agli scrittori.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei molto delicato e educato tanto che dopo i preliminari di scappa pure un bel:’Permesso?’.

Lavoro: hai proprio karma giusto per motivare tutti, anche il nuovo stagista che si è preso un gran caziatone intasando la mail con messaggi personali.

Salute: hai tutti gli obiettivi puntati come Chiara Ferragni perché oltre ad essere bellissimo sei un vero maestro di etica e buone maniere.

Il consiglio del giorno: dai subito una sbirciata ai manoscritti inediti di Camilleri che sono stati pubblicati online, per avere qualche spoiler nel caso vengano pubblicati alcuni nuovi episodi del celebre Montalbano.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Grazie ai favori di Giove non vi siete sicuramente lasciati scappare interessanti investimenti immobiliare. Infatti il mercato nelle grandi città e soprattutto a Milano è incrementato di quasi del trenta percento. Quando si parla di affari e denari tu sei sempre sul pezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sapete magistralmente conquistare anche i tipi irraggiungibili. Vi basta un solo occhiolino stile Fonzie ed è fatta.

Lavoro: have te ancora i postumi del weekend infatti per collegare il neurone A con quello B gli fate fare un tour vorticoso quando basterebbe una semplice linea retta.

Salute: avete sempre il brindisi e un drink a portata di mano nella vostra borraccina termica. Non perdete neppure un momento per celebrare la vita.

Il consiglio del giorno: visto il rincaro energetico potreste valutare di mettere un pannello solare sul balcone ma prima sarebbe meglio avere l’ok durante la prossima riunione condiminiale. Qualcuno potrebbe appoggiare questa vostra idea e magari unirsi al progetto.

Voto 7 –

Cancro

Da qualche giorno è uscita l’ultima stagione della serie Peakey Blinders da cui potresti prendere qualche spunto da macho visto che Marte ha totalmente azzerato il tuo sex appeal. Lascia stare invece i meccanismi mentali contorti di Thomas Shelbey perché senza i favori di Giove tu non puoi assolutamente rischiare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai bisogno di un corso per ripristinare il tuo sex appeal, non di quelli on line. Tu hai bisogno di fare pratica sul campo.

Lavoro: guai a distrarti da quello che stai facendo perché potresti perdere per un nonnulla il filo del tuo importantissimo discorso.

Salute: ti senti come un gelato lasciato per troppo tempo dal frigorifero. Sei praticamente liquefatto.

Il consiglio del giorno: per le tue gambe gonfie e stanche puoi iscriverti a un corso di idrobike o acquagim. Così dopo l’allenamento puoi sempre fare un tuffo rinfrescante in piscina.

Voto 6

Leone

Lo so che pretendi sempre complimenti e attenzioni e Giove continua ad offrirtene a vagonate ma se ne volessi ancora di più, con Mercurio che ti è avverso, potresti finire come la bella Lori del Santo. Infatti la naufraga ha deciso di commentare i suoi post su Instagram elogiandosi da sola e creando una reazione di grande imbarazzo. Per favore, evita!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai la fila di ammiratori fuori dalla tua porta di casa e tu da vera diva esci con occhialoni neri solo per farti ammirare.

Lavoro: attento a voler premere troppo l’accelerazione per la tua foga di volerti godere la vita. Spesso nel business domina la strategia e la temperanza ma tu al momento non ricordi neppure il significato di queste parole.

Salute: le tabelline ti fanno venire subito il mal di testa, anche se si tratta di quella dell’uno.

Il consiglio del giorno: è stato appena brevettato lo scotch commestibile per piadine e burritos da asporto. Lo so che vorresti tanto capire come sia fatto ma è un brevetto segreto. Come quello della Coca Cola. Dovrai accontentarti di assaggiarlo.

Voto 6 –

Vergine

Hai sempre una parola buona pronta a rincuorare tutto proprio grazie a Venere. Come te anche la postina di Gattinara che prima di cambiare zona ha lasciato un bigliettino molto educato di saluto nella buca delle lettere degli abitanti del paese scusandosi anche di aver recapitato multe e bollette. Più buona di così non si può.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è impossibile non amarti e adorarti perché sei più dolce e voluttuosa di un pralina con il cuore di caramelli di Bruges

Lavoro: ti piace essere sempre al servizio di tutti ma a volte potresti far fare anche agli altri e tu rilassarti dietro alla scrivania del capo.

Salute: impeccabile in ogni situazione dai capelli alle scarpe, sei è addirittura più chic di Anna Wintour.

Il consiglio del giorno: scegli le creme solari che rispettano il mare e i coralli. Sono certa che la offrirai anche alla tua vicina di ombrellone.

Voto 8

Bilancia

Il tuo livello di pignoleria è quasi al pari di quello della giornalista Tina Brown quando parla della famiglia reale, prevedendo un ritorno di Harry in ginocchio, descrivendo William ‘noioso’ e accusando Megan di essere un’attrice fallita. Va bene che hai Marte in opposizione ma non puoi sfogarti con tutti e sperare di sentirti così più alleggerita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il tuo riferimento è il perfettissimo principe azzurro. Lo trovi sono nelle favole, non sperare troppo…

Lavoro: i tuoi pensieri critici escono dalla tua bocca senza alcun filtro. Sarai anche sincera ma di sicuro poco o per nulla amata.

Salute: i fastidi partono dai primi raggi, fino al ronzio delle zanzare prima di andare a dormire. Non hai proprio pace.

Il consiglio del giorno: guarda le seconda stagione della serie Winx per far tornare un po’ la tua magia e magari ti addolcisce anche un po’.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Se pensavi ti trovarti di fianco a Bono Vox a far colazione al Bar Venezia di Bologna mi dispiace doverti dire che si è trattato proprio di un sosia. Come te in tanti hanno avuto la tua stessa illusione. Mercurio in opposizione non risparmia proprio nessuno, tanto da creare una visione collettiva.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ormai ha optato per essere un single per scelta. Solo per salvare il tuo orgoglio.

Lavoro: vedi tutto nero e anche se la borsa dovesse avere un impennata, tu ci vedresti unicamente una bolla speculativa.

Salute: preferisci l’ombra assoluta al sole. Infatti sei così cadaverico da sembrare ormai un parente stretto di Dracula.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare la valigia per l’estate, partendo in anticipo e aggiungendo un prodotto alla volta di certo per ila partenza avrai sicuramente tutto.

Voto 5 +

Sagittario

Per la tua voglia di viaggi e di panorami esotici, il salone del mobile di Milano ti ha fatto proprio un regalo e forse c’è anche lo zampino di Giove. Nella zona di città studi Maurizio Cattelan ha praticamente dipinto tutto il quartiere e i palazzi con fantasie dai colori vivaci tanto che con questo caldo sembra proprio di essere in una ridente cittadina del Centro America. Per questo viaggio ti basta il biglietto della metropolitana.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sesso e amore li vivi in maniera esagerata tanto da pensare una fuga a Las Vegas e presentarti all’altare vestito Elvis in attesa della tua Merilyn.

Lavoro: ne sai sempre più di tutti e bisogna proprio fartene un merito. Un bravo secchione è sempre utile nella cerchia delle conoscenze.

Salute: vivi tutto in maniera esagerata senza alcun limite dal sesso al cibo ai divertimenti. Tutto è ‘issimo’.

Il consiglio del giorno: se le feste e gli eventi sembrano per un attimo dare tregua, ora tocca a te e chiamare tutti gli amici a casa per un party last minute. Prima di chiamare ordina almeno dieci chili di ghiaccio per i cocktail.

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Cosa mai avresti potuto dire tu che ora sei più dolce di un cuore di panna grazie a Venere al quartetto di turisti che ha avuto la malsansa idea di cenare appoggiandosi proprio sopra ad uno dei pozzi storici di Venezia? Assolutamente nulla. Gli avresti lasciati gozzovigliare e magari unirti a loro per il bicchiere della staffa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai deciso di godertelo con tutta la calma che ci vuole come un rituale religioso.

Lavoro: hai deciso di lasciar fare e per una volta di fare lo spettatore. Se il finale non ti piacesse puoi sempre cambiare canale o entrare in azione.

Salute: senti pienamente il clima vacanziero e divertente che porta l’estate e ti vedremo gironzolare la sera fino a tardi, peccato che la mattina non riuscirai assolutamente a sentire la sveglia.

Il consiglio del giorno: tra i vari costumi da bagno per la stagione estiva 2022 l’intero che sfina e strizza i tuoi rotolini di ciccia è il modello da acquistare in tutti i colori.

Voto 6 +

Acquario

Non so più come dirtelo che hai raggiunto il limine raggiungendo la soglia dell’esagerazione perché con Marte esaltato il rischio è che tu ti debba a mettere a riposo forzato e non lo tollereresti. Dovresti prendere esempio da Nadal, disposto a utilizzare pazientemente le stampelle per riprendersi dopo i successi del Roland Garros. Qui c’è proprio una lezione da imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per nuove occasioni di passioni ti conviene cambiare direttamente città pronto a partire?

Lavoro: volendo fare proprio di tutto sei ingovernabile, facendo disperare la tua assistenze che non sa più come tenerti a bada.

Salute: le energie sprizzano si da tutti i pori e rischi una vera implosione.

Il consiglio del giorno: leggi le biografie dei cantanti rock come Jimi Hendriks e Janis Joplin per capire quando ti devi fermare.

Voto 6

Pesci

Appena avete saputo la notizia dei problemi di salute di Justin Bieber, voi che siete gli infermierini super accudenti dello zodiaco e con Venere a favore ancor di più, vorreste subito raggiungere il famoso cantante e prendervene cura. Il bello è che sarebbe davvero una soluzione fortunssima per entrambe le parti perché voi vi sentireste pienamente appagati e lui non potrebbe avere servizio migliore.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pensate solamente all’amore e in quali modi originali puoi coccolarlo e renderlo unico.

Lavoro: lo affrontate come il pic nic perfetto con tanto di borsa termica, piatti di porcellana e calici di cristallo. Una vera colazione sull’erba da quadro impressionista.

Salute: belli e dolcissimi da tenervi sempre vicini meglio dell’orsetto per la buona notte.

Il consiglio del giorno: in futuro si potrà cambiare il colore della macchina solo con la forza del pensiero. Siete pronti ad inventarvi colori impossibili?

Voto 6