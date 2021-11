L’oroscopo di oggi 12 novembre 2021, previsioni segno per segno: Sagittario e Vergine hanno bisogno di buoni consigli Nell’oroscopo di oggi, venerdì 12 novembre 2021, quali saranno i segni più fortunati in amore? Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 12 novembre 2021, Marte quadrato a Saturno, i tanti pianeti nel segno dello Scorpione e la Luna che nelle prime ore della mattina entra nel segno d'acqua dei Pesci indicano che il desiderio e la capacità di seguire l'istinto, gli impulsi più profondi e inconsci, supereranno spesso ogni razionalità e strategia. Cosa accadrà fino a venerdì? Il segno fortunato di oggi è il segno del Cancro appunto che, nonostante l'opposizione di Venere, sente che seguire l'intuito è sempre la soluzione migliore. Il segno sfortunato di oggi invece è il segno del Sagittario che avrà come l'impressione di essersi perso. Impossibile crederci!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Simpatico come quelli che a Villa Inferno, in provincia di Ravenna, hanno messo un finto gatto nero sul ciglio della strada per indurre gli automobilisti a rallentare e a non rischiare incidenti! Venere quadrata oggi fa sembrare ogni tua battuta di spirito una provocazione bella e buona! Ne risentirà sicuramente il tuo livello di gradimento fra colleghi e amici! Ma perché invece di fare facile ironia per esorcizzare il disagio di questo pianeta quadrato non provi ad aprirti un po’ di più?!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: l’amore sembra non rispettare le tue aspettative… forse sbagli il partner?!

Lavoro: anche senza sforzarti troppo, riuscirai ad arrivare dove devi! (Merito di Giove eSaturno a favore!).

Salute: un po’ sotto tono… tutta colpa di una Venere quadrata che ti mette sonnolenza!

Il consiglio del giorno: la dolcezza non è sempre scontata, occorre avere coraggio per metterla in gioco!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

I progetti non vanno sempre come immaginiamo. A volte ci sono ritardi, complicazioni o difficoltà a rispettare i piani di marcia così come li avevamo programmati! Succede spessissimo se si ha un Mercurio opposto come questo e, magari, è proprio colpa del pianeta del pensiero se, per la scuola italiana, non si può far altro che rimandare il ritorno in classe al 100% e optare nuovamente per la DAD! Finirà anche questo calvario Torone, te lo prometto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: scrivi letterine d’amore piene di sentimento ma quando si tratta di mettere in pratica…

Lavoro: Mercurio opposto è un gran problema: è colpa sua se ti dimentichi tutti gli appuntamenti…!

Salute: record di sbadigli superato alla grande… ora manca solo quello di ore di sonno in più in una nottata soltanto! Marte è pronto a stremarti il necessario per farti vincere anche quel titolo!

Il consiglio del giorno: appalta l’organizzazione della tua giornata alla tua BBF… assicurandoti che non aggiunga più di un’ora di shopping al tuo orario!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Netflix ha deciso di aprire uno shop online con dei capi ispirati al fortunato show “Emily in Paris”! Sull’onda dell’intraprendenza imprenditoriale, la piattaforma sta dando sempre più fondo alle sue idee geniali per monetizzare e fatturare con ritmo crescente. Dovreste provare a mettervi in gioco anche voi, sapete? Con un Giove a favore come questo ogni idea di business potrebbe dare adito a grandi successi! (E ignorate la Luna… lei fa volontariamente la guastafeste…!).

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non proprio inclini a grandi gesti romantici. Oggi vi riescono meglio quelli di stizza.

Lavoro: dovreste riprendere a sognare in grande senza per forza cercare sempre il pelo nell’uovo. Se continuate a mettervi freni, c’è il rischio vi fermiate sul serio…

Salute: umore non proprio al top. Cercate di rilassarvi fra un compito e l’altro.

Il consiglio del giorno: ignorate i malumori della Luna: se lei cerca di inibirvi voi ricordatele che siete i chiacchieroni con più cipiglio di tutto lo zodiaco!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mercurio e Luna ti danno delle idee fenomenali e che molti saranno ancora troppo indietro per apprezzare appieno. Come i nuovi ricercatori hanno trovato un modo per ridurre l’impatto della CO2 nell’atmosfera tramite un sistema di nanotubi molecolari più fini di un capello umano, anche tu potresti trovare un modo comodo e geniale per gestire pulire casa senza affaticarti! E se mai avessi problemi con l’ingegneria domotica potresti sempre approfittare degli sconti e comprarti un robot da casa!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenero e fragile… provi emozioni fortissime ma hai paura che qualcuno ti prenda in giro per quello che senti… è Venere: opposta e cattiva non ti permette di vivere in serenità i sentimenti!

Lavoro: preciso, ordinato e puntuale. Con tutti questi pianeti a favore sei meglio di un orologio svizzero!

Salute: Marte e Luna sono un’assicurazione giornaliera: non perderai un colpo!

Il consiglio del giorno: evita i litigi come fosse peste! La mossa più intelligente che puoi fare oggi è disinnescare!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Attento! Per carità…! Questo cielo è più complicato e pericoloso delle nuove norme che entreranno presto in vigore per chiunque sfrecci su un monopattino elettrico! Per le nuove leggi, ci saranno un sacco di punti nuovi da rispettare e anche multe salatissime per chi non le prende in considerazione! A te ci mancava solo questa… come se Mercurio, Marte, Saturno e Giove storti già non bastassero a renderti complicata come una funzione di quinto grado questa infinita giornata!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: recuperi qualche punto dopo pausa pranzo: la Luna che si leva dall’opposizione riuscirà a farti addolcire un po’ il mood di oggi!

Lavoro: un disastro annunciato. Sei sicuro di non voler chiedere una giornata di ferie!?

Salute: Marte ti scarica: è come se camminassi di continuo con macigni da parecchie tonnellate legati alle caviglie!

Il consiglio del giorno: usa il manuale per la creazione dei cocktail che ti hanno regalato a Natale per organizzarti una serata alternativa! Dopotutto hai bisogno anche tu di un po’ di relax! Dico bene!?

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Per quanto la Luna di oggi cerchi di convincerti che la giornata sia pessima, non potrà mai essere vergognosa come la lite allo stadio fra Ghali e Salvini. Uno spettacolo decisamente aberrante che non ha nulla a che vedere con il set di pianeti che, invece, sta cercando di supportarti. È vero, l’umore potrebbe non essere dei migliori… ma Marte e Mercurio garantiscono comunque svariati successi alla scrivania dell’ufficio! Goditi i risultati!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: peccato per la Luna opposta: arriva improvvisa a rompere gli equilibri che si erano appena instaurati. Ci vorrà qualche giorno prima di ritrovare la serenità completa!

Lavoro: Mercurio e Venere sono una manna dal cielo: ti rendono precisa e maestra della “captatio benevolentiae”. Nessuno riuscirà a dirti di no! Salute: qualche momento di nervosismo o di “down” energetico in programma. È tutto per colpa della Luna opposta…

Il consiglio del giorno: il miglior modo per premiarsi del buon lavoro fatto è sicuramente un calice di vino d’annata mentre ti gusti uno dei tuoi saggi preferiti di fronte al caminetto!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

È che la gente non capisce l’arte! Ecco perché la foto più ritwittata di qualche giorno fa è la scritta “SOTP” sul manto stradale di un incrocio a Padova! Tutti che son sempre pronti a criticarti ma nessuno che si mette in fila per farti i complimenti! Purtroppo l’impatto di questa Venere quadrata si fa sentire… la gente pare evitarti e tu potresti avvertire un po’ di solitudine… Cerca di combatterla e di non buttarti giù! D’altronde è solo un passaggio momentaneo del pianeta dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: niente da fare Bilancia. Mi sembra chiaro che dovrai rimandare i tuoi sogni romantici a data da destinarsi…

Lavoro: Saturno e Giove sono un’accoppiata fortissima. Anche con un cielo poco propenso ad aiutarti riesci comunque a portare ottimi risultati.

Salute: Venere inizia a farti dubitare della tua linea davanti allo specchio… ma vuoi davvero metterti a perdere tempo con queste paranoie?!

Il consiglio del giorno: mettere il broncio non ti aiuterà minimamente a convincere gli altri della tua simpatia! Anzi… peggiorerà solo le cose!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Pare che Xi Jinping stia andando verso il potere a vita. Questo è almeno l’ultimo resoconto che ci arriva dalla Cina e dal suo partito unico! A dire la verità oggi ti senti anche tu una sorta di sovrano illuminato senza scadenza sul suo mandato… tutto merito di questa pletora di pianeti brillanti tutti a tuo favore! La Luna, in particolar modo, tornerà a tuo favore prima che tu abbia il tempo per disperarti per la tua assenza! Anche per oggi, il primo posto, te lo meriti tutto tu!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con Marte e Luna a favore, l’atmosfera sembra essere ben più che semplicemente…. “Piccante”!

Lavoro: attento a vagliare con precisione ogni idea che ti passa per la mente! Saturno potrebbe bocciarti la maggior parte delle genialate che ti vengono in mente!

Salute: carichissimo grazie a Marte: ti supporterà anche dopo che la Luna avrà lasciato la quadratura!

Il consiglio del giorno: ci deve sempre essere una buona dose di autocontrollo in tutte le cose che fai…! Non lasciarti prendere troppo la mano dall’entusiasmo!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

DAZN ha imposto lo stop dell’utilizzo di secondi accessi da parte degli stessi account per evitare truffe e che qualcuno potesse condividere troppo spesso il proprio profilo. Non una mossa intelligentissima da parte loro, considerata la qualità delle ultime trasmissioni delle partite… La Luna di oggi però indispettisce a tal punto che si possano prendere anche questa decisioni un po’ antipatiche… Anche su di te ha questo effetto! È colpa sua se oggi appari improvvisamente antipatico!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: attento alla Luna: dalla sua prossima quadratura potrebbero scaturire discussioni inutili col partner!

Lavoro: Saturno è in posizione importante: ti aiuterà a trovare il coraggio necessario per decisioni epocali!

Salute: un po’ più scarico del solito. Non dimenticarti di andare a letto presto stasera!

Il consiglio del giorno: allenati a mantenere serrate le labbra: a volte è meglio non dire tutto quello che ci passa in mente!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La società di trasporti pubblici di Ravenna è stata la prima in Italia a consentire alle persone transessuali di utilizzare il loro nome scelto per i documenti che consentono loro di salire sugli autobus. Un gesto amorevole e che ha l’intento di essere un primo esempio per anche tutte le altre attività! È grazie alla Venere, a favore anche per te, che certe cose diventano semplici e possibili… ovviamente parte del plauso va anche a Marte e al coraggio che consente determinati passi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: un tripudio di pianeti a favore ti rende romantico e irresistibile: si prospettano ore piccanti e dolcissime!

Lavoro: Mercurio e Marte collaborano per farti chiudere dei contratti favolosi! Segui l’istinto del momento!

Salute: inattaccabile da qualsiasi tipo di malanno: merito di Marte e Luna a favore!

Il consiglio del giorno: Venere e Luna sono in posizione talmente positiva che riusciresti ad essere dolce e simpatico anche col tuo peggior nemico!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Piano Acquario. Questo Marte quadrato ti mette addosso una rabbia sconsiderata che ricorda da vicino quella con la quale il calciatore Calhanoglu ha festeggiato provocando i tifosi avversari, durante l’ultimo derby di Milano. Non c’è bisogno di istigare gli altri per sentirsi meglio. So che la Luna che ti sta abbandonando potrebbe causarti stress in esubero ma puoi benissimo sfogare i momenti di nervoso in altro modo. Che ne dici di una partita a Candy Crush!?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: se rispondi sempre di “no” a chi ti chiede di uscire poi non puoi lamentarti se ti trovi sempre da sola…!

Lavoro: Mercurio quadrato è davvero fastidioso quando si tratta di riorganizzare l’ufficio! Ti fa perdere ogni punto di riferimento!

Salute: sotto stress e con poche ore di sonno sulle spalle. Dovresti darti una regolata…

Il consiglio del giorno: impara ad usare le energie in eccesso per fare qualcosa di costruttivo! Il partner, ad esempio, sarebbe contentissimo se dessi una mano a pulire, ogni tanto!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sapevate che il nuotatore Magnini ha sempre avuto una passione per gli orologi e che ora, oltre a collezionarli, li disegna pure? Un buon esempio di come le passioni, anche se paiono inconciliabili, devono essere coltivate comunque! La Luna di oggi vuole insegnarvi proprio questo: riprendere in mano ciò che vi piace e ricordarvi di dargli attenzioni speciali… un po’ come si fa con le piante d’appartamento, dopotutto! Se fate i bravi, fioriranno di certo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: super innamorati! I pianeti sono in posizione perfetta per lasciare spazio a sentimenti e batticuori!

Lavoro: Mercurio e Marte sono colleghi importanti. Riescono sempre a farvi trovare la soluzione giusta in un batter d’occhio!

Salute: super sul pezzo grazia alla Luna: vi permette di godervi ogni secondo della fantastica giornata che vi aspetta!

Il consiglio del giorno: se proprio non vi piacciono i francobolli, potete ricominciare a collezionare le figurine! Magari trovate l’album delle Winx nell’edicola sotto casa!

Voto 9 +