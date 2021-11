L’oroscopo di oggi 11 novembre 2021, previsioni segno per segno: Gemelli e Acquario super empatici Nell’oroscopo di oggi, giovedì 11 novembre 2021, grazie a tutti i pianeti che si trovano a transitare nel segno dell’Acquario sarà molto forte la tensione all’idealismo, alla forza del lavoro di gruppo e ai valori che hanno a che fare con il bene della comunità intera. Vediamo quali saranno i segni più fortunati in amore e quelli che invece faranno meglio a concentrarsi sul lavoro. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi segno per segno.

Quanto idealismo nell'oroscopo di oggi, giovedì 11 novembre 2021. Il cielo vede la Luna transitare nel segno dell'Acquario e, per buona parte della giornata, in congiunzione a Giove. Nonostante Luna e Sole si trovino in quadratura tra loro ovvero nella fase lunare di quarto di Luna crescente, tendenzialmente faticosa e nervosa, tuttavia la forza dell'Acquario e soprattutto il trigono tra Sole e Nettuno in segni d'acqua dà grande forza all'apertura mentale e a tutti i valori di comunione. Approfitta di questa fortuna perché le cose potrebbero cambiare durante la settimana.

Il segno fortunato di oggi è il segno dei Pesci che meglio di chiunque altro ha capito di cosa stiamo parlando mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Toro che, con la sua brama di possesso, non ne vuole proprio sapere di collaborare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mi spiace Ariete, ma le delusioni amorose sembrano essere più vicine di quanto credi. Peggio delle scarse doti recitative di Alex Belli all’interno del GF Vip, che promette e poi abbandona ogni fioretto in merito ai suoi sentimenti per Soleil Sorge, questa Venere quadrata sembra fare di tutto per complicarti la vita. Sarà difficile rimanere fedeli, non tradire il partner e, soprattutto, non pensare a qualcun altro. Questo pianeta dell’amore ce la metterà tutta per metterti i bastoni fra le ruote!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: più dolce del solito… grazie alla Luna di oggi possiamo dire che almeno ci provi ad essere affabile!

Lavoro: carico a molla. Giove e Luna sono così positivi che potresti persino azzardare investimenti rischiosi senza troppa paura.

Salute: Venere quadrata è un po’ problematica da affrontare: proverà a farti sentire debole e con poche energie (ma è sola apparenza!).

Il consiglio del giorno: smettila di mettere il like ad ogni selfie che ti affascina… qualcuno potrebbe restarci piuttosto male!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Un giovane trader di Londra, di nome Andrea, ha abbandonato tutto quello che aveva costruito nel Regno Unito per tornarsene in Brianza a commerciare marmellate? Una decisione fuori dai gangheri? Direi proprio di no! A volte il cuore conosce ragioni che la ragione proprio non conosce e con solo Venere a favore ti ci vedo benissimo a prendere una valigia per fuggire via da ogni pesantezza che questo cielo pieno di pianeti storti ti propina! Ogni tanto ci vuole anche staccare la spina eh!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Marte e Luna non sono esattamente i compagni perfetti per reggerti il gioco… per fortuna Venere ti aiuterà ad apparire tenero anche se estremamente goffo! Lavoro: tenuto sulla graticola da Mercurio e Saturno: attento ai controlli improvvisati del tuo lavoro! Assicurati di avere sempre tutto in ordine!

Salute: non propriamente fresco e pimpante… la Luna di oggi ti regala due occhiaie in colore moda che fan paura!

Il consiglio del giorno: ci vuole una fuga romantica. Lontano da tutto e tutti… e persino coi cellulare in modalità aereo!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

È di prossima uscita una biografia autoprodotta di Will Smith. Il celebre attore ha deciso di raccontarsi per intero, lontano dalle luci della ribalta, e mettere a fuoco se stesso in un volume intimo e intenso. È quello che dovreste fare anche voi: con una Luna a favore e un Saturno che vi guarda con fare serio, guardarsi dentro è quasi d’obbligo! Lo scopo è chiaro: far chiarezza su quello che volete davvero e dar fondo a tutte le risorse che avete a disposizione!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: addolciti dalla Luna e resi positivi da Giove: oggi vi lanciate in nuove conoscenze inedite quasi certi di conquistare il cuore di qualcuno!

Lavoro: le decisioni importanti non vi spaventano. Siete anzi convinti che sia giunto il momento di cambiare il colore delle pareti nel vostro ufficio per aumentare la produttività!

Salute: niente di cui lamentarvi: avete Giovi a parare ogni colpo!

Il consiglio del giorno: allenatevi per parlare con voi stessi: iniziate a scrivere un diario o tenete tracci dei vostri pensieri sull’agenda degli impegni! Vi tornerà utile leggere ciò che sentite!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

“La crisi di coppia non è una maledizione ma un’opportunità!”. E se lo dice il Papa, bello mio, devi crederci per forza! La cosa interessante è che, effettivamente, questa Venere opposta ti sorprende con un connubio di pianeti a favore che è in grado di tirare fuori da te determinazione e intelligenza emotiva! Forse, dopotutto, trovarsi a discutere di problemi importanti in coppia può essere davvero un modo per risolverli una volta per tutte!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fare “all’amore” è difficile: Venere ti guarda in cagnesco…

Lavoro: Mercurio è un buon alleato: con lui dalla tua non hai nemmeno bisogno della rubrica del telefono per ricordarti i numeri dei fornitori a memoria!

Salute: hai il serbatoio pieno di energie: Marte ti ha fatto il pieno alla metà del prezzo di mercato!

Il consiglio del giorno: non aver paura di affrontare il partner e di dirgli le cose che pensi! È importante sapere ora che non ama il viola prima di comprare tutto il mobilio di un bel prugna!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Le borse di quest’inverno, dalle stopper alle hobo, saranno tutte in formato XXL. Non solo un must dal punto di vista del fashion ma assolutamente vitali se, come nel tuo caso, si ha un Mercurio quadrato che ti fa dimenticare a casa di tutto! Almeno con una borsa così non avrai scuse e, da qualche parte nelle sue anse, ci sarà sicuramente un pacco di fazzoletti residuo da poter usare anche con questa Luna opposta che ti rende così piagnucolone!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: devi lavorare un po’ sul tuo modo di approcciare: sei troppo diretto e sbrigativo! Ci vuole un po’ di poesia!

Lavoro: non hai i pianeti giusti per supportarti in scelte importanti: il cambio lavoro, in questo periodo, potrebbe essere pericoloso!

Salute: ti trovi a secco. Senza carburante e senza forze… una giornata un po’ “in panne”.

Il consiglio del giorno: le liste della spesa non servono se le dimentichi a casa… auto-inviati un vocale su Whatsapp! Quello sarai certo di non dimenticartelo!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Riot Games, casa produttrice del videogame League of Legends, è arrivata alla conquista di Netflix con una nuova serie animata che è stata in grado di far impazzire la fanbase e di conquistare persino chi non ha mai appoggiato le mani sulla tastiera per giocare al suo MOBA! E pensare che è tutto partito da un progetto beta con un finanziamento di 500 $! Che ti sia da esempio Verginella: mai abbandonare un sogno e puntare sempre dritto a realizzarlo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: romantica come una delle protagoniste dei film adolescenziali! Speri soltanto che il tuo principe azzurro, a cavallo di un’auto molto costosa, arrivi il prima possibile!

Lavoro: prendi decisioni importanti senza consultare nessuno: e chi ha bisogno di consiglieri quando si ha Mercurio a favore?!

Salute: l’umore potrebbe guastarsi a fine giornata: colpa della Luna che si prepara all’opposizione! Ma prima di allora: approfitta della posizione ottima dei pianeti!

Il consiglio del giorno: Marte e Mercurio sono una fucina di idee senza sosta! È grazie a loro che non ti fermi mai nel mandare e-mail al capo, persino dopo l’orario di lavoro!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Indispettita e leggermente arrabbiata per colpa di Venere. Come Francesca Michielin non hai intenzione di startene buona e fai presente per filo e per segno tutte le tue rimostranze a chi di dovere. La cantante, per esempio, piuttosto arrabbiata per la tampon tax, ha fatto sapere che anche questo mese ha dovuto pagare € 15,00 per il lusso di essere una donna in età fertile. Sfacciata? Forse… ma con tutte le ragioni del mondo per poter dire la sua senza peli sulla lingua!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: devi portare pazienza: Venere ha appena iniziato a darti problemi e tu, purtroppo, devi dimostrarle di saperli risolvere come si deve!

Lavoro: affari e giochi in borsa sono sotto la supervisione di un buon Giove: ti andranno bene!

Salute: Luna super positiva: renderà la giornata più allegra del solito (pur con qualche pianeta poco simpatico…).

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di mettere una piccola emoji sorridente nei tuoi messaggi di Whatsapp…! Addolcire il tono può essere un buon modo per dire comunque quello che pensi senza far inviperire qualcuno!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sarà, ma a te il cappelletto nero al sapor di cioccolato presentato a Ravenna con l’intento di stravolgere la cucina romagnola coi suoi diktat proprio non ti convince. Sarà la Luna quadrata o Saturno che non vede l’ora di bacchettarti non appena passi il segno… ma tu ami restare fedele alle buone e vecchie passioni. Ancor di più che Marte e Venere sembrano infuocarti ogni volta che qualcuno ti propone di far qualcosa che ti garba! (Meglio ancora se in camera da letto!).

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: puoi ancora prenderti una giornata di confusione mentale e decidere da domani su chi posare i tuoi occhi: la Luna non è ancora in posizione favorevole per i nuovi incontri!

Lavoro: attento alle opinioni altrui. È meglio se per oggi non sganci bombe in ufficio giusto per far polemiche: potrebbero rivoltartisi contro!

Salute: la Luna di farà saltare la mosca al naso spesso e volentieri: mantieni il controllo!

Il consiglio del giorno: esercitati in cucina: può essere un buon modo per scacciare lo stress di questa Luna storta e per scoprire, inaspettatamente, di essere bravissimo a far torte!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai sentito? I Cugini di Campagna si sono lamentati coi Måneskin poiché, a detta loro, si sono appropriati di uno stile già consolidato e che non appartiene alla neo-banda italiana. I vincitori dell’Eurovision, però, non hanno dato troppo peso alle parole dei colleghi e si stanno vivendo con serenità la propria fama… che li ha visti addirittura aprire il concerto dei Rolling Stones negli USA! Dovresti goderti anche tu il momento senza preoccuparti troppo… dopotutto hai la Luna a favore per quasi tutta la giornata!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Luna e Giove ti donano la parlantina perfetta per attaccare bottone con chiunque: un buon punto di partenza per conoscere gente!

Lavoro: prendi le cose con calma e rispetta i tempi tecnici: sei nella fase di sviluppo di alcune cose importanti, non metterti fretta!

Salute: Luna e Giove sono assolutamente positivi… tanto da rendere più ottimista pure te!

Il consiglio del giorno: presentati in ufficio con qualche pasticcino per i colleghi: elargirai buonumore e sorrisi a tutti… e renderanno la giornata più facile anche per te!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

L’amore è importante e la libertà di viverlo lo è ancora di più. È quello che deve aver pensato Vincenzo Spadafora, politico italiano, che durante la trasmissione di Fabio Fazio ha deciso di fare coming out pubblico riuscendo finalmente a viversi con serenità! Il suo esempio non porta soltanto l’attenzione sull’eros e sulle relazioni omosessuali ma soprattutto sulla necessità di amare se stessi. Una dote che, questa Venere a favore, sta cercando di insegnarti profondamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tenero e dolce con chiunque ti capiti a tiro. Vedi romanticismo ovunque!

Lavoro: prese di posizioni coraggiose ti porteranno lontano! Lasciati ispirare da Mercurio e Marte a favore!

Salute: Venere e Marte sono super carichi per la giornata! Il loro entusiasmo è la carica giusta per galvanizzare anche te!

Il consiglio del giorno: fai una lista di tre cose che avresti sempre voluto da bambino e impegnati per realizzarle entro la fine della settimana. Coccola il bimbo che c’è in te!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Tutti a parlare del Metaverso, dei suoi effetti e del suo possibile sviluppo… ma se fosse un flop? Mercurio quadrato, insieme a Marte, ha un influsso talmente pesante nei confronti della tua solita attività cerebrale che ti induce, pigramente, a lasciar perdere ogni barlume di ingegno e farti scoraggiare ancor prima di aver iniziato! Speriamo che questa Luna a favore sia in grado di farti vincere ogni timore! Sarà solo grazie a lei se troverai il regalo di compleanno perfetto per la tua BFF!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: conoscenze interessanti che potrebbero rivelarsi qualcosa di più fra qualche tempo. Non forzare la mano…!

Lavoro: attento ai minimi errori di calcolo: possono creare effetti a valanga decisamente disastrosi!

Salute: il pianeta delle energie è in posizione davvero storta… per fortuna hai una bella Luna a tener duro!

Il consiglio del giorno: non è sempre importante fare tutto perfetto e nei minimi particolari! La Luna ti farà apprezzare anche quello che, fatto a mano, risulta leggermente sbavato!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Alexa, una delle assistenti virtuali più famose in tutte il mondo, compie 3 anni. E sapete una cosa? La frase più ripetuta alla creazione di Amazon è un tenerissimo “ti voglio bene”! Questo ve lo dico per rinsaldare la vostra idea che, in fondo, il mondo è pieno di persone dolci e pronte a farvi le coccole… un po’ come questa Venere è pronta a promettervi! È giunto il momento di rimettere in piedi le buone vecchie speranze in fatto di principi azzurri e amori dolcissimi! Questa volta potrebbero persino avverarsi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tripudio di emozioni, baci appassionati e promesse d’amore! Giornata molto interessante!

Lavoro: la vostra parola torna ad essere presa in considerazione. Siete il collega saggio che sa dare direttive sia in ufficio che su faccende personali!

Salute: Marte promette: non ci saranno influenza né febbre per voi. Garantito!

Il consiglio del giorno: scrivete una letterina d’amore e cospargetela di profumo! Sarà indimenticabile e ancor più irresistibile!

Voto 7 e mezzo