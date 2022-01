L’oroscopo di oggi 10 gennaio 2022: Ariete e Sagittario non si lasciano intimidire Nell’oroscopo di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, c’è tanta voglia di fare ma anche pochissimo controllo e organizzazione su quello che esprimiamo. Prendiamoci il tempo di organizzare! Ecco le previsioni segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, la tensione si mischia ai progetti e potrebbe nascere una certa confusione! E' proprio quello che potrebbe accadere dato che Marte si trova quadrato a Nettuno e mentre Marte indica fattività e concretezza, Nettuno porta ad evadere dalla realtà e quindi anche, qualche volta, a sconfinare un po' troppo, a prendere i cosiddetti "fischi per fiaschi".

La Luna oggi si trova nel forte e determinato segno dell'Ariete, un segno perfetto per iniziare, incominciare. Mercurio in Acquario amplifica la nostra creatività e la voglia di metterci in gioco anche con nuove idee e progetti ma questo stesso Mercurio in Acquaro si trova in quadratura ad Urano il che può portare ad una perdita del controllo nell'esprimere quello che sentiamo, proviamo, vogliamo. Occhio! il segno fortunato di oggi è il Sagittario che adora i colpi di scena e le dichiarazioni incontrollate mentre il segno sfortunato per la giornata sarà la Bilancia che davvero non avrà modo di tenere sotto controllo le emozioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il presidente Emmanuel Macron ha deciso di tormentare i novax rendendo la loro vita sempre più difficile. Anche tu mio caro Ariete con l’appoggio di Mercurio congiunto a Saturno vorrai imporre le tue idee e i tuoi pensieri a tutti quanti creando vari malcontenti. Qualcuno potrebbe davvero prendersela e metterti il sale nel caffè.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se speravi che la tua migliore amica diventasse il tuo grande amore hai proprio preso un granchio. Lavoro: non pensare di avere sempre ragione nonostante tu ti stia attenendo perfettamente alle regole. Salute: pensavi di essere in piena forma invece hai già il fiatone dopo solo due piani di scale. Il consiglio del giorno: non essere troppo puntiglioso perché potresti rimetterci. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La nostra cara e amata dieta mediterranea è considerata anche quest’anno la migliore al mondo secondo la CNN. Con questa bella Luna che ti illumina e valorizza la tua casa e tutto quello che è naturale anche tu sei pienamente d’accordo con l’importante emittente americana. Giove in più amplifica ed ingrandisce, infatti secondo te la nostra amata cucina mediterranea dovrebbe essere nominata direttamente la migliore dell’universo intero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai una gran voglia di metter su famiglia con tanti bambini da accudire nella tua bella casa da ‘Mulino Bianco’. Lavoro: purtroppo la buona e fiduciosa stretta di mano che ti è sempre piaciuta tanto, non ha nessuna valenza nei contratti con il cliente, serve una bella firma! Salute: il metabolismo veloce è una leggenda metropolitana ma tu ci credi ancora. Il consiglio del giorno: sii orgoglioso di chi sei e da dove vieni. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Lo sostenete da parecchi anni ed ora avete finalmente le prove grazie ad uno studio scientifico: alcune persone sono nate per dormire. Con Marte e Nettuno in opposizione siete molto spossati e in più sono sicura che i vostri sonni siano pieni di sogni agitati. Fatevi aiutare da Mercurio per ristabilire una buona routine sonno veglia magari utilizzando l’orologio Fit Bit che vi ricorda a che ora dovete andarvi a coricare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tanta voglia di ‘pasticciare’ sotto le lenzuola. Lavoro: avete istaurato nuovi ottimi contatti ma al momento nulla si concretizza. Salute: decisamente più scarichi di una vecchia batteria a stilo. Il consiglio del giorno: non c’è niente di meglio della pennichella dopo pranzo. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La pandemia sicuramente in alcuni casi ha dato dei buoni frutti come la riabilitazione in tempi più brevi di alcune aree particolarmente inquinate. Da qualche settimana finalmente la meravigliosa spiaggia di Maya Bay a Phi Phi leh riapre ai turisti. Resa famosa per il film ‘The Beach’ con Leonardo di Caprio, la baia thailandese è stata letteralmente distrutta da un turismo eccessivo. Mio caro Cancro sembra che il tuo destino e quello della meravigliosa spiaggia stiano viaggiando parallelamente, anche tu dopo un periodo di pausa ti stai riprendendo alla grande. Questo Giove che ben parla alla Luna ed entrambi a favore (nel pomeriggio) garantiscono grande slancio e positività in quasi tutti i settori. Manca solo fiducia nelle questioni di cuore, ma vedrai che arriverà anche lì!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: all’insegna della concretezza. La cena a lume di candela a casa tua non è un caso. Lavoro: euforia generale come alla finale dei mondiali per le tue pazze idee. Salute: meglio di quello che pensi e alzandoti dal divano te ne renderai conto. Il consiglio del giorno: inizia a mettere i nuovi obiettivi nero su bianco. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Novak Djokovic è bloccato in un albergo a Sydney e non potrà partecipare agli Australian Open a causa di un visto irregolare. Con Mercurio congiunto a Saturno in piena opposizione anche tu potresti avere qualche problema con documenti e burocrazia. Prima di approcciare qualsiasi questione legale e non, consultati con un esperto e mi raccomando non fare di testa tua. Per farti capire come sei messo prova a leggere le istruzioni del tostapane, vedrai che la funzione defrost è un piccolo mistero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: meglio soli che mal accompagnati… Lavoro: per superare la giornata in ufficio avrai bisogno dell’aiuto da casa. Salute: il momento migliore è proprio l’ora in palestra. Il consiglio del giorno : fatti accompagnare per mano come da bambino per qualsiasi cosa. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Nonostante la buona Luna di oggi che ti rende molto romantica e fattiva potresti avere qualche delusione a causa di Giove. In più, si aggiunge anche Nettuno a creare delle illusioni presto smontate. Come i prodotti del nord Europa ed in particolare quelli svedesi che, da sempre considerati con un ottimo rapporto qualità prezzo, hanno avuto incrementi fino al 30%. Invece di sostituire il tuo vecchio divano con un Kivik, contatta un bravo artigiano locale con cui ti divertirai a scegliere la stoffa, colore e forma del tuo nuovo sofà.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore:super sexy ma al naturale, mi raccomando anche lo smalto sarà superfluo. Lavoro: così disorientata che l’ufficio ti sembra un labirinto tanto che non riconosci più la tua scrivania. Salute: durante la meditazione yoga potresti facilmente addormentarti, capita, quasi, a tutti. Il consiglio del giorno: think local act global dicono nei manuali di marketing. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Bisogna darti un buon riconoscimento, cara Bilancina, perché nonostante il cielo che non sempre ti sorride tu stai riuscendo a portare avanti meravigliosamente le tue idee grazie a Mercurio e Marte a favore. Come nel progetto Amazon Star, dove i dipendenti possono votare e quindi premiare i colleghi più meritevoli io ho deciso di dare a te il mio voto per la dedizione e la passione che stai mettendo tutti i giorni… E poi ne hai bisogno per contrastare la sfiga di questa Luna storta oggi!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: alla Bridget Jones, i sentimenti sono confusi da fantasie su uomini sbagliati. Lavoro: hai l’occasione per aggiungere una clausola a tuo favore nel contratto con un cliente, approfittane. Salute: correre con i mocassini non è consigliato per il tuo mal di piedi. Il consiglio del giorno: essere gentile e collaborativa con tutti porta grandi frutti. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Non tutti i mali vengono per nuocere, dice il detto, che calza a pennello ai due ragazzi che dopo un incontro su Tinder risultano positivi e decidono di trascorrere insieme la quarantena. mio caro Scorpioncino, la Luna e Mercurio oggi creano qualche insidia e tu non dovresti assolutamente ascoltarli perché con il buon Giove hai sempre la soluzione a portata di mano. Anche tu come i due piccioncini, saprai magistralmente trarre vantaggio anche da un test Covid ‘positivo’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: quando tutto ti sembra troppo facile e lineare vorrai aggiungere un po’ di pathos e tormento, non ne vale la pena… Lavoro: verrai sopraffatto da inutili dubbi sul lavoro che hai appena consegnato. Non preoccuparti perché il cliente è molto soddisfatto. Salute: se non te la senti di muoverti e correre come da programma rimanda tutto a domani, non cambierà molto. Il consiglio del giorno: quando tutto sembra perduto, punta sempre sulla tua abilità di manipolatore. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Nei prossimi giorni inizia la settimana della moda uomo ma alcuni eventi sono stati cancellati a causa della pandemia. Il grande re Giorgio Armani e Brunello Cucinelli sono tra i primi a rinunciare agli eventi mondani annullando sfilate e partecipazione a Pitti Uomo. Per poter prendere queste decisioni ci vuole grande forza e determinazione qualità che, con Mercurio e Marte a favore, certamente non ti mancano. Nonostante il tuo grande amore per gli eventi e feste mondane anche tu in questa situazione critica globale rinunci volentieri e per il bene comune. Sei veramente saggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti come il principe azzurro che corre a salvare la principessa Fiona, di Shrek, dalla torre del drago sputa fuoco, ma in realtà troverai un lupo travestito da nonna: è tutto molto confuso. Lavoro: le tue strategie non si combinano con la necessità di concretezza che richiede il tuo capo. Salute:come un gigante delle fiabe hai grande forza che non sai ben controllare. Il consiglio del giorno: oggi come non mai sai dimostrare quanto tu sia saggio. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Nonno ultra ottantenne e nipote si laureano fianco a fianco a Sant’Antonio in Texas. Con Giove e la Luna che si parlano darai grande importanza alla tradizione e ai buoni sentimenti. Di certo con la grande determinazione che hai il gruppo di studio con il simpatico nonno potrebbe essere una vera scoperta perché lo scambio di idee tra generazioni può solo portare ottime e grandi intuizioni, oltre che ovviamente buonissimi risultati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il tuo cuore canta bellissime poesie d’amore. Lavoro: fidati del tuo istinto perché hai delle ottime intuizioni. Salute: sei sempre in ottima forma! Il consiglio del giorno: rispolvera i libri dell'università. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Nonostante in questo periodo con Mercurio e Saturno a favore potresti finalmente far valere le tue decisioni, la Luna, aiutata da Giove, in opposizione ti mette i bastoni tra le ruote. Come in Cina dove i giocatori con tatuaggi non potranno più giocare nelle partite di campionato perché non incarnano i tradizionali valori del Partito Comunista, anche tu ti potresti sentire bloccato da vecchi e statici sistemi. Continua a scuoterli con le tue idee perché stai andando nella direzione giusta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piacerebbe mettere su famiglia ma per farlo dovresti prima trovare la persona giusta. Lavoro: riesci a portare la tua azienda verso buoni risultati ma tu vorresti molto, molto di più. Con un po’ di pazienza vedrai che potrai raggiungere ogni obiettivo. Salute: le energie non sono al massimo, dopo pochi esercizi in palestra sei già stanchissimo. Il consiglio del giorno: non farti fermare dal tradizionalismo. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La Disney celebra il castello delle fiabe più famoso al mondo con una mostra al Met di New York. Con il bel cielo che vi sorride grazie a Giove, Nettuno e alla Luna che vi sono a favore, questa mostra sembra essere uscita dai vostri sogni. Sono certa che, se invitati all’inaugurazione, arrivereste vestiti da splendide Cenerentole con tanto di carrozza a forma di zucca.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per vostra somma gioia, i vostri sogni d’amore diventano realtà. Lavoro: potreste ottenere il finanziamento che avete chiesto per la realizzazione del vostro grande progetto. Salute: vi sentite decisamente molto bene! Il consiglio del giorno: un po' di tulle oggi non ve lo toglie nessuno!. Voto 9