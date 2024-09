video suggerito

L’oroscopo di martedì 17 settembre 2024: Scorpione, Cancro e Pesci sanno gestire le emozioni L’oroscopo di martedì, 17 settembre 2024, con le previsioni di Ginny segno per segno: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Pesci si avvicina alla sua opposizione con il Sole in Vergine e quindi si appresta a diventare eclissi di Luna: un trionfo di emozioni intime. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato la Vergine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Direi che con l'oroscopo di martedì 17 settembre 2024 ci siamo: ci avviciniamo alla Luna piena in Pesci che sarà anche eclissi di Luna potentissima col nostro satellite, anche congiunto a Nettuno. Insomma, un trionfo di emozioni e sentimenti ma anche tanto bisogno di intimità e tempo per indagarci d ascoltarci. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: lo annoi come i racconti dello zio ascoltati centinaia di volte.

Lavoro: hai conquistato il titolo di ‘malmostoso’.

Fortuna: non conservarla per l’occasione giusta: usala!

Il consiglio del giorno: usa la metà dei vocaboli che ti vengono in mente.

Voto: 6 pronto a eruttare.

Toro

Amore: ai massimi livelli.

Lavoro: un condottiero senza paura.

Fortuna: ti calza a pennello.

Il consiglio del giorno: ricorda di dire sempre ‘grazie’.

Voto 9 al top.

Gemelli

Amore: non è bello se non è litigarello.

Lavoro: non vi soddisfa per nulla.

Fortuna: stretching facciale per aiutarvi a fare sorrisi smaglianti.

Il consiglio del giorno: non è detto che vada tutto storto.

Voto 5 indispettiti.

Cancro

Amore: a singhiozzo.

Lavoro: ti stressa come la telefonata con il commercialista.

Fortuna: cambiare programma potrebbe anche essere una fortuna.

Il consiglio del giorno: stretching la mattina perché sei troppo rigido.

Voto 7 e mezzo potresti fare meglio.

Leone

Amore: romantico come piace a te.

Lavoro: sei sempre nel posto giusto al momento giusto.

Fortuna: ti solletica l’ingegno.

Il consiglio del giorno: shopping autunnale perché ti va.

Voto 8 a proprio agio.

Vergine

Amore: volubile come quelli adolescenziali.

Lavoro: non cercare troppe possibilità.

Fortuna: la ritrovi nel respiro e nella meditazione

Il consiglio del giorno: metti un paio di scarpe comode.

Voto 5 – in revisione.

Bilancia

Amore: pronta a coccolarlo per ore.

Lavoro: irrimediabilmente ottimista.

Fortuna: compagna perfetta in qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: con i piedi per terra.

Voto 7 + a cuor leggero.

Scorpione

Amore: pronto all’avventura.

Lavoro: lo smonti e rimonti come se fosse un Lego.

Fortuna: è come una cornucopia dell’abbondanza.

Il consiglio del giorno: sei un leader trainante.

Voto 8 e mezzo aperto al nuovo.

Sagittario

Amore: non ne vuoi sentir parlare.

Lavoro: caotico come il traffico a Jakarta.

Fortuna: pare non sia di stagione, come le ciliegie.

Il consiglio del giorno: riposino dopo pranzo.

Voto 5 irrequieto.

Capricorno

Amore: non sei ancora un fuoriclasse.

Lavoro: hai ripreso in mano la cloche.

Fortuna: assistente perfetta.

Il consiglio del giorno: colazione rinforzata per affrontare la giornata.

Voto 8 al comando.

Acquario

Amore: fedelissimo con tutte le tue amanti.

Lavoro: il tuo motto è: tutti insieme appassionatamente!

Fortuna: ti mette sempre al posto giusto nel momento giusto.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una associazione di volontariato.

Voto 7 + disponibile.

Pesci

Amore: unione di corpo e di mente.

Lavoro: siete come il sale, con voi tutto diventa più gustoso.

Fortuna: con le emozioni andata davvero lontano.

Il consiglio del giorno: corso di teatro per evidenziare il vostro lato artistico.

Voto 8 + performer.