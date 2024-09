video suggerito

L’oroscopo di martedì 10 settembre 2024: non chiedete consigli a Pesci e Vergine L’oroscopo di martedì 10 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Sagittario che si scontra con Giove, Saturno e il Sole potrebbe portare ad un certo pessimismo. Con la Luna in Sagittario il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato è il Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di martedì 10 settembre 2024 il Sole quadrato a Giove mentre Mercurio in Vergine potrebbero indicare un certo pessimismo… Soprattutto per i segni mobili ovvero Vergine, Gemelli, Sagittario e Pesci. Con la Luna in Sagittario il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato è il Pesci.

Ariete

Amore: ti senti a dieta ferrea.

Lavoro: le questioni importanti le rimbalzi come il muro la pallina dello squash.

Fortuna: puoi contattarla ma non è detto che ti risponda.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in silenzioso.

Voto: 6 – infastidito.

Toro

Amore: ti piace solo se è uguale a te.

Lavoro: tutto perfettamente sotto controllo maniacale.

Fortuna: organizzi anche a lei tutta la giornata per essere certo che sia produttiva.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le email che ricevi dopo le ore 18.

Voto 5 e mezzo lavoratore instancabile.

Gemelli

Amore: vi cade letteralmente addosso.

Lavoro: si risolve tutto come avere in mano una bacchetta magica.

Fortuna: è il vostro accessorio migliore.

Il consiglio del giorno: non esagerate con la vanità.

Voto 7 e mezzo splendidi.

Cancro

Amore: due cuori e una capanna.

Lavoro: sei un ‘one man band’ fai tutto da solo.

Fortuna: ti facilita le tue avventure mirabolanti.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio ‘on the road’.

Voto 7 e mezzo libero.

Leone

Amore: tutto casa e lavoro.

Lavoro: rispolvera i modi da vero politico perché ne hai bisogno.

Fortuna: è come un terno al lotto.

Il consiglio del giorno: non puntare unicamente sull’outfit.

Voto 5 e mezzo ‘flat’.

Vergine

Amore: anche tu, sotto sotto sei tutta da mordere.

Lavoro: precisa al centesimo.

Fortuna: insieme siete una combo letale.

Il consiglio del giorno: mostra il tuo lato più morbido che piace proprio a tutti.

Voto 8 sull’attenti.

Bilancia

Amore: ne fai un’indigestione.

Lavoro: arretri in seconda fila.

Fortuna: non sai bene come sfruttarla al massimo.

Il consiglio del giorno: cena leggera e a letto presto.

Voto 6 e mezzo mood autunnale.

Scorpione

Amore: all’arrembaggio!

Lavoro: imbattibile, ottieni sempre quello che vuoi.

Fortuna: la sai elevare alla potenza come le formule di matematica.

Il consiglio del giorno: vai verso la vittoria.

Voto 8 e mezzo soddisfatto.

Sagittario

Amore: come un lento romantico stile ‘Il tempo delle mele’.

Lavoro: il rientro in ufficio è come un brufolo sulla fronte il primo giorno di scuola.

Fortuna: vorresti una fornitura a vita ma non è possibile.

Il consiglio del giorno: pochi progetti ma buoni.

Voto 7 tranquillo.

Capricorno

Amore: temperature tiepidine.

Lavoro: si viaggia sull’Interstellar.

Fortuna: sempre e immancabilmente presente.

Il consiglio del giorno: fai una pennichella dopo pranzo.

Voto 7 + certo delle tue capacità.

Acquario

Amore: niente di troppo ufficiale.

Lavoro: ti tocca apparecchiare perfettamente qualsiasi tua mossa.

Fortuna: sostituisce il tuo caffé con una tisana alla valeriana.

Il consiglio del giorno: sport per scaricare i nervi.

Voto 7 e mezzo alla grande.

Pesci

Amore: c’è ma non lo vedete.

Lavoro: la to do list è un compito immane ma necessario.

Fortuna: amplifica le vostre risate e la voglia di vivere.

Il consiglio del giorno: scarpe da trekking in auto per fughe improvvise.

Voto 5 + voglia di natura incontaminata.