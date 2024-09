video suggerito

L’oroscopo di martedì 1 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny Scopri cosa ti riservano le stelle nell’oroscopo di domani, martedì 1 ottobre 2024, su amore, lavoro e fortuna: le previsioni di Ginny per tutti i segno zodiacali. Gemelli e Sagittario saranno confusissimi: Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, martedì 1 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani, martedì 1 ottobre 2023, la Luna sarà ancora nella sua delicata e malinconica fase balsamica, preparandosi a raggiungere il Sole mercoledì 2, con l'eclissi. La Luna in Vergine si scontra anche con Nettuno amplificando le emozioni ma anche la confusione, il senso del cambiamento. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: fugge a gambe levate.

Lavoro: i colleghi mettono direttamente il ‘mute’ ogni volta che parli.

Fortuna: soffre ogni volta che fai una ‘gaffe’.

Il consiglio del giorno: non hai nessun motivo per fare il pignolo.

Voto: 6 – poche speranze.

Toro

Amore: q.b. ovvero quanto basta come nelle ricette.

Lavoro: tu sai fare proprio tutto non hai limiti.

Fortuna: a spesso sei proprio tu a salvarla

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di surf da onda.

Voto 8 forzuto.

Gemelli

Amore: non è ad ‘alta digeribilità’.

Lavoro: è la parte migliore della giornata.

Fortuna: vi mette il cioccolatino sul cuscino come negli hotel.

Il consiglio del giorno: occhiali anti luce viola per le ore che passi davanti allo schermo.

Voto 5 maniacali

Cancro

Amore: sempre pronto all’azione.

Lavoro: buono ma per cause giustissime.

Fortuna: ti accompagna a fare volontariato.

Il consiglio del giorno: guarda tutorial invece delle istruzioni per montare gli armadietti dell’IKEA.

Voto 8 un vero tesoro.

Leone

Amore: difficile attizzarti.

Lavoro: rispondi solo alle email davvero importanti.

Fortuna: ha la forma di una sdraio fronte mare.

Il consiglio del giorno: prenota ora le vacanze del prossimo anno.

Voto 6 e mezzo in salita.

Vergine

Amore: fai le fusa come un gattone sul divano.

Lavoro: dai sempre quel ‘valore aggiunto’.

Fortuna: ti rende perfetta sotto ogni profilo.

Il consiglio del giorno: pomiciate sotto le stelle.

Voto 8 nuove esperienze.

Bilancia

Amore: fatica a starti dietro.

Lavoro: rapporto perfetto tra spesa e guadagno.

Fortuna: la ricaricabile come il saldo di un telefonino.

Il consiglio del giorno: pausa pranzo seduta al ristorante e non davanti al computer.

Voto 7 con brio.

Scorpione

Amore: sei ai massimi livelli.

Lavoro: vincente di default.

Fortuna: le dai consigli di stile.

Il consiglio del giorno: il cambio di stagione è d’obbligo.

Voto 8 e mezzo glamour.

Sagittario

Amore: non è ancora un fuoco di passione.

Lavoro: preciso come un ragioniere.

Fortuna: potrebbe disturbare la tua concentrazione ma solo a fin di bene.

Il consiglio del giorno: attenzione alle ‘manie’.

Voto 5 e mezzo solitario.

Capricorno

Amore: ti sorprende come la telefonata dell’ex.

Lavoro: la burocrazia è una spina che purtroppo devi gestire.

Fortuna: per oggi sei il suo preferito.

Il consiglio del giorno: almeno oggi, non lamentarti.

Voto 7 sereno.

Acquario

Amore: ti spendi solo per occasioni speciali.

Lavoro: chiedi il trasferimento all’ufficio ‘Public Relation’.

Fortuna: ti regala il golden pass a tutti gli eventi, anche la backstage di X Factor.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti con la tua super energia.

Voto 7 e mezzo prezzemolino.

Pesci

Amore: un infinito rotolarsi sotto tra le lenzuola

Lavoro: calma e ‘neo panic’.

Fortuna: vi aiuta a scalare le marce.

Il consiglio del giorno: imparate a fare il pane in casa.

Voto 5 lenti come delle lumachine.