video suggerito

L’oroscopo di lunedì 23 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di lunedì 23 settembre 2024 e le previsioni segno per segno di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Il segno fortunato è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, lunedì 23 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani festeggiamo la stagione autunnale che ha avuto inizio ieri: il Sole si è spostato nel segno zodiacale della Bilancia e la lune e il buio avranno la stessa durata. Domani la Luna è in Gemelli ma soprattutto Venere è entrata nel segno dello Scorpione donando un momento di pace sentimentale ai segni d'acqua. Il segno fortunato è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Tenere il ritmo o il tempo come far parte di un’orchestra e creare armonia perfetta non è affar tuo. O vai troppo veloce o vai troppo lento perché fai sempre di testa tua. Sei esaltato dalla Luna a favore e con Venere che ha smesso di ostacolarti non hai più freni e potresti prendere decisioni avventate. Proprio come il giovane di Firenze che chiama l’ambulanza e decide di mettersi lui stesso al volante per raggiungere il prima possibile l’ospedale. Ricorda che non puoi fare sempre tutto da solo.

Amore: o ti diverti o lasci perdere.

Lavoro: non fare tutto da solo.

Fortuna: potrebbe darti buoni consigli, ascoltala.

Il consiglio del giorno: niente fretta.

Voto: 6 e mezzo superficiale.

Toro

Venere si mette di traverso e diventi duro e integerrimo. Puoi mettere proprio tutti in riga con principi giusti ma con modi da vero generale. Sono certa che sei stato proprio tu a mettere lo sprint a Mark Zuckerberg per attivare gli account Instagram per gli adolescenti con la completa supervisione dei genitori. Vuoi tutto sotto il tuo deciso controllo. Nulla deve uscire fuori dal tuo seminato altrimenti ‘sbrocchi’.

Amore: vorresti comandarlo con un joystick.

Lavoro: fissi regole e paletti ma non potrebbe andare bene a tutti.

Fortuna: la bacchetti se non risponde come vuoi.

Il consiglio del giorno: preciso al millimetro, anche troppo.

Voto 7 + pugno di ferro.

Gemelli

Pensate solo al gioco, al divertimento e al sollazzo. La Luna nel vostro segno fa emergere tutte le vostre necessità primarie. Ogni tanto sarebbe meglio drizzare le antenne e ascoltare quello che vi accade intorno. Avete le orecchie ‘tappate’ per colpa di Mercurio contro. Fanno proprio al caso vostro gli occhiali progettati da Luxottica, Nuance, che permettono di migliorare l’udito. Siete felici e contenti nella vostra ‘bolla’ di benessere e non avete alcuna voglia di essere interrotti, ma purtroppo vi tocca.

Amore: deve stare alle vostre regole.

Lavoro: siete voi a decidere quando premere il tasto ‘play’.

Fortuna: vi ricorda gli appuntamenti come una super assistente.

Il consiglio del giorno: serata di partite alla play con gli amici.

Voto 7 per il divertimento.

Cancro

Il lato sexy erotico si infiamma con Venere che arriva a supportarti e con Marte che, già da tempo, scalda i motori del tuo cuoricino. La malizia trionfa in tutte le sue sfaccettature. Sono certa che farai un sorrisetto sornione per le recenti scoperte sul Viagra, la pillolina blu dalle miracolose proprietà, che pare riesca anche ad agevolare le donne durante il travaglio e il parto. Ogni volta che un argomento tocca le ‘parti basse’ tu senti subito un brivido interessante che percorre tutta la schiena.

Amore: sex machine.

Lavoro: ci metti ardore e passione.

Fortuna: solletica tutta la sfera erotico-emotiva.

Il consiglio del giorno: acquista oli e candele profumate per una seratina romantica.

Voto 8 sexy!.

Leone

Dal da ‘red carpet’ passi direttamente al divano con tisanina e plaid sulle ginocchia. Venere ti ha salutato lasciandoti con il cuore infranto proprio come nella puntata ‘strappalacrime’ in cui Dylan lascia Brenda per Kelly. Per consolarti puoi vedere i magnifici abiti degli ultimi Emma Awards e sognare grandi balli di gala come ti ispira la Luna a favore. L’unico modo per vedere e godere delle ‘celeb’ è dallo schermo. Da prezzemolino diventi casalingo. Vedrai che non è poi così male.

Amore: allergico alle coccole, passi subito al sodo.

Lavoro: ti metti in panchina aspettando la prossima partita.

Fortuna: ti aiuta ad arredare il tuo angolo relax.

Il consiglio del giorno: rinnova gli abbonamenti delle piattaforme digitali per vedere film e serie.

Voto 6 e mezzo in tuta.

Vergine

Hai gli stessi modi nudi e crudi, senza la minima divagazione, di Briatore che descrive in meno di un minuto la ‘pizza’ nel suo nuovo ristorante ‘Crazy Pizza’ a Napoli. Se Venere arriva ad ammorbidirti ci pensa però la Luna davvero storta a tenere ben salda la necessità di semplificare e arrivare subito al sodo. Ancora domani ti vedremo frettolosa e con pochissima pazienza. Ti assicuro che da domani cambia tutto e ti trasformi in una mela caramellata croccante dentro ma dolcissima fuori.

Amore: un po’ distratta.

Lavoro: non vuoi assolutamente perdere tempo.

Fortuna: è una dote che non consideri.

Il consiglio del giorno: concediti qualche chiacchiera inutile.

Voto 5 e mezzo di corsa.

Bilancia

Anche se Venere ti ha salutato, rimane sempre in vigore il gioco dell’amore. Sei particolarmente ispirata da questa Luna molto molto leggera e scanzonata. Dai ‘imboccate’ proprio come Lorenzo Spolverato che esce allo scoperto e inizia a punzecchiare Shaila Gatta con mire ben chiare. Le battutine e i doppi sensi fanno costantemente parte del tuo dialogo e della delle tue conversazioni. Cerca però di non puntare troppo in alto perché con Marte contro le notti bollenti potrebbero davvero sfiancarti.

Amore: un gioco psicologico.

Lavoro: anche qui ci metti un po’ di seduzione.

Fortuna: tutta concentrata in sospiri amorosi.

Il consiglio del giorno: punta tutto sull’amore.

Voto 7 e tanta seduzione.

Scorpione

Non vedi l’ora di ristrutturare completamente tutta la sfera affettiva ora che Venere si trova nel tuo segno. Con questo semaforo verde ti senti come i sovraintendenti al progetto di riqualifica dello stadio di San Siro che, demolendo il secondo anello, potranno recuperare l’intero stabile. Tu con la rubrica alla mano sei già pronto a chiamare le vecchie e nuove conquiste e capire bene quando, dove e soprattutto su chi puntare le tue attenzioni amorose.

Amore: alla riscossa.

Lavoro: non ti deve impegnare tutta la giornata perché hai molto altro da fare.

Fortuna: la seduci con poesie ‘bollenti’.

Il consiglio del giorno: appuntamento al buio, che ti piace parecchio.

Voto 7 e mezzo tutto seduzione.

Sagittario

Le lamentele diventano il tuo trend preferito che non abbandoni neanche per gli argomenti più futili. Sono certa che potresti spendere ore a discorrere sul fatto che le grandi aziende multinazionali stanno tutte abbandonando lo smart working, solo per il gusto di fare il ‘bastian contrario’. Tra Mercurio contro la Luna storta sei davvero allergico a tutto e a tutti. Domani meglio lasciarti stare nel tuo brodino. Dovrai accontentarti della tanto temuta noia.

Amore: è come risolvere il cubo di Rubik senza istruzioni.

Lavoro: un vero pasticcione, fermati ai primi danni.

Fortuna:non risponde alle chiamate di emergenza.

Il consiglio del giorno: riguarda la scena di ‘Fantozzi’ della timbratura del cartellino per farti una risata.

Voto 5 polemico.

Capricorno

Il tuo cuoricino è in sussulto ora che hai riconquistato i favori del pianeta dell’amore: Venere. Ti potresti addirittura lanciare in performance sbalorditive come Benson Boone ai recenti ‘MTV Music Awards’ a New York. Hai l’entusiasmo giusto per goderti i sentimenti al massimo. Forse la resistenza ti manca per colpa di Marte in opposizione ma comunque tu ci metti cuore e testa e raggiungi l’obiettivo.

Amore: lo vuoi proprio fare impazzire.

Lavoro: pronto al grane show.

Fortuna: è lo stunt-man perfetto nelle scene troppo pericolose.

Il consiglio del giorno: puoi dare la ‘zampata’.

Voto 7 grintoso.

Acquario

Se fino a ieri eri in grado di ottenere solo col tuo intuito la misura precisa della massa del bosone W, che studia da anni il CERN di Ginevra, da domani cambia tutto. Con Venere di traverso hai perso il ‘metro’ per valutare le situazioni e prima di proferire parola dovrai almeno contare fino a dieci. Per fortuna la Luna a favore ti regala ancora momenti scanzonati durante i quali non sarà necessario per forza essere chiari e concreti al 100%. Lascia perdere le questioni importanti e dedicati solo alla leggerezza.

Amore: solo se ti fa divertire.

Lavoro: non sempre è emozionante come un lancio del paracadute.

Fortuna: essendo bendata reagisce a caso.

Il consiglio del giorno: lavora sodo.

Voto 6 ‘flat’.

Pesci

Le emozioni si fanno vive e contrastanti, passate da un ‘amo tutti’ a un ‘odio tutti’. Se Venere a favore ha dilatato il vostro cuoricino come se fosse disegnato dall’artista Botero, la Luna storta vi rende pungenti. Proprio come Fedez che continua il dissing con Tony Effe aggiungendo nella canzone il tocco ‘artistico’ di Taylor Mega. La vostra giornata è costellata di “tira e molla”. Il trend è tormentato come i ‘belli e dannati’.

Amore: è un melodramma come canta Angelina.

Lavoro: è ancora in fase embrionale nella vostra testa.

Fortuna: flusso incostante ma la cosa non vi sorprende.

Il consiglio del giorno: niente broncio, solo sorrisi.

Voto 5 traballanti.