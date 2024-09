L’oroscopo di domenica 8 settembre 2024: Vergine e Pesci alla ricerca di un equilibrio perduto

video suggerito

Nell’oroscopo di domenica 8 settembre 2024, Saturno e il Sole si trovano in un'opposizione perfetta, creando una certa tensione, soprattutto per i segni mobili. La Luna, che se la spassa ancora in Scorpione, aggiunge un tocco di mistero, spingendoci a esplorare il lato più profondo e mistico delle cose. Insomma, è tempo di rallentare e lasciare che le risposte arrivino da sole. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: ti senti solo e ti dispiace.

Fortuna: si nasconde sotto il divano insieme al telecomando.

Il consiglio del giorno: Hai parecchia voglia di lamentarti, ti invito a scrivere tutto ciò che non va nero su bianco e poi buttare il biglietto per allontanare le negatività.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: prendersi degli spazi personali aumenta il desiderio di ritrovarsi, provare per credere.

Fortuna: ci prova in ogni modo a darti una spintarella.

Il consiglio del giorno: vai a vedere una mostra di arte moderna, tenere stimolata anche la fantasia è sicuramente positivo.

Voto: 4 e mezzo

Gemelli

Amore: andate a ruba.

Fortuna: la vostra determinazione vi porterà lontano.

Il consiglio del giorno: scaricate un app per imparare una nuova lingua ed esercitatevi. Khun hěn dûay mái?

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: se devi farti perdonare qualcosa, usa la sincerità non la prepotenza.

Fortuna: mantieni delle aspettative basse, aiuta.

Il consiglio del giorno: una bella maschera rinforzante per i capelli.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: non vedi l’ora di startene soli soletti.

Fortuna: abbondante ma a te sembra non bastare.

Il consiglio del giorno: spegni il telefono qualche ora e goditi un pò di sano relax domenicale.

Voto: 7

Vergine

Amore: sfrutta tutta questa energia per recuperare il tempo perduto sotto le lenzuola, il partner ringrazia.

Fortuna: è impegnata con qualcun altro.

Il consiglio del giorno: ordina qualche libro che tra pochissimo Mercurio ritorna nel tuo segno e avrai bisogno di nuovi stimoli mentali.

Voto: 5 +

Bilancia

Amore: hai deciso di partire dall’amore per te stessa.

Fortuna: ti tiene l’umore alto.

Il consiglio del giorno: preparati un bagno con candele profumate e petali di rosa.

Voto: 8

Scorpione

Amore:hai voglia di un connetterti emotivamente.

Fortuna: ti regala un bonus extra di forza fisica.

Il consiglio del giorno: prenditi la buona abitudine di fare qualche esercizio mattutino appena sveglio.

Voto: 7 +

Sagittario

Amore: lo prendi per la gola.

Fortuna: cerchi un sito dove poterla comprare.

Il consiglio del giorno: inizia a leggere un nuovo libro di un genere che non hai mai valutato prima.

Voto: 6

Capricorno

Amore: prendi spunto da Elsa di Frozen.

Fortuna: poter andare a lavorare anche nel weekend.

Il consiglio del giorno: fai un pò di decluttering di ciò che non ti serve più.

Voto: 6 di incoraggiamento

Acquario

Amore: basta non farsi complicare la giornata con discussioni superflue.

Fortuna: sii pronto a coglierla quando arriva, anche se inaspettatamente,

Il consiglio del giorno: preparate pancake per colazione con frutta fresca e yogurt.

Voto: 5

Pesci

Amore: ci sono diverse cose da sistemare, ma stai coltivando la pazienza.

Fortuna: non sarei troppo esigente se fossi in voi.

Il consiglio del giorno: dedicatevi ad un progetto di bricolage, per unire la vostra fantasia a qualcosa di pratico.

Voto: 6 –