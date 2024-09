video suggerito

L'oroscopo di domenica 22 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domenica 22 settembre 2024, e le previsioni segno per segno di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Ci svegliamo con l'equinozio d'autunno, e inizia una fase di armonia, ma Venere in quadratura con Plutone porta sfide relazionali e opportunità di trasformazione. Il segno fortunato è il Toro mentre quello sfortunato l'Ariete.

L'oroscopo di domenica 22 settembre 2024 ci saluta con l'arrivo dell'equinozio d’autunno. Il Sole entra in Bilancia, inaugurando una fase dedicata al ritrovamento dell'armonia e alla possibilità di nuovi inizi. Tuttavia, questo momento di equilibrio è accompagnato da un'intensa quadratura tra Venere e Plutone, che rende le dinamiche relazionali particolarmente complesse. Aspettiamoci sfide legate a gelosia e potere nelle relazioni, ma anche opportunità per trasformazioni profonde e rigeneranti. Il segno fortunato è il Toro mentre quello sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: non fare scenate di gelosia, per la quale potresti pentirti.

Fortuna: difficile averla quando si è così pigri.

Il consiglio del giorno: accetta questa giornata un po' sotto tono senza farla troppo pesare a chi ti circonda.

Voto: 5

Toro

Amore: divertente come gli autoscontri al luna park.

Fortuna: dove non arriva lei, arrivi tu.

Il consiglio del giorno: ti senti così energico che qualsiasi attività sportiva all’aria aperta va bene.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: preferisci l’abbraccio di chi ami al tuo libro preferito.

Fortuna: condividerla con qualche amico è la scelta vincente.

Il consiglio del giorno: sii spontaneo ma sempre gentile.

Voto: 6 –

Cancro

Amore: vuole scendere dalle montagne russe della vostra emotività.

Fortuna: pensi ad altro.

Il consiglio del giorno: esci a fare una passeggiata, anche se non la senti una necessità ti farà benone.

Voto: 6 +

Leone

Amore: una fetta della tua torta preferita può bastare.

Fortuna: anche con la Luna storta rimane dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: scriviti un biglietto complimentoso e appiccicalo al frigorifero.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: tieni il partner in perfetto allenamento fisico.

Fortuna: ti sei abituata a fare senza.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di non programmato, anche fosse solo un aperitivo sul terrazzo.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: sei pronta a gridare : sì, lo voglio!

Fortuna: anche lei ti riempie di bacini.

Il consiglio del giorno: se proprio devi dedicarti a qualcosa, che sia shopping.

Voto: 6 un po' scarsino

Scorpione

Amore: sei un po' pretenzioso.

Fortuna: non ti dispiacerebbe averne una manciata in tasca.

Il consiglio del giorno: dedicati alle pulizie domestiche, far andare le mani aiuta a liberare la mente.

Voto: 6 meritato.

Sagittario

Amore: la tua oasi felice.

Fortuna: ti sei rassegnato.

Il consiglio del giorno: organizza una cena caraibica con amici stretti e fidati.

Voto: 7 – –

Capricorno

Amore: questa emotività un po' di disturba.

Fortuna: qualche soddisfazione c’è.

Il consiglio del giorno: qualche peccatuccio di gola non è segno di debolezza.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: sei un tantinino pretenzioso, dai e vuoi lo stesso trattamento.

Fortuna: ti dà una spintarella nelle relazioni amorose.

Il consiglio del giorno: fai solo quello che ti va, rispettando i tuoi tempi.

Voto: 6 un po' lunatico

Pesci

Amore: scrivete piccole poesie e le lanciate con la fionda.

Fortuna: non è certo il giorno di giocare al Superenalotto.

Il consiglio del giorno: pensate a qualche idea creativa per i lavoretti di Natale, meglio portarsi avanti.

Voto: 6