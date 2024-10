video suggerito

L’oroscopo di domenica 13 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 13 ottobre 2024, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno: scopri le previsioni del giorno di Ginny. Mercurio entra nel segno dello Scorpione, via libera all intuizioni. Il segno fortunato è la Vergine, quello sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, domenica 13 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di domenica 13 ottobre, in tarda serata, Mercurio abbandona l’equilibrata Bilancia per entrare nel misterioso e strategico Scorpione, spingendo il pensiero a profondità tali da svelare segreti che persino Sherlock Holmes avrebbe faticato a scoprire. La comunicazione si fa più diretta e pungente, mentre il linguaggio diventa un potente strumento di controllo. Tuttavia, attenzione a non lasciare troppe questioni di cuore in sospeso: con Venere in opposizione a Urano, le rotture rischiano di essere definitive e difficili da ricucire. Il segno fortunato è la Vergine, quello sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: il bacio della mamma sulla fronte.

Fortuna: ti rimbocca le coperte.

Il consiglio del giorno: visto che la Luna è ancora a favore dai una sbirciatina alla serie Netflix di cui tutti parlano “Nobody wants this”.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: fastidioso come il rimmel, quando ti scivola nell’occhio.

Fortuna: sarebbe buona cosa se ti citofonasse alla porta.

Il consiglio del giorno: dovresti lasciare da parte vecchi rancori ed andare oltre.

Voto: 5+

Gemelli

Amore: sfruttate fino all’ultimo la vostra intraprendenza.

Fortuna: ti supporta insieme alla Luna.

Il consiglio del giorno: organizzate una serata divertente con i vostri amici a base di pizza e risate.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: vai fortissimo nei gesti romantici.

Fortuna: sapere che Mercurio si sposta dalla quadratura e il tuo intuito ritorna protagonista.

Il consiglio del giorno: mi raccomando, evita decisioni impulsive.

Voto: 6 +

Leone

Amore: meglio temporeggiare.

Fortuna: speri proprio che arrivi puntuale come promesso.

Il consiglio del giorno: approfitta di questo Mercurio favorevole, ormai con le ore contate, per terminare quel libro che hai comprato di recente.

Voto: 5

Vergine

Amore: la fidanzata ideale (o almeno ci provi )

Fortuna: ti mette alla prova ma te ne infischi.

Il consiglio del giorno: tira fuori dall'armadio quel completino da infermiera sexy, e non solo perché Halloween è alle porte.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: lo percepisci intorno a te.

Fortuna: un regalo inaspettato.

Il consiglio del giorno: se devi fare uno sgarro che sia almeno la tua torta preferita.

Voto: 7

Scorpione

Amore: un pò confuso e un pò felice.

Fortuna: si avvicina a passo svelto.

Il consiglio del giorno: prepara una bottiglia di bollicine da stappare, perché Mercurio entra nel tuo segno!

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: la Luna risveglia in te emozioni sopite.

Fortuna: rimane un miraggio.

Il consiglio del giorno: vivi pienamente il momento presente.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: insieme nella Bat caverna.

Fortuna:avresti bisogno di un suo intervento ma sei troppo orgoglioso per chiederlo.

Il consiglio del giorno: ascolta della musica classica per alleviare lo stress.

Voto: 5

Acquario

Amore: ti senti insicuro.

Fortuna: seguila senza farti venire dubbi.

Il consiglio del giorno: vai con l'outfit che ti ispira anche con le combinazioni più audaci ed eccentriche.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: trasudate miele.

Fortuna: ignorate la sua assenza e fate di testa vostra.

Il consiglio del giorno: concedersi qualche extra goloso va benissimo, tanto con Marte dalla vostra parte sarà un gioco da ragazzi smaltirlo.

Voto: 8 –