L’oroscopo di domani, mercoledì 28 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 28 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna con le previsioni astrali del giorno. Con la Venere che si oppone a Nettuno potrebbe portare a delle illusioni dal punto di vista emotivo e sentimentale soprattutto ai segni mobili. La Luna è in Cancro: il segno sfortunato è il segno dei Pesci mentre il segno fortunato lo Scorpione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 28 agosto 2024, mentre la Venere si oppone a Nettuno e la Luna passa, all'ora di pranzo, da Gemelli a Cancro, la bellissima notizia è che Mercurio smette di essere retrogrado. Dovremmo però aspettare le 11 della sera! Con questa Luna che confonde le idee a molti segni zodiacali, direi che il segno sfortunato è il segno dei Pesci mentre il segno fortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: il tuo sorriso malandrino è la tua arma perfetta.

Lavoro: parti con grinta ma poi cambi idea.

Fortuna: è frutto delle tue scelte.

Il consiglio del giorno: dedica la prima parte della giornata per produrre e il resto della giornata per riposare.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: hai voglia di costruire qualcosa di duraturo.

Lavoro: vorresti convincere il capo che quando guardi nel vuoto è solo perchè stai riflettendo molto.

Fortuna: un bacetto che arriva inaspettatamente.

Il consiglio del giorno: concentrati su ciò che ti fa sentire viva

Voto: 7

Gemelli

Amore: siete pronti a fare follie, ma non per amore.

Lavoro: vi spazientite molto velocemente con i colleghi.

Fortuna: difficile da comprendere ma presente.

Il consiglio del giorno: mantenete sempre le promesse fatte, anche se le avete date senza darci troppo peso.

Voto: 6

Cancro

Amore: sii audace, il tuo coraggio verrà premiato.

Lavoro: dovresti fondare una società che distribuisce baci e abbracci.

Fortuna: una giornata carica di good vibes.

Il consiglio del giorno: usa la tua energia per portare avanti l’essenziale.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: per te è una partita e non vuoi di certo perderla.

Lavoro: efficiente come Superman.

Fortuna: sei talmente pieno di emozioni positive che oggi difficilmente qualcosa può andare storto.

Il consiglio del giorno: usa la tua energia per ispirare gli altri, sei un leader nato!

Voto: 7 a mani basse.

Vergine

Amore: le tue rispostine da appena sveglia non sono proprio amorevoli, poi vai migliorando.

Lavoro: ti prendi la mattinata di ferie, poi rientri e porti a tutti la merenda.

Fortuna: scarica come il cellulare a fine giornata.

Il consiglio del giorno: se devi risolvere qualcosa di importante hai il nullaosta dopo pranzo.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: non perdere l’occasione di viverti questo amore con sincerità.

Lavoro: sii paziente, non tutti sono al tuo stesso passo.

Fortuna: la tua resistenza fisica ti terrà alto il morale anche quando nel pomeriggio la Luna si storta.

Il consiglio del giorno: direi che una manicure oggi è proprio quello che ci vuole.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: falle un disegnino per fargli capire quanto di tieni.

Lavoro: vorresti già programmare le prossime vacanze.

Fortuna: c’è sempre una possibilità, ma anche due eh!

Il consiglio del giorno: in mancanza del mare, compra una tessera 10 ingressi per la piscina.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: il bacino del buongiorno oggi proprio no.

Lavoro: un pò ti rode non essere una ricca ereditiera.

Fortuna: ti sta mettendo alla prova.

Il consiglio del giorno: non lasciare che la frustrazione prenda il sopravvento e trova un modo per smaltirla.

Voto: 5

Capricorno

Amore: condivi momenti piacevoli ma poi preferisci startene per i fatti tuoi.

Lavoro: la pausa caffè oggi preferisci farla da solo.

Fortuna: la Luna storta ti fa andare un pò storta la serata.

Il consiglio del giorno: evita spese superflue ma concediti pure una golosa colazione al bar.

Voto: tra il 5 e il 6

Acquario

Amore: la tua palestra personale.

Lavoro: parti benino ma poi basta.

Fortuna: sembra girare per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: se hai qualcosa da dire, dillo ora o taci per sempre. Scherzo eh!

Voto: 6

Pesci

Amore: apprezzate di gran lunga la solitudine.

Lavoro: il vostro momento preferito è quando tornate a casa.

Fortuna: vi regala l’opportunità di scoprire voi stessi.

Il consiglio del giorno: siate pazienti, Roma non è stata costruita in un giorno.

Voto: 4 e mezzo