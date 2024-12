video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 3 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 3 dicembre, con le previsioni di Ginny su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete



Amore: non è nella tua wishlist.

Lavoro: procedi sempre ‘di gran carriera’.

Fortuna: per te è sopravvalutata.

Il consiglio del giorno: non fare sempre il primo della classe.

Voto: 5 e mezzo commenti a caso.

Toro



Amore: va a gonfie vele.

Lavoro: ti basta pochissimo impegno per ottenere quello che vuoi.

Fortuna: come la lampada di Aladino.

Il consiglio del giorno: pensa in grande.

Voto 8 e mezzo raggiante.

Gemelli



Amore: difficile da acchiappare.

Lavoro: provate ad impegnarvi un po’ di più.

Fortuna: è un concetto che vi sfugge.

Il consiglio del giorno: evitate le paranoie.

Voto 6 e mezzo ma non di più.

Cancro



Amore: è una doccia fredda.

Lavoro: troppo impegnativo per dare il massimo.

Fortuna: come il 2 di picche quando la briscola è fiori.

Il consiglio del giorno: non demoralizzarti troppo.

Voto 5 ‘sconsolato’.

Leone



Amore: vuoi essere servito e riverito.

Lavoro: sei un vero secchione.

Fortuna: la comandi a bacchetta.

Il consiglio del giorno: non pretendere il massimo da tutti.

Voto 8 molto determinato.

Vergine



Amore: laurea ad honorem.

Lavoro: punti tutto sull’armonia.

Fortuna: ti permette di essere sempre la più brava.

Il consiglio del giorno: metti in evidenza tutte le tue qualità.

Voto 8 e mezzo magica.

Bilancia



Amore: non si può contabilizzare.

Lavoro: precisa e asciutta come un ragioniere.

Fortuna: vale solo se i conti tornano.

Il consiglio del giorno: lavora in autonomia con il telefono in silenzioso.

Voto 5 vuoi solo dimostrazioni concrete.

Scorpione



Amore: sai esattamente quello che vuoi.

Lavoro: ti impegni solo quando hai il massimo rendiconto.

Fortuna: con un sorriso ottieni tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: mettiti sotto i riflettori perché ti senti perfettamente a tuo agio.

Voto 8 per lo charme.

Sagittario



Amore: hai trovato il tuo compagno di viaggio.

Lavoro: sei il professionista del pensiero strategico.

Fortuna: non sa assolutamente come dirti di no.

Il consiglio del giorno: sfrutta i tuoi modi gentili ma sempre molto efficaci.

Voto 8 imbattibile.

Capricorno



Amore: è la tua materia preferita.

Lavoro: hai la strada magicamente spianata.

Fortuna: conosci perfettamente le tue potenzialità.

Il consiglio del giorno: inizia a pensare al menù delle feste di Natale.

Voto 9 unico e invincibile.

Acquario



Amore: solo nella tua testa.

Lavoro: si concentra solo intellettualmente.

Fortuna: è a giorni alterni.

Il consiglio del giorno: l’organizzazione è tutto.

Voto 7 per l’arguzia.

Pesci



Amore: massimi esperti in questo campo.

Lavoro: incredibilmente tutto gira per il verso giusto.

Fortuna: sapete come raddoppiarla.

Il consiglio del giorno: giornata di spa casalinga con il partner.

Voto 8 + goderecci.