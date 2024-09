video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 2 settembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 2 settembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna nelle previsioni astrali della giornata. Anche la Luna sembra mettere la testa a posto preparandosi alla congiunzione di questa notte col Sole in Vergine. Il segno zodiacale fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Con l’oroscopo di domani, lunedì 2 settembre 2024 la Luna entra in Vergine nelle prime ore del giorno, perché si sta preparando ad incontrare il Sole al grado 11 della Vergine, appunto domani mattina alle 4, quando sarà Luna nuova. Ottima questa ventata di razionalità coerente, soprattutto per bilanciare lo scontro tra Marte e Nettuno. Il segno zodiacale fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: lo mordi come gesto i grande affetto.

Lavoro: punti al traguardo come i velocisti alle olimpiadi.

Fortuna: la calcoli al centesimo come le promo dei sconti online.

Il consiglio del giorno: non fare sempre e tutto troppo di fretta.

Voto: 7 verso la vittoria.

Toro

Amore: coccole e caldi abbracci stile ‘all you can eat’.

Lavoro: non avventurarti oltre l’ufficio amministrazione.

Fortuna: Inutile contattarla ha ancora come risposta automatica l’out of office.

Il consiglio del giorno: controlla bene gli orari della palestra per fissare il tuo allenamento.

Voto 8

Gemelli

Amore: per incastrarlo bene dovete prendere le misure.

Lavoro: pieni di entusiasmo, anche di prima mattina quanto tutti ancora dormono.

Fortuna: rileggete il significato di condivisione, potrebbe esservi di ispirazione.

Il consiglio del giorno: il pensiero strategico non basta, ci vuole anche cuore.

Voto 6 – egoriferiti.

Cancro

Amore: un nido spinoso, al momento.

Lavoro: ormai hai anticipato tutti gli intoppi già per il prossimo anno.

Fortuna: lasciati sorprendere dalla gentilezza sia tua che degli altri, riscalda il cuore.

Il consiglio del giorno: la serenità è il tuo obiettivo.

Voto 6 e mezzo agitato.

Leone

Amore: brividi di piacere.

Lavoro: come la reginetta al ballo, puoi fare di tutto.

Fortuna: è il glow perfetto che mette in risalo la tua super abbronzatura.

Il consiglio del giorno: gli sport estremi sono la una nuova ossessione.

Voto 7 e mezzo all’arrembaggio.

Vergine

Amore: lo vuoi perfetto, stile Ken.

Lavoro: superi ostacoli anche se fosse il livello cento, quello impossibile a tetris.

Fortuna: risiede tutta nel tuo dolce cuoricino a servizio degli altri.

Il consiglio del giorno: studia già i nuovi outfit per l’autunno.

Voto 8 ispirata.

Bilancia

Amore: flirt e occhiatine ammiccanti sono fondamentali.

Lavoro: arrivi addirittura dove volano le aquile.

Fortuna: inutile ricordarti che fai sempre centro.

Il consiglio del giorno: sentiti liberamente la migliore versione di te stessa.

Voto 8 fantastica.

Scorpione

Amore: condividi solo con chi se lo merita.

Lavoro: qui sono note dolenti ma non stressarti troppo.

Fortuna: hai ordinato il refill online ma c’è un ritardo nella consegna.

Il consiglio del giorno: letture e candele profumate.

Voto 6 a galla.

Sagittario

Amore: come uno scolaretto il primo giorno di scuola.

Lavoro: sei stressato come il ‘bianconiglio’ sempre in ritardo.

Fortuna: è come le ciliegie, non disponibile perché fuori stagione.

Il consiglio del giorno: fai una cosa alla volta.

Voto 5 e mezzo hai troppa fretta.

Capricorno

Amore: temperature tiepidine adatte alla stagione.

Lavoro: sei già immerso ‘mani e piedi’.

Fortuna: sei sordo a qualsiasi consiglio.

Il consiglio del giorno: prima di fare shopping compulsivo ti tocca il cambio di stagione.

Voto 6 – ripetizioni di bellezza.

Acquario

Amore: no riesci a tenerlo nei pantaloni.

Lavoro: è come uno spettacolo di un circo caotico e poco organizzato.

Fortuna: dovresti leggere le istruzioni.

Il consiglio del giorno: concentrati ancora su mare e relax.

Voto 7 – equilibrio precario.

Pesci

Amore: sfuggente ed impegnativo.

Lavoro: concentratevi su ciò che conta.

Fortuna: vi rimette in ‘bolla’.

Il consiglio del giorno: lasciate che siano gli altri a fare la prima mossa.

Voto 5 ma sempre tenerissimi.