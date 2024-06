video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 10 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 10 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. All'insegna delle cose belle! Con la Luna in Leone e Marte in Toro godersi la vita é un dovere! Il segno sfortunato é lo Scorpione, mentre il segno fortunato il Capricorno.

Nell'oroscopo di domani, lunedì 10 giugno 2024 è di ottimo augurio la Luna in Leone e Marte in Toro. Soprattutto se il nostro obiettivo sia quello di goderci la vita in qualsiasi momento piacevole la vita ci metta sotto al naso. Anzi, il bello sarà riuscire a trovare spazi piacevoli in ogni situazione! Il segno sfortunato é lo Scorpione mentre il segno fortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: legami indissolubili come le leghe dei metalli.

Lavoro: sei un vero mago del business.

Fortuna: la sai far moltiplicare per mille.

Il consiglio del giorno: partitella su Roblox per nuovi spunti di business.

Voto: 8 molto intuitivo.

Toro

Amore: vuoi imporre le tue regole anche qui.

Lavoro: non ci sono limiti al tuo impegno neppure le lamentele dei tuoi colleghi.

Fortuna: non la consideri minimamente.

Il consiglio del giorno: non brontolare troppo.

Voto; 5 dispotico.

Gemelli

Amore: alla scoperta del grande amore.

Lavoro: pronti a qualsiasi avventura con spirito da Indiana Jones.

Fortuna: è un’ottima amica con cui condividere tutte le giornate.

Il consiglio del giorno: sognate in grande.

Voto: 8 fortunatissimi.

Cancro

Amore: al massino ci provi con il vicino di casa.

Lavoro: gli aggiornamenti, anche quelli del computer, ti sembrano una minaccia.

Fortuna: preferisci la routine e la grande tranquillità a qualsiasi sorpresa caduta dal cielo.

Il consiglio del giorno: metti in fresco una bottiglia di bianco che ormai è arrivato il caldo.

Voto: 6 e mezzo abitudinario.

Leone

Amore: felicissimo assieme alla tua metà della mela.

Lavoro: è come trascorrere una serata al Luna Park.

Fortuna: preparatissima a fornirti tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: sei il segno giusto al momento giusto.

Voto: 8 e mezzo insuperabile.

Vergine

Amore: è troppo impegnativo al momento.

Lavoro: corso base di Windows 2000.

Fortuna: per te si traduce in imprevisti difficili da gestire.

Il consiglio del giorno: fai una cosa alla volta.

Voto 6 molto cauta.

Bilancia

Amore: come percorre la tangenziale nord senza code.

Lavoro: fai sempre centro come fossi Robin Hood.

Fortuna: ti regala piega e trucco perfetto.

Il consiglio del giorno: regala sorrisi e buon umore.

Voto: 8 bellissima.

Scorpione

Amore: identifica le 5 caratteristiche che deve avere il tuo partner perfetto.

Lavoro: la pianificazione qui è essenziale.

Fortuna: è ancora in fase di rodaggio.

Il consiglio del giorno: momento di introspezione.

Voto: 5 e mezzo riflessivo.

Sagittario

Amore: tiepide dimostrazioni di affetto.

Lavoro: ogni tanto azzecchi anche un congiuntivo

Il consiglio del giorno: fidati del tuo intuito.

Voto: 6 ma ti sembra già un dieci.

Capricorno

Amore: deve conquistarti con regali unici.

Lavoro: il tuo ruolo prediletto è fare il capo.

Fortuna: a singhiozzo ma ogni tanto arriva.

Il consiglio del giorno: non pretendere sempre un servizio impeccabile.

Voto 8 e mezzo già meglio.

Acquario

Amore: non darlo mai per scontato.

Lavoro: da annaffiare come una piantina ogni giorno.

Fortuna: fa molto ma non i miracoli di Photoshop.

Il consiglio del giorno: la routine non è puoi così noiosa.

Voto 5 e mezzo troppo mutevole.

Pesci

Amore: lontano come le stelle della cintura di Orione.

Lavoro: è come presenziare a un meeting in swahili senza traduttore.

Fortuna: non potete riceverla con i buoni dell’Esselunga.

Il consiglio del giorno: fate ordine almeno sulla vostra scrivania.

Voto: 6 e mezzo pronti alla fuga.