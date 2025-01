video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 9 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 9 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: cuoricino solitario.

Lavoro: come inoltrarsi in un labirinto di specchi.

Fortuna: pare abbia il singhiozzo.

Il consiglio del giorno: fai un passetto alla volta.

Voto: 6 affaticato.

Toro

Amore: in un brodo di giuggiole.

Lavoro: avanti tutta!

Fortuna: sempre a portata di mano.

Il consiglio del giorno: nessun dubbio ti può far rallentare.

Voto 8 e mezzo tronfio.

Gemelli

Amore: in fare di ricalcolo.

Lavoro: meglio studiare approfonditamente tutte le vostre mosse.

Fortuna: non potete sperperarla.

Il consiglio del giorno: fate un passetto alla volta.

Voto 6 e mezzo troppo lenti per i vostri gusti.

Cancro

Amore: un vero esperto in materia.

Lavoro: tu ci metti tutto il cuore.

Fortuna: siete un duo imbattibile.

Il consiglio del giorno: segna in agenda tutti i compleanni e gli anniversari per non perdertene uno.

Voto 7 e mezzo tutto cuore.

Leone

Amore: per te è sopravvalutata.

Lavoro: una pratica giornaliera che eviteresti volentieri.

Fortuna: non è contemplata tra le tue qualità.

Il consiglio del giorno: evita situazioni troppo ‘friendly’, ti annoiano parecchio.

Voto 5 e mezzo burbero.

Vergine

Amore: lo tieni stretto stretto come la termocoperta d’inverno.

Lavoro: non ci sono obiettivi che non puoi raggiungere.

Fortuna: ti calza proprio a pennello.

Il consiglio del giorno: concentrati su obiettivi ambiziosi.

Voto 8 e mezzo determinata.

Bilancia

Amore: da organizzare come la spesa al supermercato.

Lavoro: impegnativo come un’ultra maratona.

Fortuna: ti passa il ricostituente ma non basta.

Il consiglio del giorno: non fare sempre tutto da sola.

Voto 6 affaticata.

Scorpione

Amore: o calza a pennello o lo rifiuti categoricamente.

Lavoro: un vero despota.

Fortuna: vorresti comandarla a bacchetta.

Il consiglio del giorno: non andare troppo su di giri per delle quisquilie.

Voto 5 pretendi la Luna.

Sagittario

Amore: deve assolutamente sorprenderti.

Lavoro: ti piacciono solo le novità.

Fortuna: le chiedi gli straordinari.

Il consiglio del giorno: prima di lanciarti in nuovi progetti chiudi quelli passati.

Voto 7 per lo spirito di iniziativa.

Capricorno

Amore: ci pensi tu a renderlo perfetto.

Lavoro: hai l’aplomb dei veri organizzatori.

Fortuna: la metti subito a lavorare seriamente.

Il consiglio del giorno: fai il planning di tutti i giorni per i prossimi 3 mesi .

Voto 8 e mezzo organizzatissimo.

Acquario

Amore: fermo ai blocchi di partenza.

Lavoro: sei un vero ‘pesta piedi’.

Fortuna: non è possibile strapparti neppure un sorriso.

Il consiglio del giorno: esprimi la metà dei concetti che ti passano per la testa.

Voto 5 scorbutico.

Pesci

Amore: è un pienone di poesia.

Lavoro: conta di più il modo che il compenso.

Fortuna: è totalmente intenerita da tutto questo romanticismo.

Il consiglio del giorno: puntate solo sui rapporti emotivi.

Voto 7 e mezzo super dolci.