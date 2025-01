video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 23 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 23 gennaio 2025, e le previsioni segno per segno di Ginny. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: tenero tontolone.

Lavoro: meglio far parte del pubblico.

Fortuna: è il booster giornaliero che ti manca.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 22 gennaio 2025

Il consiglio del giorno: posticipa l’iscrizione in palestra.

Voto: 6 e mezzo affaticato.

Toro

Amore: hai bisogno di un po’ di peperoncino.

Lavoro: intrighi da Law and Order.

Fortuna: ha bisogno dei colpi di scena.

Il consiglio del giorno: vuoi una vita ‘spericolata’.

Voto 5 nuova pelle.

Gemelli

Amore: vi basta immaginarlo per realizzarlo.

Lavoro: regali a non finire come se fosse il giorno di Natale.

Fortuna: vi premia sempre.

Il consiglio del giorno: scegliete sempre progetti fuori dall’ordinario.

Voto 7 e mezzo principini.

Cancro

Amore: un vero tripudio di passione.

Lavoro: comunque arrivi sempre e serenamente a fine mese.

Fortuna: devi solo orientarla bene.

Il consiglio del giorno: non avere troppa fretta.

Voto 8 esaltato.

Leone

Amore: sei iper esclusivo.

Lavoro: meglio non contraddirti.

Fortuna: come il caffè a letto appena svegli per mitigare l’umore.

Il consiglio del giorno: partecipa agli eventi a numero chiuso.

Voto 5 con il mal di testa.

Vergine

Amore: pretendi il ‘top’.

Lavoro: non hai rivali.

Fortuna: ti fa mettere il turbo.

Il consiglio del giorno: punta su progetti ambiziosi.

Voto 8 campionessa.

Bilancia

Amore: fuori forma.

Lavoro: buchi le scadenze.

Fortuna: non sei esperta in materia.

Il consiglio del giorno: affronta il tuo quotidiano con molta calma.

Voto 6 – da pianificare.

Scorpione

Amore: passione scoppiettante.

Lavoro: batti tutti a mani basse.

Fortuna: in perfetta sincronia.

Il consiglio del giorno: organizza un surf trip.

Voto 9 top

Sagittario

Amore: non brilli per smancerie.

Lavoro: valuta nuove forme di comunicazione.

Fortuna: è finita con le decorazioni di Natale.

Il consiglio del giorno: non fissarti solo su alcune opzioni.

Voto 6 mogio mogio.

Capricorno

Amore: romantico come le poesie di Tagore.

Lavoro: ti lasci andare al pensiero ‘laterale’.

Fortuna: la cogli negli sguardi del tuo partner.

Il consiglio del giorno: accogli punti di vista alternativi.

Voto 8 sognatore.

Acquario

Amore: non è nelle tue corde.

Lavoro: fa di tutto per farti innervosire.

Fortuna: in ritardo ma non per questo non puoi non aspettarla.

Il consiglio del giorno: camomilla al posto del caffè.

Voto 5 – irascibile.

Pesci

Amore: vivete una vera favola.

Lavoro: soddisfatti per gli ottimi risultati.

Fortuna: vi rassicura ripetendo come un mantra che va tutto bene.

Il consiglio del giorno: shopping ma per fare regali gli altri.

Voto 8 generosi.