L'oroscopo di domani 21 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, mercoledì 21 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ancora la Luna in Cancro fino all'ora di pranzo mentre poi passerà in Leone. Il fuoco del Leone spegnerà un pochino le emozioni di questi ultimi giorni. Il segno fortunato di domani è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato lo Scorpione che inizia a sentire la Luna storta.

L'oroscopo di domani, mercoledì 21 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 21 febbraio 2024, Venere e Marte proseguono a braccetto in Acquario mentre la Luna finisce il suo percorso in Cancro e nel pomeriggio si sposta nel segno del Leone mettendo fine al trionfo dell'elemento acqua di questi giorni che ci ha inondati di emozioni. Il segno fortunato di domani è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato lo Scorpione che inizia a sentire la Luna storta.

Ariete

Amore: lo pretendi iper performante.

Lavoro: sei sempre sulla cresta dell’onda.

Fortuna: quando ci sono i buoni proposi propositi non hai assolutamente bisogno di applicarla.

Il consiglio del giorno: cerca sempre un punto di incontro, è più facile trovarlo di quanto tu possa pensare.

Voto: 7 e mezzo ragionato.

Toro

Amore: sei addirittura dubbioso su quale sia il tuo gusto preferito.

Lavoro: vedrai che provare qualcosa di nuovo non è poi così male.

Fortuna: se senti la necessità di una pausa è proprio perché hai bisogno di prendertela.

Il consiglio del giorno: sfoltisci la tua agenda da appuntamenti inutili.

Voto: 5 e mezzo stanco.

Gemelli

Amore: grandi prospettive all’orizzonte.

Lavoro: siete il braccio destro del capo, interpellati su qualsiasi questione.

Fortuna: è decisamente il vostro accessorio preferito.

Il consiglio del giorno: condividete tutta la vostra immensa cultura sui social.

Voto: 8 e mezzo secchioni.

Cancro

Amore: è il lato più importante di tutta la tua esistenza.

Lavoro: ti sai esprimere al massimo quando ami profondamente quello che fai.

Fortuna: pronta a passarti tutti i gadget da far autografare al tuo idolo.

Il consiglio del giorno: cerca su Internet i vecchi poster di Dylan McKay di Beverly Hills 90210, quelli che tenevi appesi in cameretta per intenderci.

Voto: 6 + tenerone.

Leone

Amore: ti senti come un bucaneve fiorito troppo presto.

Lavoro: non vedi l’ora di fare la rivoluzione.

Fortuna: vorresti una bacchetta magica per farla intervenire quando vuoi.

Il consiglio del giorno: vai a un concerto punk rock per sfogarti un po’.

Voto: 6 – compresso.

Vergine

Amore: vorresti essere sconvolta con una serata osé.

Lavoro: puoi provare qualche cosa di nuovo ad esempio arrivare in ritardo.

Fortuna: puoi trovarla nei luoghi più insoliti, devi solo prestare più attenzione.

Il consiglio del giorno iscriviti a un corso di enologia.

Voto: 6 intraprendente.

Bilancia

Amore: deve assolutamente farti ridere a crepapelle.

Lavoro: ti ricordo che si può anche guidare tutti quanti senza instaurare il regime del terrore.

Fortuna: su di te ha lo stesso effetto del Jeffer dopo un pranzo luculliano.

Il consiglio del giorno: prova lo Sri Sri Yoga, lo yoga della risata.

Voto: 7 + tutto da ridere.

Scorpione

Amore: sei troppo stanco per poterlo divorare.

Lavoro: delegare alla fine non è poi così male.

Fortuna: ti suggerisce una giornata alle terme per rifocillarti.

Il consiglio del giorno: il sonno ristoratore dura almeno otto ore.

Voto: 6 e tanto riposo.

Sagittario

Amore: il tuo cuoricino è pronto a dare e a ricevere.

Lavoro: sei pronto a prendere il primo volo per fare new business anche se non è necessario.

Fortuna: vorresti indossarla come un antico manufatto a forma di scarabeo.

Il consiglio del giorno: riguarda i vecchi film di Indiana Jones.

Voto: 8 + all’avventura.

Capricorno

Amore: lo vivi alla Sandra e Raimondo.

Lavoro: sei in modalità Robocop.

Fortuna: vorrebbe coccolarti ma tu non la lasci avvicinare.

Il consiglio del giorno: mostrati liberamente per quello che sei.

Voto: 6 riservato.

Acquario

Amore: ci metti un doppio pizzico di fantasia.

Lavoro: la creatività è fondamentale e porta all’innovazione.

Fortuna: Hai la capacità di immaginarla in qualsiasi forma e situazione.

Il consiglio del giorno: prova anche tu a correre con un ananas in testa.

Voto: 8 e mezzo creativo.

Pesci

Amore: avanti tutta.

Lavoro: sapete armonizzare tutti quanti come un direttore d’orchestra.

Fortuna: c’è totale collaborazione.

Il consiglio del giorno: guardate tutti gli outfit delle star ai Bafta.

Voto: 7 sentimentali