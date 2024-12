video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 23 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 23 dicembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: acidulo come lo zenzero anche se candito.

Lavoro: ti trinceri dietro ad impegni vari anche se non hai nulla da fare.

Fortuna: meglio che non ti faccia improvvisate.

Il consiglio del giorno: vestiti di verde da vero Grinch.

Voto: 5 e mezzo rigido

Toro

Amore: come i rapporti diplomatici.

Lavoro: spegni tutto fino alla Befana.

Fortuna: punta tutto sulla sobrietà.

Il consiglio del giorno: non mangiare tutto il panettone a colazione.

Voto 7 trattieni la panza.

Gemelli

Amore: pronti alla maratona di coccole.

Lavoro: siete reperibili ma solo per il supporto emotivo.

Fortuna: non vede l’ora di fare la festa con voi.

Il consiglio del giorno: indossate cerchietti natalizi anche quando andate a fare la spesa.

Voto 8 raggianti.

Cancro

Amore: fuocherello debole.

Lavoro: conti solo i risparmi.

Fortuna: per te vale di più se fai tutto da solo.

Il consiglio del giorno: fai qualche telefonata di auguri solo per educazione.

Voto 5

Leone

Amore: pronto a una ‘pre-vigilia’ davvero infuocata.

Lavoro: hai già messo l’out of office fino all’anno prossimo.

Fortuna: è come la segretaria perfetta, pensa tutto lei.

Il consiglio del giorno: prepara sci e scarponi da mettere in macchina.

Voto 8 preso benissimo.

Vergine

Amore: è sotto una pila di maglioni disordinati.

Lavoro: meglio tardi che mai.

Fortuna: non sei dotata di bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: fai un pochino d’ordine, vedrai che basta poco.

Voto 6 da recuperare.

Bilancia

Amore: è la tua ragione di vita.

Lavoro: in pochi minuti risolvi problematiche titaniche.

Fortuna: si integra perfettamente con l’abito delle feste.

Il consiglio del giorno: metti tacchi anche con il ghiaccio perché non temi nulla.

Voto 8 super dinamica.

Scorpione

Amore: lo analizzi molto attentamente.

Lavoro: valuti cambiamenti di grande importanza.

Fortuna: non sei per nulla superstizioso.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti quanti con le tue battutine super ironiche.

Voto 7 perché te lo meriti.

Sagittario

Amore: sempre al tuo fianco.

Lavoro: una fucina di idee.

Fortuna: praticamente tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: acquista un quadernetto dove scrivere tutti i tuoi progetti futuri.

Voto 9 e mezzo campione.

Capricorno

Amore: dispettoso come ‘Dennis combinaguai’.

Lavoro: non puoi sempre fare di testa tua.

Fortuna: anche lei prova a moderare i tuoi toni.

Il consiglio del giorno: opta sempre per la gentilezza perché funziona.

Voto 5 come un pungitopo.

Acquario

Amore: ti stendi a tappetino.

Lavoro: ormai viaggia con il pilota automatico.

Fortuna: ti piacerebbe poterla regalare a chi vuoi bene.

Il consiglio del giorno: prepara gli ultimi regali di Natale. Anche un pensierino andrà benissimo.

Voto 9 per la grande bontà d’animo.

Pesci

Amore: ammiccanti e con molta voglia di coccole.

Lavoro: fate solo lo stretto indispensabile.

Fortuna: potete usarla, ma con il contagocce.

Il consiglio del giorno: non dovete avere assolutamente fretta.

Voto 7 poche idee ma chiare.