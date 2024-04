video suggerito

L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 aprile 2024: Ariete e Leone grandi amanti L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 aprile 2024 sarà particolarmente potente perché il segno zodiacale più sollecitato sarà l'Ariete: un segno travolgente e passionale ma anche testardo ed egocentrico.

Nell'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 aprile 2024 il pianeta dell'amore, Venere, è ufficialmente entrato nel segno dell'Ariete dove si trova anche Mercurio retrogrado. Grande amore quindi per i segni di fuoco! La notizia però è che la settimana parte subito lunedì 8 con la Luna nuova in Ariete che è anche eclissi di Sole. Il cielo sembra proprio dirci che siamo noi i grandi protagonisti del nostro destino e dobbiamo andarci a conquistare quello che vogliamo senza aspettare che ci venga regalato.

Oroscopo settimanale 8-14 aprile: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali con l'oroscopo dall'8 al 14 aprile 2024

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei tu il grande protagonista dell'oroscopo di questa settimana caro Ariete! Le tue energie dirompenti e travolgenti sono pronte ad insegnare a tutti noi quanto sia assolutamente importante, anche nei momenti più difficili, avere ben chiari chi siamo e soprattutto quanto abbiamo bisogno di essere riconosciuti dagli altri. Ti rimbocchi le maniche e vai a conquistare quello che ti meriti, in amore e sul lavoro.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Regia ancora per questa settimana alla tensione malinconica, quasi autunnale di questa Venere. Sarà facile vederti scendere qualche lacrimuccia guardando qualche vecchia foto ma tu sei ancora tutto proiettato sui piaceri più ingordi e fisici dell'oggi. Nessun ripensamento potrà rovinarti la settimana!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nonostante questo periodo ti imponga pensieri profondi, bilanci noiosissimi e rigorosi progetti, direi che è una settimana con Mercurio e Venere a favore te la puoi addirittura godere. Darai sfogo a tutte le tue abilità intellettuali e dialettiche proprio per convincere prima di tutto te stesso e poi, a ruota, tutti gli altri, di quello che stai vivendo e soprattutto lasciando andare. Hai solo bisogno di qualcuno che ti ascolti.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'amore non sarà certo il tuo forte in questa settimana a meno che non si tratti di amore sotto le coperte, quello che viene giudicato soltanto dalla prestazione! Potrebbe però addirittura piacerti questa sensazione di non sopportare nessuno e soprattutto di avere tantissima voglia di dirglielo in faccia. Non ti farai certo pregare per uscire dalla tua comfort zone.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non hai alcuna intenzione di limitare nemmeno di un briciolo il tuo meritatissimo godimento dei piaceri! Venere e Mercurio a favore amplificano il tuo carisma, lo charme, il fascino che sarà assolutamente irresistibile. Se è vero che Giove ti rende assolutamente difficile prendere decisioni drastiche sia dal punto di vista del fitness che dal punto di vista economico, decidi che questa settimana vada vissuta così: un piccolo piacere per volta e senza esagerare.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Eri pronta al fatto che questo periodo non fosse proprio una passeggiata: tutta colpa di Saturno contro! Certo che adesso che ci si mette anche Marte hai proprio l'impressione di dover nuotare in un fiume controcorrente senza nemmeno le pinne. Però sono sicura che qualsiasi situazione faticosa non faccia che rendere più inevitabile e quindi anche più veloce ogni tua presa di posizione. Non te lo farai ripetere due volte!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La situazione resta piuttosto complessa cara Bilancia perché contemporaneamente hai sia Venere sia Mercurio retrogrado in opposizione. Questo significa che sarai poco diplomatica, nervosetta, pronta ad esplodere anche solo per un buongiorno detto troppo a bassa voce. Dialogare con te è assolutamente sconsigliato a meno che non sia necessario: tu vuoi avere ragione senza nemmeno fare lo sforzo di trovare delle motivazioni

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nessuno riuscirà a scalfire nemmeno di un pochetto quella sicurezza in te stesso che ti sei faticosamente guadagnata! Ti piace davvero tantissimo avere l'aria da lupo di mare, di chi ne ha recentemente passate tante ma ha capito il senso della vita. Praticamente un guru di Instagram! Affascinante sia dal punto di vista erotico, che non è una novità, sia dal punto di vista intellettuale: seguire te ci verrà assolutamente naturale.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La situazione è davvero poco ma poco poco equilibrata: mentre Marte e Saturno ti vogliono togliere tutte le certezze, anche quelle sulle quali hai costruito tutta la tua carriera, in compenso Venere ti coccola. Qualsiasi cosa succeda hai la sensazione di avere un angelo protettore e, in fondo, anche un ottimo navigatore direttamente dall'universo. I tuoi discussioni sentimentali faranno invidia ai Ghostwriter dei politici.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio e Venere contemporaneamente a sfavore sembrano proprio averti preso di mira: peccato perché ci eravamo abituate ad un Capricorno particolarmente romantico e sensuale. Farti uscire un po' troppo velocemente di bocca tutto quello che pensi davvero su chi hai di fronte sarà questione di uno schiocco di dita. E si sa che quando ti ci metti non hai davvero che età per nessuno. Chi collabora con te dovrà venire in ufficio armato.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti vedo che sghignazzi sotto i baffi caro acquario mentre tutti intorno a te fanno fatica a prendersi del tempo per pensare, a godersi la meraviglia degli imprevisti anche quando sconvolgessero completamente piani organizzati da tempo. Tu che sei il segno zodiacale dell'improvvisazione, della leggerezza e della capacità di vivere ogni sollecitazione dell'universo avresti molto da insegnarci. Sembri proprio seguire i messaggi che arrivano e le opportunità che fioriscono come se avessi di fronte una mappa.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte, pianeta delle energie, insieme a Saturno continua ad essere nel tuo segno zodiacale è questo ti rende molto ma molto diverso dal solito. Il che, sia chiaro, non è per forza un male! Per colpa di mercurio retrogrado però ogni tanto potresti intestar dirti un po' troppo su qualche idea, progetto, realizzazione. Rischiamo che tutta la tua meravigliosa capacità di adattamento mantenga la creatività soltanto sotto le coperte. Va bene essere decisi ma non dimenticarti della sensibilità.

Voto 8