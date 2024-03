video suggerito

L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 aprile 2024: Cancro e Capricorno in confusione L’oroscopo della settimana che va dall’1 al 7 aprile 2024 ripropone il tema di Mercurio retrogrado. Succede tre volte ogni anno e quest’anno coinvolgerà sempre i segni di fuoco. Ci si prepari ad un po’ di testardissima confusione, soprattutto per Bilancia, Cancro, Capricorno e Ariete stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 aprile 2024 torna a riproporre, come succede tre volte all'anno, il famosissimo e temutissimo Mercurio retrogrado. Posto che io non sono d'accordo sul fatto di temere i pianeti quando sono nella loro fase retrograda, è pur vero che Mercurio ovvero il pensiero, in Ariete, ovvero testardo, quando diventa retrogrado potrebbe in effetti essere un po' problematico. Mi riferisco soprattutto ai segni cardinali: Bilancia, Cancro, Capricorno e Ariete stesso. Nel frattempo Venere e Marte restano nel segno dei Pesci, quindi dolci anche se poco determinati.

Oroscopo settimanale 1 – 7 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali con l'oroscopo dal 1 al 7 aprile 2024: occhio a Mercurio che torna retrogrado!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lo so, caro Ariete, che dare consigli a te anche se il mio mestiere a fare l'astrologa non è sempre cosa semplice.tu sei passionale, determinatissimo, testardo fino all'irremovibile. in questa settimana poi tutte queste caratteristiche si amplificheranno, cresceranno come il plum-cake nel forno. Però tieni conto che tra Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale e Venere e Marte in una posizione di dubbio e insicurezza, è possibile che ci si debba fermare per indagare quello che senti, senza prendere decisioni di petto. Se ce la fai!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

A te, diciamocelo, di questo Mercurio retrogrado te ne frega davvero poco! Sei troppo impegnato a goderti Venere e Marte che per questa settimana ancora saranno entrambi contemporaneamente a tuo favore. Questo significa che quasi niente o nessuno potranno distoglierti dal desiderio di goderti la vita, l'amore, tutti i piaceri che riesci a recuperare. Per fortuna sei un tipo semplice e di piaceri ne trovi anche nella marmellata che si stende perfettamente senza grumi sulla fetta di pane e burro.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In questa settimana la sensazione di solitudine, di dispersione emotiva e persino intellettuale, ti sembra qualche volta persino insopportabile.proprio tu che sei uno dei segni zodiacali più bravi a trovare una via d'uscita in qualsiasi momento, adesso vorrei soltanto barricarti sotto al piumone. Avere Venere, Marte e anche Saturno tutti contro ti sembra davvero troppo persino per te! Qualsiasi cosa riesca a distrarti è la benvenuta.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La sicurezza e la rassicurazione dal punto di vista emotivo sono un po' il tuo forte e un po' la tua grande ricerca.per questo in questa settimana con tutti i pianeti della forza ma anche dell'amore a tuo favore adorerai tutte le persone che verranno da te per appoggiarsi emotivamente e trovare conforto. Ne hai davvero per tutti! Anche se, con me non puoi certo mentire, per colpa di quel Mercurio retrogrado a sfavore qualche dubbio inizia ad insinuarsi anche tra i tuoi sentimenti più cementificati.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Adesso che hai finalmente conquistato un barlume di pace non ci pensi nemmeno di farti rovinare il tutto da Mercurio che diventa retrogrado. Se ci saranno dei dubbi da prendere in considerazione lo farai con la maggior calma possibile! D'altronde tutto questo periodo disconnesso ti ha fatto capire che per comprendere davvero dobbiamo mettere in discussione, costi quel che costi.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

E abbiamo capito che questo non è proprio il tuo periodo più semplice e ancora per questa settimana dovrai stringere i denti e morsicarti la lingua ogni volta che ti verrà voglia di mandare a monte tutto e minacciare di trasferirti 7 anni in Tibet con i monaci! Troppi pianeti sono in opposizione e tu ritieni che le problematiche da risolvere non siano fattibili per una unica sola Vergine! Mercurio retrogrado non aiuta ma in realtà non peggiora nemmeno la situazione.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Eccoci, cara Bilancia, Mercurio retrogrado è proprio perfettamente in opposizione al tuo segno zodiacale quindi avrai tempo questa settimana, almeno fino a venerdì, per pensare a quali tattiche mettere in atto per non perdere tutta la tua diplomazia proprio adesso. Anche se, te lo devo proprio dire, ogni tanto sbottare, soprattutto per te che ti trattieni molto, potrebbe essere liberatorio e aprire squarci di verità anche nelle relazioni. Pensaci!

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Di Mercurio retrogrado proprio non ti preoccupi un po' perché dal segno dell'Ariete ti crea davvero pochissimi problemi ma soprattutto perché se c'è un segno zodiacale che è proprio capace di fermare lo show per dedicarsi ai propri tormenti interiori quello sei tu! Anzi, ti prego, insegnalo anche agli altri. Nel frattempo poi tu ti godi l'amore e anche tutto il suo contorno erotico.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di dire tutto quello che pensi, soprattutto quando sono commenti acidelli e biforcuti, sarà davvero il resistibile. D'altronde tutti questi pianeti a sfavore riducono al minimo il tuo desiderio di avere qualsiasi buon rapporto con l'esterno: ti basta poter dire la tua e nemmeno con troppa diplomazia. L'amore, in tutte le sue forme, lo eviti come i colpi d'aria in questa stagione ballerina. Inutile cercare di farti le coccole per addolcirti.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio retrogrado sembra proprio averti preso di mira, proprio tu che sei un segno zodiacale che fa del pensiero, della ragione, dello studio e anche delle grandi dichiarazioni a voce alta il suo forte. Adesso invece sarà bene che ti dedichi all'amore e che ascolti il cuore, l'istinto e anche la passione. Non ti dimenticare che tu sei un segno di terra, capace di godersi la vita quando riesce a chiudere fuori il super io.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa storia di vedere tutti i segni zodiacali particolarmente confusi da Mercurio retrogrado ti diverte moltissimo. Gli ultimi mesi ancora più del solito ti hanno fatto capire quanto sia importante la tua dote di saper gestire le situazioni che sfuggono al tuo controllo, quelle che presentano aspetti imprevisti. Sei capace di prendere al volo le cose migliori che la vita ti fa passare davanti, anche qualora stessero correndo.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere e Marte sono ancora per questa settimana entrambi contemporaneamente nel tuo segno zodiacale tu non hai alcuna intenzione di lasciarti distrarre da questo aspetto meraviglioso! Hai voglia d'amore, di coccole, di dolcezza che così, senza preavviso, sappia trasformarsi in tsunami di passione e valanghe di divertimento. Insomma non hai nessuna intenzione di startene tranquillo: è ora di goderti la vita.

Voto 8