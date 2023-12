Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023: Venere bacia Pesci e Cancro Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 dicembre 2023 abbiamo una nuova Venere in Scorpione che rende decisamente più pregni di spirito natalizio i segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scoprione, appunto.

L'oroscopo di questa settimana che va dal 4 al 10 dicembre 2023 vede due passaggi importanti dei pianeti veloci, quelli che guardiamo di più nelle previsioni settimanali appunto. Mercurio inizia il suo percorso nel segno del Capricorno, dove sarà anche retrogrado, e dove è entrato alla fine della scorsa settimana. La vera notizia però è il pianeta dell'amore, Venere appunto, sopravvalutata in questo periodo, che entra nel segno dello Scorpione.

Oroscopo settimanale 4 – 10 dicembre: le previsioni segno per segno

Nell'oroscopo di questa settimana i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) saranno decisamente emotivi e affettuosi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere si è finalmente tolta di torno, e tu ricomincia ad essere almeno simpatico. Anzi, con Marte a favore sarai il re della festa, l'organizzatore di aperitivi anche all'ultimo minuto e l'ultimo a mettersi la giacca e spegnere la luce quando si tratta di tornare a casa. Così tanta voglia di fare, strafare e divertirti non ce l'avevi da un sacco di tempo. Chiaro che essendo tu un segno di fuoco ed avendo anche Mercurio a sfavore il rischio di dire cose senza accorgerti che possono essere poco carine è altissimo.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tocca a te da questa settimana avere Venere in opposizione. In compenso grazie a Mercurio potrai dedicarti all'intelletto, al pensiero e addirittura alla comprensione. Insomma tutto quello che ha a che fare con l'attività cerebrale ti vedrai in prima linea meglio di un maratoneta della domenica. Proprio tu che di solito hai tanta voglia di organizzare pranzi e cene con amici e parenti questa volta potresti darti malato solo per il gusto di startene solo soletto sul divano.

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Anche nell'oroscopo di questa settimana Marte resta in opposizione al tuo segno zodiacale ma per fortuna Mercurio ti ha lasciato libero e tu ricominci a dedicarti ai pensieri, alle idee e alle chiacchiere. Dato però che avrai i nervi a fior di pelle e una spiccata intelligenza, ti renderai conto da solo che è meglio evitare contatti umani elettrici il più possibile: sfrutta tutto lo smart working che puoi. Questo è proprio il momento di riposarti fisicamente e far piuttosto lavorare il cervello.

Voto 6 meno

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Poco ti importa di avere Mercurio in opposizione proprio in questi giorni perché tanto tu sei tutto concentrato sull'amore, ritrovato grazie a Venere in scorpione. Così mentre il capo parla per dividere i compiti tra i partecipanti alla riunione, tu guardi fuori dalla finestra e sospiri in preda ai ricordi delle tue notti bollenti. Il tuo cuoricino batte così forte che lo si sente persino da fuori.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti scoccia un po' avere Venere proprio adesso a sfavore. In compenso grazie a Marte non hai nessuna intenzione di mettere via il vestitino di paillettes o gli stivali di pelle che pensavi di sfoggiare alla festa di Natale aziendale. Probabilmente risulterai un pochino più aggressivo, nel senso di sfacciato ed esagerato, ma ugualmente energico e travolgente. Anzi qualche volta pure troppo.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Marte a sfavore potrebbe farti esagerare con la schiettezza nel dire quello che pensi, soprattutto adesso che hai ripreso possesso di tutte le tue facoltà intellettuali grazie a Mercurio a favore. Direi che non ti farai di certo pregare per dire quello che pensi e soprattutto questa nuova determinazione ci rassicura: nessuno mette in discussione che tu abbia ragione.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai dovuto abbandonare la tua amata Venere e lasciarla allo Scorpione. Lo so che sei sempre dispiaciuta quando succede! In compenso però rimane Marte dalla tua parte e la combo con Mercurio a sfavore potrebbe renderti decisamente più audace, farti parlare ancora prima di aver azionato il cervello e soprattutto il depuratore di idee. Conoscendo te e la tua diplomazia direi che questo non debba essere necessariamente un male. Anzi!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Arriva Venere, il pianeta della dolcezza, nel tuo segno zodiacale e tu sei davvero pronto a sentire e soprattutto a dimostrare tutto l'amore che questo periodo natalizio in effetti richiederebbe. Sarai il segno più felice di quei momenti di intimità anche tra persone che si sopportano poco come qualche collega o qualche vicino di casa. Per una volta sarai assolutamente disposto a mettere da parte tutto quello che pensi davvero per fare un bel sorrisone e soprattutto un bel brindisi. Ti accorgerai come con Venere a favore la convivenza con resto del mondo diventi decisamente più semplice.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte resta nel tuo segno zodiacale e tu non hai intenzione di smettere di mostrare tutto il fuoco di cui sei capace. Troppo spesso, per indole, la tua passione si smorza per fare il posto alla saggezza, all'illuminazione intellettuale. Quindi questa settimana non avrai alcuna intenzione di rinunciare a follie, colpi di testa, dichiarazioni pazze. Per fortuna tutto è sempre tenuto sotto controllo da Venere che nella sua nuova posizione ti rende decisamente empatico. Non rischierai di ferire i sentimenti di nessuno.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio, pianeta della ragione, è nel tuo segno zodiacale e Venere la smette di darti fastidio. E' finalmente arrivato il tuo Natale! Non chiedi davvero nulla di più. Dopo qualche settimana decisamente malinconica e sottotono, di quelle che ti guardavi allo specchio e nemmeno tu ti riconoscevi più, adesso torni a farti sentire. Soprattutto riprendi in mano i tuoi progetti e non hai alcuna intenzione di fermarti, nemmeno per le feste comandate.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È stato breve ma intenso questo momento d'amore e di dolcezza verso il resto del genere umano. Avevi decisamente bisogno di riprendere in mano i sentimenti soprattutto dopo quest'estate davvero freddina, contrariamente all'andamento metereologico mondiale. Adesso però Venere, sempre lei, si rimette in una posizione sfavorevole e a te non resta che fare sesso o fare sport. Di coccole in tutti i casi non se ne parla.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte resta a sfavore e questo è l'unico neo del tuo oroscopo della settimana! In compenso però Venere ti bacia ma soprattutto ti fa baciare e Mercurio ti fa tornare la voglia di dire cose carine, romantiche e profondamente pensate. Rischi di essere piuttosto sfaticato oppure di innervosirti con un niente ma fare la pace con te sarà davvero un momento meraviglioso.

Voto 7