L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: legami rinnovati per Bilancia e Gemelli Nell'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024, l'Eclissi solare e la Luna Nuova in Bilancia porterà i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) a riconsiderare relazioni ed equilibri. Le previsioni astrali di Ginny per la prossima settimana.

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre 2024, sia Marte in Cancro (il 30) che Venere in Scorpione (il 4) faranno trigono a Saturno, portando stabilità e sostegno emotivo in particolare ai segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Mercoledì 2 ottobre ci saranno altri due eventi importanti: l’Eclissi solare e la Luna Nuova in Bilancia, che influenzeranno i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), oltre che il Leone e il Sagittario, invitandoli a riflettere su modalità più equilibrate di vivere le relazioni e preparando il terreno al cambiamento personale.

Oroscopo settimanale 30 settembre-6 ottobre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana impegnativa, amico dell’Ariete perché l’opposizione della Luna Nuova in Bilancia e l'eclissi solare di mercoledì potrebbe portare alla luce tensioni non risolte soprattutto nell’ambito delle relazioni, spingendoti a rivedere l’equilibrio tra il tuo bisogno di indipendenza e l'armonia nelle tue interazioni. Potresti sentirti come se il mondo esterno ti mettesse alla prova, in particolare sul fronte relazionale, ma anche su quello lavorativo. A rendere tutto più intenso, anche Sole e Mercurio che ti si oppongono, spingendoti a riconsiderare come comunichi i tuoi pensieri e bisogni. Le tue parole potrebbero diventare armi affilate, soprattutto se cerchi di difendere troppo vigorosamente le tue posizioni. Marte in quadratura potrebbe amplificare l'urgenza di reagire, creando un rischio concreto di scontri se non controlli gli impulsi. So che per te non è facile, ma prova a lasciare che la Luna Nuova ti guidi verso una nuova comprensione delle situazioni, senza forzare risposte immediate o azioni impulsive.

Voto 5 – – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amico Toro, in arrivo giornate di riflessioni sui legami affettivi, per via di una Venere in Scorpione che, nel weekend, facendo anche comunella con la Luna, solleverà le onde del tuo cuore. Sentirai l'intensità dei tuoi desideri e la profondità delle tue emozioni come un mare in tempesta. Venere, però, è sostenuta da Saturno e, anche se la tempesta emotiva sarà forte, ci sarà lui, il Vecchio Saggio, che ti permetterà di mantenere la rotta e aiuterà anche Marte ad agire come un vento favorevole che spingerà le tue vele verso nuovi orizzonti, stabilizzando le situazioni per te incerte. Naviga con grazia le tue emozioni, non opporre loro resistenza e cerca di creare una balance tra la loro fluida natura e la tua solida terraferma: potrebbe essere una grande opportunità di crescita e consolidamento.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cielo di grandi opportunità per voi dei Gemelli! Le vostre idee brillano, grazie a Sole e Mercurio che all’unisono vi manderanno energia e chiarezza, rendendo facile esprimere ciò che pensate e permettendovi di comunicare in maniera fluida e incisiva. Le parole che escono dalla vostra bocca potranno diventare semi di verità, piantati con cura nel terreno fertile della vostra mente. Sfruttate questa energia per esprimere i vostri desideri con chiarezza, senza paura di mostrare chi siete veramente. E non dimenticate l’evento clou della settimana: la Luna Nuova e l'eclissi solare in Bilancia di mercoledì! Questa non sarà solo una Luna Nuova, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, che vi spingerà verso nuovi inizi nelle relazioni e nella vita sociale. È il momento perfetto per liberarvi di vecchie dinamiche e dare il benvenuto a legami freschi e scintillanti. È come se il sipario si alzasse su un nuovo palcoscenico e voi siete pronti a rivelare potenzialità ancora inespresse… quindi, forza, esprimetele!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro caro, la Luna nuova e l'eclissi solare in Bilancia sembrano spegnere le luci di un teatro che ti era familiare, lasciandoti vagare al buio tra le ombre delle dinamiche delle tue relazioni. Il Sole e Mercurio sembrano complicare le cose aggiungendo tensione e altra confusione. Ma in questo caos, Venere, trigona a Saturno, ti sussurra di scendere in profondità, di avvicinarti a ciò che è nascosto per distinguere tra illusione e verità, per costruire relazioni che rispecchino davvero il tuo essere, spogliate dai compromessi e da ciò che non ti appartiene. Affronta con pazienza questo viaggio, lasciando che le connessioni autentiche si manifestino. Marte, anche lui in armonia con Saturno, ti dà la forza di resistere e di agire con consapevolezza e la Luna in Scorpione del weekend sarà per te un balsamo che nutrirà le tue radici emotive e rinnoverà i tuoi legami.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Immagina un re che, dopo una lunga e gloriosa stagione di conquiste, si ritrova a contemplare il suo regno. La Luna Nuova con eclissi solare in Bilancia segna la fine di un ciclo e l'inizio di una nuova fase. Questa settimana, il Sole e Mercurio ti offrono chiarezza nel comunicare e nel farti capire, ma Venere in quadratura ti trattiene un po’ facendoti pensare che potrebbe non essere il momento giusto per intessere nuovi rapporti. È come se il re, consapevole della fine di un'era, fosse ancora riluttante a stringere nuove alleanze, ma ha comunque la consapevolezza di una chiusura che lo spinge a riflettere su ciò che è stato e su ciò che potrebbe essere. La Luna in quadratura nel weekend aggiunge una nota di tensione, ma anche di profondità emotiva. Anche se non ti senti totalmente pronto a nuovi inizi, puoi trovare la bellezza e la saggezza nella consapevolezza che il cambiamento a breve si attuerà: è il momento per prepararti al prossimo capitolo della tua vita.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, Vergine, sembra che tu abbia finalmente tracciato una rotta chiara da seguire. La Luna è nel tuo segno a inizio settimana, illuminando i dettagli di ciò che deve essere fatto, mentre Venere e Marte formano aspetti armoniosi che sostengono il tuo cammino con grazia e forza. È come se avessi acceso una lampada durante un’escursione notturna e ora vedi dove dover mettere i piedi. Dai attenzione alle persone che ti circondano, ai rapporti che si stanno costruendo o modificando, ma non avere fretta. Come un giardiniere che ha appena piantato nuovi semi, tieni a mente che ci vuole tempo e cura per vedere crescere ciò che hai seminato. Marte coalizzato con Saturno, ti dona la disciplina per fare le scelte giuste, passo dopo passo, senza perdere di vista il quadro generale della situazione. Ricorda le parole di Confucio: “La felicità non si trova in chi cammina più veloce, ma in chi sa camminare nella giusta direzione”. E tu, questa settimana, lo stai facendo.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Inizia la settimana come un dipinto che prende vita, con Sole e Mercurio che si uniscono nel tuo cielo, illuminando il sentiero verso nuove intuizioni e idee brillanti, cara Bilancia. È un momento di chiarezza, dove le parole fluiscono e facilitano conversazioni proficue e riflessioni profonde. Mercoledì, la Luna nuova e l'eclissi di Sole nel tuo segno portano un'aura di rinascita, un'opportunità di riassettare le tue intenzioni. I tuoi sogni sembrano più raggiungibili (c’è sempre anche Giove che ancora ti sostiene!) come stelle cadenti nel buio della notte. Sì, quel Marte lì in Cancro può infastidirti, ti può far sentire a volte un po’ sopraffatto, quindi per questo motivo potresti impiegare un po’ più tempo per far realizzare i tuoi sogni, ma hai tutte le carte in regola per poterlo fare, quindi non demordere, non lasciarti abbattere e sguardo sempre avanti!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La settimana inizia con Marte in un armonioso trigono con Saturno che ti dona determinazione e verve per affrontare le sfide e ti invita a non demordere, trasformando tutto ciò che incontri in opportunità. Venerdì Saturno sarà anche in aspetto con Venere nel tuo segno, quindi la sua influenza si rifletterà nelle tue relazioni, permettendoti di consolidare legami profondi e significativi; le emozioni saranno intense ma avrai la stabilità per affrontarle e per continuare sicuro sul tuo cammino. Approfitta di questa energia per esplorarle con coraggio e per costruire legami significativi: il cielo ti sta offrendo la struttura e la saggezza necessarie per trasformare questa intensità emotiva in crescita personale e relazionale. Lascia che la vela venga trasportata dal vento, ma tieni saldo il timone della tua vita.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti come se stessi scalando una montagna con un carico troppo pesante sulle spalle? Non allarmarti, è solo una sensazione provvisoria data da una Luna storta che lunedì pomeriggio si oppone a Saturno e che potrebbe farti sentire come se il peso delle responsabilità crescesse a ogni passo, facendoti avvertire la fatica di dover gestire conflitti sia interni che esterni. Ma non temere, perché il cielo già mercoledì, con la Luna nuova e l'eclissi di sole in Bilancia, ti inviterà a liberarti da questa pesantezza. Sarà il momento di lasciare andare ciò che non ti serve più, di deporre le armi e trovare nuove soluzioni per superare gli ostacoli, perché spinto da un desiderio di equilibrio e armonia. Capirai di dover gestire meglio le tue energie, senza disperderle, a favore di comportamenti più diplomatici.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei come un guerriero nel mezzo di una battaglia: la Luna nuova in Bilancia e l'eclissi solare, entrambe in quadratura, sollevano polvere sul campo a metà settimana, confondendo la vista e rendendo ogni decisione più difficile del previsto. Mercurio, anch'esso in quadratura, sembra intralciare le comunicazioni e rallentare il tuo pensiero, facendoti sentire come se ogni mossa fosse bloccata o giudicata. Per fortuna Venere brilla come una luce gentile tra le armature, invitandoti a non perdere il contatto con la bellezza e la connessione anche mentre combatti e il suo influsso ammorbidisce un po’ le situazioni fornendoti una tregua in cui puoi trovare ristoro. Quando venerdì Venere dialogherà con Saturno rafforzerà un po’ il tuo spirito, perché ti ricorderà che dentro di te hai la forza necessaria per affrontare qualsiasi sfida.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, l’eclissi solare e la Luna Nuova a favore, ti offrono l'impulso a esplorare le tue emozioni e i tuoi desideri. Questo è un momento di chiarezza e nuovi inizi, dove le opportunità si presentano come isole inesplorate, pronte a essere scoperte. Potresti sentirti pronto a combattere per ciò che ami, però attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni, rischio dietro l’angolo con Venere e Luna in Scorpione in quadratura nel weekend. È un momento di introspezione e trasformazione, che richiede di confrontarti con le tue paure e i tuoi desideri più nascosti per poter raggiungere la versione più autentica di te stesso. La scrittrice Anaïs Nin diceva "La vita si restringe o si espande in proporzione al nostro coraggio." Abbraccia questo viaggio interiore con audacia e vedrai che la tua anima si espanderà in modi che non avresti mai immaginato.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Caro Pesci, Marte a tuo favore, sostenuto anche da Saturno, ti offre l'energia e la determinazione per perseguire i tuoi sogni e ti invita a liberarti di ciò che ti rallenta: è il momento di lasciar andare ciò che non ti serve più. Venere in Scorpione, anche lei alleata con Saturno venerdì, porta una dolcezza profonda e passionale nelle tue relazioni. Le connessioni che stabilisci ora potranno trasformarsi in legami duraturi: condividi le tue emozioni senza paura di essere giudicato e permetti loro di guidarti seguendo il richiamo della tua anima. Ogni passo verso l'ignoto porta con sé il potenziale di nuove scoperte, sarà proprio il coraggio di perdere di vista la riva che ti farà scoprire nuovi oceani.

Voto 7/8