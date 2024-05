video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024: Leone e Acquario riscattano le coccole L’oroscopo di questa settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2024 sarà carico di energie soprattutto intellettuali e dialettiche. Tutto merito dei pianeti nel chiacchierone segno dei Gemelli ma anche di Mercurio che si congiunge Urano e non le manderà di certo a dire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2024, potremmo contare su tante energie sociali, socievoli, comunicative e vivaci. Venere insieme a Giove si sono spostati nel segno dei Gemelli, il segno d'aria perfetto per divertirci e chiacchierare all'inizio dell'estate. Intanto Mercurio, pianeta del pensiero e del dialogo, si congiunge a Urano nell'ultima decade del segno del Toro. Questo significa che le idee saranno geniali ma espresse senza alcun filtro!

Oroscopo settimanale 27 maggio – 2 giugno 2024 : le previsioni segno per segno

Ecco di seguito le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti senti esplodere di energie e non hai davvero alcuna intenzione di contenerti o farti contenere. D'altronde il tuo pianeta preferito sembra aver messo le tende nel tuo segno zodiacale e ti rende ancora più ariete del solito. Che si tratti di voler avere ragione, di dare dimostrazione della tua determinazione oppure di strafare anche nei divertimenti, tu sei sempre in prima linea. Ovviamente il partner potrà godere di queste rinnovate energie anche sotto le coperte.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La tua capacità di uscire allo scoperto, soprattutto intellettualmente parlando, sarà decisamente fuori controllo.ci stupiremo dell'audacia, il coraggio ma anche la parlantina che avrai anche in situazioni particolarmente difficili. Che si tratti di comunicare qualcosa di particolarmente delicato oppure di farti sentire per le tue ragioni, in tutti i casi la tua lingua lunga non avrà alcuna intenzione di muoversi felpata ma piuttosto sferzerà discorsi molto pungenti.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Venere e Giove nel tuo segno zodiacale direi che vinci facile questa settimana! Abituati perché Giove quando entra in un segno zodiacale vivace e divertente come il tuo, amplifica la voglia di fare, la sicurezza in se stessi, la capacità di buttarsi in modo spudorato e spregiudicato in nuove iniziative. Sarà davvero difficile per Saturno contro chiederti di analizzare, ponderare e misurare. Tu lo scansi con una gomitata e ti butti in un doppio carpiato in iniziative nuove e possibilmente folli.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante tutti intorno a te sembrino avere tantissima voglia di divertirsi, giocare, conoscere nuove persone e fare nuove esperienze, tu resti deciso nella tua posizione: fare meno fatica possibile e passare la maggior parte del tempo in una tranquilla e pensierosa serenità. Se ci sono feste o serate danzanti che vanno oltre la mezzanotte tu non ci pensi proprio: Marte ti fa sbadigliare già dalle 10 di sera.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Forse non sarà proprio il momento giusto per buttarti in una nuova iniziativa lavorativa o usare dal punto di vista dei rapporti esterni, soprattutto quelli di lavoro. Tutta colpa di Mercurio! In compenso però tu in questi giorni avrai soltanto voglia di dedicarti all'amore e perlopiù quello fatto di dolcezze e coccole… Mi pare che tu ne abbia in arretrate parecchie da riscattare!

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sarei davvero di umore intrattabile in questi giorni nonostante, oramai l'hai capito, tu sia uno dei miei segni zodiacali preferiti! Purtroppo però verrà fuori la parte di te più rigida, quella che non si concede nemmeno un piccolo sgarro: e figuriamoci agli altri! Però, c'è da dirlo, sarà il momento giusto per dire con grande chiarezza tutto quello che pensi e provi, sia mai che qualche disappunto rimanga in sospeso.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua settimana sarà molto particolare perché ti troverai a bilanciare, cosa che tra l'altro ti viene benissimo, il desiderio d'amore incondizionato e la voglia di prendere tutti a pugni. Probabilmente queste due tendenze si daranno il cambio senza alcun genere di preavviso.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamo che anche se lentamente le cose migliorano: Venere e Giove si sono tolti dall'opposizione al tuo segno zodiacale e tu ritrovi la voglia di vivere, di divertirti, persino di abbandonarti a effusioni amorose. Mi sembra un'ottima notizia! Certo, con l'opposizione ancora di Mercurio la possibilità che tu dica cose fuori luogo è altissima quindi ti consiglio di stare muto il più possibile.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna Marte resta a tuo favore e la cosa quantomeno ti dà tante di quelle energie che riusciranno a tenerti in piedi nonostante Saturno, Giove e Venere facciano di tutto per tempestarti la strada di piccole rotture di scatole. Ti sarà davvero difficile chiedere aiuto o mostrarti tanto dolce da attrarre la compassione degli altri. Quindi insomma ti toccherà cavartela da solo

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se Marte ti toglie le energie e ti insinua il dubbio, questa settimana puoi ancora contare su un bellissimo mercurio. Quindi, unendo le forze è probabile che tu prenda in considerazione di seguire delle nuove strade soprattutto dal punto di vista intellettuale e di lavoro. Questa è un'ottima notizia soprattutto perché sono sicura che fermandoti e guardandoti un po' intorno potresti essere illuminato da trovate geniali. Sfruttale tutte!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Probabilmente non è ancora il momento di esprimerti con la tua dolce metà ma sono sicura che sarai bravissimo a trasmettere tutto quello che senti nel cuore, finalmente, anche solo con linguaggio del corpo. Insomma adesso che i tuoi sentimenti si sono rimessi in moto hai davvero voglia di condividerli anche se dovrei riprendere un po' l'allenamento perché ti vengono in mente parole dolci.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il livello di dolcezza, tenerezza, pazienza ed empatia è sceso drasticamente! Tutta colpa di questa Venere che si è messa a sfavore e che ti ha tolto tutto l'ottimismo nel vivere i cambiamenti anche difficili e faticosi che venivano proposti da Saturno contro. Adesso quest'ultimo (Saturno intendo) ti sembra talmente faticoso da farti quasi quasi pensare di annullare le vacanze e chiuderti in un monastero zen.

Voto 6