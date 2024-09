video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024: Scorpione, Pesci e Cancro passionali Nell'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 23 settembre a domenica 29 settembre 2024, Venere entra in Scorpione, influenzando i segni fissi, Cancro e Pesci. Mercurio in Bilancia favorisce la comunicazione per i segni d'aria, Leone e Sagittario.

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 23 settembre a domenica 29 settembre 2024, il Sole è ormai nel segno della Bilancia e Venere entrerà nel segno dello Scorpione, facendo aspetto di quadratura a Plutone, ponendo così l’attenzione sulla spinta trasformativa all’interno delle dinamiche relazionali soprattutto nei segni fissi (Scorpione, Toro, Leone, Acquario) ma anche nel Cancro e nei Pesci. Anche Mercurio giovedì (il 26) cambierà segno passando in Bilancia, formando un trigono con Plutone, favorendo quindi comunicazioni profonde e costruttive soprattutto fra i segni d’aria (Bilancia, Gemelli e Acquario) ma anche fra Leone e Sagittario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, lo sai, Marte in quadratura ti rende irrequieto e un po’ frustrato e sì, anche affaticato, come se ogni tuo gesto richiedesse il doppio della forza. Il Sole è entrato in Bilancia, segno a te opposto e ti chiede di rallentare, ma la tua natura ardente, fatica a piegarsi a questo invito nonostante la stanchezza che senti. A metà settimana una Luna storta amplifica questa sensazione di inadeguatezza: potresti esplodere per una parola di troppo o trovarti intrappolato in un silenzio opprimente. E ci si mette anche Mercurio che da giovedì, ti si oppone, portando confusione nei tuoi pensieri e difficoltà a esprimere ciò che provi davvero. Ciò che dici potrebbe non essere recepito nel modo giusto e il rischio è di reagire con irascibilità, confondendo il desiderio di chiarezza con un bisogno di scontro. Hai un po’ di tregua nel weekend, quando la Luna diventa favorevole. Non tutte le battaglie si vincono subito e forse, in questo momento, il silenzio potrebbe essere il tuo alleato più potente. Riposati.

Voto 5 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, questa settimana Venere entra in Scorpione e si oppone al tuo segno. Ti senti un po’ frastornato? È normale: da un lato potresti percepire bisogno di sicurezza e stabilità, dall'altro desideri nascosti e turbamenti potrebbero sfidarti a guardare più in profondità. Venere è anche in quadratura con Plutone il che amplifica questa tensione, come se ogni emozione che vivi fosse un vulcano pronto a eruttare. Saranno i nati nella prima decade a dover fare i conti con questo conflitto interiore: tra ciò che conoscono e ciò che li attira irresistibilmente verso il mistero. I nati della terza decade invece godranno ancora di un Mercurio a favore fino a giovedì che, opponendosi a Nettuno, potrebbe confonderli un po’ ma che, sfruttando l’alleanza con Urano, potrebbe portar loro intuizioni improvvise e risolutive. Marte comunque è sempre lì che vi dà l’energia per avanzare anche dove il percorso non vi sembra così lineare. Come scriveva Hermann Hesse: "Dentro di noi vive tutto, fuoco e ghiaccio, caos e ordine: il segreto è tenere insieme gli opposti”.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, questa settimana il Sole che entra in Bilancia vi spingerà a guardare il mondo con occhi nuovi. È come se ogni incontro e ogni parola scambiata, potesse diventare una scintilla da cui trarre ispirazione. Lunedì e martedì, con la Luna nel vostro segno, sarete particolarmente ricettivi, le emozioni scorreranno più veloci e saranno pronte a trasformarsi in idee brillanti, ma attenzione a non farvi travolgere dalla fretta di volerle realizzare tutte. Giove, ancora nel segno, continuerà a nutrire la vostra espansione, dandovi il coraggio di sognare in grande, mentre Mercurio, inizialmente in quadratura, potrebbe creare qualche momento di confusione. Fino a giovedì potreste sentirvi bloccati nel comunicare ciò che provate o pensate, come se le parole non trovassero la loro strada. Ma poi anche Mercurio si allinearà e tutto fluirà con maggiore chiarezza. Il weekend, con la Luna favorevole, sarà un momento di maggiore serenità emotiva. Sfruttate questo tempo per rimettere ordine alle idee e lasciate che la vostra immaginazione prenda il volo.

Voto 7 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cari Cancro della prima decade, questa settimana sarete molto sollecitati dai movimenti celesti. Sentirete gli effetti di Venere che, entrando in Scorpione, accenderà le braci della passione e del desiderio profondo, come un fuoco che arde all’interno della terra, invisibile ma inarrestabile. "Non si vede bene che col cuore," diceva il Piccolo Principe e proprio il tuo cuore ti guiderà tra le emozioni sotterranee che chiedono di essere esplorate, alla ricerca di relazioni profonde e autentiche. Ma con Mercurio che da giovedì non sarà troppo favorevole potresti trovarti a fare i conti con pensieri confusi, come se il cuore parlasse una lingua e la mente un’altra. Non scoraggiarti: il vero linguaggio delle emozioni non ha bisogno di parole perfette. Affidati al tuo intuito e lasciati guidare dalla corrente emotiva, perché sotto la superficie si nascondono tesori preziosi. In tuo aiuto Marte, ma anche la Luna a metà settimana: il pianeta rosso ti infonderà coraggio e determinazione, spingendoti ad agire con passione, mentre la signora d’argento creerà un rifugio sicuro dove ascoltare il tuo ritmo interiore.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana Venere che entra in Scorpione potrebbe rendere i rapporti con le altre persone piuttosto intensi, soprattutto se sei della prima decade. Le relazioni potrebbero diventare un po’ complesse: desideri profondità e verità, ma potresti trovarti di fronte a emozioni e tensioni latenti, che nemmeno tu riesci a ben definire. Potrebbe emergere anche un po’ di incertezza e un certo bisogno di controllo, con il rischio che la tua naturale sicurezza venga minata. Per fortuna il frizzante Mercurio, a favore da giovedì, ti donerà un po’ di armonia mentale, aiutandoti a trovare le parole giuste per risolvere i malintesi e riportare equilibrio nei dialoghi. Giove è ancora lì, a garantirti il suo sostegno, come un saggio amico che ti ricorda di… trust the process! E anche la Luna è dalla tua parte quindi, soprattutto nel weekend, lasciati guidare dalla tua meravigliosa spontaneità e dal tuo entusiasmo: a volte è proprio lasciando andare, dimenticandosi del controllo, che si trovano le risposte più vere.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Mia cara Vergine, questa settimana il cielo ti offre una sottile, ma potente armonia, grazie a Venere e Marte che si trovano entrambi in posizioni a te favorevoli. Venere indossa l’abito scuro e magnetico dello Scorpione e ti invita a esplorare la profondità dei tuoi desideri. Qualcosa ti scuote, eppure c'è una sensazione di stabilità: dentro potresti sentirti come un giardino segreto che sta fiorendo silenziosamente al riparo da occhi indiscreti. Senti il bisogno di creare connessioni autentiche basate su una comprensione profonda. Marte, al tuo fianco, aggiunge determinazione, come un vento che ti spinge delicatamente ma inesorabilmente verso i tuoi obiettivi. L’azione e il desiderio si fondono: è un momento in cui puoi costruire nella tua modalità tranquilla e certosina, ma con una passione che brucia silenziosa sotto la superficie e alimenta tutte le tue azioni.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Buongiorno Bilancia! Il Sole nel tuo segno dialoga con Plutone, signore delle profondità e della trasformazione, e ti conferisce una forza interiore che potrà aiutarti a risolvere qualsiasi situazione, anche quelle che a primo acchito sembreranno complesse e intricate. Marte, tuttavia, potrebbe comportarsi come un piccolo uragano nella tua oasi tranquilla, scuotendo le foglie del tuo giardino e portando un po' di scompiglio. Ma non temere: hai comunque la chiave per ricompattare il terreno e riportare tutto in armonia, come un giardiniere esperto che sistema tutte le piante e ripristina l’ordine. Con Giove sempre al tuo fianco, sentirai comunque il sostegno dell’universo che ti incoraggia a perseverare verso i tuoi obiettivi. Mercoledì e giovedì giornate un po’ sottotono a causa della Luna storta, Luna che tornerà favorevole nel weekend pronta a restituirti serenità e ottimismo. Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei il segno della trasformazione profonda e questa settimana, con Venere che entra nel tuo segno e si scontra con Plutone, soprattutto se sei della prima decade, vivrai una sfida intensa. Immagina di essere un soffiatore di vetro di Murano: mentre il fuoco di Plutone scalda le tue emozioni, Venere ti spinge a modellarle con passione. Le tue emozioni emergeranno con forza, portando a galla anche desideri nascosti. Ma proprio queste tensioni saranno l’occasione per trasformare le tue relazioni e il tuo cuore in qualcosa di nuovo. Come un maestro vetraio che sa quando soffiare e quando lasciar raffreddare il vetro, dovrai trovare un equilibrio tra controllo e abbandono. Le emozioni che a volte ti sembrano imperfette potranno rivelarsi importanti strumenti di trasformazione. Come diceva il poeta Rainer Maria Rilke, "Non è l’amore a dover essere perfetto, ma la nostra capacità di amarne le imperfezioni.” E tu, questa settimana, avrai l'opportunità di scoprire la bellezza nelle tue emozioni, anche le più imperfette, trasformandole in qualcosa di autentico e prezioso. Marte in Cancro ti aiuta continuando a sostenerti con garbo.

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, la settimana inizia con qualche difficoltà, come se stessi cercando di organizzare una festa con poche idee e risorse limitate. La Luna opposta e la quadratura di Mercurio possono rendere i primi giorni un po’ confusi e frustranti, specialmente per chi è della terza decade del segno, ma nella seconda metà della settimana, la situazione si modifica. Mercurio entra in Bilancia e, per i nati nella prima decade, questo cambiamento porterà chiarezza e buone idee. Anche la Luna sarà favorevole nel weekend offrendoti energia e stabilità: ti sentirai come se avessi finalmente tutto il necessario per organizzare una festa perfetta. Approfitta di questo cielo meno teso per organizzare davvero, perché no, una serata con qualche amico.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno, questa settimana ti consiglio di mettere un bel cartello "Do Not Disturb" sulla porta della tua camera e concederti un po’ di tempo per il riposo. Sole, Marte, Mercurio e Luna sembrano essersi messi d'accordo per metterti alla prova e testare la tua pazienza. Potresti sentirti molto irritabile e vedere tutto nero; cerca di mantenere un basso profilo. È come se stessi navigando in acque agitate e avessi bisogno di abbassare la velocità della tua barca per minimizzare gli effetti dello scontro con le onde alte. Rallenta ed evita scontri che potresti non riuscire a gestire bene, solo così potrai tenere a bada il nervosismo e concederti momenti di tranquillità per recuperare una dimensione personale, l'unica con cui è bene tu stia adesso. Come diceva la scrittrice Virginia Woolf, "Non c'è nulla di più liberatorio che prendersi una pausa e recuperare il proprio equilibrio interiore”. Io le darei retta!

Voto 5 – –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se tu stessi scrivendo un diario autobiografico, questa settimana inizierebbe con una riflessione profonda e appassionata: una pagina introduttiva molto intensa dove appuntare tutti i tuoi umori. L’ingresso di Venere in Scorpione segnerà il momento in cui, soprattutto se sei della prima decade, le tensioni relazionali e i conflitti interiori emergeranno con forza. Venere, inoltre, si troverà a fare i conti con Plutone, portandoti a esplorare le tue ombre e a confrontarti con dinamiche complesse e poco definite. Nel weekend la Luna opposta ti indurrà a scrivere la pagina del tuo diario con un senso di distacco. Forse sarai tentato di sospendere la tua narrazione, potresti preferire isolarti dal mondo esterno e riflettere in solitudine, dedicando tempo a mettere ordine nei tuoi pensieri e sentimenti. Nonostante la confusione causata da Venere e dalla Luna, giovedì arriverà per te una vera epifania. Mercurio, entrando in Bilancia, ti offrirà una visione più chiara di cosa scrivere nel tue pagine e la settimana si concluderà con la sensazione di aver scritto un capitolo significativo della tua vita, dove ogni riga, anche la più tumultuosa, avrà contribuito a costruire il senso complessivo della tua storia.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana, l'ingresso di Venere in Scorpione, vi porterà emozioni molto intense e un'energia profonda che arricchirà la vostra vita offrendovi un'opportunità unica di crescita e trasformazione. I vostri sentimenti saranno amplificati (come se non lo fossero già abbastanza!), permettendovi di esplorare le vostre relazioni e il vostro mondo interiore con maggiore intensità e passione. Lunedì e martedì, la Luna in quadratura potrebbe intensificare la sensazione di confusione e sfida, mettendo a dura prova il vostro equilibrio emotivo e dando un’ulteriore spinta a momenti di introspezione. Man mano che la settimana proseguirà, la Luna diventerà favorevole e Mercurio, spostandosi, porterà una ventata di leggerezza e chiarezza facendovi scoprire nuove sfumature nella vostra vita affettiva e personale. La settimana si concluderà con una sensazione di maggiore comprensione e armonia, pronta a guidarvi verso nuove esperienze e connessioni più significative.

Voto 6/7