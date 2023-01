Oroscopo della settimana dal 23 al 29 gennaio 2023: torna l’amore per Cancro e Pesci L’oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 gennaio 2023 vede una Venere che si addolcisce nel segno dei Pesci, mentre Mercurio è ufficialmente tornato diretto, quindi lucido.

Eccoci all’oroscopo della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 gennaio 2023. Dopo il weekend della Luna nuova in Acquario, che ha segnato anche l’inizio dell’anno cinese sotto il segno del Coniglio d’Acqua, siamo pronti ad accogliere una Venere in Pesci che addolcisce, soprattutto il Cancro, lo Scorpione e i Pesci stessi.

Oroscopo settimanale 23 – 29 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Mercurio è ufficialmente diretto da qualche giorno, quindi anche i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno) riprendono a pensare e dichiararsi con lucidità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per fortuna l’allerta gaffe è momentaneamente rientrata, e potrai usare tutte le tue energie principalmente sotto le coperte oppure, ancora prima, per corteggiare anche amori impossibili. In tutti i casi sarà sempre difficile dirti di no, perché il tuo charme supera ogni titubanza. Anzi, l’aria più dolce che ti dona Venere quando entra in Pesci, farà sobbalzare ancora più facilmente il cuore di chi ti sta vicino.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere dalla tua parte, anche sopportare gli ultimi strascichi di Saturno contro sarà decisamente più facile. Conoscendoti, approfitterai della situazione per goderti un po’ di pace, che si tratti di un aperitivo con gli amici, coccole col partner o anche un po’ di ozio in solitaria. Venere comunque è il pianeta che, quando è a favore, ci permette sempre di stare bene, da soli o con gli altri.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutti quelli che si erano stupiti del tuo improvviso romanticismo, adesso dovranno ricredersi. Venere entra nel segno dei Pesci e tu immediatamente perdi ogni interesse in tutti quei rapporti che non si vanno a concludere in una coinvolgente notte di sesso, oppure in un business decisamente vantaggioso. Insomma, i tuoi sorrisi saranno tutti con un secondo fine.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La bella notizia, già da qualche giorno, è che Mercurio resta in opposizione, ma almeno non è più retrogrado. Difficile che tu muoia dalla voglia di condividere quello che pensi o che le tue idee siano rivoluzionarie, ma possiamo ritenerci al sicuro da momenti di ripensamento che ti facciano mettere in discussione tutto l’operato degli ultimi cinque anni.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il fatto che il pianeta governatore del bello, shopping compreso, si sia tolto dall’opposizione con il tuo segno zodiacale, già un’ottima notizia. Anche la voglia di stare col partner si ripresenterà, e tu non dirai certo di no! Quindi, insomma, preparati ad una re-mise en forme davvero spettacolare.

Voto 7+

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L’unico pianeta che rimarrà a tuo favore sarà Mercurio anche se, conoscendoti, non ti dispiace proprio per niente. Venere ti rende ancora più acida del solito, tanto che è un limone mangiato a morsi a colazione potrebbe essere un pasticcino in confronto alle tue battutacce.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È stato bellissimo avere Marte e Venere entrambi a tuo favore, ma comunque sappi che continua il tuo periodo d’oro, cara Bilancia. Qualsiasi cosa succeda, tu ti senti invincibile, ed effettivamente una delle scelte migliori in campo. La voglia di farti sentire sarà ancora molto ma molto scatenata.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

C’è proprio un cambio di programma nel tuo cuoricino, caro Scorpione, perché il pianeta dell’amore dall’averti reso ultimamente burbero e schivo, adesso ti farà venire voglia di coccole ad ogni ora del giorno e della notte. La tua capacità di comprendere i moti dell’animo di chi ti sta intorno ti porterà non soltanto a spiegarglieli, ma proprio a renderli più sopportabili. Ottimo lavoro.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Venere e Marte entrambi a sfavore, Giove non avrà vita facile a farti recuperare la sicurezza in te stesso. In generale, sfuggirai da ogni genere di rapporto interpersonale come dalla suocera che cerca di rifilarti un pranzo della domenica. Il compromesso non sarà proprio il tuo miglior pregio.

Voto

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto sarai bravo a spiegarci con calma e pazienza non solo i tuoi pensieri ma anche quello che ritieni sia giusto per noi. Questo sì che significa essere saggi: sei la migliore guida che si possa desiderare e il miglior collaboratore di tutto l’ufficio. Averti vicino sarà una grande fortuna!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Peccato per questa Venere che ti ha abbandonato, ma direi che non hai proprio nulla di cui lamentarti perché ti rimane Marte a favore che, insieme a Giove, ti permette di abbandonarti ai piaceri della vita come all’acqua della piscina quando ti tuffi di testa. Non hai di certo paura di iniziare nuove cose, restare senza un piano B e le occasioni, ti piovono in testa come l’acqua della signora di sopra quando bagna i fiori.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

So che sarai prontissimo ad accogliere questa Venere che entra nel tuo segno zodiacale, come si fa con la tisana della buonanotte dopo una giornata di lavoro particolarmente intensa. Non vedo l’ora di abbandonarti alle coccole, ritrovare quel desiderio di pace e calore che ultimamente sembra di aver smarrito. Siamo tutti pronti a dare il benvenuto a ritorno del tuo famoso romanticismo.

Voto 8