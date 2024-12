video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024: le previsioni segno per segno Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre, Mercurio in disaccordo con Giove e Saturno solleva dubbi e contrasti, mentre Venere quadrata a Urano movimenta i rapporti. Una Luna balsamica in Sagittario invita a riflettere e prepararsi a un nuovo ciclo.

Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024, il Sole in Capricorno, in quadratura al Nodo Nord lunedì, invita a confrontarsi con scelte cruciali per il proprio cammino evolutivo. Questo passaggio è particolarmente rilevante per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), che potrebbero sentirsi chiamati a ragionare su decisioni importanti. Mercurio in Sagittario, opposto a Giove giovedì e quadrato a Saturno venerdì, sottolinea il bisogno di riconsiderare obiettivi, idee e modalità di comunicazione, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci). Potrebbero emergere contrasti tra desideri di espansione e limiti concreti, ma anche opportunità di chiarimento e di crescita personale. Venere in Acquario, in aspetto favorevole a Chirone e Lilith martedì, favorisce guarigioni emotive e relazioni più autentiche, specialmente per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Ma sabato, la quadratura con Urano potrebbe portare sorprese o cambiamenti inattesi nei rapporti, spingendo tutti a lasciare andare ciò che non risuona più. Nel weekend, una Luna balsamica in Sagittario invita a riflettere e prepararsi a un nuovo ciclo, con una spinta a chiudere l’anno in sintonia con i propri valori più profondi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana di Natale intensa, caro Ariete, preparati a un mix di sorprese e riflessioni! Lunedì la tua energia sarà messa alla prova da scelte che sembrano più complicate di un albero di Natale da montare da solo. Ma non preoccuparti: è solo un’occasione per allineare la tua voglia di correre con la realtà che ti fa da freno. Martedì, mentre l’ultimo pacchetto trova il suo posto sotto l’albero, ti accorgerai che i legami che hai costruito sono il vero regalo di queste feste e che comunicazioni sincere e qualche gesto inaspettato potrebbero regalarti una bella dose di guarigione emotiva. Giovedì e venerdì, invece, sentirai il peso di un’energia un po’ stagnante. Non sentirti bloccato: fai un respiro profondo e cerca di navigare tra il tuo spirito avventuroso e quelle vecchie abitudini che sembrano voler trattenerti. La settimana si conclude con una Luna che ti invita a fare introspezione e a salutare il 2024 con un cuore leggero, pronto a spiccare il volo verso il nuovo anno con tutta l’energia che ti contraddistingue!

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ah, amico mio, che settimana natalizia ti aspetta! Il Sole in Capricorno ti regala un po' di solida energia, anche se ti chiede di riflettere su dove stai andando, soprattutto riguardo a scelte importanti che potrebbero sembrare più ingarbugliate di un mazzo di lucine natalizie intrecciate da sistemare. Ma non temere, tu sai bene dove mettere le mani, anche quando il cammino si fa più complicato e anche quando Venere birichina ti mette alla prova. È il momento di fare un po’ d’ordine in quel cuore e di rivedere chi o cosa fa davvero vibrare la tua anima e chi, invece, è rimasto lì per abitudine. Preparati a una buona dose di verità! E poi, chi si sarebbe mai aspettato una Luna che ti guarda corrucciata proprio nel giorno di Natale? Ma niente stress: se qualcosa va storto, ridici sopra! E come disse Oscar Wilde, "Siamo tutti nelle difficoltà, ma alcuni di noi guardano le stelle." Alla fine, tra un pacco regalo malfatto e un imprevisto, è proprio lì, guardando in alto, che troverai il modo di concludere l’anno con il cuore più leggero.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se pensavi che la siesta dei giorni di festa ti avrebbe fatto rimanere a corto di emozioni, ti sbagliavi di grosso: il cielo è più agitato di un'assemblea di gatti curiosi. Mercurio, che solitamente ti guida come un GPS, questa volta è un po' distratto. Si trova in opposizione a Giove retrogrado e crea una specie di effetto "dialogo senza fine", dove pensi di aver detto qualcosa di geniale, ma finisci per ripetere le stesse cose, come un disco rotto. Venerdì poi, con la quadratura a Saturno, ti sentirai come un invitato al pranzo di Natale che, dopo aver raccontato la stessa storia cinque volte, si accorge che nessuno lo ascolta più. Più cerchi di spiegarti, più sembra che la comunicazione si perda tra un boccone e l’altro. Ma hai sempre Venere dalla tua parte che ti offre un po' di spensieratezza, anche se, nella giornata di sabato, potrebbero arrivare scossoni inaspettati.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Forse un po’ sopraffatto dalle aspettative di tutti, lunedì ti ritroverai a fare i conti con decisioni che sembrano più difficili di quanto avresti voluto. Ma dopo un inizio settimana un po’ pensieroso, il Natale ti regalerà la calma che cercavi. Mercoledì, con la Luna che ti guida tra le tue emozioni più profonde, ti sembrerà quasi di entrare in un sogno, dove ogni piccola cosa intorno a te brillerà di una luce speciale, come se la magia fosse nell’aria stessa. Sentirai un senso di connessione che va oltre il semplice scambio di regali: un legame più intimo con ciò che davvero conta, con le persone che ami e anche con te stesso. Goditi con calma le piccole gioie e ricordati, come diceva lo scrittore Truman Capote, "Il Natale non è tanto un momento, quanto una sensazione." Non è tanto la data sul calendario, ma ciò che sentiamo nel cuore, il calore che si crea nelle nostre emozioni e nei nostri legami, che rende davvero speciale questo periodo.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tra una fetta di panettone e una corsa all'ultimo regalo, l’adrenalina è alle stelle, ma attenzione a quella Venere in opposizione che sabato quadrerà Urano. Sarà come essere al classico pranzo tra amici dove tutto sembra allegro, ma tu, con il tuo abito di paillettes, scopri che invece di essere a un evento elegante, sei a una festa in pigiama. La tua luce scintillante farà un po' troppo contrasto con l’atmosfera più rilassata che ti circonda, ma invece di sentirti fuori posto, cogli l’opportunità di reinventarti, come se rovesciassi una portata sulla tavola imbandita e rispondessi con un bel sorriso. È disordine? Sì. Ma è proprio questo che ti darà la spinta per brillare con un nuovo stile tutto tuo.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti senti come in una chat di gruppo di Natale dove tutti rispondono con frasi incomprensibili e nessuno ha capito davvero cosa stai cercando di dire. È come quando chiedi una mano per i regali, ma invece di aiutarti, ti arrivano messaggi confusi sul menù della cena o su chi deve portare il pandoro. I tuoi tentativi di organizzare la comunicazione sembrano cadere nel vuoto, proprio come quando chiedi il parere sulla lista dei regali e tutti rispondono con un "boh". Ma non è tutto perduto: fermati un momento, lascia che le cose scivolino via senza forzare e il clima natalizio, anche tra tutti i suoi disguidi, vedrai che riuscirà comunque a farti sorridere.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana profuma di buone occasioni: tra una Luna complice e una Venere che ti regala un tocco di magia, potresti sentirti la protagonista delle feste. Certo, non mancheranno piccoli intoppi che metteranno alla prova la tua pazienza, come ritardi o discorsi poco chiari delle persone con cui hai a che fare. Ma niente per cui tu non possa uscirne con eleganza. Sabato, un guizzo di imprevedibilità potrebbe sorprenderti: Venere e Urano creano una scossa elettrica che rende tutto più interessante. Potrebbe trattarsi di un invito inatteso o di un regalo che non ti aspettavi, qualcosa che riscalda l’atmosfera e accende ancor di più il tuo spirito natalizio. Proprio come dice Kelly Clarkson in un verso della sua canzone "Underneath the Tree" ("Sei tutto ciò di cui ho bisogno sotto l’albero"), ricorda che non serve molto per creare un momento speciale. Basta la presenza di chi ami.Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, questa settimana potresti sentirti come Kevin di “Mamma ho perso l’aereo”: un genio alle prese con contrattempi degni di un cinepanettone. Venere e Urano litigano nel backstage e il risultato potrebbe essere qualche imprevisto fastidioso, come piani che saltano o un disguido inaspettato a tavola. Ma diciamocelo: a te il caos dà energia e sai come rigirare la situazione a tuo favore. E comunque tranquillo, il giorno di Natale la Luna sarà nel tuo segno, il tuo carisma sarà enfatizzato e potrai aggiustare eventuali disastri anche solo con una frase ben piazzata. Sia che tu scelga di fare il Grinch o il salvatore delle feste, il risultato sarà comunque memorabile. Perché, diciamocelo, Scorpione, con la tua intensità e quel tocco di mistero che solo tu sai dosare, riuscirai sempre a lasciare un segno indelebile, rendendo ogni momento un piccolo capolavoro di teatralità da ricordare.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Natale ti trova ancora con Mercurio al tuo fianco, ma attenzione perché alle parole, perché queste possono sia costruire ponti sia scavare trincee. Se da un lato ti senti ispirato, dall'altro potresti trovarti a fare i conti con aspettative irrealistiche o tensioni che sembrano arrivare dal nulla. Lunedì e martedì, con la Luna in Bilancia, andrai alla ricerca e troverai armonie sottili nelle piccole cose: il profumo dei biscotti al forno, una vecchia melodia di Natale o il sorriso di chi non vedevi da tempo. È un giorno ideale per riconnetterti con ciò che davvero conta. Ispirati al grande Charles Dickens che diceva: "Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di mantenerlo tutto l'anno". Un invito perfetto per il fine settimana, quando Venere potrebbe trascinarti in dinamiche imprevedibili. Prima di buttarti in avventure impulsive fermati un attimo: stai cercando di sorprendere gli altri o di sorprendere te stesso? Butta un occhio dentro di te, dopotutto l’essenziale si trova proprio lì.

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La settimana inizia con una Luna dispettosa che potrebbe farti sentire un po’ sconnesso, come se cantassi “Tu scendi dalle stelle” sulla base di “Jingle Bells”. Ma il giorno di Natale, con la Luna in Scorpione, torni a sentirti a tuo agio, immerso in conversazioni autentiche e gesti che parlano più di mille parole. È un momento perfetto per apprezzare la profondità dei legami e la solidità delle tue scelte: le tue relazioni diventano il cuore pulsante delle feste, piene di gesti semplici ma significativi. Niente fronzoli, solo ciò che è autentico. Lasciati guidare da ciò che è tangibile e reale, il tuo pragmatismo è la tua forza, ma in questa settimana frizzante c'è spazio anche per un po’ di leggerezza. Chiudi l’anno con un sorriso: lo meriti più di quanto pensi.

Voto 7 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, inizi la settimana con un’energia esplosiva e una socialità contagiosa, perfetta per dominare le tombole natalizie. Il giorno di Natale, però, una Luna storta potrebbe portare qualche riflessione profonda o un momento di introspezione, magari durante una conversazione che tocca corde inaspettate. Mercurio, tuo complice, ti aiuta a mantenere lucidità e a pianificare progetti ambiziosi per il nuovo anno, ma giovedì e venerdì attenzione: rischi di lasciarti distrarre da promesse un po’ troppo irreali o da aspettative gonfiate. Nel weekend la Luna torna a sorriderti, risvegliando entusiasmi e voglia di leggerezza. Sabato, però, preparati a eventuali colpi di scena: con Venere nel tuo segno sei irresistibile, ma la sua quadratura con Urano può portare svolte impreviste. Chissà, forse i botti quest’anno li vivrai prima di San Silvestro.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tra luci di Natale e frenesie festive, potreste sentirvi come pesci (eh sì!) fuori dall’acqua, soprattutto quando il chiacchiericcio di Mercurio sembra voler mettere alla prova la vostra pazienza. Vi capiterà forse di rivedere vecchie dinamiche e di domandarvi se certi passi siano stati fatti davvero per il meglio. Ma il giorno di Natale, però, porta con sé quella profondità emozionale che tanto amate e che vi farà immergere in momenti di intimità e connessione. Quella sensazione che arriva quando tutti si siedono intorno al tavolo, magari davanti a un bel film di Natale. Pensate a "Love Actually", quando tutti si ritrovano insieme, con un sorriso timido e una calda tazza di cioccolata e le piccole cose si rivelano più importanti di qualsiasi regalo. È in questi momenti che il Natale prende vita, quando i cuori si avvicinano.

Voto 6 –