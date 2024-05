L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2024: Gemelli e Sagittario sollecitati dalla Luna

video suggerito

L'oroscopo della settimana che vada lunedì 20 a domenica 26 maggio 2024, è particolarmente importante perché Giove, il pianeta della felicità e del benessere, dopo 13 mesi trascorsi nel segno del Toro, proprio domenica si sposterà in Gemelli. Anche Venere, dopo aver toccato prima ora noi e poi Giove, venerdì passa nel segno d'aria dei Gemelli.

Oroscopo settimanale 20 – 26 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte continua a restare nel tuo segno zodiacale e da lì proprio non si muove! Questo aspetto ti rende quindi particolarmente coraggioso, deciso, determinato e soprattutto sexy da impazzire. Diciamo che già così l'oroscopo ti sarebbe più che sufficiente ma voglio aggiungere il fatto che nel giro di pochi giorni potrai anche godere delle energie della luna piena che non faranno che esplodere il tuo istinto selvaggio.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Goditi ancora per qualche giorno la sensazione che tutti i pianeti si facciano in quattro per farti felice. E in effetti potrebbe essere proprio così! Con Giove e Venere ancora nel tuo segno zodiacale per tutta la settimana potrai dare un'accelerata alla tua famosissima capacità di goderti la vita, di renderla leggera e felice per gli altri che ti stanno intorno, di sorridere a qualsiasi cosa accada e gioire grato delle più semplici gentilezze.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Senti proprio che ci sono due dei tuoi pianeti preferiti, Venere e Giove, che stanno arrivando proprio nel tuo segno zodiacale ma ancora per questa settimana dovrai attenderli, impaziente, senza dimenticarti che c'è sempre Saturno contro che ti vuole saggio e particolarmente focalizzato. Quindi insomma non è che io ti voglia trattenere ma per sbracare non è ancora ora.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai ancora voglia di coccolare farti coccolare soprattutto perché ritieni, con tutta la tensione che gestisci durante il giorno, di meritartele. Poi, si sa, accontentarti resterà praticamente impossibile ma tu comunque a fine giornata sdraiata e stremato sul divano richiedendo tutte le attenzioni possibili. In effetti per un segno zodiacale morbido, dolce e delicato come te avere questi continui desideri di sterminio è proprio insopportabile.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Devi tenere duro ancora questa settimana nella quale il tuo desiderio di coccole è pari a quello della Strega cattiva di Biancaneve. D'altronde Venere con tutti gli altri pianeti più morbidi sta a tuo sfavore e la luna piena amplificherà il desiderio di startene per i fatti tuoi. E poi, dato che mercurio si è piazzato a sfavore non potrei nemmeno contare sulla sua lucidità intellettuale e di pensiero. Diciamo che farti cogliere alla sprovvista dalle emozioni sarà all'ordine del giorno.

Voto 6 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La luna piena del 23, Giove che ti sta per abbandonare e la Venere che ti chiede di muoverti a goderti l'amore prima che scappi, non ti mettono certo di buon umore, anzi ti creano una certa ansia da prestazione si sa che tu con l'ansia non hai un buonissimo rapporto. Insomma cara Vergine, nonostante tu continui ad essere particolarmente buona e dolce, inizi ad avere come la sensazione che qualche fregatura ti stia inseguendo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte resta ancora a tuo sfavore per tutta la settimana ma tutti gli altri pianeti si stanno adoperando per migliorare le cose. Poi non dire che l'universo non ti voglia bene! Per il momento però mettiti lì buona buona ad attendere il tuo turno che arriverà la settimana prossima. Adesso riposati e dormi il più possibile per evitare di fare qualche danno di immagine.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La bella notizia che questa è l'ultima settimana con tutti i pianeti nel segno del toro, che ti danno parecchio sui nervi! Stringi denti, fatti forza, medita e ritrova la serenità in te stesso, quanto meno quella che è rimasta. Non è certo il momento giusto per affrontare discorsoni importanti.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Aspetti proprio la luna piena del 23 nel tuo segno zodiacale per dire ad alta voce tutto quello che senti. Anzi se fosse possibile vorresti addirittura mettere un megafono direttamente al cuore. La possibilità di trovare una via di mezzo oppure di prendere le cose con diplomatica tranquillità è davvero minima. Tu sei più focoso del solito e non hai alcuna intenzione di trattenerti.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Anche per questa settimana la situazione sarà piuttosto altalenante e tu non ti sentirai più il Capricorno di un tempo! Pieno ma proprio pieno raso di amore grazie a Venere e Giove a tuo spudorato favore mentre, per colpa di Marte contro, ti troverai spesso a lottare contro le tue insicurezze, i dubbi, le frustrazioni di non aver ottenuto quello che ti eri aspettato. Sarà forse che sei un po' troppo critico verso te stesso?

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non arrabbiarti più di tanto in questa settimana caro Acquario perché sono davvero ancora gli ultimi giorni che ti vedranno affaticato anche nel dire buongiorno al portinaio. Qualsiasi relazione sociale sarà davvero difficile e tu non farai proprio nulla per rendere il tutto più liscio. Il partner dovrà farsene una ragione perché tu sembri proprio avere altri progetti che non contemplino la sua presenza.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto ti piace questa overdose d'amore! D'altronde qualsiasi sia la mole di emozioni e sentimenti tu sei assolutamente in grado di gestirla. Goditi quindi ancora questa settimana nella quale ogni relazione sarà assolutamente e piacevolmente smisurata. Dalla prossima settimana invece ti metterai come a dieta e purtroppo ad essere eliminato non sarà il carboidrato ma il partner. Metaforicamente parlando, si intende!

Voto 8