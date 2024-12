L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 dicembre 2024: Gemelli e Cancro in pausa

video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 2 all’8 dicembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Il Sole in Sagittario, in quadratura a Saturno mercoledì, sottolinea la necessità di bilanciare entusiasmo e responsabilità, mentre la congiunzione con Venere di venerdì riaccende passioni e voglia di connessioni autentiche. Sabato, però, l’opposizione del Sole a Giove può amplificare le aspettative, mettendo alla prova soprattutto i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Mercurio retrogrado in Sagittario intensifica il bisogno di rivalutare scelte e comunicazioni: l’opposizione a Giove mercoledì e la quadratura a Saturno sabato potrebbero portare momenti di confusione o rallentamenti, ma offrono spunti preziosi per rivedere piani e progetti. Venere in Capricorno, in trigono a Urano lunedì e sestile a Nettuno mercoledì, stimola ispirazioni creative e desideri fuori dagli schemi. Sabato, con il passaggio di Venere in Acquario e la sua congiunzione a Plutone, l’amore diventa un viaggio profondo, ricco di trasformazioni, che toccherà in particolare i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario).

Infine, sempre nel weekend Marte in Leone diventa retrogrado, invitando soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a ritrovare la propria forza interiore e a riflettere su come canalizzare le energie verso obiettivi più autentici.

Oroscopo della prossima settimana dal 2-8 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 2 all'8 dicembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il cielo di questa settimana continua a sostenerti, ma ti invita a un po’ di cautela. Credi nei tuoi slanci e vorresti buttarti a capofitto nelle cose, ma le tensioni che Sole e Mercurio avranno con Saturno e Giove suggeriscono di non ignorare i dettagli, di rallentare e di mettere ordine tra le tue idee. Quindi spontaneità sì, ma con criterio. Anche Marte, il tuo pianeta, scala le marce e si placa un po’ iniziando il suo moto retrogrado, rallentando così progetti che di solito scorrono fluidi. Allineati a questo mood per ricalibrare le tue energie e non sprecarle in sforzi inutili e non funzionali. Questo vale anche per il tuo cuoricino. Qualche sfida è all’orizzonte, ma sarà importante rimanere morbidi e cercare di affrontarla con visione. E se in certi momenti ti sentirai come un’auto sportiva bloccata, ricordati: ogni pit stop serve per mettere a punto il motore. Preparati Ariete, il rettilineo è dietro l’angolo!

Voto 8 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro i rapporti con le persone a te care avranno il sapore di una tazza di tè caldo aromatizzato in una giornata burrascosa: intenso, ma confortante. Dedicati alle relazioni che contano ma anche a quelle che potrebbero nascere… quell’Urano che lunedì s’interfaccia con Venere potrebbe portarti davvero delle belle sorprese e condurti, nella giornata di mercoledì, dentro a un sogno a occhi aperti: se un’intuizione arriva, seguila. Domenica, però, le vibes cambiano, Venere entra in Acquario e si lega a Plutone, scatenando piccoli terremoti emotivi, se sei nato i primissimi giorni del segno. Qualcuno potrebbe voler spostare i mobili della tua "casa interiore", ma comunque non credo che tu lo lascerai fare. Evita, però, di farti trascinare in discussioni infinite. Se senti che una situazione sta per diventare esplosiva, allontanati e fatti un’altra tazza di tè caldo o meglio, una bella cioccolata calda con panna!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gli astri mettono alla prova il vostro spirito di adattamento, amici dei Gemelli. Le interazioni con gli altri, i contatti, le comunicazioni, seppur carichi di stimoli, potrebbero diventare un po’ più complessi del solito e rivelarsi un terreno insidioso. Piccoli malintesi o contrasti sono il segnale che dovreste ascoltare e ascoltarvi di più. Invece di refreshare ossessivamente la pagina, approfittatene per riorganizzare i vostri "tab mentali" aperti da troppo tempo. Mettetevi un attimo in modalità aereo, spegnete le notifiche emotive, respirate, e poi riaccendetevi con una nuova prospettiva.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

A inizio settimana potresti sentirti un po’ come il brutto anatroccolo in un mondo di cigni: fuori posto e incompreso. Emozioni un po’ in sovraccarico per te, malinconia, relazioni che sembrano chiederti di essere qualcosa che non sei. Forse non sei per tutti, e va bene così: sii per te! Una Luna amica nel weekend ti invita a mettere in pausa il rumore del mondo e a dedicarti a qualcosa in linea con le tue corde che può curare la tua anima. Non devi dimostrare nulla a nessuno, amico mio. M. L. King diceva “se non riesci a volare, corri. Se non riesci a correre, cammina. Se non riesci a camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti.” e tu puoi farlo a modo tuo, anche chiudendoti a riflettere dentro il tuo carapace.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Te li ricordi Baloo e Bagheera de “Il libro della giungla”? Baloo è il re della calma e del "lasciamo che la vita scorra", sempre pronto a canticchiare e a prendere le cose con leggerezza. Bagheera, invece, è la pantera elegante e razionale, che si occupa delle cose con precisione e senza distrazioni. Con Mercurio e Marte retrogradi, benché siano in posizioni a te favorevoli, questa settimana potrebbe essere una buona idea mixare l’approccio dei due personaggi. Rallenta un po’ e concediti delle pause come Baloo quando senti che è il momento di lasciar andare, ma sii determinato come Bagheera quando si tratta di voler raggiungere degli obiettivi. Questa settimana comunque ti sorride: l'energia è dalla tua parte e con il giusto equilibrio tra rilassamento e impegno, i successi saranno a portata di mano.

Voto 8 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana potrebbe essere un po’ complicata, come se la tua app preferita continuasse a crashare proprio quando hai bisogno di aprirla. Potresti sentire una tensione tra ciò che ritieni essere giusto e ciò che gli altri si aspettano da te, ma non è il momento di farti travolgere da questi pensieri. Se però sei della terza decade, Venere ti fa un regalo portandoti nuovi legami o un tocco di freschezza nei rapporti che non ti aspettavi. Il weekend sarà un po’ pensieroso, complice una Luna in Pesci che ti porterà a riflettere su situazioni irrisolte. Una bella passeggiata all’aria aperta potrebbe aiutarti a far fluire meglio i pensieri e a visualizzare soluzioni che prima ti sfuggivano.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Smettere di piacere a tutti significa riconoscere che il tuo valore non dipende dall’approvazione esterna, ma dalla tua autenticità. Quando cerchi continuamente di soddisfare le aspettative altrui, rischi di perdere il contatto con ciò che realmente ti rende felice. Invece piacere a te stesso significa scegliere di rispettare i tuoi desideri, i tuoi bisogni e il tuo ritmo, anche a costo di deludere qualcuno. Venere ti spinge a fare ordine nei legami, mentre Mercurio retrogrado ti chiede di rallentare e riflettere con calma. Marte retrogrado, infine, ti offre l’opportunità di chiudere con vecchie lotte interiori. La vera felicità non si trova nell’approvazione altrui, ma proprio nella libertà di essere te stesso.

Voto 7 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana, amico Scorpione chiediti: a cosa sto davvero dando energia? e lascia che sia il tuo cuore, e non l’orgoglio, a rispondere. Una determinata Venere, se sei della terza decade, vuole farti riflettere su ciò che vuoi davvero nelle relazioni e ti incoraggia a trovare stabilità nei tuoi desideri più profondi. Sabato però Venere cambia registro: ti sfida, ti provoca e forse ti costringe a rivedere le dinamiche con chi ti circonda, se sei della prima decade. Ma non temere perché tutto ciò potrebbe farti capire chi merita davvero il tuo tempo. E poi c’è Marte retrogrado, che gioca come un regista dietro le quinte. Ti rallenta e ti fa fermare proprio quando vorresti accelerare. Ma sai che c’è? È un invito a non bruciare le tappe, a prenderti il tempo di riorganizzare il copione e riscrivere la sceneggiatura migliore di sempre.

Voto 6/7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amico Sagittario, anche questa settimana il tuo slancio vitale trova spazio per brillare, ma il cielo invia anche qualche avvertimento: Sole e Mercurio ti spingono a osare, mentre Saturno e Giove ti ricordano di non lasciarti accecare dall’entusiasmo. Frena l’impulso di correre e scegli con cura i tuoi passi. Nel weekend, Venere porta calore nelle relazioni, soprattutto per i nati della prima decade. Ogni gesto o parola potrebbe rivelare significati profondi, gettando le basi per relazioni trasformative. Lascia che l’armonia nasca naturalmente: ciò che è vero crescerà con forza.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno, sei in una settimana magica, dove bellezza e sorpresa si intrecciano. Goditi questa ultima settimana di Venere nel tuo segno che ti regala anche una certa self-confidence. Le opportunità bussano quando meno te lo aspetti, specie se sei della terza decade: che sia una conversazione su un progetto, un messaggio inatteso o un piccolo gesto d'affetto che cambia tutto l’assetto di una situazione. Anche la Luna ti sostiene: è il momento di osare con il cuore aperto. Come diceva Oscar Wilde, "Con il giusto atteggiamento, si può conquistare il mondo". Tieni d’occhio la giornata di mercoledì, perché le connessioni più significative si alimenteranno lì, tra intuizioni e sguardi.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Carissimo, questa settimana potresti trovarti a riflettere su come stai veramente interagendo con le tue emozioni e i tuoi desideri. Venere, nel tuo segno da sabato, si fonde con Plutone e ti invita a guardare dentro te stesso, a scavare oltre le apparenze per scoprire cosa veramente ti appassiona e ti dà energia, specie se sei della prima decade. È come se un flusso di bellezza e magnetismo stesse per invadere ogni tua interazione e ogni conversazione. Ma attenzione, Marte retrogrado in opposizione potrebbe cercare di distrarti con un po' di agitazione o dubbi sul cammino che stai percorrendo. In questo caso sarà meglio cercare di restare ancorati alle intuizioni e lasciar andare ciò che non serve.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesci, la settimana parte un po' come un film indie: confuso, ma con un potenziale che può sorprendervi. Le vostre comunicazioni potrebbero sembrare un po' sfocate, come un selfie con poca luce: c'è qualcosa di interessante nell’inquadratura, ma non è ancora del tutto chiaro. Non preoccupatevi, il caos creativo è parte del gioco. E poi c’è Venere, soprattutto se siete della terza decade, che vi porta ancora quel pizzico di magia che nemmeno vi aspettavate più. Fino a venerdì, ci sarà una scintilla di bellezza che potrebbe mettere ordine nelle vostre emozioni più turbolente e che potrebbe farvi pensare: "OK, forse non è poi così male, dopo tutto."

Voto 5