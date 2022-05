L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio 2022: Mercurio confonde Vergine e Sagittario L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022, sarà particolarmente intenso dal punto di vista emotivo per tutti i segni fissi. Si tratta di emozioni forti e spesso incontrollate e del bisogno di riconsiderare pulsioni e paure. Ecco le previsioni della settimana segno per segno.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022, sentiremo le sollecitazioni di Mercurio retrogrado che genera confusione e amplifica la tensione emotiva che avremo a causa di Marte che si congiunge a Nettuno nel segno dei Pesci e a causa della Luna piena di lunedì 16 maggio.

Oroscopo settimanale 16 – 22 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Iniziare la settimana con una Luna piena che coincide con l'eclissi di Luna totale significa proprio rimettere tutto in discussione fin dalle prime ore di fattività della settimana. Si tengano pronti soprattutto i segni fissi già particolarmente sollecitati quest'anno dai transiti lunghi: il Toro, lo Scorpione, il Leone e l'Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Grazie a Giove e anche Venere, i due benevoli dello Zodiaco, entrambi a tuo favore direi che puoi dirti salvo da questa eclissi di Luna. Se per tutti gli altri i pensieri profondi potrebbero destare qualche squilibrio, qualche sbilanciamento nei desideri, sarà probabile che tu nemmeno te ne renda conto impegnato come sei a goderti la vita.

Voto 10 e lode e tanti applausi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oramai credo che tu abbia capito che questo è l'anno che definitivamente ti chiederà di cambiare punto di vista. Quando poi la Luna piena intensifica così le sollecitazioni emotive ti ritrovi, come in questa settimana, a fare l'inventario di quello che possiedi e a chiederti se è questo davvero che ti renda felice. Per la prima volta dopo tanto tempo vedremo un Toro pensieroso, introspettivo e con tanto bisogno di un amico fidato con cui confidarsi.

Voto 6 ma chiama l'amico, mi raccomando.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai proprio l'impressione di non capire che cosa desideri e i neuroni nella tua testa viaggiano come dei turisti che hanno perso il senso dell'orientamento e non hanno nemmeno Google Maps sul cellulare. Dovresti con maturità fermarti a chiedere informazioni agli autoctoni o almeno qualche consiglio ad amici di fiducia. In tutti i casi sono quasi sicura che non lo farai e rimarrai nella tua testardaggine poco lucida.

Voto 6 scarso per la testardaggine.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'ottimismo non sarà proprio il punto forte del tuo carattere, caro Cancro! Per fortuna però tu sei uno dei segni zodiacali più capaci di farsi volere bene anche quando esibisce un broncetto particolarmente dolce. Ti daranno fastidio tutte le persone che ti circondano e soprattutto chi cercherà del supporto da te che invece, in questa settimana, avresti davvero bisogno di qualcuno che ti sostenga.

Voto 5 e mezzo ma cerca momenti di solitudine.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

L'eclissi di Luna piena ti solleciterà parecchio ma tu senti di avere in mano tutte le risposte e soprattutto di essere pronto a rimettere la tua vita nei giusti binari, dare una bella accelerata e persino sfanalare a quelli che ti sono davanti. Forse questa settimana metterai da parte il desiderio di essere bello bello in modo assurdo occupandoti più che altro di essere davvero te stesso. Applausi.

Voto 8 e applausi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La confusione continua a regnare sovrana e tu non te ne dai pace! Hai proprio l'impressione di correre all'impazzata in una direzione, tirare un freno a mano e fare un'inversione a U. Tutto questo diverse volte al giorno. Sei decisamente stressata e tutto ciò che vorresti è soltanto mettere il cervello sottospirito come si fa con i cetriolini per la conserva. L'amore in questa situazione ha un ruolo decisamente secondario.

Voto 5 ma all'amore dai almeno una chance.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non ti piaci e la cosa si riversa irrimediabilmente su tutti coloro che ti circondano. Sei la miglior generatrice di polemiche e lamentele che io conosca! Il punto è che se cerchi la perfezione sei destinata al fallimento ovunque tu guardi, quindi impegnati più che altro a trovare lati positivi in quello che vivi, quello che sei, quello che hai. Vedrai che le cose miglioreranno all'istante.

Voto 6 se ti dai da fare coinlati positivi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Direi che la settimana inizia già in salita ma tu sei un pilota che si desta e si esalta quando la situazione metereologica si fa particolarmente difficile. Quindi allacciati le cinture di sicurezza e preparati a delle turbolenze che però, proprio come piace a te, ti renderanno particolarmente sexy, burbero, emotivamente instabile e totalmente inafferrabile. Tutto ciò va a vantaggio anche del tuo sex appeal.

Voto 7 per il sex appeal, almeno.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna esiste l'amore e per fortuna esistono le coccole perché tu ne avrai decisamente bisogno! Mentre il maestrino sempre sicuro di se stesso che è in te sembra momentaneamente essere andato in pensione, cercherai non tanto risposte quanto abbracci silenziosi e confortevoli in tutte le persone che conosci.

Voto 7 se vai in cerca di abbracci.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L'amore è davvero un miraggio in questo periodo ma, in compenso, ti darai da fare tantissimo per supplire alla totale assenza di empatia verso tutte le persone che ti circondano. Dato che anche tu ti eri abituato ad essere dolce e comprensivo, adesso capisci bene che non sarà carino quando sfuggirai agli abbracci. Per questo darti da fare più di Cenerentola ti mette in pace con la tua coscienza.

Voto 6 perché comunque darsi da fare è comunque un aiuto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sì è vero che l'eclissi di Luna ti metterà sotto il naso tutto quello che va modificato, è anche vero che Mercurio e Saturno sono delle ottime armi per prendere le decisioni più sagge di sempre. Ti complimenterai con te stesso e diventerai immediatamente il consigliere più ambito del quartiere anche meglio del vecchio saggio dei libri fantasy.

Voto 8 per il vecchio saggio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte congiunto a Nettuno proprio nel tuo segno zodiacale significa un tornado di emozioni e uno tsunami di creatività. Non so bene dirti in che direzione andrà tutto ciò e probabilmente non sarà una direzione di stabilità ma piuttosto di bilico ed evoluzione. In tutti i casi la noia non è contemplata.

Voto 9 comunque.