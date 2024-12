L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2024: Sagittario e Acquario esuberanti

video suggerito

Nell'oroscopo della prossima settimana, che va dal 16 al 22 dicembre 2024, il cielo ci accompagna verso un cambio di stagione, segnato dal passaggio del Sole in Capricorno sabato 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, evento che inviterà tutti, ma soprattutto i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), a radicarsi e a pianificare il futuro con determinazione.

Mercoledì, il Sole in Sagittario, in quadratura a Nettuno, potrebbe portare un velo di incertezza o confusione, mettendo i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) di fronte a una scelta tra situazioni immaginate e situazioni reali. Il ritorno di Mercurio diretto in Sagittario aiuta a chiarire idee e comunicazioni, favorendo decisioni più consapevoli, in particolare per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Venerdì, Venere in Acquario in trigono a Giove porta leggerezza e connessioni fortunate, incoraggiando i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a cogliere opportunità di crescita, soprattutto nei rapporti interpersonali e negli ambiti creativi.

Oroscopo settimanale 16-22 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 16 al 22 dicembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai mai fatto caso a quanto il tuo istinto sia spesso la bussola che ti guida? Questa settimana è il momento di fidarti di quel sesto senso che ti spinge a prendere decisioni senza troppi calcoli. Fino a venerdì, soprattutto se sei della terza decade, le giornate scorrono con un’energia che ti invita a sperimentare e mettere in moto progetti lasciati a metà. Mercoledì, però, un po’ di confusione potrebbe affiorare: affrontala senza trasformarla in un grinch interiore che rovina lo spirito natalizio. Nel weekend, l’entrata del Sole in Capricorno ti chiede di rallentare e di considerare i passi futuri con maggiore attenzione. Un aiuto o un consiglio inatteso potrebbe illuminare una nuova direzione da seguire. Lascia spazio alla collaborazione, ma senza snaturare il tuo modo di essere.

Voto 7/8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, caro Toro, sarai come un albero che si prepara ad affrontare il vento dell’inverno: forte, ma anche un po’ malinconico, pronto a riflettere sul percorso fatto e sulle radici profonde che ti ancorano al terreno. Inizi la settimana con un buon equilibrio emotivo: la Luna in Cancro ti invita a concentrarti sulle relazioni più intime, a fare il punto della situazione e a goderti quei momenti di connessione che scaldano il cuore. Ma attenzione, mercoledì e giovedì qualcosa farà traballare il tuo umore. Potresti sentirti irritato, come se qualcuno avesse acceso improvvisamente una luce troppo forte in camera appena svegliato. Respira e dirigiti verso il weekend quando, con il Sole che entrerà in Capricorno, sentirai che la tua forza interiore ti riporta verso la tua amata stabilità. Potresti sentirti più sicuro riguardo a decisioni importanti, come se avessi finalmente trovato il filo rosso che collega i vari tasselli del puzzle. Questo è il momento di costruire con pazienza e determinazione: il tuo equilibrio emotivo è il regalo più prezioso che puoi fare a te stesso in vista del Natale.

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana di idee e pensieri contrastanti. Fino a venerdì, potresti sentirti spinto a metterti in gioco, ma non sempre avrai ben chiara la direzione da intraprendere. Potresti percepire una distanza tra te e ciò che desideri veramente, come se il percorso che stai cercando di seguire fosse oscurato da un velo. Mercoledì potrebbe essere proprio il giorno più confuso. Dai, però non farti prendere troppo dalle preoccupazioni. Se la settimana ti sembra troppo intensa, concediti una pausa e magari dedicati a un progetto creativo con un amico. Ogni momento è buono per aggiungere un po’ di magia alla routine. La confusione è spesso l’anticamera di una scoperta, quindi abbracciala con curiosità.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai mai pensato a quanto un dono impacchettato racconti di te? Lunedì e martedì sono giorni in cui la Luna nel tuo segno ti trasforma in un artigiano delle emozioni: ogni parola e gesto sono come un nastro di seta avvolto con cura attorno a ciò che vuoi offrire al mondo. Ma nel weekend, con l’ingresso del Sole in Capricorno, potresti percepire un contrasto tra l'intimità delle tue emozioni e il mondo esterno che ti spinge a essere più razionale. È il momento di concederti dei piccoli spazi di solitudine per riflettere senza fretta, mentre il Natale si avvicina con tutte le sue luci e ombre. Quando la Luna in Vergine venerdì ti offrirà un’occasione per mettere ordine nei pensieri e nelle emozioni, usa questa energia per concentrarti su ciò che ti fa stare bene. Che sia un brunch natalizio con gli amici o una serie TV sotto le coperte, scegli con cura i tuoi alleati. Fai spazio a ciò che conta e lascia che il resto si dissolva come fiocchi di neve sciolti al sole.

Voto 6 + + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana risplendi, ma non senza qualche sfida. Mercurio diretto ti restituisce quella brillantezza mentale che rende ogni tuo pensiero una decorazione luminosa sul grande albero delle feste. È un periodo per dire la tua e farti sentire, ma con classe. Mercoledì e giovedì, con la Luna nel tuo segno, sarai il cuore pulsante della scena: non solo sarai al centro dell'attenzione, ma riuscirai anche a renderlo naturale, come se fosse il tuo posto nel mondo. Venere in opposizione, però, potrà creare qualche piccola crepa nell’armonia con gli altri. Potresti sentirti come una decorazione bellissima ma fragile. Non temere di mostrarti umano: persino il Leone più regale sa che a volte il coraggio sta nel rivelare una parte più vulnerabile di sé. In mezzo a glitter, luci e abbondanza, ricorda che non tutto deve essere perfetto. L’autenticità è il regalo più prezioso che puoi fare sia agli altri che a te stesso. Un pizzico di glamour, un tocco di verità, ed ecco pronta la tua magia natalizia.

Voto 7 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Queste sono giornate in cui sei invitata a rivedere le tue aspettative, soprattutto verso te stessa. A inizio settimana potresti sentirti, specie se sei della terza decade, un po’ in difficoltà come un giocoliere con troppe sfere in aria, ma sai qual è il vero trucco? Saperne lasciare cadere qualcuna con grazia, provaci! Nel weekend, il cambio di energia si farà sentire. Il solstizio d’inverno segna il passaggio del Sole in Capricorno, portando stabilità e concretezza: sarà per te un richiamo a radicarti e a guardare con fiducia verso i tuoi prossimi passi. L’atmosfera si stabilizza e ti sembrerà di tornare padrone del tuo tempo, soprattutto se sei della prima decade del segno. La Luna nel tuo segno ti regalerà un weekend fatto di intuizioni brillanti e una domenica perfetta per riprendere il controllo sulle piccole cose. È anche il momento ideale per immergerti nel clima natalizio, magari scrivendo un messaggio speciale a qualcuno che hai trascurato. Lasciati ispirare: chi l’ha detto che la magia è solo per gli altri? Può esserlo benissimo anche per te.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Inizi la settimana un po’ fuori sincrono, come se la playlist natalizia al supermercato fosse impostata su "ripeti" e tu fossi costretto ad ascoltare "All I want for Christmas is you" per la centesima volta mentre fai la spesa. Pazienza, passerà. Mercoledì e giovedì la Luna cambia rotta, portandoti quella spinta giusta per affrontare le giornate con un sorriso e un tocco di eleganza naturale. Sono i giorni ideali per concludere un progetto o mettere un po’ di ordine in quei dettagli lasciati in sospeso. Venere e Marte giocano a tuo favore, facendoti risplendere in ogni contesto: hai il fascino giusto per brillare sotto le luci degli addobbi e venerdì, complice un bell’aspetto tra Venere e Giove, potrebbe esserci una dolce complicità nei rapporti, magari proprio a quell’aperitivo prenatalizio che pensavi fosse una noia. Attenzione solo a non voler strafare nel weekend: il Sole in Capricorno potrebbe chiederti di rallentare e ascoltare te stesso, specie se sei della prima decade. La bellezza di questa settimana sta nel trovare un equilibrio tra il ritmo frizzante delle feste e la dolce calma che il tuo cuore desidera.

Voto 8 – – –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, questa settimana potresti sentirti come se il Natale avesse un retrogusto inaspettato, un po’ come un dolce speziato con un tocco di un qualcosa non ben definito. Si parte con la dolcezza avvolgente della Luna in Cancro, ma già a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, il clima si fa più teso: il tuo spirito ribelle potrebbe scontrarsi con le aspettative altrui, lasciandoti come un Babbo Natale con le luci della slitta che non funzionano. Da sabato, però, il solstizio d’inverno porta nuova energia: il Sole entra in Capricorno e accende il desiderio di rimettere ordine nel caos. La Luna in Vergine, poi, chiude la settimana invitandoti a trovare piacere nei piccoli gesti come riavvolgere il nastro di quel regalo o sistemare una decorazione storta. A volte il lato ombra del Natale è solo l’altra faccia di una scintilla che aspetta di brillare.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai mai decorato l'albero di Natale ballando? Io ti ci vedrei, decorazioni e passi di danza, a volte anche fuori tempo, ma che poi si trasformano in risate. È una settimana che ti invita a metterci ritmo e allegria, ma anche un pizzico di fantasia: appendi non solo palline ma anche sogni e desideri ai tuoi rami. Lascia che ogni movimento aggiunga un tocco personale al tuo albero, proprio come fai con la vita. Mercurio poi finalmente torna diretto nel tuo segno e sarà lui il tuo DJ personale: niente più dischi rotti o playlist confuse, solo ritmi che ti invitano a improvvisare e divertirti. E mentre danzi, ricorda che anche gli scivoloni sul parquet (che la Luna del weekend potrebbe favorire) sono momenti che ti riportano alla realtà: non serve essere perfetti per stare bene, basta essere autentici!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lunedì e martedì, con la Luna in Cancro opposta al tuo segno, potresti sentirti un po’ sopraffatto da richieste emotive o tensioni nei rapporti. Sarà come se gli altri pretendessero da te una dolcezza che, però, tu non hai voglia di dispensare. Ma questa Luna ti offre un’occasione: ascoltare ciò che il cuore ti chiede, anche quando la testa vorrebbe soltanto risolvere tutto con ordine e precisione. Da sabato, invece, la situazione cambia. Con il Sole che entra nel tuo segno, decretando il solstizio d’inverno, il mondo rallenta e tu diventi il direttore d'orchestra di una nuova stagione. La Luna, favorevole nel weekend, ti restituisce il controllo e ti fa riscoprire la bellezza dei dettagli: un gesto discreto, una pausa ben calibrata, una melodia che lascia il segno senza bisogno di clamore. Come una decorazione perfetta sull’albero, i tuoi gesti sapranno illuminare chi ti circonda.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, immagino che a volte tu abbia pensato che l’atmosfera delle feste fosse un po’ troppo soffocante. Questa settimana ti offre l’occasione di cambiare idea. Venere nel tuo segno ti regala un fascino luminoso e la voglia di stare con gli altri e, con Mercurio finalmente tornato diretto, le tue idee brillano come decorazioni natalizie ben piazzate. Ma cerca sempre di calibrare le tue energie: Marte retrogrado in opposizione potrebbe tirare il freno a mano se esageri con i tuoi slanci, facendoti fare dei testacoda poco piacevoli. Mercoledì e giovedì, prenditeli per riposare un po’, ma nel fine settimana condividi momenti di gioia senza riserve, puntando su quella leggerezza che solo tu sai creare. Lasciati ispirare da questo pensiero di Oscar Wilde: “Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere.” In fondo, il Natale non è forse il momento perfetto per riscoprire chi sei davvero?

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Hai già deciso se il Natale sarà per te una festa di lucine soffuse o una corsa frenetica per accontentare tutti? Questa settimana ti offre entrambe le possibilità, ma devi scegliere il ritmo che ti fa sentire più vero. Inizi con delle giornate piene di dolcezza e intimità, come un vin brulé condiviso davanti al camino, e le relazioni sembrano fluide come neve fresca che si posa delicatamente a terra. Da metà settimana, però, potresti sentirti come un pattinatore sul ghiaccio inesperto: con tanti stimoli, ma con un equilibrio che vacilla. Cerca di non cedere alle pressioni e ricorda che non c’è nulla di male nel rimandare una conversazione. Nel weekend, anche se i contrasti nel decidere chi ospiterà il pranzo natalizio o nel gestire piccoli imprevisti potrebbero venire a galla, tu cerca la leggerezza, magari ballando sotto le luci di un albero decorato, lasciando dietro di te qualsiasi tensione. "Il Natale è quello che ne fai tu," diceva Dickens: perché non iniziare proprio ora a modellarlo secondo il tuo cuore?

Voto 6