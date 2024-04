video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024: Scorpione e Leone si leghino la lingua L’oroscopo di questa settimana che va dal 15 al 21 aprile 2024 sarà importante per la grande congiunzione tra Giove e Urano che dà il via al nuovo ciclo che durerà 14 anni. Si tratta di energie dialettiche che possono esplodere sia in creatività che in espressioni poco diplomatiche: Toro, Pesci e Ariete al top. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024 sarà particolarmente sollecitante, sia emotivamente che a livello dialettico quindi se pensate sia meglio tenervi qualche pensiero o giudizio per voi vedete di legarvi ben stretta la lingua. I segni zodiacali più coinvolti saranno i segni fissi ovvero Toro, Leone, Acquario e Scorpione. Ma anche l'Ariete non scherza! Intanto Mercurio retrogrado si congiunge a Chirone, un asteroide, e così tutte le ferite passate tornano a galla con l'urgenza di essere espresse.

Oroscopo settimanale 15 -21 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni della settimana segno per segno e l'oroscopo dal 15 al 21 aprile per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per fortuna resta Venere nel tuo segno zodiacale perché tu, con tutto questo subbuglio astrale, hai spesso la sensazione di essere come in mezzo al mare. Ancorati nei sentimenti così che nessuna insicurezza possa colpirti tanto forte da farti affogare. E se invece si presentassero delle domande un po' più insidiose alla parte più chiusa del tuo cuoricino direi che è proprio il caso di rispondere.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa congiunzione di Giove e Urano avviene proprio nel tuo segno zodiacale portando un certo scompiglio, preparati! Potrebbe essere spirito di iniziativa, entusiasmo spropositato, voglia di cambiare la tua vita radicalmente o anche, c'è da tenerlo in conto, il bisogno di fare piazza pulita completamente senza preavviso di tutto quello che ti circonda. In ogni caso tu stai pronto a tutto perché di sicuro questa settimana non ti annoierai

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non sei proprio in grandissima forma nemmeno questa settimana perché ci sono sempre Marte e Saturno a darti fastidio.sembra proprio che l'universo ci si mette d'impegno per toglierti le energie e lasciarti un po' come li in mutande a guardare fuori dalla finestra senza nemmeno avere bene idea di che ora sia e di quali impegni tu abbia. Hai davvero bisogno di avere un assistente personale

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante mercurio retrogrado spesso voglia insinuare il dubbio e non si sa bene nemmeno su quale argomento, tu resti determinatissimo sulle tue posizioni. A dirti la verità sembri quasi più un Capricorno che non un Cancro. Sembra però che la priorità in questo momento sia mettere firme per confermare quello che senti chiudendo le voci delle domande profonde come dentro ad un cassetto.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Finalmente adesso che l'amore è dalla tua parte tu non permetterai certo a qualche momento di sconforto di rovinarti serate, weekend d'amore, anche solo bellissimi scambi di messaggi. E anche se qualcosa non dovesse proprio andare secondo i piani tu ne approfitterai per dimostrare alla tua dolce metà che qualsiasi piccolo inconveniente lo sai benissimo risolvere a suon di baci.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Abbiamo capito che questo non è proprio il tuo periodo migliore cara Vergine e mentre intorno a te tutti sembrano essere in subbuglio tu ti innervosisci e non hai alcuna intenzione di condividere alcun momento di sfortuna. Insomma chi l'ha inventata questa storia del "mal comune mezzo gaudio"?? Tu sei fin troppo impegnata a risolvere i tuoi drammi esistenziali per poter ascoltare anche quelli degli altri.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa Venere in opposizione che non ti fa sentire per nulla attraente proprio mentre tutti fanno il cambio dell'armadio e pensano già ai nuovi abbinamenti leggeri ti innervosisce parecchio. Il punto è che non puoi nemmeno dire che ti dedichi all'intelletto perché ancora quando provi ad accendere il cervello senti soltanto il brusio dei sensi di colpa. Devi solo aspettare che passi questo momentaccio.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa grande congiunzione di Giove e Urano avviene proprio in opposizione al tuo segno zodiacale quindi i tuoi famosissimi sbalzi d'umore, alti e bassi emotivi, montagne russe nella sicurezza in te stesso questa volta raggiungeranno i loro picchi più significativi. Per fortuna a sostenerti ci sono sempre Marte e Saturno che sembrano proprio dirti che qualsiasi cosa succeda tu sei prontissimo non solo ad affrontarla ma anche a trarne i migliori guadagni.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Continua questa sensazione di bilico tra il pianeta dell'amore che ti fa venire voglia di coccole e quello della sicurezza in te stesso che ti tratta come se fossi lo zerbino condominiale. Difficile trovare un buon compromesso ma tu, sono sicura, riuscirai a farci piacere anche questa tua versione particolarmente pigra e raggomitolata sul divano.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La settimana non dice proprio benissimo perché Venere e mercurio a sfavore, retrogrado per di più, sembrano proprio renderti incomprensibile e inafferrabile. Hai proprio la sensazione di non avere alcuna voglia di far passare le tue emozioni al di fuori, perché siano capitate da chi ti sta intorno. Per fortuna però grazie ad una sensualità decisamente sopra i livelli medi spesso ci farai dimenticare quello che stavamo cercando di chiederti.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quasi quasi questa storia di avere Urano e Giove entrambi a sfavore, insieme che sono ancora più forti, potrebbe eccitarti! Poco importa perché tu sei il segno zodiacale che è meglio regge le mattane sorprese di Urano quindi, facendoti un sacco di domande, accogli quello che l'universo vuole mandarti. Più saggio di così non si può!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Di tutto quello che ti accade intorno tu sembri riuscire a prendere solo il meglio! Vero che forse tutte queste energie fattive e costruttive potrebbero tenere un po' troppo basso il tuo livello di romanticismo, fantasia e sensibilità. Sarà più facile vederti con in mano il blocchetto dei conti e il metro per prendere le misure piuttosto che con un mazzo di fiori. Occhio a non esagerare!

Voto 8 e mezzo