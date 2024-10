video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, le previsioni segno per segno: Leone e Sagittario temerari Nell'oroscopo della prossima settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, Venere in Sagittario infonderà desiderio di avventura e la Luna Piena in Ariete porterà audacia soprattutto ai segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 14 ottobre a domenica 20 ottobre 2024, il Sole in Bilancia opposto a Chirone, contemporaneamente trigono a Giove e in quadratura a Marte, ci spinge a riconoscere le nostre ferite per trasformarle in opportunità di crescita e guarigione nelle relazioni. Le previsioni astrali segno per segno.

Mercurio è ormai nel segno dello Scorpione e Venere, sempre in Scorpione, opposta a Urano e trigono a Nettuno, nella giornata di martedì, porterà creatività e una spinta verso esperienze nuove in ambito relazionale soprattutto ai nati nell’ultima decade dei segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Il 17 ottobre ci sarà la Luna Piena in Ariete, un momento di liberazione e audacia, che sarà particolarmente significativo per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Gemelli e Acquario. Nello stesso giorno Venere entrerà in Sagittario, incoraggiando soprattutto i segni di fuoco ad aprirsi a nuove esperienze e occasioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Senti un’irrefrenabile voglia di ribellarti? Sì, in questo periodo gli astri ti stuzzicano e sappiamo quanto tu sia pronto a scattare se qualcosa non ti torna. Le cose potrebbero sfuggirti di mano più velocemente di quanto pensi: ogni parola potrebbe avere conseguenze inattese e un commento mal calibrato potrebbe diventare un boomerang emotivo. Certo, potrai essere il protagonista di uno show tutto tuo, ma con Marte che agita le acque, rischi di trasformare una piccola questione in una saga epica. Giovedì avrai anche la Luna piena nel tuo segno che ti renderà ipersensibile: cerca di sfruttare questa luce interiore per riorganizzare i pensieri, senza lasciarti travolgere dalla voglia di fare piazza pulita di tutto.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, amico Toro, oscilli tra il desiderio di cambiamento e il bisogno di sicurezza. Se sei nato nella prima decade, potresti avvertire la tensione di Mercurio in Scorpione, che renderà le tue conversazioni più taglienti del solito: cerca di non esagerare e di non diventare il re delle frecciatine! I nati della terza decade, invece, sentono l’elettricità di Venere opposta a Urano e potrebbero essere tentati di infrangere qualche regola, soprattutto in amore. Occhio, però, a non far esplodere tutto. Nel weekend, con la Luna nel segno, potresti riuscire a riportare un po’ di leggerezza, scoprendo che anche il caos può regalare dolci sorprese… Del resto, come diceva Oscar Wilde, "La vita è troppo importante per essere presa sul serio".

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, questa settimana il Sole in trigono a Giove vi farà sentire come se ogni porta si spalancasse al vostro passaggio, pronti a cavalcare l'onda di nuove opportunità. Certo, qualche imprevisto potrà fare capolino, ma nulla che non possiate gestire con il solito guizzo di genialità. Da giovedì, Venere in Sagittario potrebbe agitare un po' le acque, specialmente per i nati della prima decade: improvvisamente potreste trovarvi a fare il broncio a chiunque osi contraddirvi in amore. Ma la Luna piena in Ariete riaccenderà la vostra voglia di azione e, quando domenica la Luna scivolerà nel vostro segno, sarete di nuovo al centro dell’attenzione, pronti a brillare. Il consiglio? Prendetevi quel momento di gloria e fate un po’ di scena, perché, diciamocelo, ve lo meritate!

Voto 7/8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana ti troverai a muoverti tra il desiderio di stabilità e l’aspirazione a esplorare nuove strade. Il Sole in quadratura potrebbe portarti qualche intoppo, ma Mercurio in Scorpione sarà il tuo alleato segreto: il tuo intuito sarà affilato, permettendoti di scavare in profondità e trovare soluzioni originali.Per i nati nell’ultima decade, Venere in Scorpione darà vita a emozioni vibranti e offrirà qualche sorpresa piccante verso metà settimana: preparatevi a colpi di scena in amore! Giovedì, la Luna piena in Ariete porterà un po’ di pressione, facendoti sentire come un pallone pronto a scoppiare, ma il weekend ti regalerà una Luna più serena, riportandoti a una situazione equilibrata. Ricorda, anche nei momenti di tempesta, il tuo cuore sa sempre come navigare verso acque tranquille per poi tuffarsi in un mare di dolcezza!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana potresti avvertire una spinta di fiducia e ottimismo grazie alla collaborazione tra il Sole e Giove, che ti incoraggiano a credere ancor di più nelle tue capacità. Tuttavia, Mercurio e Venere dal segno dello Scorpione potrebbero complicare alcune dinamiche, specie nelle relazioni e nella comunicazione. Da giovedì, però, Venere cambierà segno, tornando a tuo favore, specie se sei della prima decade, e la Luna piena in Ariete ti darà nuova energia scoppiettante, facendoti ritrovare la tua voglia di brillare. Come diceva Eleanor Roosevelt: "Fai ogni giorno qualcosa che ti spaventa". Questa potrebbe essere la chiave per affrontare la settimana: non lasciarti frenare dalle insicurezze, ma usale come trampolino di lancio verso qualcosa di nuovo.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Qualche piccola frustrazione a inizio settimana potrebbe fare capolino, a causa di una Luna opposta, ma niente che non si possa gestire con un po' di pazienza e la tua solita attenzione ai dettagli. Mercurio in Scorpione ti dà l'acume per superare eventuali inciampi e, man mano che i giorni avanzano, ritroverai la tua consueta chiarezza mentale. Ma il vero cambio di passo arriva giovedì, quando Venere si sposta in Sagittario. Per i nati nella prima decade, questo transito potrebbe portare un po’ di scompiglio nelle relazioni, stuzzicando una certa voglia di avventura e rendendosi conto che forse c’è bisogno di un pizzico di libertà in più affinché le relazioni fioriscano davvero. Sperimenta e non aver paura di uscire dalla tua comfort zone: l’amore potrebbe sorprenderti con sviluppi inaspettati proprio quando ti lasci andare a qualcosa di nuovo.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole nel tuo segno dialoga con Giove, infondendoti un po’ di quell’ottimismo che ti farà brillare gli occhi. Giovedì, però, la Luna piena in Ariete ti inviterà a confrontarti con te stesso, portando a galla quelle tensioni relazionali che avevi messo in secondo piano. Potresti avvertire la necessità di affrontare situazioni che avevi evitato, alimentando un desiderio di affermare il tuo io, anche a costo di qualche conflitto. Tieni a mente le parole della sociologa americana Bene Brown: “L’abilità di affrontare le tensioni è la chiave per la connessione.” Approfitta di questa energia per esplorare cosa significa realmente il tuo bisogno di armonia e non aver paura di far sentire la tua voce. Affronta il mondo con grazia e un pizzico di audacia!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, fino a mercoledì, con Venere a favore, la tua aura magnetica sarà come un filtro Instagram che migliora ogni immagine, rendendoti irresistibile. Tuttavia, rimani all’erta perché Venere si opporrà a Urano e potrebbe portarti delle sorprese: proprio come scoprire un nuovo filtro che trasforma completamente il tuo look, così Urano potrebbe rivelarti sfumature inaspettate nelle tue relazioni. Marte a favore ti infonde l’energia giusta per affrontare le situazioni che emergeranno, ma preparati a gestire i colpi di scena! Sii pronto a improvvisare: ogni momento può trasformarsi in una performance straordinaria, un'occasione per brillare e mettere in mostra il tuo talento. Lasciati trasportare dall’improvvisazione e ricorda che le sorprese possono rivelarsi i capitoli più affascinanti della tua storia!

Voto 8 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere entra nel tuo segno giovedì: sarà proprio il momento giusto per riscoprire la tua passione per le avventure e per curare le relazioni più importanti. Ti sentirai spinto a esplorare, non solo nuovi orizzonti, ma anche a scavare nel tuo mondo interiore, soprattutto se sei della prima decade. Venere, infatti, dialoga con Plutone, il signore delle trasformazioni, suggerendo che ciò che scoprirai potrebbe riscrivere le regole del tuo cuore. Questo sarebbe già sufficiente per avere una settimana intensa, ma a noi non basta caro Sagittario! Giovedì ci sarà anche una Luna piena che ti parlerà di affermazione personale: sii audace e segui il tuo istinto, i momenti migliori spesso nascono da una freccia scagliata verso l'ignoto!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, questa settimana ti troverai a dover fronteggiare un vero e proprio gioco di incastri astrali. Sentirai la pressione di dover bilanciare le tue ambizioni con le aspettative altrui. Marte, opposto al tuo segno, non faciliterà la situazione, portando tensione e possibili conflitti che potrebbero spingerti a reagire in modo impulsivo. E il plenilunio amplificherà tutte queste dinamiche. Potresti trovarti a dover affrontare situazioni che hai cercato di evitare, come se fossi un contabile costretto a rivedere il bilancio dopo un anno di spese sconsiderate. Questa Luna ti inviterà proprio a manifestare i tuoi desideri con chiarezza. La settimana potrebbe rivelarsi una vera e propria ristrutturazione delle tue priorità: osserva il quadro generale e affronta i tuoi impegni con determinazione.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Un lunedì intenso per gli Acquario della terza decade, perché l'opposizione tra Venere e Urano potrebbe innescare tensioni nei rapporti, portando a malintesi o decisioni affrettate. Prendete del tempo prima di fare scelte drastiche in ambito affettivo o finanziario, perché la situazione potrebbe chiarirsi entro breve. Da giovedì, Venere entrando in Sagittario e facendo aspetto a Plutone, vi ricorderà che bilanciare il desiderio di libertà con le necessità pratiche della vita può essere una chiave vincente per affrontare la quotidianità. Ponderate le vostre scelte senza affrettare conclusioni, sembra suggerirvi Mercurio in quadratura, e ricordate che i cambiamenti e le incertezze fanno parte della vostra evoluzione personale. Con un po' di pazienza e riflessione, troverete la via per armonizzare le vostre aspirazioni con la realtà, trasformando ogni ostacolo in un trampolino per il successo!

Voto 7 + +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’energia emotiva di Marte ti spinge a difendere ciò che ami, mentre Mercurio in Scorpione ti invita a comunicare con una profondità sorprendente. Da giovedì, Venere entra nel segno avventuroso del Sagittario, portando un vento di cambiamento nelle tue relazioni. Potresti avvertire un misto di gioia e confusione, come un faro che guida le navi, ma a volte si perde nel mare. Saturno, sempre lì nel tuo segno, ti fa riflettere su scelte passate, mentre Giove retrogrado ti incoraggia a rivalutare sogni e aspirazioni. In mezzo a questa danza cosmica ricorda, caro Pesci, che in un mondo di squali e onde, tu hai il potere di danzare come un delfino. Mantieni viva la tua meraviglia, e lasciati trasportare dal flusso delle emozioni, non dimenticandoti, però, di nuotare verso la luce!

Voto 7 e mezzo